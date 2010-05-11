Стефан Ламбьель: «В выборе стиля я хамелеон»

11 мая 2010, 12:59

Серебряный призер Олимпийских игр-2006, двукратный призер чемпионатов мира и Европы – именитый швейцарский фигурист имеет множество поклонников по всему миру.

Архисложный тулуп в четыре оборота – его самый любимый прыжок. После Олимпиады-2010 Ламбьель заявил об окончании любительской карьеры: отныне он будет работать в ледовых шоу. Воспользовавшись случайным визитом обаятельного Стефана в Киев, нам удалось с ним пообщаться.

С какого возраста встали на коньки? Кто вас привел на каток?

Я приехал в Женеву из небольшого городка Мартиньи, где не было никаких традиций фигурного катания. Мама была поклонницей этого вида спорта и водила на тренировки мою старшую сестру Сильвию. Меня она постоянно брала с собой, и я вынужденно наблюдал весь этот процесс. Меня привлекла в фигурном катании не спортивная, а именно артистическая сторона. Когда мне исполнилось 7 лет, я попросил маму записать меня на занятия по фигурному катанию.

Изначально видели себя в одиночном мужском катании? Парное никогда не привлекало?

С самого начала решил стать именно фигуристом-одиночником: для парного катания я ростом не вышел (смеется) и сил не хватало.

Ваша сестра тоже фигуристка?

В 15 лет она прекратила заниматься фигурным катанием и стала интересоваться медициной. Сейчас ей 28 лет, она – врач.

Какой жизненный путь избрал ваш младший брат?

Изначально, я и моя сестра, были более близки к матери и занимались с ней спортом. Младший брат Кристоф более привязан к отцу – директору одной из строительных компаний. Брату 21 год и он занимается строительным бизнесом, но не в компании отца. Очень горжусь своими сестрой и братом. Они для меня – пример для подражания.

В семье вам, как призеру Олимпиады и чемпиону мира, уделяется максимум внимания?

Чётко разделяю работу и семью. Для меня семья – священна, это мой оплот в любых жизненных ситуациях. Родственники не считают меня мегазнаменитостью и не наделяют особым статусом. Мне нравится после чемпионатов, гастролей возвращаться в семью и наслаждаться общением с родными.

Живете в одном доме с родителями?

Живу отдельно, в Лозанне, но каждую неделю их навещаю, когда нахожусь в Швейцарии. Из-за границы ежедневно звоню маме и узнаю, как дела.

Строя спортивную карьеру, успели получить ещё какое-то образование?

Окончил колледж по профилю «биология, химия, физкультура». Я начал учится в университете по той же специальности, но ввиду постоянных разъездов и изнуряющих подготовок к международным соревнованиям – бросил вуз. Считаю себя перфекционистом: мне сложно смириться, если то, чем занимаюсь, получается недосконально. Сильно отставая от учебной программы из-за частого отсутствия, я чувствовал жуткий дискомфорт. Нужно было делать выбор: либо остаюсь в спорте, либо становлюсь прилежным студентом. Я выбрал первое и не жалею! Сейчас мне еще нравится гостиничный бизнес и я не против обучаться актерскому мастерству.

Как отдыхаете, расслабляетесь в часы досуга?

Весьма сложно найти свободные минуты в моём плотном графике. Очень хочу пойти в оперный театр на спектакль «Травиата» Джузеппе Верди. Сейчас я в постоянной соревновательной гонке, поэтому по-настоящему не получается расслабиться. Надеюсь, что скоро смогу спокойно вздохнуть.

В своё время вас тренировал украинский фигурист Виктор Петренко с Галиной Змиевской, а также российский тренер Алексей Мишин. Почему и чем вас привлекает постсоветская школа фигурного катания?

В России и бывшем СССР – сильные, исторически сложившиеся традиции фигурного катания. Меня ещё в детстве захватывало виртуозное мастерство советских фигуристов! Поэтому осознанно выбрал себе в учителя представителей фигурного катания из бывшего СССР.

Кого считаете лучшим фигуристом современности?

Мне нравится много фигуристов с высоким уровнем техничности и артистизма, но лучший из них – россиянин Илья Кулик. Он очень вдохновенно катался, с душой. Мне нравится харизма и магнетизм притяжения украинки Оксаны Баюл, а также американки Мишель Кван.

Илья Кулик – ваш кумир в мире фигурного катания?

Не хочу и никогда не пытался быть похожим на кого-то в технике, манере катания. У меня свой стиль, видение программы, танца. Илью Кулика уважаю как личность, сумевшую проявить себя в этом виде спорта.

Как по-вашему, Евгения Плющенко засудили на недавней Олимпиаде в Ванкувере? Чьё выступление было лучше: Эвана Лайсачека или Плющенко?

В спорте принимают те оценки, которые ставят судьи. Если на Олимпиаде-2010 мне дали четвертое место, значит, я не смог показать лучшего результата. Вообще, новая система судейства ещё в процессе развития и ещё несколько лет будет длится её становление. Я очень уважаю Плющенко – у него огромный потенциал, недюжинная харизма и место на Олимпиаде не меняет моего отношения к этому талантливому фигуристу.

Несколько лет назад вы заявили, что у вас пропал интерес к фигурному катанию и даже не участвовали в некоторых чемпионатах. Чем была вызвана такая апатия?

2006-й и 2007 годы – время переоценки прожитого. После того, как я стал серебряным призёром Турина-2006, мне надо было «отдышаться», чтобы иметь силы идти дальше.

С  кем из фигуристов поддерживаете отношения вне ледового катка?

Все коллеги, с которыми я работаю в ледовых турне, – моя большая семья, поскольку мы переживаем вместе немало сложных ситуаций. К примеру, чтобы добраться в Киев, нам пришлось сутки ехать в маленьком автобусе из Чехии. Более близкие отношения поддерживаю с эстонской фигуристкой Еленой Глебовой и россиянином Максимом Траньковым.

Вы – завидный холостяк мирового масштаба. Какой должна быть девушка, дабы покорить сердце чемпиона мира?

Ценю в общении с девушками открытость и прозрачность отношений. Они не должны тяготить, и девушка должна быть достаточно умной, чтобы это понимать. Любимая девушка должна уметь не только брать, но и отдавать чувства взамен.

Такая девушка уже есть или вы ещё в поиске?

Раньше я встречался с итальянской фигуристкой-одиночницей Каролиной Костнер, но из-за постоянного вмешательства в наши отношения СМИ мы расстались. Поэтому теперь я не распространяюсь на личные темы.

Правда, что вы не любите ожидать? Как тогда миритесь с традиционными опозданиями девушек на свидания?
                     
Это тяжело мне дается, но такие мучительные ожидания воспитывают во мне чувство терпимости к недостаткам других. Пока, я вынужден мириться с девичьей непунктуальностью.

Что вы не приемлете в современных девушках?
                     
Не люблю, когда мне врут и притворяются. Вообще, я весьма доверчив, но пока не приходилось разочаровываться в своих симпатиях и надеюсь, такого не будет.

У вас необычное увлечение – коллекционирование божьих коровок. С чего всё началось?

В свое время, в одном из фильмов я увидел немецкий автомобиль Volkswagen в виде божьей коровки (жука) и захотел себе такой же. С тех пор коллекционирую изображения божьих коровок: от наколотых насекомых и игрушечных авто до больших и маленьких статуэток. Их уже скопилось так много, что у меня дома не хватает места – количество доходит до 100. Сейчас они занимают отдельную огромную комнату. Зная о моём увлечении, много больших коровок мне дарят.

Какой самый ценный подарок получали от своих знакомых, друзей?

Подарок-статуэтка божьей коровки от друга, с которым в детстве мы жили по-соседству в Швейцарии. 2 апреля я отмечал свое 25-летие, и неожиданный приезд друга детства – лучший сюрприз!

Известна ваша слабость к сладкому и шопингу.
               
Да, я сладкоежка! Обожаю всё сладкое: начиная от конфет и заканчивая шоколадными тортами, пирогами, пирожными. Если есть возможность, даже сам готовлю: курицу с лимоном, например. Эти кулинарные премудрости передались мне от бабушки, которая родом из Португалии. На Рождество мы всегда готовим блюда всей семьей. Моду я тоже люблю и мне нравится комфортно и элегантно одеваться. Всегда нахожу время, чтобы в каждом городе мира пройтись по магазинам и приобрести новинки. Приверженности к одному стилю у меня нет: я в этом смысле хамелеон. Все зависит от настроения: от ковбойского стиля до строгой классики, а бренды для меня не важны.                                                            
             
               
                     


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