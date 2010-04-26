Плей-офф: первые матчи

«СПОРТглавред» анализирует первый уик-энд плей-офф отечественного чемпионата по баскетболу и констатирует, что результату удивляться не приходится.



4-5



Теоретически, самым непредсказуемым должно быть противостояние команд, вышедших в плей-офф с четвертого и пятого мест, то есть пара БК «Киев» – БК «Одесса». Вот с них, пожалуй, и начнем.



Если смотреть в общем по выступлению в чемпионате, то фаворитом этой пары скорее можно назвать БК «Киев», а вот по личным встречам преимущество полностью на стороне команды Виталия Лебединцева. Хотя в принципе, как в природе нельзя сравнивать «волков» и «акул», так и «волки» и «акулы» баскетбольные – команды слишком разные, чтобы строить какие-то прогнозы. Тем более что плей-офф от регулярного чемпионата принципиально отличается тем, что на кон поставлено очень многое, и выкладываться нужно в каждой встрече. А значит и каждый матч должен быть напряженным и по-баскетбольному интересным и интригующим.



Интригу киевляне с одесситами смогли создать… в первой половине первой игры. Сначала Забирченко с Пустозвоновым организовали рывок 11:2, затем ДеГроат с Балашовым сравняли счет, и после вывели вперед «акул» на пять пунктов как раз под конец первой четверти.



За первые 45 секунд второй четверти «волки» сравняли счет (очередная «треха» Забирченко, который «на ура» отыграл весь матч, плюс ближний бросок Лукашова). «Одесса» вскоре снова вырвалась вперед. Такие «качели» продолжались последующие пять минут. За оставшиеся три минуты первой половины игры киевляне аккуратненько организовали себе «+8». Первую половину третьей четверти подопечные Виталлия Лебединцева упорно боролись, им даже удалось приблизиться к «Киеву» на минимальное расстояние, но на последние три минуты периода одесситов снова не хватило. В итоге, разрыв в счете остался неизменным – 63:55 в пользу хозяев площадки. При такой игре, когда гости уже изрядно подустали, а хозяева только разыгрались, трудно было предположить, что в четвертой четверти ход событий кардинально изменится. Этого и не произошло. «Волки» «дожали» соперника. Киевляне настолько были уверены в своей победе, что за две минуты до окончания встречи Виталий Черний одновременно выпустил на площадку двух игроков, которые обычно греют скамейку запасных – Руслана Отверченко и Александра Тищенко. Последний за полторы минуты успел выполнить один точный бросок и сделать подбор.



Безусловно, после такого проигрыша команде Виталия Лебединцева нужно было во что бы то ни стало обыгрывать киевлян во втором матче. Но результатов работы «акул» над ошибками столичный зритель, к своему счастью, так и не увидел. Нет, одесситы ни в коем случае не сдавались. Вот только выглядели они куда слабее своих столичных визави. Правда, под конец первой четверти, как и в предыдущей игре, «акулы» оформили себе небольшое преимущество, но это и все, на что их хватило. Оставшиеся три четверти прошли под диктовку более сыгранных и уравновешенных «волков». Да, именно уравновешенных. Потому что одесситы начали откровенно нервничать, что вылилось в лишние, далеко не всегда оправданные нарушения правил. Под конец третьей четверти у пяти ключевых игроков было уже по четыре фола. Конечно, многие скажут, что судьи были на стороне хозяев площадки, но это вопрос спорный. А вот то, что подопечные Виталия Лебединцева ничего не могли сделать в защите с тем же Салтовцом, Лукашовым или Пустозвоновым – факт. Первый вообще дабл-дабл собрал (15 очков + 11 подборов), что все же редкость для наиболее возрастного игрока БК «Киев». А вот киевляне, напротив, особенных поводов судьям не давали.



В итоге двух матчей у БК «Киев» уверенные 2:0. Выиграть два, даже домашних, матча у киевлян – задача для одесситов не из легких. И если в их командной игре ничего не изменится – вряд ли выполнимая.



Первый матч

БК «Киев» – БК «Одесса» – 91:79 (15:20, 29:16, 19:19, 28:24)

22 апреля. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: В. Драбиковский, А. Озолс (оба – Киев), С. Николащенко (Херсон).

БК «Киев»: Лукашов (18 + 6 передач + 4 подбора), Забирченко (21), Пустозвонов (13 + 7 подборов), Швец (2 + 6 подборов), Кравцов (15 + 6 подборов + 4 блок-шота) – старт; Брянцев (12), Салтовец (8 + 6 подборов), Тищенко (2), Отверченко, Липовый.

Главный тренер Виталий Черний.

БК «Одесса»: Блессингейм (11 + 5 передач + 4 подбора), Коулмен (6), Юшкин (7), ДеГроат (11), С. Балашов (14) – старт; Хилл (17 + 4 передачи), И. Кривич (7), Фрасенюк (3), Йованович (3), Локтионов.

Главный тренер Виталий Лебединцев.



Второй матч

БК «Киев» – БК «Одесса» – 95:77 (21:24, 21:14, 22:19, 31:20)

24 апреля. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: С. Чебышев, В. Зозуля (Харьков), С. Чайковский (Николаев).

БК «Киев»: Лукашов (19 + 5 передач + 4 подбора), Забирченко (7), Пустозвонов (19 + 6 подборов), Брянцев (9), Кравцов (18 + 6 подборов) – старт; Салтовец (15 + 11 подборов), Швец (5), Липовый (2), Тищенко, Отверченко, Сандул.

Главный тренер Виталий Черний.

БК «Одесса»: Блессингейм (8), Коулмен (6), ДеГроат (16), Йованович (4), С. Балашов (17 + 8 подборов) – старт; Хилл (14 + 4 подбора + 5 передач), И. Кривич (10), Юшкин (2), Локтионов.

Главный тренер Виталий Лебединцев.



Счет в серии 2:0.



3-6



Команда Звездана Митровича переживает серьезный спад. Сначала криворожский наставник попал в больницу с аппендицитом, а его подопечные успели за это время проиграть все, что можно, и спуститься на третью ступень «регулярки». Потом жару в огонь добавил инцидент с машиной арбитра, разбитой после домашнего матча «Кривбасса» против «Будивельныка» и санкциями, которые этот инцидент мог повлечь за собой. Был момент, когда арбитры вообще отказывались из-за этого судить домашние матчи криворожан, но это как-то быстро замяли. Одним словом, «Кривбассбаскет» переживает сейчас не лучшие времена. К тому же, в соперники по плей-офф ему попался действующий чемпион Украины «Азовмаш». Несмотря на все неурядицы, подъем команды из Кривого Рога все же ожидался – уж очень сложно поверить, что это команда вот так сломалась.

Но к первой встрече «Кривбасс» подошел все с теми же проблемами. Хотя на этот раз, хозяева площадки выглядели куда более серьезным соперником, чем в последнем матче регулярного чемпионата. Тем не менее, «Азовмаш» оказался более сыгранным и подготовленным. Вся игра, в общем, получилась малорезультативной (всего-то 49:62). Это логичное следствие очень плотной защиты обеих команд. А вот подборов игроки собрали больше, чем обычно – 40 у хозяев и 36 у гостей. В принципе, «Кривбасс» был быстрее соперника и даже вроде бы пытался обойти зонную защиту бросками из-за дуги. Вот только с дальним прицелом у подопечных Звездана Митровича совсем не сложилось – из 25-ти бросков только 3 оказались в корзине у соперника. 6 «трех» «Азовмаша» из 18, по сути, и принесли подопечным Сергея Завалина победу в первом матче серии до трех побед.

Первые две четверти второго матча прошли на стороне «Азовмаша» – мариупольцы чувствовали себя как дома на криворожском паркете, и, казалось, уже полностью деклассировали «Кривбассбаскет» в этом сезоне – ведь в случае проигрыша в этом матче надеяться на какие-либо успехи в нынешнем сезоне подопечным Звездана Митроовича не пришлось бы.

Но рывок 10:1 в третьей четверти от Дмитрия Кораблева полностью переломил ход игры. Криворожцы снова поверили в себя. И как бы «львы» не пытались этому противостоять, команда Митровича уже больше не выпускала из своих рук такую долгожданную победу. В итоге, 77:69 и счет в серии становится 1:1.



Первый матч

«Кривбассбаскет» – «Азовмаш» – 49:62 (13:13, 13:18, 10:16, 13:15)

23 апреля. Кривой Рог. СК КТУ.

Арбитры: Б. Рыжик, Р. Пономаренко (оба – Киев), О. Винокуров (Макеевка).

«Кривбассбаскет»: Антониевич, Глебов (8), Кондратовец (2), Кораблев (13 + 5 подборов), Зайцев (8 + 8 подборов) – старт; Анненков (6), Копривица (5), Жужа (5), Аллен (2 + 7 подборов), Несбитт, Конев, Орр.

Главный тренер Звездан Митрович.

«Азовмаш»: Карри (17), Скутельник (4), Хаус (6 + 5 подборов), Ившин (2), Ризвич (8 + 12 подборов) – старт; Александер (19 + 5 подборов), Ярутис (6), Байда.

Главный тренер Сергей Завалин.



Второй матч

«Кривбассбаскет» – «Азовмаш» – 77:69 (16:22, 15:13, 21:8, 25:26)

25 апреля. Кривой Рог. СК КТУ.

Арбитры: С. Защук, В. Исаченко, А. Бабык (все – Киев).

«Кривбассбаскет»: Антониевич (8), Глебов (3), Аллен (5 + 5 подборов), Копривица (10 + 10 подборов), Зайцев (8) – старт; Кораблев (17 + 5 передач), Анненков (12), Жужа (11), Кондратовец (3), Несбитт.

Главный тренер Звездан Митрович.

«Азовмаш»: Карри (15 + 4 перехвата), Скутельник (8), Хаус (6 + 5 подборов + 4 передачи), Ившин (5 + 5 подборов), Ризвич (11 + 8 подборов) – старт; Александер (14), Ярутис (10).

Главный тренер Сергей Завалин.



Счет в серии 1:1.



2-7



В паре «Ферро» – «Днепр» вроде бы какой-то особой интриги не предполагалось. «Днепр», конечно прекрасная команда (да в плей-офф другие и не попадают). Но уж слишком хорош «Ферро» последнее время. Правда, у запорожцев уже есть билет в еврокубки, да и после подъемов всегда бывают спады. Вот, наверное, на это и стоило надеяться команде из Днепропетровска. Тем не менее, никаких сюрпризов эта пара в двух первых встречах не принесла – «Ферро»-ЗНТУ оформил две уверенные победы



Первый матч

«Ферро»-ЗНТУ – «Днепр» – 89:72 (27:16, 20:23, 24:19, 18:14)

23 апреля. Запорожье. ДС ЗАС.

Арбитры: С. Защук, В. Исаченко (оба – Киев), А. Нагорный (Черкассы).

«Ферро»: Рыбалко (3 + 6 передач + 4 подбора), Бертт (27), Тиггс (2), Томас (22 + 16 подборов + 6 передач), Чемякин (6) – старт; Хантер (11 + 6 подборов), Шапошников (11), Кондрусевич (7).

Главный тренер Кирилл Большаков.

«Днепр»: Кроу (12 + 10 передач + 6 подборов), Лебедев (6), Фейсон (14 + 5 подборов), Андрюкайтис (5), Петтуэй (8) – старт; Панченко (9), Иванов (7), Корниенко (4), Козлов (4), Глазырин (3), Лекявичюс.

Главный тренер Денис Журавлев.



Второй матч

«Ферро»-ЗНТУ – «Днепр» – 96:85 (19:18, 22:21, 27:25, 28:21)

25 апреля. Запорожье. ДС ЗАС.

Арбитры: Б. Рыжик, Р. Пономаренко, А. Широбоков (все – Киев).

«Ферро»: Рыбалко (6), Берт (37 + 6 передач), Тиггс (3), Томас (16 + 13 подборов), Чемякин (4) – старт; Кондрусевич (21), Хантер (7 + 12 подборов), Шапошников (2 + 6 передач).

Главный тренер Кирилл Большаков.

«Днепр»: Кроу (21 + 10 передач), Лебедев (6), Фейсон (7), Андрюкайтис (11), Петтуэй (13 + 9 подборов) – старт; Козлов (12), Иванов (7), Глазырин (4), Корниенко (3), Панченко (1), Вильховецкий, Лекявичюс.

Главный тренер Денис Журавлев.



Счет в серии 2:0.



1-8



Наиболее предсказуемым было противостояние лидера регулярного чемпионата «Будивельника» и с трудом пробившейся в плей-офф «Говерлы».



Какую-либо интригу «строители» убили на корню – еще в первой четверти первого матча, выиграв ее со счетом 36:17. О какой дальнейшей борьбе могла быть речь? Подопечные Андрея Подковырова все оставшееся время упражнялись в индивидуальном мастерстве – бросали «трехи», вешали «слэмы» (тут особенно хорошо выглядел Деррик Зиммерман). В итоге, «Говерла» бита с разрывом в «-40».



Но ивано-франковцы не для того так сложно боролись за выход а плей-офф, чтоб так легко сдаваться. Вторая игра стала наилучшим тому подтверждением. На паркете мы увидели совсем другую команду – хотя тут больше нужно раздавать комплименты не Евгению Мурзину и его подопечным, а хлестать по щекам самих «строителей». Правильно после матча сказал Андрей Подковыров – «На первую игру ребята вышли максимально мотивированными, а сегодня в подсознании было: «А как-нибудь, но все равно выиграем». Вот и создали проблемы, которые сами пришлось решать. Хорошо, что сегодня гости сбили спесь с моих подопечных». Нельзя так играть против «Говерлы» – это все-таки восьмая команда регулярного чемпионата, а не представитель средней школы из глубинки. Просмотрите проблемы команды в этом сезоне, которые приходилось решать по его ходу – а это, поверьте, требует определенной психологической выдержки и от самих игроков. Бракование зала на старте сезона, повлекшее переигрывание подготовки команды ввиду изменения в расписании игр, неудачи в селекции, прочие моменты, которые обычно на свет не выносятся. Вон даже генеральный директор Олег Пелех не выдержал и взял самоотвод – и только сейчас вернулся в баскетбол, став... ассистентом главного тренера неудачника «регулярки» львовской «Политехники». Но ведь «Говерла»-то все же в плей-офф, в то время как в восьмерке лучших нет, например, бронзового призера пяти последних сезонов «Химика» или стабильного середняка МБК «Николаев». Значит, есть стержень в этой команде, и несерьезное отношение к ней чревато последствиями – пусть даже у основного разыгрывающего Патрика Спаркса проблемы со спиной. Это и показала вторая игра – если в пятницу «Будивельник», считайте, провел тренировку с повышенной ответственностью, то в воскресенье, выйдя на площадку «в шапках набекрень», вдруг обнаружил, что для победы над соперником иногда и поработать надо. Столичная команда, конечно, выиграла, но сколько нервов это стоило Подковырову – только ему самому ведомо. Что же, будет игрокам урок на будущее – ведь впереди две выездные встречи. А за каждую осечку, которую на этой стадии допустит любой из них, карать будут строго – не для того руководство клуба озвучивало максимальные задачи.



Первый матч

«Будивельник» – «Говерла» – 105:65 (36:17, 27:19, 13:20, 29:9)

23 апреля. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: В. Драбиковский (Киев), С. Чайковский (Николаев), В. Педьев (Одесса).

«Будивельник»: эль-Амин (15 + 8 передач), М. Балашов (12), Дроздов (16 + 5 подборов), Гуинн (16), Анисимов (11) – старт; Зиммерман (8 + 8 передач), Хижняк (6 + 6 подборов), Малыш (6), Горбенко (6), Стефанишин (4), Яковлев (3), Неруш (2).

Главный тренер Андрей Подковыров.

«Говерла»: Спаркс (6), Ревзин (10), Кяушас, Фрейзер (10 + 11 подборов), Деккер (17 + 8 подборов) – старт; Кудрявцев (8), Р. Кривич (7), Улянко (7), Калашников, Шостуха.

Главный тренер Евгений Мурзин.



Второй матч

«Будивельник» – «Говерла» – 85:79 (23:22, 25:20, 15:27, 22:10)

25 апреля. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: С. Чебышев (Николаев), А. Озолс (Киев), А. Калашников (Запорожье).

«Будивельник»: эль-Амин (23 + 8 передач + 4 подбора + 4 перехвата), М. Балашов (16), Дроздов (12 + 7 подборов), Гуинн (9 + 11 подборов), Анисимов (14) – старт; Малыш (7 + 5 подборов), Зиммерман (4), Стефанишин, Неруш.

Главный тренер Андрей Подковыров.

«Говерла»: Кудрявцев (15 + 5 подборов + 4 передачи), Р. Кривич (28), Кяушас (4), Фрейзер (15 + 10 подборов) – старт; Улянко (5 + 4 передачи), Спаркс (5), Ревзин (3), Шостуха.

Главный тренер Евгений Мурзин.



Счет в серии 2:0.



