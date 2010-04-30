Личная трагедия Сергея Михайловича Стороженко, или Как «сдать» Шефа!

Правда, видавших виды «комментаторов» на различных Интернет-форумах потрясла не столько обстановка в среде футбольных функционеров, которые выступили единым фронтом против главного футбольного правоведа Украины, члена юридического комитета УЕФА, сколько хлесткие ярлыки, которые он, покинув собрание, начал лепить на лбы своих коллег…



Комментарии излишни?..



Последним вопросом повестки дня заседания исполкома значилось ознакомление с выводами Комиссии по этике и честной игре по делу о матче «Металлист»-«Карпаты». Журналистов попросили покинуть зал заседания…

«…Уже в закрытом режиме президент Федерации футбола Григорий Михайлович Суркис попросил всех членов Исполкома дать слово: не давать никаких комментариев относительно того, что будет обговариваться после заслушивания доклада заместителя председателя Комитета по этике и честной игре господина Гатауллина. Все, в том числе и я, с этим огласились... Однако что касается процедуры рассмотрения данного вопроса, поведения членов Исполкома, руководства исполкома, я должен сказать несколько слов…



На обсуждении якобы договорного матча 19 апреля 2008 года «Металлист» (Харьков) – «Карпаты» (Львов) я, согласно процедурному регламенту ФФУ, попросил слово для выступления. И тут выяснилось, что первому вице-президенту Федерации футбола Украины, члену юридического комитета УЕФА, одному из руководителей Федерации, то есть мне, слово не дают. Мне кажется, этот Исполком ФФУ войдет в историю не только украинского футбола, а и в историю всей Украины, которая пишется для будущих поколений. На Исполкоме нередко звучали лозунги про демократию и уважение, но слово одному из его членов, вопреки подобным заявлениям, предоставлено не было. Я обращался к членам Исполкома с просьбой о выступлении, на котором, повторюсь, совершенно не хотел касаться сути вопроса, а обратить внимание всех собравшихся на процедуру его рассмотрения. Мне сказали, что никаких дебатов по этому поводу не будет. Между тем, перед собравшимися выступали президент ФФУ Суркис, исполнительный директор федерации Бандурко, были реплики с мест. Кстати, председатель Одесской областной федерации футбола Петр Найда хотел с места задать какие-то вопросы по делу, но ему это право также предоставлено не было».



Так, выходит, процедуру-то соблюли – Петру Найде тоже отказали в выступлении!.. Не думаю, что в Доме футбола кто-нибудь из хозяев высоких кабинетов станет «выносить сор из избы»… Ведь, по их мнению, ничего экстраординарного на заседании исполкома не произошло – рядовая рабочая ситуация… Думаю, если бы первый вице-президент попытался более аргументировано настоять на своем выступлении, то даже «недемократичный» Григорий Суркис не стал бы ему возражать.



Узнав о происшедшем, некоторые из моих, более «продвинутых» в кабинетных «играх», коллег сразу же заподозрили, что Стороженко просто умело воспользовался ситуацией. Кто поверит, что бывший прокурорский работник, действующий вице-губернатор Харьковской области вдруг встанет в позу обиженной девочки-адвокатессы и… покинет зал заседаний!.. Неужели в этом демарше не было иной подоплеки?..



«Сами понимаете, что все оказались против меня. Для меня это стало личной трагедией. Все случившееся мне чем-то напомнило 1937 год, когда огромные трудовые коллективы требовали расстрелять врагов народа как бешеных собак. Это, поверьте мне, дословная формулировка».



Дальше – больше!.. Когда, покинув заседание, первый вице-президент встретился с рядовыми сотрудниками ФФУ, то обида повлекла его еще дальше… «Даже гестапо фашистской Германии искало свидетелей и давало возможность подозреваемым высказаться!»



И вот к этому человеку на протяжении четырнадцати лет было вынуждено прислушиваться все футбольное сообщество!.. Если бы я не знал, что Сергей Михайлович предпочитает воздерживаться от крепких напитков, непременно бы вспомнил поговорку о том, «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке!..» Хотя, где было ему «хильнуть», если на столах у членов исполкома стояли только бутылочки с негазированной минералкой. Правда, по пути на аэродром он еще забегал к себе в кабинет за чистой рубашкой…



Мне часто приходилось «пересекаться» с Сергеем Михайловичем: на различных пресс-конференциях и ежевторничных заседаниях бюро ПФЛ, где ему всегда удавалось облечь официальное решение в округлую юридическую форму… Не помню ни одного заседания исполкома, где бы президента ФФУ Григория Суркиса с двух сторон ни «подпирали» два его первых вице-президента… Сидящий слева Стороженко – всегда в отличной полемической форме, постоянно нацелен на корректировку тех или иных, по его мнению, недостаточно грамотно сформулированных решений коллег… Между ним и президентом – полное взаимопонимание… Помню также Сергея Михайловича и в те редкие минуты, когда, загнав внутрь всяческую солидность и забыв о строгих правилах, он, будучи в неплохой спортивной форме, наперегонки с более молодыми и менее солидными носился по футбольному полю… Неужели все это в прошлом!..

«Мне кажется, этот Исполком ФФУ войдет в историю не только украинского футбола, а и в историю всей Украины, которая пишется для будущих поколений, – «заводил» своих земляков на пресс-конференции Стороженко. – На Исполкоме нередко звучали лозунги про демократию и уважение, но слово одному из его членов, вопреки подобным заявлениям, предоставлено не было!»...



Честно говоря, закрадывается подозрение, что, выслушав заключение комиссии по этике и честному футболу и оценив ситуацию, Сергей Михайлович понял, что защитить свой родной «Металлист» на этом заседании не удастся. Вот и «хлопнул дверью»… Не верьте тем, кто посчитал это нервным срывом и, тем более, истерикой – «коммунисты не сдаются!»



Однако, не думаю, что хлесткие пощечины в адрес коллег, сопровождаемые сравнением то со сталинскими заплечных дел мастерами, то с демократами-гестаповцами – сойдут ему с рук!..



«Мне тяжело оценить случившееся даже сейчас, когда прошли уже почти сутки. Никакой демократии в случившемся нет и в помине. Это было худшее, что за все годы своей работы сделал Исполком ФФУ. Он дал всей общественности понять, что никакого свободного обсуждения, никакой свободы слова, никакого собственного мнения высказывать нельзя... Где же, скажите мне, та справедливость, о которой все говорят? Президент Федерации футбола Украины Григорий Михайлович Суркис, в первую очередь»...



И вряд ли забудет об этих «словах-воробьях», вылетевших из разгоряченных уст Сергея Михайловича Гарант футбольной демократии!.. Иначе можно будет заподозрить этих парней в тайном сговоре.



«Не надо было играть «договорные» матчи!»…



Честно говоря, у меня не было никакого желания развенчивать светлый образ Сергея Стороженко, с которым мы долгое время вполне уважительно сотрудничали. Но мне претят досужие рассуждения футбольных функционеров на тему судейства, более того – раздражают. Особенно тогда, когда желая подменить выполнение установленных родоначальниками 17-ти Правил, «духом футбола», толкают арбитров на наглые нарушения. «Регламенты, на мой взгляд, все же принимают для того, чтобы их выполнять!» – это тоже цитата из Стороженко.

Но не отреагировать на темпераментные высказывания «коллег по Интернету» я не мог. Так что знакомьтесь, господа, с мнением общественности!..



Сергей М.Стороженко : «…Исполком ФФУ дал всей общественности понять...»

Как проходящий за закрытыми дверями исполком может что-то дать понять ОБЩЕСТВЕННОСТИ? Исполком дал понять вам, но никак не общественности. И что там произошло, мы знаем пока что только из ваших уст. Вполне возможно, что картина поменяется, когда выступят с заявлениями другие участники исполкома.



«…во всем том, что происходит за закрытыми дверями, во всем том, что прячется от людей, во всем том, что излишне секретится, есть нарушения закона и порядка».



Вот как вы заговорили! А ведь еще в феврале проходившее за закрытыми дверями избрание главного тренера сборной вас ничуть не смущало. Более того, вы поддержали проведение собрания в закрытом режиме. Уж не потому ли, что результат того собрания был вам известен заранее, ведь вы тогда «стояли на страже тайны» по вашим собственным словам. Так смиритесь с тем, что теперь на страже стоят другие.



Вы 15 лет состоите в ФФУ, один ее главных руководителей. Так что в происшедшем есть и ваша вина, что посеяли, то и пожинайте. Пока ваши интересы соблюдались – все было нормально, а как только вам перешли дорогу – так сразу все стали плохими?

Винни-Пухх (Киев)

28.04.10 20:51



«…во всем том, что происходит за закрытыми дверями, во всем том, что прячется от людей, во всем том, что излишне секретится, есть нарушения закона и порядка»…



Честно говоря, не понял. А что, все совещания различных государственных органов и служб всегда открыты для общественности, а если нет, то обязательно там – беззаконие? Речь тут не о том, что именно в данном случае была законность, а о, на мой взгляд, бредовости этих слов. Есть вещи, которые необходимо обсуждать не публично. Это – очевидно, даже расписывать не стоит, почему. И сам Сергей Михайлович, как мне кажется, прекрасно это понимает, не глупый же человек. А фраза эта вновь напоминает популизм и игру на понятиях народа. Или же я чего-то не понимаю. Это – просто версия.

Гидромен (Одесса)

28.04.10 20:57



…С другой стороны, может быть, как с «Оболонью»: КДК накажет сурово, а АК простит... Вроде и напужали, и улеглось... И борьбу с коррупцией обозначили, и виноватых нет...

_Yury_ (Kiev)

28.04.10 21:02



Ну, мне как-то не показалось, что такой сценарий с самого начала задумывался. План по коррупции выполнить хотели, а не получилось ))

domenic (Харьков)

28.04.10 21:05



Ну, подождем. Я думаю, что фактов взятки нет, и, значит, доказать договорную игру тоже нельзя, а разговоры – это фигня все. Видео это такое, он сегодня прийдет и скажет что денег не брал, а говорил потому что испугался, напился или еще что нибудь. Поговорят и уляжется. Так как без фактов наказывать нельзя – так можно половину игр назвать договорными!

ravioli (Харьков)

28.04.10 21:08



В предварительной версии вот эта фраза «…не будут отвечать интересам украинского футбола» звучала по другому – «…интересам украинского КЛУБНОГО футбола»... Это – «редакция» или опечатка? Одно слово, а смысл меняется... :-)

_Yury_ (Kiev)

28.04.10 18:34



Согласен. Эта фраза вообще ключевая. То-есть, «оставьте клубы в лиге, бо нема кому будет бороться. Кто будет набирать поинты для Украины?...» – и тут я, вообще-то, согласен. Команды хорошие, побороться могли бы. Но, если «договорняк» был – уж извините... Всё остальное – личная обида СМС. Понять можно.

Skuderia (Киев)

28.04.10 18:39



А мне вот вспоминается беседа на сайте с паном Стороженко, точнее дискуссия, в которой он упорно защищал ФФУ, что в принципе было логично, Но меня больше сейчас удивляет то, что в одночасье, после 14 лет, «исполком перед всей футбольной общественностью засвидетельствовал, что он действовал недемократично»…



Вот и спрашивается, почему у пана Стороженко глаза раньше не раскрылись? Или пока место тепленькое было и его все устраивало, то можно было сидеть, наслаждаться жизнью и говорить что ФФУ честнейшая организация. А как только дошло время к тому, чтобы гипотетически исключить «Металлист» из ПЛ, то сразу и ФФУ – недемократична и Суркис – все решает. А пан Стороженко ни на что не влиял?

Smitnyk (Днепр)

28.04.10 14:45



Жаль, что Сергей Михайлович не может нас просветить по основаниям дела. Хотелось бы понять, насколько они обоснованы и достаточны с точки зрения футбольного правосудия.

dеonic (Харьков)

28.04.10 19:03



Как все глупо, мерзко и пошло!...

Я понимаю – мнение по одному и тому же вопросу может быть у разных людей разным – это нормально. Не нормально то, что первому вице-президенту ФФУ, извините, заткнули рот и «указали на место». Секундочку! Это что – случайный прохожий, умалишенный... пьянчуга, в конце концов? Этот человек имеет право (как и любой другой член Исполкома!) на высказывание своего мнения вообще ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ И ПОВОДУ! Вот взбрело вдруг поговорить о бабах... Максимум, что могут сделать уважающие его коллеги – вежливо предложить перенести общение например в кабак... А тут – ВОПРОС СТОЯЩИЙ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ! И вопрос ведь не о трех рублях или о допинге (кстати, тоже –важные вопросы!) а о беспрецедентном вопросе в истории нашего футбола! Если надо было говорить не 2 часа, а двое суток – надо было говорить двое суток! Неделю? Неделю говорить! Нам Господь дал язык для того, чтобы мы общались, а не, извините, для того, что им делают многие члены ФФУ г-ну Суркису...



Если убрать эмоциональную составляющую – в сухом остатке РЕАЛЬНО мы имеем:

1. Диктат – полное отсутствие демократии в ФФУ и подковерное решение наиважнейшего вопроса для всего украинского футбола за всю его историю! Никак не меньше!

2. Проявление колоссального неуважения к своему коллеге, занимающему один из ведущих постов в ФФУ.

3. Полное попрание регламентных норм! (это надо бы первым пунктом вынести! Ведь нам уефовцы фактически спустили директиву, ПО КОТОРОЙ ЖИВЕТ ВЕСЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ: «СУТЬ – НИЧТО, ПРОЦЕДУРА – ВСЕ»! Надо расшифровать?

4. Явное намерение свести счеты с «неугодным» клубом.



Хочется сказать Сергею Михайловичу, что он после этих событий – счастливый человек! Ведь нас окружают люди истинной сути, которых мы не знаем – и не узнаем, возможно, никогда! А у него – вот, пожалуйста, – маски сорваны! Вот с какими моральными уродами вы проработали полтора десятка лет!

maxim15 (Хeрcоn)

28.04.10 19:09



На законы уже можно наплевать. Правильно говорил Ярославский: приёмы Суркиса – обычные дешёвые и грязные трюки...

zloy_Roman (Харьков)

28.04.10 19:16





Да уж, когда ДК дисквалифицировали за шубы, даже в прокуратуру никто не обращался, просто услышали слово одного человека – и «к стенке»!.. Это –привычный стиль УЕФА.

baobab (Kyiv)

28.04.10 19:17



«Просто вся наша страна должна быть убеждена в том, что есть человек, который последовательно и системно отстаивает интересы закона и права. Мне кажется, что если я уйду из ФФУ, то люди потеряют возможность верить даже в это...»



Очень скромного вы о себе мнения! Но, если «Металлист» и «Карпаты» понизят в лиге, то это пойдет на пользу украинскому футболу и будет хорошим уроком для других клубов. Просто «Металлист» сейчас раздувает скандал, который только еще больше вредит клубу и укр.футболу: если не было «договорняка», то и нечего боятся, даже, если КДК примет решение о понижении «Металлиста». Есть, куда жаловатся – УЕФА, ФИФА и еще куча всего. Играть на публику, говоря: «мы примем наказание, если докажут что «договорняк» был» – и в то же время кричать на всех углах: «Суркис – бяка! Суркис мстит Ярославскому!» и прочее, это, откровенно говоря, низко и грязно для такого клуба как «Металлист».

antipov (Ltava)

28.04.10 19:20



«Что такого я мог сказать, что возмутило бы футбольную общественность и обидело бы членов Исполкома Федерации?»



Ну, если нечего сказать, то в чем проблема? Ну, даже, если было, но не дали – какой смысл обижаться? Чего-то он скрывает!.. Ну, будем посмотреть: все в целом как-то некрасиво – не по-мужски – выглядит.

golden (Copренто)

28.04.10 19:20



Еще у меня вот какой вопрос. В сезоне 2001/2002 матч «Борисфен» - «Полесье» был определен как договорной, а в сезоне 2005/2006 таковой признали игру «Карпаты» - «Спартак» (Сумы). В обоих случаях результат матча был изменен на «-:-». Возможно, были штрафы, я точно не помню… Но в классе никто эти клубы не понижал. Если так, то, почему в данном случае подобное может быть совершено? Если быть последовательным, то почему? И, вроде бы, нигде не прописано обязательно понижение в классе, насколько я знаю... Тогда по порядку... Ну, если клуб «Карпаты» признают виновным, то его могут наказать как рецидивиста, а «Металлист»? Какие у кого мысли?

Гидромен (Одесса)

28.04.10 19:27



Хочу, чтобы мне ответили, если бы это было возможно... По регламенту обязательно было предоставлять слово Сергею Михайловичу? Да или нет? Если процедура решения этого вопроса не предусматривала ОБЯЗАТЕЛЬНОГО предоставления всем желающим возможности высказаться, тогда какие вопросы? Да, обидно, да, возможно, не ожидал, что не дадут сказать… Но все – по делу. Это – если не предусматривала процедура такого в обязательном порядке... Если судить по тексту данного материала, то Стороженко не объяснил толком. Те документы, которые он показал, не дают ответа на этот вопрос.

Педро (Ахтырка)

28.04.10 19:32



Пока что действия Стороженко напоминают попытку давления на КДК и создание условий, при которых решение о понижении «Металлиста» (думаю, дело в нем, а «Карпаты» он сюда приплетает только для дополнительной поддержки и потому, что ситуация обязывает) изначально будет казаться результатом сговора и произволом. Почему так думаю? Объясняю:



1) Вопрос о непредоставлении ему слова Стороженко перевел в плоскость морально-этических норм, в качестве доказательной базы неправомерности этого действия показал общие положения регламента ФФУ, которые конкретно к этому моменту отношения не имеют. Если то, что ему не предоставили слово, было прямым нарушением какой-то процедурной нормы, то почему не указать, что вот тут-то совершенно незаконное действие? Нет, он говорит общими словами. Это напоминает действия человека, который, если прямо спросить: «это – незаконно», ответит: «Законно, но... неправильно!». Не говорю, что так и есть, но внешне очень похоже.

2) Фраза о том, что будет принято решение, которое будет противоречить интересам украинского футбола и выбивается из всего контекста. Он же сам говорит, что, прежде всего, должно быть верховенство закона, права, это – основа основ. Тогда зачем сюда приплетать интересы украинского футбола? Так как мы будем решать – в интересах украинского футбола или по закону? И эта его фраза кажется очень популистской, такой, которая направлена на создание соответствующей атмосферы.

Гидромен (Одесса)

28.04.10 19:42



Да, судя по риторике, вы давно уже в самооценке переросли свою должность! Ваши действия не останутся незамечеными, благо, есть кому их достойно оценить. И в благодарность симпатики, повидимому, постараются «выжать» из этого как можно больше пользы как для Вас лично, так и для футбола в целом…

Пузанчик (Украинка)

28.04.10 19:48



Я уж не знаю, какими доказательствами пользуются в Украине при установлении наличия договорных матчей, кроме свидетельских показаний. Если используются такие доказательства как очевидное подыгрывание одной команды другой, я бы рекомендовал обратить внимание на матч «Динамо» -«Оболонь», который состоялся совсем недавно, где даже слепому было очевидно, что матч просто сдали. Хотя нет – игроки «Динамо», помнится, говорили после матча, что «наконец-то игра пошла»... А она уже через один тур почему-то «не пошла»... Наверное, потому, что на этот раз «договорняка» не было.



А если все основывается на «свидетельских показаниях», я не удивлюсь, если в ближайшее время нам широко откроют глаза на какие-то «свидетельские показания» в отношении «Динамо». Не хотелось бы такого развития ситуации.

Тvist (kharkov)

28.04.10 19:53



Прокуратура аж два дні шукала склад злочину й... звичайно не знайшла!

Kula88 (Dnepro)

28.04.10 20:02



«Если убрать эмоциональную составляющую…»



Ну, так и уберите её и дождитесь решения КДК. А то все бегут впереди паровоза: «выгонят-не выгонят». А, если есть факты того, что матч был куплен, что тогда господин Стороженко скажет? Или будете отрицать свою «дружбу» с Ярославским?

Without (Львов)

28.04.10 20:02



Потому что прокуратура, в отличие от Кочетова, всех основных фигурантов опросила и они, включая Лащенкова, все отрицали. Лащенков же утверждает, что видеозапись (кстати, сделанная незаконно) велась под давлением

Funder (Харьков)

28.04.10 20:05



Администрацией ФК «Металлист» получено извещение о завершении органами прокуратуры проверки обстоятельств проведения матча Чемпионата Украины по футболу между командами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся в Харькове в апреле 2008 г.

Huligan (Хар-в)

28.04.10 20:14



Я не буду делать трагедии из перемещения (если такое случится) «Металиста» из высшего дивизиона в более низкий – уж сколько раз мы там были, начиная со времён СССР. Переживём и в этот раз: жизнь не кончается, а всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но «гложут меня смутные сомнения», что подобного наказания достойны, если не ВСЕ, то большинство клубов Премьер Лиги – особенно те из них, к которым много лет так же неравнодушны судьи. Что «Металлист» не случайно оказался крайним под примерную раздачу, а стал объектом целенаправленной мести...



А вот это уже несправедливость, по-моему. Это как прогулял уроки почти весь класс, а наказали не зачинщиков, не первых попавшихся (что тоже по-божески справедливо), а того, кто не сдал деньги на подарок учительнице.



Удачи УПЛ без «Металлиста» и «Карпат»!.. Поздравляю с такой удачей те команды, которые, благодаря этому случаю, получат бронзу, попадут в ЛЕ и останутся в вышке на следующий сезон. По странному стечению обстоятельств у некоторых из них один и тот же хозяин.

Вова (Херсон)

28.04.10 20:17



Український футбол тільки встає на ноги і в Європі починає позиції здобувати, а ФФУ вже готує двох потенційних учасника єврокубків до пониження в класі. А в Європі хто гратиме? Це, по-перше. А, по-друге, якщо прокуратура не виявила факту передачі грошей та організації договірного матчу, то на що може посилатися Кочетов? І на що буде посилатися КДК ФФУ, приймаючи рішення?

Pfl2012 (Смила)

28.04.10 20:22



Выводы органов прокуратуры таковы: обстоятельства, изложенные в обращении Бандурко А.И. о якобы «договорном матче» своего подтверждения не нашли и в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием такого события.

Hаn_MС (Херсон)

28.04.10 20:33



На мій погляд, вирішення питання має бути таким: або КДК ФФУ пред\\\'являє конкретні факти по цій справі, що 100% підтверджують факт «договірняка» і тоді «Металіст» слід понизити до Першої ліги, а всіх гравців «Карпат», причетних до зговору, дискваліфікувати. Якщо ж КДК ФФУ не надасть докізів існування «договірняка», тоді має офіційно закінчити провадження цієї справи і принести вибачення обом клубам! На мій погляд, – найсправедливіший варіант! От і побачимо, за що Суркіс переживає більше: за українські загальнофутбольні інтереси чи за власні шкурні!

Volarе (Черкассы)

28.04.10 20:21



«Не надо было играть «договорные» матчи! Не надо было лоббировать интересы «Металлиста»! Сергей Михайлович выбрал Хозяина, а Шефа бросил!».

83DNEPR88 (Днепропетровск)

28.04.10 19:10



«Мы иссушили ум наукою бесплодной…»



Перелистывая интернетовские странички, случайно наткнулся на «Думу» Михаила Лермонтова… Вспомнились шевченковские «думи мої, думи мої!»… Как прозорливы были наши классики!..



Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно…



…К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы,

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию – презренные рабы...



…Мы иссушили ум наукою бесплодной,

Тая завистливо от ближних и друзей

Надежды лучшие и голос благородный

Неверием осмеянных страстей...



…Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда…





P.S. Кто еще считает футбол детской игрой?..

