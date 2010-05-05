«Динамо» предлагает компромисс, «Шахтер» жаждет чемпионского реванша

«Масла в огонь подлил» президент клуба Игорь Суркис: в экспресс-интервью после игры он предложил «горнякам» выставить в Донецке дублирующий состав, чтобы динамовцам было сподручнее их обыграть… «Народу будет интереснее смотреть два матча, а не один, правда? Украинские болельщики должны увидеть «золотой матч» – ключевой поединок за чемпионство. Это будет интересно».



«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно!..»



«Что ж делать?.. Речью неискусной занять ваш ум мне не дано…». И снова разобраться в ситуации мне помогает Михаил Юрьевич Лермонтов, который еще в 1849 году написал эти строки…



Я думаю, что, во-первых, Игорь Михайлович, вдоволь насмотревшись в заканчивающемся сезоне на игру своих парней, которые выглядели на поле крайне непредсказуемо, – позволил себе пошутить на тему «золотого матча»… Во-вторых, даже, если бы его донецкие партнеры по футбольному бизнесу и согласились на подобный «эксперимент», не думаю, что переполненные трибуны «Донбасс-Арены» позволили бы своим любимцам до такой степени «заигрываться» – всем ведь известно, что «Донбасс порожняк не гонит»!



Очевидно, все-таки президент «Динамо», делая подобное предложение, все же пребывал в состоянии праздничной эйфории после того, как его клуб взял «сокрушительный» реванш у «Закарпатья»… Иначе, бы не забыл, что в Киеве Луческу испытал унижение, проиграв 0:3 и теперь ни о каких «подставах» речи быть не может!..



Наверное, Игорь Суркис все никак не может придти в себя: ведь, оказавшись на капитанском мостике чемпиона Украины, Валерий Газзаев, с присущим ему апломбом, наобещал президенту золотые горы, и с первых же сокрушительных побед над «Черноморцем» и «Таврией» просто влюбил в себя руководство, болельщиков и даже «близоруких» журналистов… А тут еще начал спотыкаться «Шахтер»!.. И даже беззубая игра динамовцев в Лиге чемпионов и последнее место в группе, не позволившее доказать обоснованность своих претензий на «европейскость» хотя бы в «непрестижной», по мнению некоторых «обнаглевших» украинских обозревателей, Лиге Европы, не поколебала его веры в московского «варяга»!..



Журналисты, правда, вскоре пришли в себя… Но что могли поделать «акулы пера», если их критические стрелы легко разбивались об оптимизм «коуча», которому все игры его команды нравились, а вера президента в «светлое будущее» – просто «зашкаливала»!..



Итак, украинский сезон заканчивается – кумиры проиграли все, что можно было проиграть: кубок страны разыграют другие, «молодежь» выше третьего места не поднимется, а «Динамо-2» за девять туров до окончания первенства – вообще на двенадцатом месте!.. Куда же подевалась воспетая футбольными «поэтами» хваленная динамовская «вертикаль»?..



Что касается творческих возможностей лидеров, то, по моему мнению, «Шахтер», что бы там о нем ни писали ангажированные киевские СМИ, все же старается ИГРАТЬ в футбол, в то время, как «Динамо» – теперь уже по мнению донецких авторов – добывая очки, «рвет жилы», не щадя ни ног, ни носов соперника… Кстати, надо отдать должное тем же киевским СМИ, которые вполне адекватно реагируют на невысокое качество игры команды Газзаева, призывая поберечь нервы своих болельщиков!..



Когда этот материал появится на сайте «СПОРТглавреда», вся футбольная Украина будет с нетерпением ждать начала «чемпионского» матча – не думаю, что предложение Игоря Суркиса горняками будет воспринято всерьез…



А вот как проходила генеральная репетиция динамовцев перед поездкой в Донецк.



«Динамо» (Киев) – «Закарпатье» (Ужгород) – 2:0



29.04.2010 Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Солнечно +23С. 8 200 зрителей.



Голы: Милевский, 12 (с пенальти), Силва, 48.



«Динамо»: Шовковский, Силва, Айила, Алмейда, Маграо, Еременко (Бетао, 40), Михалик (Нинкович, 27), Вукоевич, Милевский (к), Ярмоленко, Шевченко (Несмачный, 88),

Запасные: Бойко, Гиоане, Петров, Гармаш.



«Закарпатье»: Надь, Комарницкий, Хауши (Иванов, 65), Шендрик, Лисицин (Невуче, 59), Болохан (к), Леандро, Бойко, Райчевич, Тришович (Микуляк, 81), Давыдов.

Запасные: Михайлов, Малыш, Алексеев, Андроник.



Удаление: Алмейда (38)



Предупреждения: Еременко, 23 – Тришович, 11, Лисицын, 41.



Арбитр: Орест Шмигельский

Ассистенты: Владимир Володин, Геннадий Литвинов

Резервный судья: Владимир Сиренко



Делегат ФФУ: Алексей Челишев

Инспектор ФФУ: Виктор Дердо





Разыграв мяч с центра поля, «Динамо» неторопливо начало «добиваться» территориального преимущества… Делали это хозяева поля с каким-то налетом «солидности» – словно были уверены, что закарпатцы, сознавая свою «вину» перед чемпионом, сами отдадут три очка…



Уже на пятой минуте Еременко, который становится специалистом по «стандартам», с левого фланга навесил на Юсуфа и тот головой метров с десяти – не попал в ворота...



«Закарпатье», без всякой паники, пытается контролировать мяч и это у них временами неплохо получается… Хотя динамовцы, как это с ними обычно происходит на старте, выглядят намного решительнее соперника… Вся ставка – на «быстрый» гол.



Еще один угловой и очередное подключение Юссуфа. На этот раз центральный защитник подобрался поближе к воротам гостей – но снова был неточен…



Зрители приготовились скучать… Однако неожиданно, после нескольких передач в центре поля, мяч попадает к Еременко и «финн» выверенным пасом выводит к воротам сместившегося в центр Ярмоленко. Хауши, выбивая мяч из под ног у набравшего скорость Андрея, поневоле сталкивается с ним и динамовец оказывается на газоне… Как говорится, пенальти – по усмотрению арбитра!.. Хотя, если внимательно присмотреться к эпизоду, то во время контакта румын слегка подтолкнул падающего Ярмоленко рукой… Шмигельский ни секунды не колебался – «точка!»… Ужгородцы «для приличия» сгрудились вокруг арбитра, но, поняв тщетность своих претензий, во избежание больших неприятностей, тут же разошлись. А вот некоторые, наиболее темпераментные, зрители, привыкшие к подобным «междусобойчикам» и уже предвкушавшие «толковище», были даже разочарованы…



Милевский сильно и точно пробил в левый от себя угол и, хоть вратарь угадал направление полета мяча, однако выручить команду не сумел – 1:0!



Казалось бы, гол не произвел на гостей никакого впечатления: они, как и прежде, подолгу перепасовываются между собой, ухитряясь на третьей-четвертой передаче потерять мяч и снова отобрать… Наконец, «убаюкав» динамовцев и отвоевав у них мяч, гости едва не сравнивают счет: Балохан от левой бровки, прямо напротив скамейки Гамулы, простреливает по диагонали в район вратарской и, будь Давыдов порасторопнее, счет мог стать равным…



Через пару минут у динамовских ворот – настоящий «пожар»!.. И снова сработал левый фланг нападения гостей – а ведь там им противостоят Еременко и Силва… На этот раз во вратарскую прострелил Леандро, и Вукоевичу лишь ценой самоотверженного полета-подката удалось опередить все того же Давыдова, выбив мяч на угловой…



«На ровном месте» получает предупреждение Еременко. Этот «горчичник» оказывается у Романа четвертым в чемпионате – так что в Донецке его не будет. И это огромная потеря для «Динамо»!.. Неужели никто в команде не отслеживает такие моменты?..



Диву даешься, как вообще легко динамовцы зарабатывают свои «горчичники»! Но, наверное, стоит отметить, что в команде практически нет ни одного игрока, который мог бы без нарушения правил отобрать мяч у соперника. Понятно, что, если правильному отбору не научили в школе, то «в мастерах», когда на тренировках идет настоящая «борьба за выживание», этот технический элемент разучивать некогда… На первое место выходит заряженность на борьбу!..



По большому счету, если бы отечественные судьи подходили к своим обязанностям строго по Правилам, а не соображали, прежде, чем свистнуть, соответствует ли «духу игры», то или иное нарушение – вряд ли бы Вукоевич, Михалик, Юссуф, Каддури и Алмейда сумели продержаться до конца игры, не «заработав» две «желтые»!.. Помню, в далекие романтические времена, когда на нашей территории в футбол играли исключительно любители, считалось, что западные профессионалы, борясь за мяч, уважительно относятся друг к другу, так как понимают, что только ноги могут прокормить коллегу… Поистине: футбол не стоит на месте!



Тут же, сообразив, что команде не хватает «креатива», Газзаев выпускает, вместо Михалика, Нинковича… И игра приобретает несколько иные очертания… Однако гости уже успели освоиться в «плетении своих кружев» и, вытягивая хозяев на свою половину, то и дело угрожают поймать их на контратаке…



На 34-й минуте закарпатцы прорвались в штрафную «Динамо» – и снова слева – мяч отбрасывается под удар Тришовичу и тот метров с восемнадцати, никем не атакованный – не попадает в ворота!..



Это не послужило хозяевам предупреждением: они по-прежнему монотонны и предсказуемы – и уже через четыре минуты «прозвучал звонок»!.. Ярмоленко, в который уже раз, завозился на левой бровке, мяч у него отобрали и, ни секунды не медля, закарпатцы большим силами бросились в контратаку. Как-то так получилось, что все свои силы динамовцы сосредоточили на флангах и четверка защитников осталась без поддержки «хавов»… Пас «в разрез» и Давыдов, сопровождаемый… партнером, устремляется к воротам Шовковского: перед ним никого!.. До линии штрафной оставались считанные метры, когда опомнившийся Алмейда (это он, задержавшись в обороне, пытался создать «искусственное положение вне игры») настиг форварда и прыжком сзади уложил его на землю… Повезло «Динамо»: догони Алмейда Давыдова в штрафной была бы «красная» плюс пенальти, а так – лишь удаление!..



Хотя Тришович, пробивая штрафной, вполне мог счет сквитать – мяч пролетел над самой перекладиной…



Тут же киевляне, словно встрепенувшись ото сна, проводят стремительную атаку и Ярмоленко, находясь во вратарской, не сумел остановить мяч… Жаль, передача Шевченко была филигранной!



Напрашивается замена и Газзаев выпускает второго центрбека – Бетао. Который, кстати, отыграл безошибочно. По всей вероятности, в Донецке он выйдет «в старте»…



А «мотор команды» – Еременко ушел в раздевалку…



На последней минуте первого тайма мог отличиться Леандро, но метров с семи-восьми пробил головой прямо в руки Шовковскому…



Не знаю, что там случилось в раздевалке ужгородцев, но на поле они появились в достаточно минорном настроении… И прозевали атаку правым флангом Силвы – это Нинкович идеальным пасом «вразрез» оставил не у дел левого защитника, и Силва, ворвавшись в штрафную и, никем не встреченный, мощно «пробил вратаря». Мне кажется, Надь задержался в воротах – ему бы следовало, выйдя навстречу бразильцу, сократить угол обстрела…



2:0! И, хоть до финального свистка оставалась еще уйма времени, всем вдруг стало ясно, что реванш состоялся. И, наверное, первым это понял Игорь Гамула, который и не пытался, выходя к бровке, подбадривать своих игроков…



А динамовцы через несколько минут могли забить и третий гол: в центре эпизода оказались все тот же Нинкович и активный во втором тайме Маграо… Бразилец прострелил в штрафную на Ярмоленко, но тот, находясь прямо перед воротами, пробил несильно и точно… в голкипера. Надь удар парировал и повторным броском, в ногах у Шевченко, накрыл мяч.



Удивительно, но «в большинстве» игра у «Закарпатья» не заладилась, а вот динамовцы, напротив, «в меньшинстве» стали выглядеть даже мобильнее… Выросла командная скорость, четко обозначились подстраховка и взаимозаменяемость, стало меньше «невынужденных» ошибок… У ворот гостей опасные моменты стали возникать чаще… Осуществил затяжной рейд Ярмоленко и лишь выход Надя, снявшего мяч с головы Милевского, уберег команду от неприятностей… После красивой перепасовки на подступах к штрафной Милевского и Шевченко мяч был направлен к дальней штанге ворот «Закарпатья», Надь ошибся на выходе, однако его подстраховал Комарницкий, от головы которого мяч угодил… в перекладину.



Концовка матча была неинтересной: обе команды попросту доигрывали поединок... «Закарпатье» «по инерции» пыталось атаковать, а «Динамо» – контролировало ситуацию… Правда, будь звезды предрасположены к закарпатцам, те могли бы и отыграть пропущенные голы. Так Микуляк сильнейшим ударом метров с 25-ти угодил в перекладину ворот «Динамо», а потом «начудил» застоявшийся в воротах Шовковский: выбежав из штрафной за нападающим «Закарпатья» чуть ли к угловому флажку «СаШо» так и не сумел помешать ему сделать точную передачу во вратарскую… А там в это время дежурил один-одинешенький Невуче!..



В компенсированное время Маграо, исполняя «стандарт», «нашел» голову Вукоевича, но тот с линии вратарской умудрился не попасть в «рамку»!..



После этой победы «Динамо» по-прежнему отстает от «Шахтера» на три очка – так что в Донецке их устраивает только победа. Честно говоря, в этот подвиг даже в Киеве мало кто верит: кроме того, что Суркису и Газзаеву придется, ой как, поработать, чтобы достучаться до сознания своих подопечных… А, во-вторых, «горняки» сейчас – «на ходу», и, наверное, должно произойти что-то экстраординарное, чтобы на «Донбасс-Арене» они не сумели победить своего принципиального конкурента. Иными словами, на поле должно свершиться чудо, чтобы «Динамо» сохранило за собой чемпионское звание! Но, если такое и случится, то я первый принесу Валерию Георгиевичу и Игорю Михайловичу извинения за свои сомнения. Для этого и еду в Донецк!..



Послематчевая пресс-конференция



Валерий Газзаев, главный тренер «Динамо»:



– Надо откровенно сказать, в первом тайме мы играли плохо. Мягко говоря. Но после перерыва стали демонстрировать хороший футбол. В концовке поединка сказалась жара, особенно учитывая, что приходилось играть вдесятером. Хотя, вдесятером мы играли намного лучше, чем полным составом. Доволен, конечно, результатом. Особенно в преддверии матча с «Шахтером».



– Удаление Алмейды, на ваш взгляд, справедливо?



– Оно было абсолютно логичным и совершенно справедливым. Правильно, что Алмейду удалили в том эпизоде. Он, к слову, и игру начал не очень уверенно…



А вот что касается удаления Зозули в прошлой игре с «Карпатами», то я и по сей день убежден, что там был чистый пенальти в ворота львовян. Обратное мне никто не докажет. Здесь имело место ошибочное принятие решения. Удаление Зозули было абсолютно несправедливым. Абсолютно! В итоге, мы потеряли важнейших три очка. Я несколько раз просматривал этот эпизод, и могу сказать, что если взять любых 100 судей, то каждый из них назначил бы в том эпизоде пенальти. Не дал бы пенальти только арбитр нашей встречи с «Карпатами». Я 45 лет нахожусь в футболе, и знаю правила, наверное, лучше, чем молодой человек, который судил во Львове. Если вратарь не касается мяча и идет в столкновение, то это в любом случае – пенальти. Цеплял его вратарь или руку оставил на газоне – не суть важно. Настолько картинно Зозуля упасть не мог.



В итоге, арбитр испортил всю игру. Вместо того, чтобы выигрывать со счетом 1:0 (а в этому случае, думаю, мы бы довели этот поединок до победы), остались в меньшинстве и с нулями на табло. Каким был результат в итоге, вы знаете.



– Как отнесетесь к тому, что матч с «Шахтером» будет обслуживать иностранный арбитр?



– Нормально.



– В чем кроется ваша уверенность, что Ярмоленко дотягивает до уровня «Динамо» настолько, чтобы выходить в стартовом составе?



– Вы все, пожалуйста, оставьте Ярмоленко в покое. Он – отличный молодой, перспективный игрок. На данный момент его КПД – семь забитых мячей, шесть голевых передач и, в частности, заработанный сегодня пенальти. Посчитайте это все. И учтите, что он первый год играет в основном составе, причем в новой для себя позиции, в которой он продолжает осваиваться. Но при этом в каждой игре он имеет два-три стопроцентных голевых момента. Думаю, что он их будет реализовывать. Но надо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Ярмоленко – молодой, начинающий игрок. Он первый год играет в основном составе «Динамо», впервые попал в национальную сборную Украины – это колоссальное напряжение. Не каждый его выдерживает. Ведь каждый матч надо выигрывать. Естественно, у него как у молодого игрока где-то имеет место неуверенность, где-то ему не хватает стабильности. Но он играет весь сезон! И я думаю, что в следующем сезоне это будет совершенно другой игрок. Я вижу, что он прогрессирует. Меня Ярмоленко абсолютно устраивает. Думаю, года через два вы будете об этом футболисте совершенно другого мнения. Считаю, что Ярмоленко добьется очень больших успехов в футболе на международной арене. У него большая перспектива. Вам может нравиться или не нравиться Ярмоленко, но свое мнение на этот счет оставляйте при себе.



Я вам приведу в этой связи один пример. У меня есть товарищ, который длительное время жил в Канаде, занимался бейсболом. Так вот там существовала такая практика среди СМИ: нового, молодого игрока на протяжении года журналисты вообще не трогают. Только поддерживают и хвалят. И правильно делают! У каждого игрока должна быть психологическая устойчивость. А вы хотите, чтобы Ярмоленко с первого года играл так, как играл Шевченко в «Милане». Но такого не бывает. Вы поймите, что любого молодого игрока вам необходимо поддерживать. Потом, на второй год, естественно, надо с него спрашивать. А мы начинаем его сходу гнобить, душить, убивать! Куда же мы с вами придем? Кто же тогда у нас вырастет? Давайте для начала будем поддерживать своих молодых игроков. Это же будущее украинского футбола!



Поэтому мне кажется, что ваше мнение ошибочно. Поверьте мне как профессиональному человеку, который вырастил не одного молодого игрока, который в итоге дошел до высокого уровня. Надо набраться терпения.



– Проясните ситуацию с Еременко. Создалось впечатление, что он вышел на сегодняшнюю игру перезаряженным, нервно ее начал, с ошибками...



– Согласен с вами. Он немножко перенервничал, и был чересчур заведенным. К великому сожалению, получил желтую карточку, и теперь не сыграет с «Шахтером». Это, конечно, потеря для нас. Тем не менее, думаю, у нас есть резерв, и мы подготовимся к предстоящему матчу соответствующим образом.



– Прокомментируйте замену Михалика.



– Мы нуждались в более комбинационном игроке. Михалик очень хорошо выполнял свою работу, но нужен был футболист более комбинационного стиля. Именно таким исполнителем является Нинкович. Поэтому он и вышел на замену. И, на мой, взгляд, сыграл очень хорошо.

– Как вы прокомментируете информацию о возможном переходе Милевского в «Зенит»?



– Никак! Вообще никак. Это утка. Да и главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти уже заявил, что тоже ничего об этом не слышал. Не знаю, кто распускает такие слухи, и зачем это нужно. Милевский связывает свою судьбу с киевским «Динамо». И я этому очень рад. Что будет по окончании сезона или в еще более далеком будущем, я не знаю. Но на сегодняшний день по этому поводу никто никаких заявлений не делал и никто никаких переговоров не вел. Поэтому это – только слухи.



– Что для вас лично – предстоящий матч с «Шахтером»?



– Престижная игра. Я первый год работаю в киевском «Динамо», и мне хочется стать вместе с командой чемпионом. Для меня нет разницы между вторым местом и всеми остальными, что идут ниже – для меня существует лишь первое место. Стараюсь работать по максимуму для достижения этой цели, что станет для меня как для тренера колоссальной удачей. Хочу, чтобы моей работой были довольны и президент клуба, и болельщики «Динамо». Так что матч с «Шахтером» очень важный для меня как для тренера.



Для игроков он также очень важный – как с точки зрения победы в чемпионате, так и с точки зрения выхода команды напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Так что этот поединок во всех отношениях очень престижный. Уверен, игра будет достаточно напряженной. Тот, кто победит в этом поединке, тот и станет чемпионом – у меня в этом нет никакого сомнения.



– Оцените старт вашего бывшего помощника Владимира Шевчука в «Алании».



– Нормальный старт. Учитывая то обстоятельство, что они собрали команду за три дня до начала чемпионата России.



– И каковы перспективы у «Алании»?



– Главное сейчас для «Алании» – всех напугать. А потом уже играть. Вот это и есть перспектива. Но я смотрел последний матч «Алании», и мне очень понравилось, как команда выиграла у «Ростова». Мне кажется, что Владимир Михайлович делает очень хорошую и большую работу.



Игорь Гамула, главный тренер «Закарпатья»:



– Что я могу сказать?.. Начали неплохо, но «привезли» себе необязательный пенальти. Потом должны были забивать, получили численное преимущество, но своим шансом не воспользовались. В перерыве настраивались на одно, а в итоге получилось совершенно иное – пропустили гол на первых минутах, дали динамовцам разгуляться. Это называется – перепугались самих себя. А если еще проще и правильнее: то класс – есть класс.



Так что имели сегодня шанс (пусть и небольшой), но его не использовали. «Динамо» закономерно победило. Не зря команда играет в Лиге чемпионов. Можно было зацепиться за ничью, но не получилось.



– Что с основным вратарем вашей команды – Бабенко?



– У него проблема с ногой – воспалился фурункул. Надо резать. Ну а Надь, считаю, сегодня отстоял неплохо, выручил в ряде эпизодов. Одним словом, сыграл уверенно.



– В перерыве матча вы сказали одному из своих игроков такие слова, что буквально повяли уши. Не боитесь, что в какой-то момент можете получить ответ? Не в таком стиле, как вы ведете себя на каждом матче, а такой, после которого вам будет очень больно...



– Я что-то не пойму – вы что, мне лекцию сейчас читаете? И потом, вы что –бываете на каждом матче «Закарпатья», и знаете, как я себя веду во время игры? Вы что – каждый день ходили мимо нашей раздевалки?



Сегодня у нас был последний шанс сохранить прописку в Премьер-лиге. И он действительно был! Можно было зацепиться за ничью. На кону стояла Премьер-лига. Вы знаете, что это такое?



– Сейчас вы сказали, что проиграли сильному сопернику. А в раздевалке от вас звучали совсем другие слова...



– Потому что у нас был шанс! И ради этого шанса можно было перепрыгнуть через себя.



– Да вы вспомните, что вы там говорили!



– Как вы можете себе позволять таким образом со мной здесь разговаривать! Что вы здесь устраиваете? Хотите лекцию прочитать? Давайте я выйду, и вы мне ее прочитаете! Чего вы ходите там – возле нашей раздевалки?



– Положено...



– Вам положено с микрофоном по полю ходить! Вот и ходите там! Есть такая вещь, как эмоции. Может, что-то такое я и сказал, но это было исключительно в пылу эмоций: надо цепляться, когда появился шанс. Да, «Динамо» – команда классная, в Лиге чемпионов играет. Но появился шанс – соперник остался вдесятером. И этот шанс надо было использовать. А мы взяли, и развалили второй тайм.



– У вас еще остаются шансы сохранить прописку в Премьер-лиге...



– Шансы всегда остаются...



– Останетесь ли вы в «Закарпатье» после окончания сезона?



– А это разве зависит от меня?.. От меня ничего не зависит. Но в том, что команда не выполняет поставленных перед ней задач, в первую очередь виноват я. Прежде всего, виноват тренер, который взялся за это. А все причины и объяснения значения не имеют. Если ты взялся за дело, то, будь добр, доводи его до результата. Каким образом – твое личное дело.



А то, что я сегодня вспылил – это вполне нормально. Вполне нормально, когда нет места безразличию. Просто так вылетать из Премьер-лиги, опустив руки, голову, нельзя. Надо переживать за свой город, за свой клуб, в котором ты сегодня играешь. И когда появляется небольшой шанс, надо за него цепляться –зубами, ногами, руками. Об этом я и попросил своих игроков в перерыве матча. Может быть, сделал это чуть-чуть грубо. Но в целом, у меня очень хорошая команда и очень хорошие отношения с ребятами. Если я так сказал, то они знали, что это был предел моего терпения.



– Есть ли в вашем контракте условие, согласно которому вы должны покинуть «Закарпатье» в случае, если команда не сохранит прописку в Премьер-лиге?



– Нет у меня условий никаких. У меня есть контракт и руководство, которое будет принимать решение.



– А когда истекает срок вашего контракта?



– Через год.



Послематчевые впечатления



В «смешанной зоне» или попросту – «во дворике», победителей нарасхват интервьюировали. Обычно, здесь собирается намного больше «журналистов», желающих поговорить с футболистами, чем существует СМИ… И, конечно же, наибольшее количество любопытных – вокруг президента клуба Игоря Суркиса, который, что называется, «в охотку» отвечает на все вопросы. Вообще-то президента пытаются разговорить человека два-три, остальные – внимательно слушают, а потом – фотографируются…



– Не думаю, что «Закарпатье» могло стать камнем преткновения для «Динамо» – просто все наши мысли уже на «Донбасс-Арене»… 5-го мая соберем остатки того, что у нас есть, и будем биться за чемпионство. У нас четверо или пятеро футболистов «висело на карточке», Еременко – не удержался. Жаль, что он пропустит игру в Донецке. Как бы то ни было, мы все равно пришли к тому, что все решится в последнем матче.



– В первом тайме за валидол не хватались?



– Я уже давно за него не хватаюсь, иначе нужно все бросать.



– «Динамо» поочередно на выезде проиграло «Закарпатью» и «Карпатам», теперь предстоит выезд в Донецк…



– А теперь возьмем, и обыграем «Шахтер». Народу будет интереснее смотреть два матча, а не один, правда? Я вообще считаю, что «Шахтер» должен играть дублирующим составом!.. Чтобы мы их обыграли, и украинские болельщики смогли увидеть «золотой матч» – ключевой поединок за чемпионство. Это будет интересно.



«Нам все равно, где играть – в Киеве или Донецке!»



На втором месте по продолжительности послематчевых интервью после Суркиса – Милош Нинкович. Он свободно общается с болельщиками и, чувствуется, что получает от этого удовольствие…



– Полностью восстановился после травмы?



– Я бы не сказал. После того, как я получил повреждение, врачи предписали мне отдых на 2-3 недели, и сейчас при некоторых движениях я еще ощущаю боль. Но она позволяет работать, и я хотел сыграть сегодня. Планировалось, что я выйду на последние 30 минут, но ситуация поменялась, и пришлось войти в игру еще в первом тайме. Хорошо, что не получил никаких повреждений. Теперь буду готовиться на матч с «Шахтером».



– Газзаев в перерыве матча, наверное, были жестким?



– Мы все взрослые люди, и знаем, когда играем хорошо, а когда плохо. Поэтому нам не нужно было ничего говорить в перерыве сегодняшнего матча. Мы сами всё прекрасно понимали.



– Можно сказать, что сегодня вы в паре с Шевченко исполняли роль плеймейкеров?



– В первом тайме Андрей больше действовал в линии нападения. А после того, как мы остались в меньшинстве, приходилось играть с большей оглядкой на оборону.



– Чего ожидаете от матча с «Шахтером»?



– Дома мы обыграли «Шахтер» со счетом 3:0. Так почему бы не обыграть донетчан и в гостях? Тем более, что ни у «Шахтера» от нас, ни у нас от «Шахтера» нет никаких секретов. Для нас нет никакой разницы, где играть – в Киеве или в Донецке…



– Давление трибун «Донбасс-Арсены» не беспокоит?..



– Нет. Тем более, что мы уже там играли. Да, я знаю, что будет полный стадион, но нам будет приятно играть в такой атмосфере.



«Самым главным сегодня было выиграть».



Андрей Шевченко появился в «смешанной зоне» довольно таки уставшим – это выдавала даже походка...



– Честно скажу: тяжело!.. Что-то спину прихватило…



– Успеете восстановиться к матчу с «Шахтером»?



– Думаю, успею – даже уверен.



– Вы отыграли почти весь матч. Это означает, что вы полностью восстановились после ушиба голеностопа?



— Было тяжело, потому что все-таки две недели пропустил. Но на эту игру нужно было обязательно выходить, чтобы подготовиться к матчу с «Шахтером».



– Что скажете о «Закарпатье»?



– Конец первой половины встречи и весь второй тайм соперник играл в большинстве. Самым главным сегодня было – выиграть. Чего мы и добились. И сейчас для нас все будет решаться в матче с «Шахтером». При удачной игре мы возвращаем себе надежду завоевать чемпионство.



Несколько наблюдений, или Болеем – все!



Обратил на себя внимание комментарий Газзаева по поводу арбитража матча во Львове. Честно говоря, я разделяю его точку зрения в отношении решения Виктора Швецова удалить «споткнувшегося» о вратарскую руку Зозули... Однако Регламент Премьер-лиги не допускает критики в адрес судей со стороны официальных лиц… Хотя, что такое для динамовского тренера штраф в несколько сот долларов!..



Второе. Вызывает симпатию настойчивость тренера, который, несмотря на многочисленные ошибки, продолжает доверять место «в основе» Ярмоленко. Что-то он в нем увидел такое, чего «близоруким» журналистам не понять!.. Хватило бы характера молодому дарованию! Помню, когда Олег Блохин появился в основном составе киевского «Динамо» ему за игру удавалось несколько раз выскочить один на один с вратарем… Вот только совладать с мячом ему при этом не удавалось – скорость была не та!.. Виктор Александрович долго терпел, а потом отправил в дубль, и пришлось будущему лучшему бомбардиру в истории отечественного футбола и обладателю «Золотого мяча» два года овладевать азбукой футбола… Хорошо, что в «Динамо» позвали «Сан Саныча» Севидова, который в Блохина.поверил.



Третье. Динамовцы изо всех сил «убеждают» своих соперников, что лишь с большим трудом могут мобилизовать все имеющие в наличии силы на этот архиважнейший матч... Шевченко явно «пережимает», жалуясь на боли в спине… Хотя, если предположить, что спина, в самом деле, его беспокоит, то понятно, почему в игре против «Закарпатья» Андрей откровенно не желал «выходить из тени» – лишь эпизодически имитировал активность… Впрочем, у него должно хватить профессионализма, чтобы провести на «Донбасс-Арене» «мастер-класс» для своих менее опытных партнеров. Вот только бы не начал Андрей вступать в разговоры с арбитром!..



Четвертое. А Игорь Суркис даже предложил сопернику заключить «джентльменское соглашение», о проведении так необходимого для болельщиков «золотого матча»... А вдруг клюнут!..



Что касается «Шахтера», то «горняки», без особого напряжения победив в Запорожье, спокойно готовятся взять реванш. Не уверен, что «Динамо» проиграет с тем же счетом – 0:3, хотя представляю, как у Луческу и его команды «чешутся руки» поквитаться с обидчиком. Думаю, не стоит напоминать и о том, что на кону – не только победа в матче и чемпионате, но и довольно приличные призовые…



По просочившимся из Румынии сведениям, Мирча Луческу считает, что на этот раз, в отличие от предыдущих игр, «Динамо» будет искать свой шанс в атаке… Не думаю: у Газзаева для этого нет никаких оснований – ослабленная оборона потребует предельной концентрации и еще большей осторожности. Правда, «горняки» тоже не отличаются грамотными действиями своих «пожарников», которые вполне могут и сами «привезти» себе гол… А уж, если такое случится, то киевляне сумеют сообразить, как поймать рвущихся отыгрываться «реваншистов» на контратаке.



Многое будет зависеть и от зарубежной судейской бригады: не даст арбитр разгуляться страстям – игра получится, начнет ошибаться – вызовет негативную реакцию со стороны «замотивированных» футболистов... Кстати, в последнее время нервы у динамовцев – ни к черту… А так хочется, чтобы Праздник получился!..

