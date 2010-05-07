Игорь Филиштинский: «Я дал результат, хотя изначально кое-кто относился ко мне со скепсисом или даже сарказмом»

Украинский волейбол развивается, а точнее, деградирует медленно и уверенно. И останавливать эту деградацию никто не собирается. Злые языки даже советуют директорату Федерации волейбола страны переименовать некогда один из самых популярных видов спорта в «биберку». Особенно после того, как воплотились наконец в жизнь многолетние чаянья пана Бибера – чемпионом Украины среди женских команд стала горячо любимая «серым кардиналом» отечественного волейбола тернопольская «Галычанка».



Впрочем, нет смысла говорить о том, в чем не видно малейшей перспективы. Настоящий украинский волейбол – это те остатки роскоши, которые остались еще с 90-х – начала 2000-х годов, когда «властные» руки Туровского и Бибера еще не успели уничтожить все на корню. Собственно, сейчас лучшие украинские волейболисты и специалисты трудятся за рубежом. Многие действующие игроки при этом успели поменять гражданство.



А самым преуспевающим тренером остается тот, кто и в Украине многие годы оставался непобедимым. Игорь Филиштинский, четырежды приводивший одесскую «Джинестру» к званию чемпиона страны, уже три года успешно трудится в России. В сезоне-2009/10 он неожиданно для многих вывел балаковский «Протон» в Суперлигу – один из сильнейших клубных чемпионатов в мире.



- Специалисты не зря отмечают, что уровню российской высшей лиги могли бы позавидовать многие элитные дивизионы европейских чемпионатов, - начинает наш разговор Игорь Дмитриевич. – Но все познается в сравнении. Первый сезон в России я работал в Суперлиге – с липецким «Стинолом». Принял команду в нелучшем состоянии. «Стинол» сразу причислили к неудачникам, потому многие отдавали мне должное за то, что в итоге Липецк сохранил прописку в элите. Но после завершения сезона я ушел, возглавив команду высшей лиги А – «Импульс» из Волгодонска. Думал: ну, здесь будет попроще.



Но для меня было большим откровением, что в прошлом сезоне порядка шести, а в последнем – порядка восьми команд реально могли бы играть в Суперлиге. Конечно, боролись бы они там не за первые шесть мест, но позиции с шестой по 12-ю оспаривали бы. Речь о таких командах, как наш «Протон», новоуренгойский «Факел», «Надежда», череповецкая «Северсталь», «Обнинск». Очень симпатично выглядит «Уфимочка», в составе которой выступает интереснейший связующий игрок, которого нет даже в командах Суперлиги – Елена Гайнуллина. Выделил бы и «Университет» из Пензы, в котором очень хорошо выглядит выступавшая у меня в «Импульсе» Лена Полтинская. На восьмом месте расположилась «Уралочка-2», руководимая небезызвестным Николаем Карполем. Эта команда способна занимать места и повыше, но она выглядит немного несбалансированной в связи с тем, что ее люди часто задействованы в играх Суперлиги за первую «Уралочку» и на наоборот.



Вот вам и восьмерка достойных играть в элите. Турнир классный, но я бы не хотел его с кем-то сравнивать. Особенно с украинским чемпионатом.



Потому что не с чем.



Понимаете, хвастовство – это не мое. Многие того и ждут, что я возьму, да разрублю топором. Не буду этого делать. Ограничусь констатацией: к сожалению, российская высшая лига сильнее украинской Суперлиги. Это при условии, что игры украинских команд в последнем сезоне я видел на самом деле мало. Но даже уведенного достаточно, чтобы нарисовать для себя реальную картину, определить, кто на что способен. Очень обидно, что наш волейбол сейчас находится в таком бедственном состоянии, ведь еще лет шесть назад мы были вполне конкурентоспособными. Это в те времена, когда за украинские клубы играли такие волейболистки, как Анна Цокур, Ирина Жукова, когда была в хороших кондициях Елена Самсонова, когда выступали Вита Причепа, Ольга Павлова, Анна Ковальчук, безусловно, Евгения Душкевич.



Но это мое субъективное мнение. Позитив россиян в том, что они в определенной степени развивают волейбол назидательно. Хотя и у них система недоскональная, со своими, оставшимися еще с советских времен недостатками. Речь о так называемой «пирамидной» системе, согласно которой во главу угла ставятся занятые места. Но ведь это – не главное. Важно учить молодых игроков навыкам волейбола. Конечно, не каждому это дано. Не каждый способен вычистить эстетически правильный материал и поставить хореографию волейбола таким образом, чтоб 22 тренера в один голос сказали: «Да, это она умеет досконально – красиво, правильно, динамично». В России, к слову, тренеров, владеющих даром обучения, тоже не очень много. Вспомнить могу, к примеру, чету Суховых из Челябинска. Их дети в течение 10-15 лет – сильнейшие в России. Во взрослый волейбол они выходят в таком состоянии, что, кажется, уже ничего и прикладывать не надо.



В российской высшей лиге допустимо заявлять двух легионеров. Насколько я понимаю, одной из них в «Протоне» является Дарья Старцева, ранее выступавшая под вашим руководством в составе «Джинестры»?



Да. Одной и единственной. Изначально планировал задействовать также еще одну свою воспитанницу Ольгу Афанасьеву, но она решила обустроить личную жизнь. Ранее в Волгодонске у меня также выступала еще одна киевлянка Полина Лютикова, но сейчас она пробует свои силы в итальянской Серии А. Что касается Старцевой, то она играла с переменным успехом, блестящие матчи чередуя с провальными. Это не странно, ведь Дарья два года не выступала нигде, потратив их на судебные тяжбы с бывшим клубом (черкасским «Кругом» - авт.). Но в целом Старцева сильно нам помогла. Особенно с учетом, что мы были сильно ограничены в выборе игроков.



Немудрено, ведь в межсезонье Балаково покинули сразу пять ведущих волейболисток – румынка София Ариматеи, украинка Олеся Сафронова, Елена Пильникова, Анна Гурьянова и Наталия Курносова. Приобретения равноценными не назовешь. Кроме Старцевой, к нам пришли связующая Арутюнян, которая играла у меня в Волгодонске, 35-летняя Исаева, а также Клеманова из Тюмени, из высшей лиги Б. Прикуп соответствовал деньгам команды.



К слову, возглавляемая вами команда многие годы под названием «Балаковская АЭС» выступала в Суперлиге, выигрывала еврокубок. После вылета из элиты клуб лишился своего главного инвестора…



Да, атомная электростанция команду уже не содержит. Руководитель российского «Росэнергоатома» Кириенко решил вкладывать деньги в боевые искусства. Конечно, приглашать игроков уровня чемпионок Европы Марии Ликторас и Анны Подолец из Польши, Инессы Коркмаз, нашей Юлии Свистиной, которые выступали в Балаково в разные годы, в нынешний «Протон» невозможно. Тогда клуб располагал фантастическими ресурсами. Одна только Анна Подолец получала здесь сумму, равную половине бюджета всей украинской Суперлиги. Иными словами, в Балаково всегда приглашали готовых мастеров, которых высыпали, как горох из мешка, они сами как-нибудь скомпоновались и сыграли.



Передо мною стояла иная задача. Из сырого материала предстояло слепить пулю. Никто не верил, что мне это удастся. Более того, моим предшественником в Балаково был достаточно сведущий человек – Владимир Кузюткин, который сейчас возглавляет сборную России. В прошлом году в Суперлиге команда выиграла три игры. Я в этом сезоне выиграл 40 матчей из 48-ми. Мне удалось каким-то образом скрыть негативные моменты в игре команды и развить ее сильные стороны. Это и есть залог успеха. Хотя было непросто. В составе ведь стояли волейболистки 19-летняя Уралева, 20-летняя Щербань, 22-летняя Ирисова, 23-летняя Клеманова, 24-летняя Громова и 28-летняя Старцева. Исключение составляла 37-летняя либеро Фадеева.



Если не ошибаюсь, накануне сезона четкой задачи вернуться в Суперлигу не стояло?



В начале сезона был просто кошмар! Из десяти кубковых игр мы проиграли девять. Это был не шок – люди были убиты морально. Вокруг – разброд и шатания. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы привести подопечных в себя, создать, как говорят в таких случаях, единую направляющую, чтобы люди поверили в себя. Но постепенно за счет работы в зале, за счет усовершенствования технических элементов кое-какие вещи стали получаться. Тем не менее, первую домашнюю игру чемпионата мы проиграли «Обненску». Да, это хороший соперник, но настроения это поражение не добавило. После этой неудачи стал замечать не самые добрые взгляды в свою сторону.



Но постепенно мы стали вылезать из той ямы. Переломной, наверное, стала победа в четвертом туре в Новом Уренгое над «Факелом». Команда сбалансировалась, мы определились с тем, кто конкретно будет играть. При этом, замечу, что яркого лидера, который вел бы коллектив за собой, у нас не было. Получилась хорошая, сбалансированная, равная команда. Сказалось на нашем выступлении и мое умение работать от анализа. Каждого соперника я детально разбирал, вследствие чего нам удалось обойти даже команды, которые укомплектованы гораздо лучше, к примеру, Уренгой, Серпухов, Уфу, Череповец. Нужно отдать должное и подопечным: постепенно они прониклись доверием ко мне, поняли, что если слушать «дядю», то что-то будет получаться.



Отличительной чертой возглавляемых вами команд всегда были яркие связующие игроки. Разыгрывающая «Протона» - из их числа?



Как вам сказать? Владимир Кузюткин включил нашу «связку» Ирину Уралеву в расширенный список кандидатов в сборную России. Я не совсем разделяю точку зрения Владимира Ивановича. Мне кажется, что Ирина еще не готова выступать на таком уровне. Уралева хороша тем, что очень быстра от природы. Не просто быстрая, а ловкая, шустрая. И сильная. Даже чересчур сильная. Вот из-за этой недостаточно легкой руки передачи у Ирины не всегда бывают точными.



Но это не вина Уралевой. На этой «мелочи» ее внимание должны были акцентировать еще в школе. Потому что связующий – как снайпер. Помимо того, что скрыто, он обязан выполнять свои действия точно. За год совместной работы нам удалось кое-что совершенствовать. Обучил Ирину активности, обманывать во время выполнения передачи и стабилизировать действия разыгрывающей под каждого конкретно взятого игрока. При этом не скажу, что Уралева играла здорово. Все-таки ей 19 лет, природу не обманешь. Но люди динамику ее роста видят. Особенно показательно, что пригласил Ирину в сборную специалист, который даже обвинял Уралеву в вылете команды из Суперлиги. Конечно, я рад за подопечную. Правда, Ирина по натуре честный, открытый человек, ей сложно скрыть, что она волнуется из-за того, что ей не всегда удается играть на стабильно высоком уровне.



Так или иначе, за три года работы в России вы, получается, подготовили двух связующих-кандидатов в сборную. Ведь помимо Уралевой в расширенном списке Кузюткина есть также выступавшая под вашим руководством в составе «Стинола» Вера Улякина…



К счастью, мне удается помочь игрокам, находящимся на стадии становления своего мастерства, развить свой талант, раскрыть лучшие стороны. Особенно это касается связующих. Тонкости игры в этом амплуа мне не чужды. Потому что я и сам многие годы играл на этой позиции. Также очень многое в воспитании разыгрывающих мне передал олимпийский чемпион Виктор Михальчук. Остальное развил сам, за счет своей проницательности и желания учиться у коллег. Относительно Улякиной, то, конечно, мне удалось внести какой-то вклад в рост ее мастерства. Но, бесспорно, совершенствоваться Вере помог и тренировавший ее в казанском «Динамо» Ришат Гилязутдинов. Это очень грамотный специалист. Вместе с тем, есть вещи, которые в игре Улякиной были привиты лично мной. Я не стесняюсь говорить об этом.



Вы упомянули, что в Балаково пришлось работать с молодой командой. Возможно, в вашем случае – это позитив? Ведь не довелось, как два года назад в Липецке сталкиваться с опытными игроками, которые, по вашим словам, не сильно желали учиться…



У меня и здесь, в Балаково есть две такие дамы, которым, по моим подозрениям, эта Суперлига не нужна. Да, я всегда строю с игроками отношения одинаково жестко – вне зависимости от их возраста. Взрослые волейболистки, вроде, свое дело делают, но у них свое видение волейбола. Более того, они должны находиться в благих условиях, все по шерсти, правды не говори. Из-за своей прямоты в работе у меня были непростые отношения с игроками что в Липецке, что в Волгодонске, что в Балаково.



К слову, сегодня остается открытым вопрос о том, буду ли я возглавлять «Протон» в Суперлиге. Руководство предложило остаться, но я не уверен, что меня устроят предложенные условия. Это не предмет торга, а предмет договоренностей. В любом случае, как будет, так будет. К любому решению отнесусь спокойно. Вот в прошлом году Лебедев вывел в Суперлигу казанское «Динамо», но его убрали. Ничего страшного, буду работать с какой-то другой командой.



Но, наверное, сейчас планка амбиций поднялась и хочется опять поработать в элите?



Понимаете, я в таком возрасте (31 мая Филиштинскому исполнится 52 – авт.), что стоит думать в первую очередь о том, чтобы мой труд был оценен. Будь то «Заречье» из Одинцово или волгодонский «Импульс», главное, чтобы ситуация была управляемой, были условия для работы и нормальное финансирование. Приведу вам пример Евгения Сивкова, который работал в преуспевающих командах Санкт-Петербурга, Хабаровска, Казахстана. Не исключено, что в следующем году он вместо меня возглавит Балаково. И ничего страшного – каждый год другая команда. В миграции тренеров ничего страшного нет. Главное – что позитивного специалист дал людям, которые играли под его руководством. Сегодня я дал результат, хотя в начале кто-то относился ко мне со скепсисом или даже с сарказмом. Что у нас, в Украине, что в России. Особенно в России, где я вклинился в стабильную тренерскую обойму. Крути – не крути, а как говорил Виктор Михальчук, «смотри на таболо».



Вы говорите о важности финансовой составной. Но ведь, насколько известно, в Балаково в этом плане в прошедшем сезоне тоже стабильности не существовало…



Я порой сам себе удивляюсь. Признаюсь, мне и моим помощникам в какой-то степени удалось облукавить игроков, завлечь их в позицию достижения результата. Впрочем, я ничего не скрывал. Когда были трудности, открыто говорил: «Девочки, можно показать свое «фэ», развернуться и уйти. Будете правы, но результата не будет. А деньги, не исключено, потом вернут». И сейчас действительно долги начинают возвращать. Кто-то мне поверил, кто-то нет. Но большинство мне поверили, что мы способны обыграть Уренгой, Уфу, Череповец и всех остальных. Мы побеждали, хотя девчонки говорили мне: «Тренер, за что мы свое здоровье убиваем?» Они были правы, ведь задолженность составляла три-четыре месяца. Но я уже видел платежки. В ближайшее время команде вернут февральскую, мартовскую и апрельскую зарплаты. Не исключено, во многом потому, что мы вышли в Суперлигу.



Вместе с тем, если вы таки примете решение оставаться в Балаково на следующий сезон, вам для начала нужны какие-то гарантии по комплектации команды. Потому что того кадрового потенциала, что есть в наличии, вряд ли будет достаточно…



Да, эти позиции в своих условиях я обрисовал в числе обязательных. Но четкого ответа пока не услышал. Впрочем, речь о многих покупках не идет. Нам нужно усилить две-три позиции и все будет в порядке. Но должны быть гарантии, что эти деньги будут. Этот вопрос решается буквально сейчас. Вместе с тем, пусть прозвучит нескромно, но у меня есть предложения из трех клубов. И руководство «Протона» об этом знает. Как сказал мой руководитель Владислав Фадеев, знающий конъюнктуру выбора главных тренеров: «Как вам нравится? Нашего тренера все хотят».



Не можем обойти также тему украинского чемпионата. Какие выводы из сезона-2009/10 в Украине сделали для себя?



Печально, но обучающий фактор, о котором я говорил выше, постепенно отодвигается на второй план. В России это в какой-то мере еще оправдано, ведь большинство команд располагают хорошими денежными средствами. Но относительно Украины этого сказать нельзя. Тем не менее, очевидно, что родная для меня «Джинестра» пошла по пути скупки сильных игроков. Правда, заметно, что молодежью в «Круге» всерьез занялся Сергей Голотов. В Северодонецке кто-то там сломался и все – команда остановилась. А где же юная поросль? Мыльный пузырь, пшик? К слову, тренер «Северодончанки» Владимир Бузаев не так давно высказывал мне пожелание, чтобы я для начала взялся за луганскую «Искру» и вывел ее в Суперлигу. Что ж, я принял к сведению его предложение и вывел команду в элиту. Даже не в Украине, а в России, что сделать намного сложнее.



В связи с неудачей «Северодончанки» в чемпионате Украины можно сделать кое-какие предположения. Руководство клуба там довольно требовательное и с тренерами долго не панькается. Не исключено, что Бузаеву его прокола не простят. Учитывая неплохое материальное положение северодонецкого клуба, вы могли бы принять эту команду, если подобное предложение поступит?



В свое время бывший директор «Северодончанки» Сергей Разумный звонил мне и предлагал принять команду. Отказался, но не потому, что я ими пренебрегаю. Просто мне было интересно поработать в другой, более конкурентной среде. А поскольку чувствую себя не просто востребованным в России, а имею силы для работы на таком уровне, то решил попробовать. Здесь играют итальянки, американки, канадки, пуэрториканки, полячки, сербки, блестящие местные игроки. Это совершенно другое. А что мне светило на украинском уровне? Хорошо, если за чемпионство борется две-три команды. Но даже в таком случае аналитические способности, чувство игры теряется, притупляется. У нас ведь какой уровень? Опоньки-апоньки, студенческий волейбол.



Вас, как потенциального тренера команды российской Суперлиги, может заинтересовать кто-то из представительниц украинского чемпионата?



Где-то год назад спросил у Сергея Голотова: «Кто-то за время моего отсутствия поднялся?» «Ни-ко-го. Если и появляются, то серые середнячки» - ответил Сергей Иванович. А заинтересовать могут одни и те же. Янина Журовская и Елена Туркула из «Галычанки», говорят, неплохо выглядит Татьяна Козлова из «Джинестры». Не хочется никого обижать, но по Северодонецку мне ни один специалист никого не выделил.



Ольга Савенчук из «Северодончанки» еще способна подняться на тот уровень, который ей пророчили?



Если помните, она играла у меня в «Стиноле». По ее действиям в Северодонецке отзывы не самые хорошие. Возможно, в ней не совмещаются техническая сторона и сложный характер. Поверьте мне: там со строптивостью все в порядке. В Липецке мне ее открыто навязали. Я дал понять Савенчук, что люди такого типа как она мне не подходят. Тем не менее, когда я вместе со «Стинолом» выигрывал без нее, мне ставили в укор, почему не играет Савенчук. Руководитель клуба мне говорил, дескать, у них до Ольги была белорусская левша Оксана Ковальчук. Но этих игроков сравнивать нельзя категорически! Да, Савенчук прыгает не хуже Ковальчук. Но загляните человеку в голову. Оксана – думающий, взрослый, замужний человек, воспитывающий ребенка, она выросла в благополучной среде. Оля – на то время юное создание, у которой амбиции не всегда были соизмеримы с умением. Савенчук при мне не всегда была управляемой.



Вообще, в Липецке происходили парадоксальные вещи. Все потому, что я попал под руководителя, который – откровенный дурачок. Могу говорить об этом открыто, потому что время доказало мою правоту – в этом сезоне «Стнол» покинул российскую Суперлигу. Исключительно из-за этого руководителя. Не буду злорадствовать по этому поводу, но к этому шло.



Но вернемся к нашим, украинским реалиям. Как по мне, то больше всего вам должно болеть за игрока, которого вы лелеяли с детского возраста. Речь о Олесе Рыхлюк, которая сейчас играет в составе «Джинестры» нестабильно…



В первое время действительно было больно. Потом я посмотрел на все эти реалии и немного успокоился. Человек взрослеет, у нее есть свои жизненные ценности. Я их, видимо, не разделяю. Очень многие вещи с времен нашей совместной работы я узнал потом. Могу смело сказать, что по жизни эта девочка не пропадет. Нос она всегда держит по ветру и отжать свое сможет. Другое дело, что она переступает через многих, кто ей в этой жизни чем-то помог. Но там наверху все видно. А относительно талантливости Олеси, то в России таких – пруд пруди. Я их называю «неотесанными и необученными». Главное – вовремя схватить элементы волейбола, особенно прием, блочные дела. А пользоваться дарами природы, тем, что тебя Боженька наградил такой фактурой, каждый может.



Наверное, мне опять придется сделать сравнение с Савенчук. Ко мне в Липецк она пришла якобы звездой из московского «Динамо». А такого игрока как Регина Мороз на то время никто не знал. Ко мне она пришла из высшей лиги Б. Но девочка работала, слушала, что я ей говорю и сегодня является игроком сборной России. Регина делает на площадке погоду, умеет прекрасно блокировать. Я не пялю одеяло на себя, но есть вещи очевидные. К примеру, вспомните, год назад я вам похвалил 18-летнюю Аню Попову, которая играла у меня в Волгодонске. Талантливейший ребенок, но после меня «Импульс» возглавил тренер от Карполя, который Поповой пренебрег. В итоге Анна просто закончила карьеру.





