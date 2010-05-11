Павел Мазур: «Нас приглашают в разные уголки земного шара, но средств на поездки нет»

В начале мая национальная и молодежная (до 16 лет) сборные Украины по хоккею на траве в Вене провели серию контрольных матчей со сборными Австрии. Общий результат: одна победа, два поражения и одна ничья. Эти игры стали первым этапом подготовки сборной Украины к чемпионату Европы 2011 года, который пройдет в Виннице и будет иметь характер отбора на Олимпиаду-2012. О нюансах подготовки «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер национальной сборной Украины по хоккею на траве, заслуженный тренер Украины Павел Мазур.



Павел Михайлович, результаты в Австрии вас не разочаровали?



Нашей сборной не хватает матчей с сильными соперниками, международного опыта. Особенно перед домашним чемпионатом Европы (в группе «Трофи») в 2011 году, на котором мы должны постараться выступить наилучшим образом. Результат матчей в Вене не имел для нас решающего значения. В Австрии мы прежде всего хотели изучить сильные и слабые стороны своей команды, наиграть новые игровые линии, что поможет наилучшим образом готовиться к чемпионату Европы. Первый тайм матча, который наша национальная сборная проиграла со счетом 1:3, мы закончили вничью. Но во второй половине игры хозяева смогли лучше реализовать созданные голевые моменты. Мы создали не меньше, но подвела реализация. Второй матч мы закончили вничью, что стало достойным результатом.



«Ахиллесова пята» сборной Украины – реализация голевых моментов. Как будете работать над устранением этого недостатка?



В играх в Вене мы создали голевых моментов больше, чем хозяева. Но нам не хватает высококлассных голеадоров. Вот если бы нам добавить в сборную еще 1-2 таких форвардов, как Артем Озерский (лучший бомбардир национальной сборной и чемпионата Украины – Авт.), который умеет выжимать почти все из имеющихся голевых ситуаций! То есть нам нужно искать таких техничных исполнителей, способных наилучшим образом действовать на острие атаки. А вот отношение хоккеистов к играм в Австрии мне понравилось – бешеный темп держался на протяжении обеих матчей.



¬В Вене проявили себя новые молодые таланты?



Основу национальной сборной составляли мои воспитанники из клуба «Олимпия–Колос–Секвойя». В сборную вошли и трое воспитанников другого винницкого клуба «Динамо». Хорошо проявили себя перспективные Артур Мазуркевич (Бердичев), Антон Сердюк (Черкассы).



Пробовали экспериментировать с составом?



В играх в Австрии мы регулярно меняли игровые сочетания, связки, экспериментировали, ставя хоккеистов на непривычные им позиции.



Матчи в Вене вызвали интерес зрителей?



Игры проходили в центральном парке столицы Австрии. Кроме обычных болельщиков (стадион вмещает около 1,5 тысячи болельщиков), на матчи регулярно приходили и отдыхающие в парке венцы. Про матчи с нами извещали афиши, расклеенные по всему городу.



Австрийцы в 2011 году будут соперником сборной Украины по группе Евро…



Действительно, Австрия – один из самых сложных соперников сборной Украины в групповом турнире Евро-2011. А во время матчей с нами хозяева были представлены в сильнейшем составе, что поможет нам наилучшим образом проанализировать их игру. Уровень мастерства сборной Австрии – высокий, но при правильном подходе и подготовке мы можем достойно с ней сыграть.



Какие места в мировом рейтинге ныне занимают соперники сборной Украины в групповом турнире Евро-2011?



Украина занимает 30-е место в мировом рейтинге, Австрия – 20-е, Шотландия –24-е, Чехия – 25-е, Польша – 23-е. Однако все рейтинги существуют лишь на бумаге, а побеждает в хоккее более сильный в конкретной игре.



Сборная Украины продолжит играть контрольные матчи с серьезными соперниками?



Безусловно, ведь в украинском чемпионате напряженности в матчах между лидерами с даже середняками нет. Ближайшим серьезным соперником сборной Украины станет «Динамо» (Электросталь, Подмосковье), игроки которого на 80 % составляют сборную России. Эти игры пройдут в Виннице 27-28 мая.

¬

Легко ли договариваться на матчи с сильными оппонентами? К примеру, за право сыграть дома со сборной Аргентины по футболу украинские функционеры собираются выложить 1,5 миллиона долларов, бразильцы просят два миллиона …



Мы не ставим цель играть исключительно со звездными командами. К примеру, со сборной Германии, чемпионом мира. Но, думаю, что со временем мы дорастем и до нее. А пока у сборной Украины по хоккею на траве приглашений хватает, причем почти во все уголки Земного шара. Сейчас ведутся переговоры про наше участие на турнире в Китае, на украинскую Федерацию пришло приглашение из Дели (Индия). То есть наша сборная котируется в мире достаточно высоко. Но для участия в престижных турнирах нужны средства, а как раз с этим у нас проблемы. К примеру, на конец мая нас пригласили на турнир в Польшу, но мы отказались по финансовым причинам.



Приглашают в основном сборную или и клуб тоже?



В хоккее на траве практически все национальные федерации организовывают турниры среди сборных. Международных турниров среди клубов проводится очень мало.



Поставлена уже цель на Евро-2011 – например, выиграть турнир?



Я составил план подготовки сборной на этот год. Готовим план и на следующий год. К примеру, в мае, за 2 месяца до Евро, к нам приедет сборная Австрии. А про результат говорить пока сложно. Ведь для обеспечения высокого результата нужно сначала обеспечить должное финансирование. Одного желания игроков и тренеров мало. Мы, тренеры сборной (инициаторы проведения Евро в Украине), взвалили на себя огромную ответственность. Но она должна остаться не только на наших плечах, а делиться между Федерацией хоккея на траве Украины, профильным министерством, местными властями. Разумеется, при обеспечении всем необходимым сборная Украины будет бороться за 1-2 места на Евро-2011, которые гарантируют право сыграть в олимпийском отборе. Но сделать нам это будет непросто, так как ряд наших соперников по группе чемпионата Европы пока находятся выше Украины в мировом рейтинге. Все они активно готовятся, играют в международных турнирах.



Игроки сборной чувствуют себя патриотами своей страны, играющими благодаря голому энтузиазму?



Все имеет свои пределы. Чтобы у ребят горели глаза на поле, патриотические чувства должны быть подкреплены и финансово. Игроки нередко подходят ко мне и спрашивают: «Сколько еще мы будем играть за спасибо?».



Не пробуете приглашать в сборную хоккеистов из других стран, которые согласны сменить гражданство?



Хотим привлечь в сборную Стасюка, бывшего украинца, который ранее принял российское гражданство, а сейчас хочет от него отказаться. Он играет в «Болонье», которая сейчас делит 1-2 место в чемпионате Италии.



Технические результаты тестовых игр в Вене



Национальная молодежная сборная Украины -Национальная молодежная сборная Австрии - 4:6



Национальная сборная Украины – Национальная сборная Австрии - 1:3



Национальная молодежная сборная Украины – Национальная молодежная сборная Австрии - 5:4



Национальная сборная Украины – Национальная сборная Австрии - 3:3



