Легкоатлетический уик-энд. Серебряные барьеры Мельникова и бронза Мельниченко

10 мая 2010, 10:53

В минувший уик-энд украинские легкоатлеты выиграли медали сразу на нескольких соревнованиях. А в Берлине в беге на 25 км по шоссе кенийцы побили два мировых рекорда

Летний легкоатлетический сезон неспешно вступает в силу. Международная серия IAAF World Challange началась еще в марте, но после соревнований в Мельбурне был лишь один старт — в Дакаре. Украинец Александр Солдаткин выиграл там серебряную награду в прыжках в длину с весьма пристойными, как для начала сезона, 8,12 м. Прежде чем перейти к соревнованиям с участием украинцев, отметим два мировых рекорда. В беге на 25 км по шоссе на BIG 25 Berlin road racе лучшие результаты за всю историю легкой атлетики показали кенийцы Самми Косгей (1:11.50 часа) и Мари Кейтани (1:19.53). Ранее рекорд у мужчин равнялася 1:12.45, а уженщин — 1:22.13. В минувшую субботу Осака принимала третий этап серии. Большинство звезд мирового масштаба сосредоточились на подготовке к «Бриллиантовой лиге», стартующей уже 14 мая, но несколько представителей спортивной элиты посетили Японию. Спринтеры из Ямайки были вне конкуренции на 100-метровке. Стадион в Осаке стал счастливым для Вероники Кэмпбелл-Браун (11,02 с), выигрывавшей здесь в 2007-м «золото» чемпионата мира, и Майкла Фрэйтера (10,24 с). На этой же дистанции, но с барьерами, довольно неплохое время показала американка Вирджиния Пауэлл-Кроуфорд — 12,76 с. А действующая чемпионка мира австралийка Дэйни Самюэльс метнула диск на 63,75 м. Но и этого скромного результата оказалось достаточно не только для победы, но и для рекорда соревнований. Американец Кристиан Кантвелл уверенно выиграл в секторе для толкания ядра. Но несмотря на победу, атлет остался недовольным своим результатом (21,34 м) и пообещал на следующих стартах выступать лучше. В этом сезона у Кантвелла уже были попытки на 21,50 и 21,69 м, но лучший результат сезона принадлежит вовсе не ему. Его соотечественник Райян Вайтинг на апрельских соревнованиях в Темпе толкнул ядро на 21,71 м. Должен был стартовать и экс-рекордсмен мира в беге на 110 метров с барьерами китаец Лю Сянь. Но проблемы с ахилловым сухожилием не позволили ему выступить в Осаке. Честь Китая поддержал Ши Доньпень (13,42 с), на три сотых опередив американца Джеффа Портера. Из трех украинцев, выступавших в Осаке, в призы сумел попасть только Станислав Мельников. 400-метровка с барьерами началась с дисквалификации Деррика Уильямса. Американец допустил редкий для этой дистанции фаль-старт. Стас, ускорившись на второй половине круге, финишировал вторым с личным рекордом — 49,34 с. Хотя такой рывок в начале сезона настораживает. В прошлом и позапрошлом году лучшие результаты также приходились на начало сезона, а вот к решающим стартам показатели несколько ухудшались. Но эту тенденцию заметил и сам спортсмен. И если вместе с тренером они все же внесли определенные поправки в план и процесс подготовки, то к разгару сезона сможем ожидать от Мельникова весьма неплохих результатов. Роман Авраменко остановился всего в шаге от призовой тройки. На четвертую позицию украинский копьеметатель поднялся после выполнения заключительной попытки (79,01 м). Артем Рубанко в секторе для метания молота был пятым (75,64 м). Дильшод Назаров из Таджикистана в последней попытке сумел вырваться на первую позицию (78,84 м). ПЕРВЫЙ СТАРТ МНОГОБОРЦЕВ Тем временем в Италии многоборцы впервые в сезоне проходили свой двухдневный марафон. Единственной украинкой в Десензано дель Гарда была Анна Мельниченко. Ее удачные выступления в последние годы давали все основания рассчитывать на успех и в этот раз. Тем более в Италии не было основных конкуренток Анны. Но другие соперницы оказались также не лыком шиты. С первых видов главная борьба развернулась между украинкой и россиянкой Мариной Ивановой. Вслед за ними с небольшим отставание шли 17-летняя многоборка из Нидерландов Дафне Шипперс и Маргарет Симпсон из Ганы. После забега на 200 метров Шипперс вышла в лидеры. Анна удерживала вторую позицию. Гончарова переместилась на третье место, а Симпсон пропустила вперед итальянку Франческу Довери. Шестой вид, метание копья, перевернул все с ног на голову. Выиграла здесь гречанка София Ифадидоу (51,53 м), но повлиять на расстановку сил в первой пятерке она уже не могла. Копья большинства спортсменок не перелетели метку сорока метров. Из лидеров показать более высокий результат удалось лишь Гончаровой (44,32 м) и Симпсон (50,59 м). Ганийка не только отыграла 188 очков у Шипперс, но и вырвалась вперед, опережая теперь уже россиянку на 58 пунктов. Мельниченко опустилась на третью позицию. Перед заключительной дистанцией на 800 метров Гончарова, Мельниченко и Шипперс уложились в разнице 26 очков. Претендовать как минимум на «серебро» могла любая из них. Симпсон, слабо пробежав 800-метровку (2.23,51 мин), опустилась на вторую позицию. К сожалению, не смогла подняться выше наша Анна. Вести борьбу с Гончаровой (2.13,60) в этот раз ей было не под силу. Мельниченко не раз выбегала из 2.14 и из 2.12 минут, но в начале сезона секундомер на финише зафиксировал время 2.20,40. К слову, в 2009-м в Десензано дель Гарда Анна Мельниченко набрала 6077 очков. На этот раз по сумме двух дней у нее 5895. В мужском десятиборье победил американец Джэйк Арнольд (8141). На второй позиции завершил соревнования серебряный призер чемпионата мира-2009 кубинец Леонель Суарез (8112). Третьим стал его соотечественник Йордани Гарсиа 8048). IAAF World Combined Events Challange. 23 Multistars - Trofeo Zerneri Acciai 8-9 мая. Десензано дель Гарда (Италия) Семиборье. Женщины 1. Марина Гончарова (Россия) — 6008 2. Маргарет Симпсон (Гана) — 5929 3. Анна Мельниченко (УКРАИНА) — 5895 Анна Мельниченко 100 метров с барьерами — 14,20 с (950 очков) Прыжок в высоту — 1,78 м (953) Толкание ядра — 13,13 м (736) 200 метров — 25,01 с (886) Прыжок в длину — 6,12 м (887) Метание копья — 39,86 м (665) 800 метров — 2.20,40 мин (818)

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