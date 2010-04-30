Гол Беланова вошел в Топ-10 лучших моментов мирового футбола

30 апреля 2010, 10:38

Результаты отбора десяти лучших моментов в истории мирового футбола вполне могут порадовать украинских почитателей этой игры. Поскольку среди лучших оказался и наш соотечественник.

Официальный спонсор чемпионатов мира по футболу FIFA 2010 и 2014 годов Castro, совместно с ведущими футбольными экспертами выбрал десять лучших моментов в истории мирового футбола.  Послы бренда Алан Ширер, Рональд Куман и Пьерлуиджи Коллина прокомментировали выбор Castrol и определили своих фаворитов.

В преддверии турнира  в ЮАР, в ожидании красивой игры, ярких игровых моментов, побед и поражений, эксперты Castrol совместно с ведущим европейским агентством по сбору и анализу спортивной статистики OPTA проанализировали все игры предыдущих Чемпионатов мира начиная с 1958 года и определили 10 самых ярких моментов в мировом футболе.

В финальную десятку вошли:

• гол Арчи Геммила, забитый им в матче против Голландии (1978 год),
• гол Диего Марадоны, проведённый аргентинцем в ворота сборной Англии (1986 год),
• обводка Йохана Кройфа, совершенная им в игре против Швеции (1974 год),
• финальный гол Карлоса Альбрето в ворота сборной Италии (1970 год),
• гол Роберто Баджжо в мачте против Чехословакии (1990 год),
• хет-трик Пауло Росси в игре с Бразилией (1982 год),
• сейв Гордона Бенкса, который спас ворота своей сборной от гола Пеле (1960 год),
• гол Пеле в финальном матче со Швецией (1958 год),
• решающий гол Герда Мюллера в ворота Нидерландов (1974 год)
• первый гол Игоря Беланова в ворота сборной Бельгии (1986 год).

Лучшие 10 моментов выбирались не только по их красоте и зрелищности, как голы Марадоны и Пеле, но также оценивались по вкладу, который внесли футболисты в развитие мирового футбола. В частности, «поворот» Кройфа и гол Герда Мюллера.

Послы Castrol - лучший бомбардир английской Премьер-лиги Алан Ширер, самый результативный защитник в истории мирового футбола Рональд Куман и лучший футбольный арбитр мира по версии IFFHS (International Football Federation of History and Statistics) в 1998 - 2003 гг. Пьерлуиджи Коллина - из 10 лучших моментов, предложенных Castrol, выбрали самые запоминающиеся. По мнению Кумана, таковыми стали  «поворот» Кройфа, хет-трик Пауло Росси и гол Марадоны. Ширер выбрал гол  Карлоса Альберто и  хет-трик Пауло Росси. Коллина посчитал лучшими гол Марадоны, хет-трик Росси, сейв Бэнкса.

Рональд Куман:

- Йохан Кройф был великим футболистом. На поле он становился еще и тренером, показывая своей игрой, как и что нужно делать. В каждое, даже отработанное по нескольку тысяч раз техническое действие, выполнение которого не требует дополнительных размышлений, он привносил что-то свое. Именно таким стал его фирменный поворот. Все 90 минут на поле нападающий должен контролировать защитников, ожидая момента, когда они ослабят бдительность, чтобы забить гол. Я присутствовал на матче сборных Италии и Бразилии на стадионе «Эспаньол», мне было 20 лет, и я до сих пор хорошо помню эту игру. 26-летний футболист Пауло Росси на Чемпионате мира 1982 года стал открытием для всех. И его заслуженно признали лучшим игроком планеты.  Он делал такие вещи, в которые до сих пор трудно поверить. Как, например, его гол. У меня мурашки по коже по сей день, когда я вспоминаю этот момент. То, что Аргентина выиграла Чемпионат мира 1986 года – полностью заслуга Марадоны. В то время он был лучшим, никто не мог его обыграть. И забить такой гол, пройдя с мячом 60 метров, обыграв пятерых игроков, мог только он. Этот момент в мировом футболе действительно лучший, и в этом я на 100% согласен с Castrol.

Алан Ширер:

- Гол Карлоса Альберто - типично бразильский. То, как они передают мяч, как владеют им, как комфортно чувствуют себя на поле. Со стороны кажется, что игроки не прикладывают особых усилий, что это им дается легко. Но на самом деле это не так. Божий дар, талант и постоянные тренировки дали в результате такую команду, как сборная Бразилии. Великолепный гол Карлоса Альберто не случился бы без гениально разыгранной комбинации и паса Пеле. Забить хет-трик в любой игре – великое достижение, а хет-трик в полуфинале Чемпионата мира, да еще в ворота Бразилии – что-то невероятное и недостижимое. Все три гола Росси выполнил на самом высоком уровне. Этот момент занимает достойное место в десятке лучших по версии Castrol.

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