Как Макс Бурсак «овладевал» чемпионским поясом

В киевском Дворце спорта состоялось яркое боксерское шоу. Главным событием вечера стал бой за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBO в среднем весе между украинцем Максом Бурсаком и немецким боксером Марко Шульце. Турнир был организован промоутерской компанией братьев Кличко «K2 Promotion».



Соскучившаяся по зрелищам подобного рода столичная публика потянулась ко Дворцу спорта заблаговременно – с часов шести вечера. Несмотря на то, что главный поединок был запланирован после 22.00. Но зрители ничего не потеряли. Поскольку несколько часов – в андеркарде - их «разогревали» рейтинговые бои, в которых участвовали уже известные как в Украине, так и за ее пределами, бойцы. Об этом, по порядку…



Первым выделим поединок наших соотечественников средневесов Константина Ровенского и Владимира Боровского. Хотя нокаутом никто из соперников публику не «порадовал», но своим мастерством доставили изрядное удовольствие. Итог боя: судьи, единогласным решением, отдали победу Ровенскому.

Шестираундовый поединок тяжеловесов Ивана Швайко и Вячеслава Глазкова завершился победой последнего. В четвертом раунде Глазков послал своего оппонента в нокаут.

Категория до 61 кг… Руслан Павлусь – Алексей Бондаренко. Бой не был долгим. Развязка наступила уже во втором раунде. Бондаренко отправил соперника в нокаут.

Но самым коротким стал поединок в весовой категории до 79 кг., в котором встречались Виталий Русаль и представитель Мозамбика Мбаруку Чумайе. Проведя великолепную «тройку» корпус-голова-корпус, Русаль «вырубил» чернокожего боксера уже на 37-й секунде.

Как обычно, особый интерес вызвал поединок супертяжеловесов. Здесь сошлись украинец Андрей Руденко и норвежец Данил Перетятько - судя по фамилии, имеющий украинские корни. Хозяин ринга был явно сильнее и поэтому тянуть резину в долгий ящик не стал. В четвертом раунде судья открыл счет Данилу Перетятько.

После этого поединка организаторы взяли паузу на продолжительное время, чтобы потешить публику конкурсом, в котором были разыграны боксерские перчатки. Кроме того, ко всеобщему удовольствию, на ринг вышел дуэт «НеАнгелы». Девушки исполнили песню, по завершении которой одарили собравшихся теплыми пожеланиями.



К слову, в этот вечер в зале собрались политики, звезды спорта и шоу бизнеса. Но, пожалуй, наибольшее внитмание к себе привлекали сидевшие в первом ряду VIP-сектора «чрезвычайны министр» Нестор Шуфрич, певица Руслана и Виталий Кличко.

И вот – «гвоздь программы»… Под «забойную» рок-музыку на ринг выходят боксеры первого среднего веса – украинец Макс «Tiger» Бурсак и немец Марко Шульце. На кону – вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBO.



Справка. Боксер компании «K2 Promotion» Макси «Tiger» Бурсак провел 19 боев, 17 из которых завершил нокаутом и один – вничью. Его оппонент Марко «Schulle» Шульце намного опытней. В его послужном списке 35 поединков, 17 из которых он завершил досрочно.



В первом раунде стало ясно, что оба боксера предпочитают ближний бой. Ударов с дистанции было совсем немного. После небольшой разведки, украинец бросился атаковать. Шульце ушел в глухую защиту, изредка отвечая, хотя и довольно опасно. Тем не менее, Бурсаку удалось почти сразу нащупать слабые места соперника. И раз за разом удары проходили сквозь блок, достигая цели – в голову и корпус.

В таком же ключе прошли семь раундов. А в восьмом Макс Бурсак поставил точку. Мощным левым крюком - в корпус. В район печени. Марко Шульце распластался на помосте. Чистый нокаут. Что и огласили в своем вердикте арбитры встречи.

«Tiger» Бурсак завоевывает титул Интерконтинентального чемпиона.



