Равиль Сафиуллин: «Картина в нашем спорте, откровенно говоря, безрадостная»

29 апреля 2010, 13:21

Практически по всем параметрам украинский спорт сегодня в упадке. И оснований к резкому улучшению нет. Каким образом в такой кризисной ситуации подойти к Олимпиаде-2012?

Сегодня министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин собрал глав и представителей федераций летних видов спорта в связи с почти чрезвычайной ситуацией, сложившейся на финишной прямой подготовки к Олимпийским играм в Лондоне. Перед тем, как выслушать собравшихся, министр, не сглаживая острых углов, обрисовал нынешнее – очень сложное – положение…  

- В июне премьер-министр Николай Азаров проведет оргкомитет по подготовке к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Сегодня мы собрались, чтобы совместно попытаться выяснить, что нам нужно делать. Максимально уходим от официоза, и говорим откровенно – все как есть.

О финансировании

Миновали почти полтора месяца, как правительство и министерство приступило к работе в нынешнем составе. За это время, насколько возможно, вникали в положение дел… И картина, откровенно говоря, безрадостная. На второй день нашего пребывания на постах выяснили, что долг перед спортсменами, тренерами составляет более 25 миллионов гривен. И сегодня эти долги не погашены.

Цифра финансирования и сейчас далека от той, что необходима. Недофинансирование нашего спорта продолжается уже длительное время. И нынешний год – не исключение. Ситуация непростая. Потихоньку стараемся ее нормализовать. Чтобы в процессе работы хоть как-то, насколько возможно, приблизится к той сумме, которая необходима для полноценной подготовки наших атлетов.

Спортивные базы

Было заявлено, что в стране функционирует 81 олимпийская база. Это сильное преувеличение. Поскольку из всех этих баз только одна более-менее отвечает своему предназначению и названию – это в Конча-Заспе. И та далеко не полностью отвечает современным требованиям.    

Спортивный «экспорт»

Не будем закрывать глаза на очень острую проблему… Тренеры и спортсмены покидают страну. Это касается многих видов спорта. В частности, борьбы. За примером далеко ходить не надо – талантливая Маричка Стадник выступает за Азербайджан. Фигурное катание… Волосожар вряд ли будет выступать за Украину. Конечно, попытаемся удержать ее. Но, если честно, шансы небольшие.

Что вообще можно сделать в том направлении, чтобы спортсмены и тренеры не уезжали? Прежде всего, создадим фонд, который позволит не ставить вопрос о том, смогут наши спортсмены поехать на соревнования или нет. А сегодня это большая проблема. Многие обращаются за финансовой помощью. В частности, буквально на днях обратилась Ирина Дерюгина – необходимы 3090 евро на поездку.

Отношения в федерациях

Наблюдается нездоровая атмосфера в спортивных федерациях. Постоянные конфликты. Это касается многих. В той же федерации фигурного катания… Люди «создают» подобие фракций. И ходят к нам по две группы – с прямо противоположными мнениями. Каков выход? Будет создана комиссия, в которую войдут и юристы. Надеемся, что это поможет разрешить спорные вопросы.

Не могу не сказать, в частности, о теннисе. Эту федерацию совершенно безосновательно пытались лишить статуса национальной. Чего нельзя было делать ни в коем случае. Будем отзывать документы о лишении статуса, и оставим лицензию в силе.

Еще об одном немаловажном аспекте… К сожалению, приходится констатировать тот факт, что не всегда на соревнования от Украины едут сильнейшие. В таких случаях спортивный принцип уходить на второй план.

Госпредприятия

Теперь, о государственных предприятиях при министерстве, которые – по идее – призваны свои доходы направлять на развитие спорта. Но получается не так, как хотелось. Убыток этих госпредприятий составляет миллионы. К примеру, возьмем Дворец спорта. Аренда его – 65 тысяч гривен. Но это на периоды, когда там проводятся мероприятия. А в остальное время? В результате выходит, что аренда Дворца спорта стоит ниже аренды двухкомнатной квартиры. То же касается и прочих госпредприятий. Они убыточны. Должны работать на спорт, но не работают.

Как выживать клубам?

Не открою секрета, если скажу, что «вылезти» за счет госбюджета – утопия. Сегодня государственное финансирование спорта в Украине в 40 раз меньше, чем госфинансирование во многих  других странах. И уповать на кардинальное изменение ситуации в ближайшие годы не стоит. Надо рассчитывать на помощь извне. К слову, к нам на днях обратилась одна компания, которая готова взять киевский гандбольный «Спартак». Конечно, с тем условием, что к названию клуба добавится и название компании. Но обещают сделать для клуба все, что только возможно, и за два года вновь вывести эту легендарную команду в ведущие – на мировом уровне.

Перспектива далекая и близкая

Наша задача – построить в стране примерно пять современных баз для летних видов спорта, несколько для зимних. Но, опять таки, это возможно не сегодня и не завтра. А Олимпиада в Лондоне не за горами, совсем уже скоро. Надо сегодня создать рабочую группу, которая соберет, проанализирует мнения представителей всех федераций, и вынесет главные выводы на июньский оргкомитет по подготовке к Олимпийским играм.

Евро-2012

Не могу обойти стороной и проблемы, связанные с подготовкой Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Не знаю даже, как назвать тех, кто вместо того, чтобы найти в Киеве место и построить там самый современный стадион, решили реконструировать в центре НСК «Олимпийский». Там один ярус делают с нуля, другой – старый – пытаются, латая, реконструировать. В общем, словами, не описать… Но что делать, будем как-то из положения выходить.    

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