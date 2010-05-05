Фесенко сказал бразильцу: «Не-не!»

Первый матч серии «Юта» - «Денвер» сложился явно не в пользу «Джазменов». Они не только уступили - 113:126, но и потеряли из-за разрыва ахиллесового сухожилия своего основного центрового Мехмета Окура. И во второй встрече в Колорадо в стартовой пятерке гостей появился украинец Кирилл Фесенко.



Попав в самое пекло баскетбольной битвы, он совершенно не стушевался, принеся команде 4 очка и намертво прикрыв денверского центрового бразильца Нене. Благодаря же усилиям Дерона Вильямса (33очка и 14 передач) и Карлоса Бузера (20 очков и 15 подборов) «Юта» смогла преодолеть гостевой комплекс -114:111. Лидер «Наггетс» Кармело Энтони, как обычно, был во всеоружии (32 очка), но перебрав фолов, он уселся на скамейку за 25 секунд до конца поединка, и хозяева без него оказались беспомощными и бескрылыми.



А два следующих поединка, теперь уже в Солт-Лейк-Сити, прошли целиком под мелодию «Джаза». Сперва была победа хозяев -105:93, где Кирилл Фесенко провел на площадке 23 минуты и стрелял довольно пристойно - 9 очков. Лучшим же в составе «Юты» опять был Вильямс с 24 очками. Четвертая игра началась стартовым рывком «Денвера» - 10:2, но подопечные Джерри Слоуна быстро успокоили чересчур наглых гостей, и начиная со второй четверти уже были полными хозяевами положения. У них выделялся Карлос Бузер (31 очко и 13 подборов), пришлись кстати и 6 очков и 5 подборов, заработанные Кириллом Фесенко. А чем же ответил Кармело Энтони? Его норма была гроссмейстерской - 39 очков и 11 подборов, но в который раз подряд лидер денверцев набрал чрезмерную коллекцию фолов; эта же беда выбила из седла основного разыгрывающего «Наггетс» Чонси Биллапса, и «Юта» снова торжествовала - 117:106.



Хотя ведомые Энтони ( 26 очков и 11 подборов) колорадцы вырвали домашнюю победу в пятом матче - 116:102, музыку в этой серии все же заказывали баскетболисты из Солт-Лейк-Сити. И билет в полуфинал Конференции они оформили на домашней площадке - 112:104.



А их будущие соперники из «Лейкерс», казалось бы, на одной ноге должны были проскочить мимо восьмой команды Конференции «Оклахома тандерс». Но уже во второй встрече этих явно неравных по классу соперников, фавориты услышали тревожащий душу звонок. Оклахомцы играли лихо, на высоте был их юный лидер Кевин Дюрант - самый результативный в лиге в регулярном чемпионате. И лишь 15 очков в последней четверти игравшего с травмой Коби Брайанта позволили чемпионам избежать домашнего конфуза - 95:92.



Зато первая уже встреча в Оклахома-Сити как гром с ясного неба, закончилось поражением лучшего клуба Западной конференции. Дюрант сумел не только наглухо прикрыть Брайанта, но и принести своей команде 29 очков и 19 передач. За 8.41 минуты до конца «Тандер» вышел вперед, и смог подарить маленькое чудо - 101:96. А когда в следующей встрече преимущество оклахомцев принесло еще более ощутимые плоды - 110:89, и Коби Брайант покинул площадку с неприличными для него 12 очками, показалось, что трон под командой Фила Джексона немного зашатался. Но это показалось только на мгновение... Уже в пятом поединке лос-анджелесцы сокрушили соперников - 111:87, а в шестой игре мастерская игра Пау Газоля под щитом «Тандер» позволила «Лейкерс» добиться минимальной, но решающей победы - 95:94. А дуель Брайант-Дюрант на этот раз завершилась в пользу более опытного калифорнийца, заработавшего 32 очка.



В остальных четвертфинальных сериях Запада «Финиксу» хватило шести встреч, чтобы отправить «Портленд» на каникулы; столько же матчей понадобилось Ману Жинобили и Тиму Дункану из «Сан-Антонио», чтобы огорчить земляков-техасцев из «Далласа». Теперь «Финикс» и «Сан-Антонио» сойдутся в полуфинале.



А сильнейшая команда Восточной конференции «Кливленд кавалиерс» только раз пропустила болезненный укол от «Чикаго буллс» - 103:106. В этом поединке решающим было слово новичка чикагцев Деррика Роуза (31 очко). Но больше Леброн Джеймс и его партнеры подобных слабостей не допускали, и в следующей стадии померяются силой с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом из «Бостона», который тоже в пяти матчах одолел «Майами». А в другом полуфинале встречается «Орландо» - единственный клуб, выигравший первую серию «всухую» у «Шарлот», и «Атланта», которая только в седьмой игре вырвало нужный результат у «Милуоки»-95:74.



Первая игра второй стадии плей-офф между «Ютой» и «Лейкерс» могла закончиться весьма печально для хозяев-калифорнийцев. «Юта» начала игру неудачно, но сумела собраться в последней четверти и вела в счете за 2 с небольшим минуты до финальной сирены. Но в решающие мгновения встречи баскетболисты «Джаза» начали досадно ошибаться в атаке, а у «Лейкерс» за дело взялся неутомимый Коби Брайант, добывший 7 очков подряд, ставших решающими для успеха хозяев - 104:99. Брайант заработал в этой игре 31 очко, поддержал его и Пау Газоль (25 очков и 12 подборов). Кирилл Фесенко за 13 минут на площадке добыл 2 очка, а лучшим у гостей был Дерон Вильямс с 24 очками.

