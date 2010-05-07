Чтобы рассчитывать на чудо, нужно очень этого хотеть!

И хоть в раздевалке «Шахтера» не оказалось шампанского, зато над «Донбасс-Ареной» разразился запланированный салют! Здесь умеют устраивать шумные Promo-акции, благодаря которым компании Рината Ахметова с успехом представляют свой «товар» – клуб «Шахтер», не только из телевизора или радио, или страниц печатных изданий, а лично – просто попав на «дегустацию» прекрасного футбола, сопровождаемую раздачей рекламных проспектов, фирменных футболок и шарфов… Кстати, слово «рromo» пришло из английского языка и означает «развитие», «продвижение». Вот так они развиваются, а мы – те, кто причисляет себя к поклонникам «Динамо» – судя по многочисленным комментариям «неравнодушных» читателей и «плохих» журналистов – деградируем!..



«Не давайте детям спичек!», или С кем нельзя играть в «поддавки»



Мне «повезло» добираться в Донецк в одном из двадцати двух автобусов, образовавших «фанатскую» колонну киевского «Динамо». Еще тысяча, менее организованных болельщиков, для которых были зарезервированы места, добиралась в столицу украинского футбола самостоятельно… Им всем бесполезно было объяснять, что сегодня «Шахтер» сильнее: они ждали чуда!..



Автоколонна отправилась от стадиона «Динамо» за час до полуночи… Честно говоря, я рассчитывал на поездку в более привилегированных условиях. Нет, практически все автобусы были рассчитаны доехать до финиша благополучно – к автотранспорту претензий быть не могло… Мечталось скорее о совместной поездке, сопровождаемой своеобразным «информационным штурмом», о сплоченных журналистских рядах, которые, подобно каппелевцам из кинофильма «Чапаев», игнорируя плотный пулеметный огонь противника, не сгибаясь, в полный рост, идут в атаку… А ведь в докризисные времена что-то подобное уже происходило… Правда, говорят, это, в свою очередь, налагало определенные обязательства на «акул пера»…



Однако, судя по тому, с какой долей секретности мне было предложено «принять участие» никаких журналистских «междусобойчиков» в процессе «продвижения» динамовского «продукта» по маршруту Киев-Полтава-Павлоград-Донецк не предполагалось. А ведь как «романтично» такая поездка выглядит: составляются списков членов экипажей – на флоте это называется «судовая роль» – куда попадают исключительно проверенные кадры… Роли, и в самом деле, расписаны: кто-то отвечает за «энергетические» напитки, кому-то доверяют сало, колбасу и прочие пикантности, наиболее физически одаренным поручается доставить «на борт» наиболее грузоемкий продукт – пиво… Чуть не забыл про , вареные яйца, которые, слава Богу, используются по прямому назначению: макнув в соль, ими закусывают… Не знаю, как себя вел экипаж штабного автобуса, куда я по недоразумению едва не попал, но попутчики, с которыми пришлось коротать ночь до Красноармейска, вели себя вполне «адекватно»: вот только, если бы не сопровождали прием пищи громогласными песнопениями и репетицией похабных речовок, приготовленных, разумеется для устрашения «донецких»!.. Вздремнуть удалось лишь часам к пяти утра, так как через каждые пятьдесят километров то один, то другой из наиболее рьяных почитателей «оболонского» настаивал на «остановке по требованию»… И тогда хор на некоторое время замолкал и отправлялся «на перекур». В духовых оркестрах капельмейстер в таких случаях, обычно, отдает команду: «Вольно! Вылей воду…». Все было, повторюсь, предсказуемо и… «романтично»…



Правда, в следующий раз хотелось бы во главе этой колонны видеть непременно самого президента киевского клуба – ведь, как бы ни заблуждались в отношении него многочисленные болельщики, вряд ли кто-нибудь возьмется обвинить Игоря Михайловича в нелюбви к динамовскому футболу… Именно поэтому усилиями клуба и при поддержке столичного «беркута», без высококвалифицированной помощи которого не обойтись, и организуются подобные поездки. Непонятно только, с какой целью, по большому счету, это делается – неужели исключительно ради победы, которой, насколько мне известно, в иных сообществах добиваются как-то иначе?..



Было бы смешно объяснять человеку, связавшему свой бизнес с «детской игрой», что одной поддержкой трибун «сыт не будешь»… Вот и выходит, что надежды на чудо-победу возлагаются в большей степени на такую вот «команду», которой не то, чтобы футбольный Регламент – «море – по колено», чем на исключительно «высокий профессионализм» тренера-реформатора,… Хотя всем давно уже стало ясно, что есть болельщики, а есть и… болельщики. Есть люди, которые с младых ногтей, с воспоминаний дедов-прадедов выбрали для себя СВОЮ команду и готовы до конца дней делить с ней радости и печали. И не только потому, что за это наградят «шаровым» пивом или вкусными жареными «семками», а то и покажут полуобнаженных натурщиц с Окружной… А просто потому, что иначе не могут!..



Но ведь есть еще и другие – под названием «Наши», для которых футбол – это возможность, накачавшись пивом, сбиваться в стаи и, вдоволь накричавшись, идти «чистить рожи» тем, кто, например, не бреется наголо или предпочитает перекусу в «Макдональдсе» возможность «сообразить на троих» в первой встречной «наливайке»… И после этого – ввалиться на стадион и, развернув устрашающие баннеры и подбирая выражения «попроще» и «посолонее», создавать на трибуне самую что ни на есть «игровую атмосферу».



Коварные донецкие «менты»



Ни для кого не секрет, что, обычно, «пожароопасную» автоколонну «принимающая сторона» останавливает где-то на подъезде к городу и дает набраться сил, прежде, чем отправиться на стадион. Когда выездные матчи проводятся в Донецке киевлян размещают перед небольшим городком Красноармейск, где на берегу живописного озера вполне можно не только отдохнуть душой, а и телом. К услугам гостей – выездная торговля…



На этот раз местная автоинспекция остановила колонну задолго до апробированного «кемпинга» – «во чистом поле», небольшом асфальтированном «отстойнике» для дальнобойщиков компании TIR. Пока я соображал, что к чему, автобус уже зарулил на стоянку… А опытные путешественники уже устремились в сторону Донецка, надеясь пешком или автостопом добраться до ближайшей автостанции или электрички, откуда за пару червонцев уже через час-полтора можно наслаждаться холодным «сарматом»… А хапуги-таксисты «предлагают» отвезти на футбол «всего» за двести пятидесяти гривень – никакой солидарности!..

Я уже собрался последовать примеру своих более опытных товарищей, как тут «нарисовалась» группа донецких милиционеров, среди которых выделялась мисс «капитанша». И не только своими приятными формами, но и аргументированной логикой: на мой вопрос, как мне побыстрее добраться до Донецка, так как офис «Шахтера» работает только до 16.00 она безапелляционно и вполне убедительно изрекла: «Зачем вам сбивать каблуки по шоссе – до электрички девять километров! Через десять минут подойдет автобус и всех, кто торопится, отвезет на станцию». Что-то в ее «логике» было нелогичного: вряд ли среди тысячи автотуристов найдется хотя бы человек, которому пришлась по душе перспектива до 16.00 париться среди поля, вместо того, чтобы поискать иные перспективы… У все окажутся неотложные дела в городе, так что автобус вполне могут разорвать на части!..



И все-таки я ей поверил – с моим-то опытом!.. А через десять минут дорогу, которая вела от «отстойника» к шоссе, «перегородили» дюжие «беркутовцы»: «С минуты на минуту ждем распоряжения из Донецка – там идет совещание…». Но я уже понял, что «ментам» сегодня больше верить нельзя и на последнем издыхании мобилки сумел через Киев (!) дозвониться до офиса «Шахтера», уговорив замечательную девушку по имени Аня оставить мою аккредитацию у охранника…



Народ начал разбредаться по полям: очевидно, опыт подсказывал, что «перекур» затянется и некоторые «теплые компании» отправились подальше с глаз – в дальнюю посадку… Отоспавшаяся и кое-как пришедшая в себя молодежь вытащила из рюкзачков мячи и принялась до изнемозжения гонять по асфальту…



Неожиданно начало работать кафе, в которое предприимчивый владелец то и дело завозил недостающие продукты и небольшое помещение моментально было забито до отказа… В меню – пельмени, какое-то мясо, борщ… И, конечно же, теплая минералка, прохладное пиво и… водка!..



Не буду описывать трудовые будни нашего кемпинга: я предпочитал прятаться в душноватом автобусе: на улице – ни деревца!.. Но после того, как кто-то неосторожно бросил окурок в кучу мусора и от этого загорелась трава и пошел смрадный дым – пришлось уходить в поле, чтобы не задохнуться… Даже футболисты угомонились…



А в 15.15 мне удалось, воспользовавшись «старыми связями», вскочить в первый отходящий в Донецк автобус… Вторая колонна формировалась через час. Сопровождаемые местными «гаишниками» мы, не спеша, проехали семьдесят километров за неполных два часа… За несколько кварталов до пересечения Артема и бульвара Шевченко меня высадили и вскоре я стал обладателем великолепно выполненной аккредитационной карты.



Привет, столица украинского футбола!



Я ни в коем случае не отрекаюсь от своего родного Киева, но так уж вышло, что именно так апологет динамовского футбола Григорий Суркис назвал Донецк, когда вручал Ринату Ахметову и его команде золотые чемпионские медали!.. За четыре года, которые пролетели со дня феерического 70-летнего юбилея «Шахтера», я здесь еще не был. Должен признаться, город очень похорошел и даже приобрел некие «столичные» черты: улицы, особенно в центре, который за это время значительно раздвинул свои границы, тщательно подметены, появилось несметное количество бутиков, фирменных офисов, в спешном порядке возводятся гостиничные комплексы… И, как везде, – засилье совершенно разнокалиберных маршруток!.. С нетерпением ждем волевых усилий новой власти, которая разберется, в конце концов, что ей дороже: состояние обстановки на автодорогах, где давно уже иномаркам не протолкнуться среди нагло-желтых «богданов», или потакание неумеренным аппетитам дельцов от «автомафии»… На носу ведь европейский футбольный форум: не удастся изгнать из хотя бы проводящих городов маршрутки – будет сплошная «пробка», которая наглухо заткнет въезды-выезды… И, если счастливые, но «безлошадные», обладатели билетов правдами и неправдами все-таки доберутся до своих трибун, то владельцы тонированных авто рискуют опоздать на этот праздник жизни!..

Красавец стадион расположен в таком месте, что проблема со стоянками практически решаема – хватает места и для автоколонн с фанатами… Народ тянется к «Донбасс-Арене», как в театр – к такой «чечевичной» архитектуре мы уже начинаем привыкать… Стекло, бетон, парк, серпантин аллей, яркая подсветка – ох, и любим мы величественность и помпезность!.. В связи с этим, вспоминаю величественный, прекрасный и неподражаемый Кафедральный собор Duomo di Milano, архитектуру которого по силе воздействия просто невозможно с чем-нибудь сравнивать… И на этой же площади – совершенно неприметное здание, подойдя к которому, я с удивлением прочитал: Teatro alla Scala – Ла Скала – знаменитый оперный театр!.. Правда, вечером его фасад ярко освещен, а днем многочисленным иностранным туристам, кормящим голубей на площади перед Duomo, вряд ли придет в голову сфотографироваться перед его подъездом…



Заказав аккредитацию в пресс-службе «Шахтера», я планировал где-то на подъезде к Донецку распрощаться со своими гостеприимными попутчиками и на перекладных отправиться в офис клуба, который находится в самом центре города.



Перед началом матча у меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с подтрибунными помещениями: в первую очередь, интересовал информационные блок, расположенный на нескольких уровнях – впечатление грандиозное!.. И хоть мне удалось побывать не на всех самых больших стадионах мира, но и того количества, куда я все-таки сумел прорваться, достаточно, чтобы объявить, что «Донбасс-Арена» – даст форы, если не всем, то многим!.. Ложа прессы – обширная, видимость отсюда – великолепная, зал для пресс-конференций – выше всяких похвал, оборудованные для обработки всех видов информации рабочие места в состоянии обслужить не только европейцев… Но, что потрясает – обслуживающий персонал: девушек сюда приглашают, очевидно, прямо из Дома моделей, юноши – вежливы и предупредительны!.. Даже милиционеры, даже, если я не в те двери пытался протиснуться, в отличие от наших – столичных – за все время ни разу не сказали: «А-ну, пройдемте!»…

ЧП – чрезвычайное происшествие или частное предприятие?



«Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был

потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – это

праздник, который всегда с тобой»…



Эти слова, ставшие нарицательными, Эрнст Хемингуэй написал другу в 1950 году, и, казалось бы, они никакого отношения к событию, происшедшему 5-го мая 2010 года на «Донбасс-Арене» не имеют. Однако, когда в первом тайме, расположившись за воротами Шовковского, я своей «цифрой» фиксировал непрекращающиеся атаки «горняков», за спиной раз за разом взрывались черно-оранжевые трибуны, которые в своем патриотическом порыве чем-то напоминали «котел» белградской «Црвены звезды» или «ад» стамбульского «Фенербахче» – «Шюкру Сарачоглу»… Мне понравилась симпатичная девчушка, которая, взобравшись на специально сооруженную для этого вышку, «заводила» зрителей, размахивая мегафоном (в простонародьи – «матюгальник»)… А в первом ряду, с которого и поле-то плохо просматривается, расположилась этакая мадонна с младенцем – парнишкой лет трех, который совсем уже осоловел от праздничной атмосферы…



Вернувшись домой и сев за отчет об увиденном и пережитом, я прежде перелистал свой текст, подготовленный накануне этого матча. Ни в коем случае не претендую на роль провидца – многие специалисты, рангом повыше, давно уже предсказывали, что сегодняшнему «Динамо» сегодняшний «Шахтер» – не по зубам… Вспомнил об этом лишь для того, чтобы было от чего оттолкнуться…



Приведу несколько цитат, а потом совмещу их с происшедшим на поле в этом «золотом» матче.



«Вызывает симпатию настойчивость тренера, который, несмотря на многочисленные ошибки, продолжает доверять место «в основе» Ярмоленко. Что-то он в нем увидел такое, чего «близоруким» журналистам не понять!.. Хватило бы характера молодому дарованию!..»



Думаю, что вполне достаточно сопоставить эти мои предположения с тем, что происходило на «Донбасс-Арене»… Описывать перипетии матча нет никакого смысла: вся страна в этот вечер была прикована к телевизорам, а бригада экспертов в составе Йожефа Сабо и Виктора Грачева – «динамовца» и «шахтера» – так препарировала действия футболистов, что чем-то оригинальным дополнить их наблюдения вряд ли удастся…



Итак, в который раз приходится упоминать фамилию Ярмоленко, который, благодаря Газзаеву из «глубокого запаса» неожиданно для многих оказался не только в «основе» «Динамо», но и в списке кандидатов в национальную сборную Украины. В начале сезона Валерий Георгиевич, пытаясь усилить левый фланг своей атаки, наигрывал там Андрея на позиции «вингера». Вместе с Маграо они должны были образовать мощный кулак, способный крушить любую оборону… Поначалу, в матчах с «Черноморцем» и «Таврией» что-то похожее у ребят выходило… Потом пошел соперник более неуступчивый и «кулак» начал давать сбой: предполагалось-то, что, наладив взаимопонимание и подстраховку, эти взрывные скоростники сумеют не только «гулять» в оборонительных порядках соперников, но и наглухо закроют свой фланг… А ведь в жертву «кулаку» были принесены такие квалифицированные «бровочники» как Несмачный и Каддури!.. Наконец домашний матч с «Рубином» показал, что полного взаимопонимания парни не достигли и зачастую действуют так неумело, что никакая подстраховка со стороны товарищей уже не в состоянии уберечь левый фланг от всякого рода «обрезок»… Тренеру пришлось посадить на скамейку Ярмоленко, выпустив вместо него Гусева, а затем рвущегося в бой Гиоане – дело пошло! Закончилось тем, что новыми красками засверкала игра Маграо, не привязанный к боковой линии, он в середине поля действовал значительно продуктивнее… И, кстати, забил отличный гол, оказавшись на месте… правого инсайда!



Но вскоре все снова стало на свои места и связка Маграо-Ярмоленко продолжала нервировать болельщиков… Однако «коуч» с упорством, достойным иного применения, продолжает настаивать на своем «ноу-хау», несмотря на то, что противников использования Ярмоленко в качестве полевого игрока становится все больше: того и гляди, возникнет народное движение в защиту левой бровки от «черниговского Шевченко» – кажется так называли несколько лет назад появившегося в дубле способного мальчишку…



В среду поражение «Динамо» началось именно с того, что Ярмоленко, оказавшись в центре поля, неожиданно отдал мяч сопернику, тут же последовала передача Фернандиньо на разогнавшегося по правому флангу Срну и тот сделал великолепную передачу во вратарскую… Ситуация развивалась так стремительно, что и Юсуф и Михалик, и Вукоевич застряли на подступах к штрафной… В таких случаях центральную зону всегда страхуют Еременко или Каддури, однако финн схлопотал дисквалификацию, а марокканец лег на операцию… Так что гол выдался – на заглядение!



Ну и хватит об этом вундеркинде, которого Газзаев, очевидно готовит для какой-то другой команды…



«Динамовцы изо всех сил «убеждают» своих соперников, что лишь с большим трудом могут мобилизовать все имеющие в наличии силы на этот архиважнейший матч... Шевченко явно «пережимает», жалуясь на боли в спине… Хотя, если предположить, что спина, в самом деле, его беспокоит, то понятно, почему в игре против «Закарпатья» Андрей откровенно не желал «выходить из тени» – лишь эпизодически имитировал активность… Впрочем, у него должно хватить профессионализма, чтобы провести на «Донбасс-Арене» «мастер-класс» для своих менее опытных партнеров. Вот только бы не начал Андрей вступать в разговоры с арбитром!..»



Обмануть «горняков» киевлянам не удалось и пришлось выпускать на поле всех, кто мог двигаться: серьезных травм у игроков основного состава, тренирующихся в общей группе нет. Что касается Шевченко, то он, наверное, и хотел блеснуть на глазах у переполненного стадиона, однако, как по мне, подолгу задерживался у правой бровки, от которой до ворот далековато… И, тем не менее, Андрей – главная действующая фигура в составе: только он, а никакой не Милевский или целая когорта разрушителей не в состоянии поднять уровень игры «Динамо»!..



«А Игорь Суркис даже предложил сопернику заключить «джентльменское соглашение», о проведении так необходимого для болельщиков «золотого матча»... А вдруг клюнут!..»



Предложение Игоря Михайловича в среде донецких любителей футбола было встречено с пониманием: никто бы не отказался еще раз посетить»Донбасс-Арену», тем более, что ценовая политика клуба в этом вопросе вполне соответствует уровню жизни «пересічного» дончанина…



«Не уверен, что «Динамо» проиграет с тем же счетом – 0:3, хотя представляю, как у Луческу и его команды «чешутся руки» поквитаться с обидчиком. Думаю, не стоит напоминать и о том, что на кону – не только победа в матче и чемпионате, но и довольно приличные призовые!».



Проиграть со счетом 0:3 «Динамо» вполне могло – будь менее внимателен Шовковский… Не говоря уже о парированном пенальти, стоит порадоваться за ветерана, которому «проходная» оборона позволяет демонстрировать свой неувядающий класс!..

«По просочившимся из Румынии сведениям, Мирча Луческу считает, что на этот раз, в отличие от предыдущих игр, «Динамо» будет искать свой шанс в атаке… Не думаю: у Газзаева для этого нет никаких оснований – ослабленная оборона потребует предельной концентрации и еще большей осторожности. Правда, «горняки» тоже не отличаются грамотными действиями своих «пожарников», которые вполне могут и сами «привезти» себе гол… А уж, если такое случится, то киевляне сумеют сообразить, как поймать рвущихся отыгрываться «реваншистов» на контратаке».



Мне трудно согласится с румынскими информаторами Луческу: у Газзаева давно уже не продуктивного нападения, так что никому не известно, где же он так долго и неубедительно ищет свое счастье…

«Многое будет зависеть и от зарубежной судейской бригады: не даст арбитр разгуляться страстям – игра получится, начнет ошибаться – вызовет негативную реакцию со стороны «замотивированных» футболистов... Кстати, в последнее время нервы у динамовцев – ни к черту… А так хочется, чтобы Праздник получился!..»



Что ж, приглашение зарубежной бригады судей в который уже раз продемонстрировало, что иностранцы ненамного квалифицированнее отечественных арбитров: и ошибки они допускают такие же, и так же противопоставляют «букве закона» «дух игры». А от этого вольнодумия, я считаю, необходимо в корне избавляться: правила для того и создаются, чтобы им неукоснительно следовали и ни в коем случае не трактовали по-своему!..



Экспресс-анализ матча состоит в том, что ничего нового в дискуссии, если бы ее вдруг начало озабоченное состоянием игры «Динамо», мы бы не услышали… После того, как прошлогодний чемпион проиграл абсолютно все, что можно было проиграть, напрашивается вывод, что статус-кво руководителей вполне устраивает. То ли они сумели убедили себя, что мнимые успехи и кое-какие суммы в инвалюте, полученные на начальной стадии евротурниров, важнее, чем завоевание всеукраинского «золота»… То ли плоховато с этой самой «свободно конвертируемой валютой» – вот и приходится экономить… То ли, в самом деле, в футбол настойчиво вмешивается политика!.. Как бы то ни было, приходится смириться с тем, что футбольный клуб это для кого-то – «чрезвычайное происшествие», а для кого-то – всего-навсего частное предприятие. Так что, как советовал Остап Бендер Кисе Воробьянинову: если вас девушки не любят, обращайтесь в Лигу сексуальных реформ! А другой, более философически настроенный, поэт «копнул» еще глубже: «У кожного своя доля і свій шлях широкий!» Соответственно, каждый подходит к ситуации по-своему: кто-то открывает ворота стадиона для безбилетников, кто-то организует «шаровые» массовые выезды фанатов, кто-то приглашает на работу звездочетов и алхимиков… Так что не стоит «рвать на груди тельняшку», демонстрируя борьбу за благоденствие своего любимого клуба, не вложив в него при этом ни рваной гривни. Не забывайте, что Большой Футбол – не спорт вовсе, а коммерческое предприятие, удивительнейшим образом закамуфлированное под «народную игру». Помнится,Ю в Англии рьяные болельщики МЮ попытались даже создать что-то наподобие народной команды, в которой бы выступали исключительно «наши» футболисты, и руководили бы «наши» бизнесмены. Закончилось все это пшиком!..



Есть ли какие-нибудь перспективы у бывшего чемпиона? Игорь Суркис настаивает на том, что Газзаев что-то там строит… Да и сам «коуч» на послематчевой пресс-конференции заверил присутствующих, что работает исключительно высокопрофессионально!.. Вот только куда он при этом заведет некогда именитый клуб?



Несколько вопросов «по ходу пьесы»



Помнится, Валерий Георгиевич обещал начать полную «украинизацию» команды… Мало того, из «Динамо» отбыли в аренду два чемпиона Европы среди 19-летних, отбыл в «первопрестольную» Алиев, который по инерции, на киевских запасах, вышел даже «в первачи»… А, вместо, Мандзюка, откуда ни возьмись, появился бразильский защитник с достаточно туманными перспективами…

Во всяком случае, в Донецке по его флангу прошло не меньше проникающих атак, чем у Маграо, где Срна чувствовал себя, как «рыба в воде»!..



Повторю недоуменный вопрос многих очевидцев: «Зачем появился на поле Хачериди – неужели для того, чтобы списать на него поражение?» Кстати, пятью минутами раньше лишь чудом ему не удалось свалить на землю прорвавшегося по лицевой Косту – быть бы еще одному пенальти!..



Игрок такого плана как Зозуля – форвард одного касания. Но ведь в команде практически нет ни одного «плеймейкера» (запрещенная фамилия!), который бы сумел вывести его на удар. В «Динамо» даже старательный и многопытный Шацких не прижился: после ухода Белькевича некому стало делать голевые передачи. Зато пришелся ко двору «многостаночник» Милевский!.. И теперь, по его примеру, все начали с большим удовольствием валяться на траве – авось кому-то дадут предупреждение или поставят удобный «стандарт»…



«Шахтер» вышел на игру предельно мотивированный и от начала и до конца старательно выполнял тренерскую установку. Создается впечатление, если Луческу удается убедить свою бразильскую диаспору в необходимости строго придерживаться игровой дисциплине, то у них получается многое… В этот вечер донецкие порядок и класс были подчинены единой цели – доказать всем, что чемпионов растят именно в Донецке. Вот только, нет-нет да и закрадется сомнение: а надолго ли эти бразильцы задержатся в Украине и сумеет ли Мирча Луческу устоять перед настоятельными требованиями румынских патриотов?..



Но лучше всего познакомиться с высказываниями тренеров, которые находятся к полю значительно ближе нас, комментаторов. Кстати, оказываясь с фотокамерой за воротами, в который раз не могу взять в толк, как тренеры со своих скамеек могут видеть мельчайшие подробности игры: игроки на противоположном фланге видны лишь по пояс!.. Трудно с ними – с профессионалами!..



Послематчевая пресс-конференция



Валерий Газзаев:



– Поздравляю «Шахтер» с победой в чемпионате. Желаю ему успешного выступления в Лиге чемпионов. Что касается нас, то, к сожалению, мы этот турнир начнем с квалификации – будем готовиться. Я думаю, что мы чемпионство потеряли не в сегодняшнем матче, а гораздо раньше, когда у нас был достаточно хороший задел, поэтому винить нужно только самих себя. Вот и все. Это ни в коем случае не умаляет заслуги «Шахтера», который выиграл чемпионат, потому что чемпионом становится та команда, которая действительно занимает первое место в турнирной таблице.



– При счете 0:0 был, мягко говоря, спорный момент, тянувший на пенальти, когда Нинкович попал мячом в руку Кучера. Этот момент мог повлиять на чемпионство…



– Я с вами согласен. Но что я могу? Только возмущаться.



– В чем причина сегодняшнего поражения?



– Сегодня играли две очень хорошие команды. Наверное, нас подвело исполнительское мастерство, потому что в первом тайме пропустили контратаку. У нас также были возможности в первом тайме. Но, наверное, проиграли потому, что «Шахтер» больше заслуживал победы, чем мы.



– Есть надежда, что вы, независимо от своих агрессивных болельщиков и некоторых глупых журналистов, будете продолжать вами начатое дело? (газета «Сегодня»)



– Я профессиональный тренер, и свою работу делаю так, как считаю нужным: я все стараюсь делать высокопрофессионально. А если мы будем слушать какие-то разговоры. Знаете, на каждый роток не накинешь платок. Всегда будут довольные и недовольные. Это жизнь. Еще раз поздравляю вас и желаю удачи.





Мирча Луческу:



– Неистовая поддержка – это та разница, которая была между нами и «Динамо» в сегодняшней игре. Все-таки стадион-красавец был забит под завязку. Так что, в первую очередь, это заслуга наших болельщиков. Когда в Киеве откроется такой же стадион, хотелось бы, чтоб он заполнялся так же, как и наш. От этого выиграет весь чемпионат Украины. Хочу поблагодарить команду, тренерский состав, всех тех, кто был с нами рядом постоянно и сопутствовал этому успеху. Самое главное, хотел бы поздравить президента клуба, любовь которого к этому городу, к клубу, футболу вообще – безмерна. Он сделал такой большой праздник на стадионе. Президент заслуживает отдельных аплодисментов от всех нас. Эта победа обязывает нас выступить намного лучше в Лиге чемпионов. Теперь мы стали гораздо опытнее. Молодые ребята, которые пришли в команду в этом сезоне, поднабрались международного опыта, и, будем надеться, он им поможет в Лиге чемпионов. Думаю, очень важно, что за шесть лет выиграть четыре чемпионата. Это сложно и важно! Из тех игроков, кто вместе со мной завоевал первый чемпионский титул в Украине, сегодня на поле были Срна и Хюбшман. А Дуляй, Рац и Левандовски были на скамейке запасных. Приходят новые игроки, уходят важные персоналии, но от этого команда не страдает. Мы становимся лучше! Мы должны становиться машиной, которая в каждой игре отдает максимум возможностей и сил, и выигрывает титулы. По игре, думаю, мы заслуживаем сегодня победы. Мы создали больше моментов у ворот соперника, чем он у ворот Пятова. Сложно вспомнить что-то другое, кроме эпизода, когда Милевский пробил мимо в первом тайме. Хотел бы поздравить команду с хорошей организацией игры, тактической дисциплиной. Мы хорошо сегодня отбирали мяч. Если пять лет назад пришедшие к нам бразильцы не были привыкшими к такому типу игры, то сейчас им можно поаплодировать. Они полностью интегрировались в нашу команду и точно так же сопутствовали нашему успеху сегодня.



– Мистер Луческу, вы неоднократно выигрывали чемпионат Украины. В чем вы находите мотивацию для себя? И скажите, почему ваш костюм еще не испачкан шампанским?



– Мы не готовились, и поэтому шампанского в нашей раздевалке не было. Изначально перед нами сегодня стояла цель выиграть одну игру. Поэтому и шампанского не было. А что касается мотивации, то она у меня одна – любовь к футболу, которая никогда не пропадет. Если только это случится, я, наверное, подниму руки и сдамся.



– Означает ли сегодняшняя победа то, что некоторые ведущие футболисты уйдут в отпуск раньше остальных?



– Нет! Пока мы не сыграем последний тур, ни у кого никакого отпуска не будет. Меня с большим трудом уговорили сделать завтра выходной. По идее мы должны были завтра собираться на тренировку. Болельщики в Симферополе ждут чемпиона страны, а значит, и чемпионской игры. Ни в коем случае там не будет расслабленности. Мы сейчас еще больше ответственны, потому что это и есть уважение к публике, которая придет на стадион.



– Я представитель румынской прессы, и могу вам сказать, что все болельщики 20 лет ждут с нетерпением, когда вы вернетесь в свою страну после тех успехов, что вы добились в последнее время и в Турции, и в Украине, – вернетесь поднять румынский футбол. Когда это может произойти?



– Во второй жизни.



– Чьей?



– Моей, разумеется.



– Как вы оцените сегодняшнее судейство?



– Сложно сказать, был ли там пенальти в конце игры. Была борьба, а нарушения я не заметил. Но точно сказать сложно. Если говорить в целом, то арбитр отсудил на высоком уровне. Он не давал ни одной из команд перейти грань правил. Думаю, он справился с такой тяжелой и эмоциональной игрой. В какой-то мере он преподал урок, как нужно судить.



– После поражения в Киеве ваша команда взяла чемпионский реванш в Донецке. Не думаете ли вы, что соперник был ослаблен отсутствием фланговых футболистов Каддури и Еременко?



– Сегодня киевляне играли тем составом, который был у них в наличии. Это был оптимальный состав. Анализируя все игры, готовясь к сегодняшнему матчу, я заметил, что сейчас играли более опытные игроки: в центре обороны – Бетао и Юссуф. Они быстрые, агрессивные, хорошие в единоборствах. Два опорных хава, хорошо подготовленные физически, и плюс атакующая четверка: Шевченко, Нинкович, Ярмоленко и Милевский. Не могу сказать, что какие-то игроки могли усилить их сегодняшний состав. Думаю, это был один из лучших составов, который они могли выставить в чемпионате. Он был укомплектован оптимально. Если искать, кто мог бы сегодня еще сыграть, то, может быть, Алмейда, но он еще в принципе ребенок.



– Президент клуба уже успел сказать вам пару слов по поводу чемпионства. Что это были за слова?



– Вы же видели, он поздравил нас на поле. Этого достаточно. А дальше поздравления еще, может быть, будут. Есть еще три дня, нужно обсудить, что мы будем делать в следующем чемпионате. Мы еще не обговаривали подготовку команды в предстоящем межсезонье. У нас много моментов, которые нужно обсудить. Нас ведь еще ждет игра в Суперкубке Украины. Наверное, впервые в истории без «Динамо». Потом нам надо освоить очень насыщенную программу, чтобы подготовится к сентябрьским матчам Лиги чемпионов. Нужно будет подбирать спарринг-партнеров очень высокого уровня. Если в этом году мы не выйдем из группы, никаких извинений нам не будет.



– У меня вопрос к Александру Спиридону. Александр Федорович, недавно вы подтвердили свою тренерскую лицензию. Нет ли у вас желания перейти к самостоятельной тренерской работе?



– Из таких команд, как «Шахтер», не уходят. Рядом с Мистером я чувствую себя довольно комфортно. Я очень люблю этот клуб и даже не хочу это обсуждать.



– Мистер Луческу, казалось, что пару раз просил замены Фернандиньо. В чем дело, не расскажете?



– Он провел много скоростной работы сегодня, поэтому сказались мышечные нагрузки. В мышцах скапливалась молочная кислота, она не успевала выйти, поэтому пару раз его хватали судороги. Он попросил замену, но потом подумал и сказал, что все нормально. Меня удивляет только одно, почему Дунга не обращает внимания на Фернандиньо и не вызывает его в национальную сборную. Неужели в середине поля есть игроки сильнее его?





«Пять копеек» в копилку «независимых» экспертов



Внимательнейшим образом, просмотрел видеозапись момента с неназначенным пенальти, когда киевляне провели неплохую атаку и Кучер, прерывая передачу Нинковича во вратарскую, сыграл рукой: сначала остановив мяч, а потом и вообще зажав его «под мышкой»… Динамовцы всплеснули руками, однако судейский свисток промолчал… Естественно, киевляне попытались оспорить решение арбитра, но, наученные горьким опытом и предматчевыми угрозами, что иностранцы за подобные «митинги» моментально наказывают – вынуждены были проглотить горькую пилюлю!.. А ведь счет в этот момент был – 0:0!..



Уверен, играйся этот матч в Киеве – ситуация развивалась бы более стремительно и агрессивно. Не думаю, что судья, не устояв перед атакой разволновавшихся игроков, свое решение отменил бы, однако уверен, что мне не пришлось бы краснеть, слушая, как комментируют происшедшее «независимые» эксперты. А так матч игрался в Донецке и в роли экспертов выступили Виктор Грачев, до мозга костей пронизанный горняцким духом, и Йожеф Сабо – бывший динамовец, а ныне –штатный сотрудник телеканала, субсидируемого ФК «Шахтер». Оба специалиста промямлили что-то невнятное, на манер: «пенальти – на усмотрение судьи»… А еще считается, что «бывших динамовцев» не бывает!..



Давно уже идет речь о том, чтобы в телекомментариях непременно принимали участие профессиональные арбитры: необходимо рвать коррупционные связи, которыми так славится судейское сообщество. Что касается футболистов, которые идут в телекомментаторы, то ведь уже давно стало притчей во языцех, что никто так слабо не разбирается в футбольных правилах, как футболисты и тренеры!..



P.S. А теперь, что касается наших корпоративных интересов. Насторожило выступление на пресс-конференции корреспондента газеты «Сегодня» (очевидно, донецкой), который пожалел Газзаева, посчитав критику в его адрес происками глупых журналистов!.. Неужели правы коллеги с телеканала «1+1», начавшие активное противостояние нарождающейся цензуре? И что, такое возможно и в футболе?..

