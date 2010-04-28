Первому вице-президенту ФФУ удалось покинуть заседание невредимым…

А ведь именно на этом настаивал Сергей Михайлович Стороженко, являющийся, помимо всего прочего, еще и членом юридического комитета УЕФА.



«К большому сожалению, мое обращение к коллегам, просьбы, уговоры предоставить мне слово для выступления по вопросу, который был включен в повестку дня, не нашли поддержки. Меня попросту лишили слова и при этом сказали, что действуют в пределах демократической процедуры!.. Поэтому в знак протеста я вынужден был покинуть зал, потому что не воспринимаю диктата и решений, которые, наверное, были согласованы заранее со всеми членами Исполкома».



Иными словами, первый вице-президент ФФУ, известный правовед, получил на Исполкоме вотум недоверия!.. Это была большая неожиданность!..



Но обо всем по порядку.





Состоялся Исполком Федерации футбола Украины



Во вторник в Доме футбола на очередном заседании исполкома ФФУ рассматривали несколько животрепещущих вопросов, в том числе: назначение иностранных арбитров на решающие матчи чемпионата и выводы комиссии по этике по вопросу матча «Карпаты» – «Металлист», результат которого находится под подозрением…





Повестка дня



1.О текущем состоянии дел и перспективный план действий МОК/ФФУ по подготовке к проведению Евро-2012.

2.О проведении первоочередных мероприятий ФФУ в мае-июне 2010 года:

– финального матча розыгрыша «Датагруп Кубка Украины по футболу» сезона 2009/2010 гг. 16 мая 2010 в г. Харькове;

– «Дня массового футбола УЕФА» в Украине 22 мая 2010;

– международных товарищеских матчей национальной сборной команды Украины с командами Литвы, Румынии и Норвегии в мае-июне 2010 г.;

– элит-раунда Евро-2010 среди 19-летних юношей в Украине и Международного турнира памяти В. Банникова в мае-июне 2010 г.;

3.Об организации и проведении чемпионата Украины по футболу среди любительских команд 2010 года

4.О рассмотрении обращений отдельных профессиональных футбольных клубов ОПФКУ «Премьер-лига» относительно приглашения иностранных бригад арбитров на матчи 28-30 туров чемпионата Украины по футболу и финал розыгрыша «Датагруп Кубка Украины по футболу».

5.Об утверждении календарного плана-графика обучения тренеров по программам УЕФА на 2010 год.

Об утверждении уровня национального тренерского диплома «С-диплом» ФФУ (эквивалент первой части «В-диплома» УЕФА) и начальной программы подготовки тренеров «С-диплом».

6.Об утверждении Регламента Всеукраинских соревнований по пляжному футболу сезона 2010 года.

7.О внесении изменений в Международный календарь матчей ФФУ на 2010 год (сводного календаря Скоординированного международного календаря ФИФА и Плана тренировочных мероприятий для украинских клубов, связанных с развитием молодежного юношеского футбола в Украине) в рамках подготовки молодежной сборной команды Украины к квалификационному матчу чемпионата Европы (U21) с командой Мальты 29 мая 2010 года.

8.О прекращении полномочий члена Исполнительного комитета ФФУ Сироты С.А. в связи с утратой им руководящей должности в ПФЛ.

9.О выводах Комитета по этике и честной игре ФФУ относительно расследования возможных нарушений принципов «Fair Play» в матче 26-го тура чемпионата Украины сезона 2007/2008 гг. между командами «Металлист» (Харьков) - «Карпаты» (Львов).

10.Разное.



Но, прежде всего, были подведены итоги работы ФФУ за три года, что прошли после получения Польшей и Украиной права на проведение финального турнира чемпионата Европы 2012 года.



По первому пункту повестки дня выступил Маркиян Лубкивский − руководитель Местного организационного комитета (МОК) «Евро-2012 Украина», дочерней структуры ФФУ, созданной 321 день тому назад, в соответствии с требованиями УЕФА.



«Деятельность нашего комитета базируется на заложенном ФФУ фундаменте успешного сотрудничества с УЕФА, многократно проверенного временем. Высокое доверие со стороны Европейского футбольного союза и авторитет президента национальной федерации являются цементирующими элементами этого фундамента, благодаря чему наша страна не раз удерживала линию игры даже в самых безнадежных ситуациях».



По словам Лубкивского, МОК совместно с УЕФА и в тесном взаимодействии с центральными и местными органами власти активно работает над реализацией 57 проектов. Среди них − сотрудничество с принимающими городами, управление стадионами и аэропортами, организация транспорта, обеспечение безопасности и правопорядка, размещение целевых групп УЕФА, привлечение волонтеров, проведение рекламных и предтурнирных мероприятий и т.д. И хоть МОК занимается исключительно организацией самого турнира, одновременно его специалисты следят за соблюдением стандартов УЕФА во время подготовки инфраструктуры.



Отчет руководителя Местного оргкомитета по подготовке к чемпионату континента был внимательно выслушан и единогласно проголосован.



Информация, которая была доведена до присутствующих заместителем исполнительного директора ФФУ Василием Забродой, кроме всего, находилась в папках членов исполкома. В очередной раз меня забавляет ситуация, когда выступающие от микрофона обращаются к коллегам с просьбой обратить внимание на тот или иной пункт того или иного документа… Снова журналисты, наблюдающие за дискуссией с расстояния в два этажа Дома футбола, находятся в неведении, о чем вообще-то идет речь. Неужели, готовя документы к рассмотрению на исполкоме, нельзя закупить несколько лишних пачек бумаги, чтобы журналисты чувствовали себя участниками процесса, а не просто свидетелями происходящего? Ведь удается же, накрывая столы для фуршета, запастись несколькими «лишними» килограммами закуски... И всем хватает!..



Все мероприятия, предложенные и тщательно подготовленные соответствующими службами, были членами исполкома единогласно приняты. Ближайшие товарищеские матчи национальной сборной состоятся 25-го мая против Литвы, 29-го – против Румынии... Были утверждены и города, в которых состоятся эти матчи, определены люди, ответственные за проведение матчей.



То же касалось и финала Кубка Украины, и «Дня массового футбола УЕФА», и элит-раунда Евро-2010 среди 19-летних (Ирландия, Босния и Герцеговина, Англия) в Украине, и Международного турнира имени Виктора Банникова, в котором, кроме наших земляков, примут участие сборные Италии, Сербии, России, Беларуси, Чехии, Польши…



Когда перешли к третьему пункту повестки дня, к микрофону «подошел» Первый вице-президент Ассоциации аматорского футбола Украины Александр Каденко, отмеченный наградой УЕФА как «человек футбола» за развитие массового футбола. Однако ничего утешительного в докладе Каденко мы не услышали: в чемпионате страны среди аматорских команд в 2010 году будут принимать участие всего лишь 16 команд, а четырнадцать регионов вообще участвовать не будут… После этого последовала традиционная фраза: «В папках есть проект решения»…



Однако на этот раз «машина для голосования» не сработала: члены исполкома принялись обсуждать подробности. Слово взял руководитель Комитета массового футбола, первый заместитель председателя донецкой федерации футбола Иван Григорьевич Гайворонский. Оказывается, если, следуя примеру «профессионалов», проводить чемпионат по системе «осень-весна», даже для шестнадцати команд не хватит полей – так что надо изменить систему… Пришлось дискутировать…



В полемику включился руководитель Совета регионов, председатель полтавской федерации футбола Анатолий Дьяченко и пошел разговор о статусе игрока, аматорах, юношах, которых допускают к матчам… О том, что распущена Рабочая группа, которую ранее формировали ПФЛ и Комитет аматорского футбола…



На это первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко заметил, что отдельные аматорские команды могут участвовать в профессиональных турнирах. А что касается Рабочей группы, то в федерации футбола он по-прежнему функционирует…



Президент ФФУ не мог не включиться в эту полемику, напомнив, что любители могут участвовать в соревнованиях с профессионалами лишь при условии прохождения лицензирования… Да и вообще необходимо в пределах разумного ужесточить меры прохождения лицензирования: «футбола на лугу мы не допустим!»



Взял слово президент Профессиональной футбольной лиги Милетий Бальчос и предложил обратить внимание на третий пункт какого-то материала, имеющегося в папках у членов исполкома… «С Каденко мы встречались и рассматривали вопрос об инициации превращения аматоров в полупрофессионалов. Если мы проголосуем, то Рабочая группа начнет работать и уже через три месяца мы вынесем на рассмотрение исполкома этот вопрос».



«УЕФА рассматривает лишь две категории футболистов: профессионалы и любители – полупрофессионалы в этом списке отсутствуют… Нельзя жертвовать качеством ради сомнительного количества!», – подытожил полемику Григорий Суркис.



Наконец-то заговорил молчавший до сих пор Сергей Михайлович Стороженко, который обычно призывает коллег очень строго придерживаться точных формулировок. «Недавно я получил из УЕФА адресованный мне лично конфиденциальный документ на 68-и листах. Извините, не могу вас с ним познакомить, так как тут стоит соответствующий гриф…».



«А мне вы его покажете?» – поинтересовался Григорий Михайлович…



«Нет!» – отрезал первый юрист ФФУ и продолжил: «Ничто так не вредит имиджу УЕФА, как снятие клубов с соревнований!»



Суркис:

«В 90-х годах мы проводили в Украине порядка 1350 матчей, сегодня – едва наберется половина!.. Анатолий Михайлович (обращаясь к Дьяченко), возьмите на себя инициативу и совместно с ПФЛ, подключив специалистов, начинайте работать. Если, правда, эта тема вас интересует. Но учтите, что клубы не могут быть убыточны и бюджет их должен быть «прозрачным»: доходы – против расходов. К 2012 году все финансовые вопросы необходимо рассматривать исключительно в правовом поле».



В п.4 повестки дня была заложена своеобразная «бомба замедленного действия», взорвав которую, оппоненты президента ФФУ планировали «расшатать» под ним стул. Вопрос приглашения иностранных судейских бригад в Регламенте не предусмотрен, однако, как проинформировал присутствующих руководитель Комитета арбитров Вадим Шевченко, ФК «Шахтер» направил в федерацию письмо, в котором настаивал на приглашении непредвзятых судей для проведения матча против киевского «Динамо». Одновременно с этим письмом в Комитет пришли аналогичные «заявки»: от ФК «Карпаты», которых волнует результат их матча с «Таврией», от запорожского «Металлурга» – на матч против киевского «Динамо», от донецкого «Металлурга», проводящего финал Кубка Украины против «Таврии».



Суркис:

«Кто хочет участвовать в дискуссии?»



Гайворонский:

«А каково мнение Комитета арбитров?»



Шевченко:

«Если мы собираемся вступать в европейскую Конвенцию, то идти по пути приглашения иностранных бригад недопустимо!..»

Стороженко:

«Есть «железная» формула: правила игры в процессе игры не меняют – закон обязателен для всех! Те, кто писал эти письма, требуют принять исключительные меры… Считаю, что с юридической точки зрения ломать принятый нами же Регламент ни в коем случае нельзя!»



Бандурко:

«Это с юридической точки зрения… Но сегодня производятся точечные удары в адрес ФФУ, дискредитируется работа Комитета арбитров, идут голословные упреки в адрес президента и ФК «Динамо» (Киев). Когда наши оппоненты задумали свалить прошлый Комитет арбитров, руководимый Виктором Дердо, то бросили клич среди «своих»: заваливайте экспертную комиссию видеоматериалами! И, когда они «зашьются», это будет неоспоримым доказательством их несостоятельности!.. Почему вы молчите – ждете, чтобы президент вас уговаривал? Но вспомните ситуацию, когда, вместо иностранцев, финал безошибочно провел никому неизвестный арбитр Можаровский!..



«Шахтер», несмотря на регламентную норму, настаивает и «Динамо», которому надоела эта шумиха, не возражает. Но мы Регламент менять не собираемся: речь идет об исключительном случае! Кстати, вспомните, как аналогичный матч между «Шахтером» и «Динамо» реферировал англичанин Беннет. Игра завершилась вничью и через трое суток между этими соперниками предстояло провести «золотой матч». «Шахтер» сначала попросил задержать английского арбитра, чтобы он провел и эту встречу. Киевляне не возражали. Однако вскоре из Донецка поступил отказ: видите ли «горняки» засомневались, что за трое суток в Киеве сумеют «обработать» англичанина!.. Так что снова пришлось прибегнуть к помощи украинского арбитра. И «Шахтер», победив в «золотом матче» – 2:1, стал чемпионом Украины. А с иностранцем могло быть иначе»…



Я не буду голосовать за изменение в Регламенте, а соглашусь на приглашение иностранной судейской бригады на матч «Шахтер» - «Динамо» лишь потому, чтобы «разгрузить» сложившуюся ситуацию.

Дьяченко:

«Сделаем одно исключение, остальные матчи пусть судят украинские судьи».



Бандурко:

«Трудно представить, какой шквал критики мы сейчас выдерживаем! Пора положить конец этим дискуссиям среди журналистов и болельщиков, покончить с «беспределом» творящимся на поле, когда футболисты всей командой «прессуют» арбитра, а тот «стесняется» их наказывать! Пора господам журналистам заняться серьезным анализом подобных матчей».



Татулян:

«Поддерживаю Александра Ивановича. А в следующем Регламенте предлагаю разрешить давать заявки на иностранцев командам, вылетающим из высшего дивизиона»…



Заброда:

«Я категорически против этого! У нас уже сегодня есть огромная пачка писем и их планируется еще больше. Предлагаю сформулировать так: приглашение возможно, но не обязательно».



Черкасов:

«А как же пошли на нарушение Регламента с переносом 13-го тура, хоть «Шахтер» и возражал?»



Суркис:

«Не запутывайте нас: приглашения иностранных арбитров отсутствует в Регламенте. Прошу поддержать просьбу двух клубов как исключение. Кстати, если бы мы рассматривали письма «Карпат» и двух «Металлургов», то их соперники своего согласия на приглашения иностранных арбитров не давали. А это является обязательным условием во всех подобных ситуациях! Что касается «золотого матча», если таковой придется проводить, то не возражаю, если мы снова прибегнем к «помощи» иностранца. Александр Васильевич, вы не возражаете?»



Черкасов:

«Такой вариант маловероятен!»…



Федоренко:

«Обращаю внимание прессы: такой атаки на киевское «Динамо» за всю историю украинского футбола не помню! Поддерживаю Суркиса и Стороженко: Регламент для того и принимается, чтобы им руководствоваться!».



Суркис:

«Со следующего сезона мы должны внести в Регламент строгие нормы, касающиеся поведения болельщиков, что влечет за собой дисквалификацию стадионов. Идет обструкция отдельных людей отдельными клубами, и в то же время ничего не говорят о «договорных матчах» отдельных команд? Голосуем: кто за то, чтобы в порядке исключения пригласить иностранную судейскую бригаду обслуживать матч «Шахтер» - «Динамо»? «за» – 19, против – 1.



Бандурко:

«Клуб, инициировавший приглашение, несет все финансовые расходы».



Суркис:

«Чтобы представителям СМИ было понятно, о чем мы говорим: против проголосовал Сергей Михайлович Стороженко. Теперь проголосуем: кто за то, чтобы удовлетворить просьбы «Карпат», «Металлурга» (Запорожье) и «Металлурга» (Донецк) – их соперники возражают?.. Никого!»



По п.5 повестки дня, в котором необходимо было утвердить разработанные положения о защите профессиональных тренерских дипломов, выступил Константин Львович Вихров. Так как все материалы, соответствующие нормам УЕФА, находились в папках членов исполкома, то голосование было пустой формальностью.



Так же, без всяких дебатов, утвердили Регламент Всеукраинских соревнований по пляжному футболу на сезон 2010 года.

Председатель Комитета национальных сборных Семен Альтман познакомил присутствующих с изменениями, внесенными в международный календарь матчей ФФУ на 2010 год. Сергей Михайлович Стороженко напомнил о том, как запорожский «Металлург» пытался оспорить требования Комитета сборных ФФУ, вызывавшего пятерых молодых игроков на учебно-тренировочный сбор. Пройдя все внутриукраинские инстанции, запорожцы дошли до Швейцарии и потерпели полнейшее фиаско. Иными словами, все планы учебно-тренировочных сборов национальных команд являются обязательными для клубов.



Бандурко:

«На Конгрессе ПФЛ бывший президент Святослав Сирота за злоупотребления был отстранен от должности. Почему мы его раньше не исключали из состава исполкома – ждали сегодняшнего заседания. Милетий Бальчос – новый президент ПФЛ – будет работать в исполкоме, а его утверждение будет оформлено на Конгрессе ФФУ».



Заброда:

«Удивлен, зачем Милетию Владимировичу нужно было писать открытые письма, размещая их в Интернете, вместо того, чтобы снять телефонную трубку и позвонить в федерацию. Совсем недавно ведь работали в соседних кабинетах – неужели забыл номер телефона?»



Ефремов:

«Прежде, чем мы перейдем к «грязному», хотелось бы напомнить, что сегодня исполняется сто лет со дня рождения Виктора Александровича Маслова, замечательного советского тренера. Предлагаю почтить его память аплодисментами…»



Суркис:

«Говоря о «грязи», вы, наверное, имеете в виду тот вопрос, который мы будем рассматривать без участия прессы. Кстати, он имеет отношение к «Карпатам»… А Виктор Александрович Маслов работал в киевском «Динамо», с которым трижды становился чемпионом СССР и дважды побеждал в Кубке, Потом под его руководством Кубок страны выиграл и «Арарат». Ветераны киевского «Динамо» вылетели в Москву, чтобы участвовать в турнире, проводимом в честь великого тренера. Спасибо за напоминание».





«Спускают на тормозах» или доверяются компетенции КДК?..



После этих слов президент ФФУ предложил прессе и приглашенным специалистам покинуть зал заседаний, так как с выводами, которые сделал Комитет по этике и честной игре в отношении расследования возможных нарушений принципов «Fair Play» в матче «Металлист» - «Карпаты», члены исполкома будут знакомиться «за закрытыми дверями».



Примерно через час первым из зала заседания вышел первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко. Зная, как Сергей Михайлович любит общаться с прессой, журналисты бросились к нему. «Всё, что творилось там – это произвол!» – неожиданно заявил Стороженко и категорически откзался комментировать это заявление. «Мне надо немного успокоиться!..»



– Нет никаких комментариев, – остановил расспросы журналистов Григорий Суркис. – Мы заслушали выводы Комитет этики и честной игры, который изучил ситуацию. На основании услышанного, члены Исполкома приняли решение передать все документы в контрольно-дисциплинарный комитет, который теперь займется этим вопросом.



– Но «договорняк» все-таки был?



– Никаких выводов с моей стороны вы сегодня не услышите. Вся информация является конфиденциальной. Я могу только сказать, что все члены Исполкома, кроме Сергея Михайловича Стороженко, голосовали за передачу документов в КДК. По этому поводу не было никаких дебатов. Я высказал свое мнение по поводу того, как эта ситуация возникла. Господин Ефремов принес господину Бандурко диск с записью, инициировав тем самым это расследование. Какими будут выводы КДК, мы узнаем после того, как будут рассмотрены все вопросы, связанные с этим матчем. Так что пока у меня нет никакого повода, квалифицировать этот матч как «договорной».



– Создается впечатление, что все «спустят на тормозах»...



– КДК будет проводить расследование, независимое от расследования Комитета этики и честной игры. В КДК работают специалисты – юристы, профессионалы, которые неоднократно выносили различные решения, в случае необходимости поддержанные или не поддержанные апелляционным комитетом. И контрольно-дисциплинарный комитет (орган первой инстанции) и апелляционный комитет (орган второй инстанции) не подлежат подчинению Исполкому и Конгрессу ФФУ. Конгресс избирает эти органы, но не влияет на решения, принимаемые КДК или апелляционным комитетом.



– Выходит, будет новое расследование?



– Я в этом уверен. КДК проведет расследование по собственному усмотрению, и полученные выводы будут вынесены на Исполком.



Сегодня УЕФА и ФИФА достаточно жестко ставят вопрос о «договорных» матчах, о коррупции среди арбитров и функционеров. Комитет этики и честной игры изучил дело и получил объяснения от всех действующих лиц в этом матче. Теперь дело за КДК, который на основании материалов комитета возглавляемого Кочетовым должен провести собственное расследование и вынести вердикт.



– Вы сторонник того, чтобы жестко наказывать виновных?



– Я не влияю на принятие решения и не буду по этому поводу высказываться.



– Почему Стороженко вышел из зала таким злым?



– Это – нервы и не более того. Сергей Михайлович хотел открыть дебаты, а члены Исполкома посчитали, что процедурой дебаты не предусмотрены. Видимо, его это не устроило.



– Смогут ли журналисты и болельщики ознакомиться с выводами комиссии возглавляемой Кочетовым?



– Безусловно, нет. Поэтому и рассмотрение данного вопроса проходило в закрытом режиме. Кстати, исполнительный комитет УЕФА никогда не проводит заседания при представителях СМИ.





Вотум недоверия



Журналистам все-таки удалось еще раз побеседовать с Сергеем Стороженко, который сообщил, что в ответ на просьбу предоставить ему слово члены Исполкома единогласно проголосовали слова не давать. В итоге, он вынужден был в знак протеста покинуть зал заседания. «Такое со мной произошло впервые за 14 лет! Даже и не знаю, как дальше смогу сотрудничать с Федерацией футбола в нынешней должности?»...



– Но хочу сразу же сказать, что я связан мужским словом и словом члена исполком и не буду давать каких-либо интервью относительно рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Так как оно было закрытым для СМИ. Слово мужчины есть слово мужчины...



Что касается того, почему я покинул заседание Исполкома то, к большому сожалению, моя просьба предоставить слово для выступления как члену Исполкома, первому вице-президенту ФФУ, члену юридического комитета УЕФА – по вопросу, который включен в повестку дня не нашел поддержки. Меня попросту лишили этого слова. И при этом сказали, что действуют в пределах демократической процедуры. Поэтому я и вынужден был покинуть зал в знак протеста. Я не воспринимаю диктата и решений, которые заранее были согласованы, наверное, со всеми членами Исполкома.



Сегодня мне нанесли оскорбление. Я 14 лет работал с этими людьми плечом к плечу, но ни один член Исполкома не проголосовал за то, чтобы дать мне выступить... Вот такая демократия сейчас в составе Исполкома ФФУ!..

Во-первых, я не давал поводов для такого отношения ко мне, а во-вторых, тот сценарий, который сейчас реализовался, меня совершенно не устраивает. Не устраивает как правоведа. Законность – она или есть или ее нет. А чуть-чуть законно, а чуть-чуть незаконно – такого не бывает. Мне всегда казалось, что я здесь проповедую закон и провожу его в жизнь, а сейчас выяснилось, что меня даже не хотят выслушать.







Стефан Решко: «Мы разберемся!»



Глава КДК ФФУ Стефан Решко, которому и передали для дальнейшего рассмотрения несколько папок дела о матче «Металлист» - «Карпаты», сообщил журналистам, что комитет сделает все возможное, чтобы принять решение по этому вопросу до начала следующего чемпионата.

– Сегодня мы только заслушали отчет и ознакомились с выводами комитета по этике и честной игре, больше никаких комментариев не было. Дело передали в КДК и теперь нам самим придется обстоятельно во всем разбираться.



– Сергея Михайловича Стороженко чем-то обидели – он преждевременно покинул заседание?..



– Возможно, у него на это были какие-то другие причины, не связанные с данным вопросом – заседали ведь долго…



– Он говорит, что ему не предоставили слово...



– Так никому ведь не давали слово, так как данный вопрос не предусматривал дебатов…



– Вы можете сказать, когда ждать завершения этого дела?



– Думаю, не скоро. За одно-два заседания решение вынести невозможно. Очень много материалов, которые нужно обработать.



– И все же, сколько ждать?



– Все должно решиться в ближайшие месяц-два, так как последствия могут даже повлиять на состав участников чемпионата.



– Вы будете обращаться за помощью в милицию?



– Нет. Мы ведь не орган дознания и «выбивать» признание не будем. Это не наша компетенция. Решение будем принимать на основании футбольных законов. Разберемся во всех документах и, если увидим, что там действительно что-то было – примем соответствующее решение. А возможно ничего и не было. Нужно все изучить. Члены КДК – очень профессиональные люди: доктор наук, два профессора, два кандидата наук и один экс-футболист и заслуженный мастер спорта. Мы разберемся.

P.S.

После всего увиденного и услышанного все-таки создается впечатление, что мы являемся свидетелями какого-то ловко закрученного сериала, сценарий к которому писали опытные маркетологи... Болельщикам, вместо футбола – игры миллионов – насильно «втюхивают» какой-то «генно-модифицированный продукт»… Если в благословенные времена чемпионат Украины могла проводить федерация, состоящая из трех-четырех единомышленников плюс секретарша с «ундервудом», то сейчас количество футбольных «институций», по завязку забитых компьютерами, растет, словно грибы после дождя… А организация с каждым днем становится все запутаннее и класс игроков – все ниже. Зато зарплаты – все выше! Про коррупцию и говорить нечего – опутала своими метастазами всех поголовно… Все про всех знают, но делают вид, что все идет своим чередом. Разве что вчерашний мордобой в Верховной Раде может дать толчок к каким-то преобразованиям…



P.P.S.

Спасибо телевидению – открывает нам мир футбола! Не дай Бог кто-то шибко разумный прикроет и его, чтобы заставить болельщика идти на стадион!..

