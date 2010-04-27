Константин Балицкий: «Моя цель – поехать на Олимпийские игры и стать там чемпионом!»

Виннитчанин Константин Балицкий недавно стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходил в Баку (Азербайджан). Для Виннитчины это – наивысшее достижение за всю историю. Ведь ранее борцы греко-римского стиля города над Бугом были лишь призерами чемпионатов Европы и мира среди юниоров и молодежи.

В связи с этим событием винницкие спортивные функционеры организовали встречу с представителями СМИ. В присутствии журналистов Косте Балицкому была обещана существенная финансовая поддержка, как потенциальному олимпийцу. Также его досрочно наградили, как лучшего спортсмена Винницкой области апреля.

Справка. Константин Балицкий – 22 года. Мастер спорта международного класса. Выступает за спортивные общества «Динамо» и «Колос». Представляет винницкую ШВСМ, воспитанник областной ДЮСШ «Колос».



Константин, на чемпионат Европы вы ехали за медалью?



Я собирался побеждать или, как минимум, стать призером. Хотя, отмечу, соперники на чемпионате были очень достойными.



Расскажите о поединках...



В первом поединке с финном победил в трех периодах. Затем поборол в двух периодах россиянина Заура Курмагометова, чемпиона Европы среди молодежи и серебряного призера чемпионата мира среди мужчин. Спортсмена из Румынии, призера чемпионата мира, неоднократного призера и чемпиона Европы одолел в 3-х периодах. В финале встретился с хозяином ковра Хасаном Алиевым - чемпионом мира и Европы среди молодежи. И уступил.



В Азербайджане понравилось?



Как и в столицах почти всех бывших республиках СССР, особой красоты и цивилизации там не наблюдается. Это на мой взгляд. Хотя центр Баку – довольно красив.



Уровень судейства удовлетворил?



Оно было довольно объективным. Хотя, разумеется, у местных борцов были преимущества при прохождении допинг-контроля, взвешивания, очередности поединков.



В детстве вы сразу увлеклись греко-римской борьбой или начали с других видов единоборств?



Я сразу увлекся борьбой греко-римского стиля. Тренируюсь с десяти лет. Был серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи, бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи в 2007 году.



Есть ли равные вам борцы в Виннице, с которыми можно с пользой потренироваться, поспарринговать?



В первую очередь на тренировках борюсь со своим старшим братом Ростиславом. Ему 25 лет. В нашем городе есть и другие сильные борцы.



Цель в спорте?



Поехать на Олимпийские игры и стать чемпионом!



На подготовку к ответственным международным соревнованиям средств хватает?





Ранее получал от областного отделения Национального олимпийского комитета Украины ежемесячно по 800 гривен. Но этих средств, разумеется, не хватало на подготовку, на специальное спортивное питание, экипировку и т.д. Приходилось докладывать из своего кармана. После успеха на чемпионате Европы надеюсь на финансовую поддержку со стороны городских и областных властей.



Какими видами спорта увлекаешься, кроме борьбы?



Футбол не люблю. Из игровых видов нравится баскетбол – он динамичный и красивый.



Председатель Винницкого областного отделения национального олимпийского комитета Украины Федор Новик:



- Константин Балицкий имеет хорошие шансы завоевать олимпийскую лицензию и достойно выступить на Олимпиаде. Но для этого руководители областных организаций спортобществ «Колос» и «Динамо», цвета которых Костя защищает, должны создать спортсмену все необходимые условия для качественной подготовки. Иначе мы можем потерять Балицкого, как недавно потеряли другого нашего талантливого борца греко-римского стиля, который переехал в Запорожье. Нужно предоставить Косте жилье, стипендии, обеспечить его участие в учебно-тренировочных сборах в составе сборной Украины.



Заместитель председателя Винницкого горспоркомитета Александр Билинский:

- Мы сделаем все возможное, чтобы Константин Балицкий мог принять участие на Олимпиаде в Лондоне. Еще в 2008 году в Виннице была учреждена стипендия мэра олимпийцам. Теперь она выплачивается винницким призерам чемпионатов Европы и мира. Сейчас мы готовим решение горисполкома о ежемесячной городской стипендии Балицкому в размере 1,5 тысячи гривен.



Начальник Винницкого облспортуправления Александр Фенев:

- Константин Балицкий будет ежемесячно получать стипендию из областного бюджета в размере 1400 гривен - чистыми. Греко-римская борьба на Виннитчине считается одним из шести видов спорта 1-й категории (на них выделяются 60-70 % всех средств), особо отличившиеся представители которого обеспечиваются всем необходимым в первую очередь.



Заслуженный тренер Украины Александр Кулибаба:

- Результат Константина в Азербайджане – не случайность. Ведь ранее он был призером чемпионатов Европы и мира среди молодежи. Балицкий – очень настойчивый и трудолюбивый спортсмен. Он прибавляет в мастерстве на каждой тренировке, на каждом сборе, добиваясь поставленной цели. Поэтому мы ждали успеха на чемпионате Европы среди мужчин. Теперь мы ждем от Кости хорошего выступления на чемпионате мира 2010 года в Москве и олимпийском отборе 2011 года.



Валерий Билуха (первый тренер Балицкого):

- Костя доказал, что школа винницкой греко-римской борьбы – на уровне мировых стандартов. Несколько лет назад мы создали программу подготовки борцов высокого класса, и она успешно была реализована. В частности, в ее рамках Балицкий два года учился и тренировался в нашем лицее физической культуры и спорта, затем занимался борьбой в Винницком педуниверситете.



