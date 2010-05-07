Суперпробег – ко Дню Победы

7 мая 2010, 11:10

Успешно преодолели наши спортсмены дистанцию ультрамарафона, который стартовал под Киевом, прошел по городам Украины и России, а завершился в Москве.

Весна обычно богата на легкоатлетические старты. И нынешняя – не исключение. В частности, это касается и супердлинных дистанций. Один из таких стартов заслуживает особого внимания… Ультрамарафон, который «связал» города Украины и России, был посвящен 65-летию Победы в Великой отечественной войне, и приурочен к 75-й годовщине ФСО «Спартак»…

Легкоатлетический апрельский ультрамарафон Киев-Москва длился 11 дней. Этой акцией спортсмены решили акцентировать внимание общественности на многовековой дружбе братских народов и соседей, которая в 1945 году помогла одолеть фашизм.

Провести этот пробег решили давно. А главными организаторами стали действующие и бывшие спортсмены. В частности, 67-летний действующий легкоатлет Александр Нищук, 75-летний мастер спорта, заслуженный тренер Евгений Фролов. Помимо них в состав украинской команды вошли известные в «марафонском мире» Виктор Позняк (Иванково, Киевская обл.), Геннадий Корж (Лозовая, Харьковская обл.), Дмитрий Васюта (Харьков), Борис Михайлов (Чернигов), Александр Фролов (Киев), Валентин Ковельский (Киев), Сергей Демиденко (Бровары, Киевская обл., Константин Железов (Чернигов).    
За восемь беговых дней спортсмены преодолели 1016 километров. Получив в Киевско-Печерской Лавре благословление патриарха, стартовали из Броваров. Маршрут ультрамарафона выглядел таким образом: Козелец – Чернигов – Стародуб (Брянская область, Россия) – Брянск – Людиново – Козельск – Калуга – Троицк – Москва.
В каждом из населенных пунктов маршрута совместно с администрацией этих городов устраивали митинги памяти, организовывали встречи с ветеранами войны…
Рассказывает один из главных организаторов ультрамарафона глава правления общества «Знание» Украины, доктор философских наук Василий Кушерец:

- Завершили марафон в Лужниках совместным с россиянами легкоатлетическим праздником. Хлебом солью нас встречала большая делегация хозяев - выдающихся спортсменов во главе с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Борисом Лагутиным. На следующий день участники марафона встретились с руководителями Олимпийского комитета России. Украинской команде вручили диплом и медаль ОКР. Десятидневную патриотическую миссию мы завершили на Поклонной горе, куда принесли капсулу с землей священных мест Украины – Лавры, могилы Неизвестного солдата. Весь путь мы преодолевали под государственным флагом Украины.

Нельзя не сказать и о том, что очень существенную помощь нам на месте оказывали украинцы, живущие в России. В частности, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России, президент международной общественной организации «Ассоциация – Международный сверхмарафон» Сергей Супрунюк.

Ну, а 20 апреля наша команда вернулась в Киев.

Василий Иванович, чуть больше трех недель осталось до  следующего пробега. А что затем? Ведь «марафонский сезон» на этом не заканчивается…

Вообще, наши самые главные планы – пусть не покажутся вам эти слова высокопарными - пропагандировать здоровый образ жизни, и жить в дружбе с нашими соседями. Ибо, кто дружит, тот не враждует и достигает больших успехов во всех сферах жизни. Что касается более конкретного… В сентябре этого года наша команда примет участие в Супермарафоне на 100 километров и эстафете 10 км по десять этапов. Соревнования пройдут в Нидерландах.

К сказанному добавляет директор пробега Евгений Фролов:

- Хочется сказать, что прошедший ультрамарафон Киев-Москва очень сложно было бы воплотить в реальность, если бы не те люди, поддержка которых обеспечила проведение этой акции. Не могу не назвать их. Это президент общественной организации «Новий Київ» Зорян Шкиряк, Андрей Фищев (Торговый дом «Лиза»), глава Дымерского сельсовета Анатолий Бочкарев, директор ЗВПП «Регион 2001» Сергей Гришко, компании «Кока-кола» и «Ванситон», «Університет сучасних знань».

А основную роль в проведении и организации оказал директор ПВТФ «Демос» Евгений Демиденко. Мало того, он оказался настолько спортивным человеком, что сам принял участие в некоторых этапах марафона.

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