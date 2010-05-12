Создана модель «идеального футболиста»

30 апреля экс-наставник многих известных футбольный клубов и сборной Мексики, а ныне главный тренер сборной Кот-д’Ивуара по версии представил прототип «Идеального игрока» Castro l EDGE.



Узнаваемая прическа Карлеса Пуйоля, глаза Хави, активная левая ступня Лионеля Месси и точная правая ступня Тьерри Анри, быстрые ноги Криштиану Роналду и внушительный рост Питера Крауча - так выглядит модель идеального футболиста, которую показали публике в Лондоне Castrol EDGE и тренер сборной Кот-д\'Ивуара Свен Горан Эрикссон.



Трансферная стоимость почти двухметрового идеального игрока Castrol EDGE составляет более 400 млн. долларов. Он объединяет в себе навыки лучших футболистов мира. Главные тренеры команд просто бы подрались между собой за право подписать с ним контракт.



Модель идеального игрока Castrol EDGE сделана из углеродного волокна и воска. Над ее созданием больше полугода трудились бывшие художники музея мадам Тюссо.



Скульптура в точности повторяет части тела следующих футболистов:



• Рост: Питер Крауч

• Прическа: Карлес Пуйоль

• Глаза: Хави Эрнандес

• Подбородок: Паоло Мальдини

• Грудная клетка: Михаэль Баллак

• Руки: Рори Делап

• Кисти: Жулио Сезар

• Ноги: Криштиану Роналду

• Левая ступня: Лионель Месси

• Правая ступня: Тьерри Анри



К большому сожалению Свена и его коллег-тренеров, этот игрок никогда не выйдет на поле, так как это всего лишь модель, созданная компанией Castrol, ведущим производителем моторных масел. Используя свой опыт в разработке моторных масел, объективную статистику и высокие технологии, Castrol проанализировал более 2000 игроков 5 ведущих европейских лиг и отобрал десятку лучших, чье мастерство и игровые качества были признаны достойными самого грозного в мире футболиста.



Каждый игрок был отобран на основе уникального футбольного анализа Castrol. Например, рост Питера Крауча обеспечивает ему абсолютное превосходство «в воздухе». В прошлом сезоне он выиграл 241 противостояние «в воздухе», опередив своего ближайшего конкурента более чем на 100 дуэлей. Суммарная высота прыжков Крауча в прошлом сезоне позволила бы ему перепрыгнуть барьер из 27 двухэтажных автобусов, взгроможденных друг на друга.



В среднем за игру аргентинский нападающий Месси выполняет от 1000 до 1500 поворотов и разворотов. Его умение находить пространство и забивать зрелищные голы просто непревзойденное. В последних двух сезонах он забил 28 голов левой, опередив по результативности всех левоногих футболистов Ла Лиги.



Хави славится своей способностью находить партнеров по команде, которые не перекрыты игроками соперника. Неудивительно, что периферийное зрение у этого испанца не хуже, чем у пилота истребителя. Его непревзойденное зрение помогло создать 209 острых моментов в прошлом сезоне. Именно поэтому идеальный игрок Castrol EDGE получил глаза Хави.



Свен Горан Эрикссон, который презентовал скульптуру, сказал:



- За свою карьеру мне повезло работать со многими лучшими игроками мира, но это действительно идеальный футболист. Castrol объединил в одном игроке все физические и психологические характеристики, на которые обращают внимание тренеры при подписании контрактов с футболистами.

Криштиану Роналду, чьи ноги были использованы в модели идеального игрока Castrol EDGE, отметил:



- Я очень горжусь тем, что мои ноги были использованы в этой модели. Все игроки знают, насколько важны ноги в нашей игре, ведь именно от них зависят наша скорость, ловкость и мощь“. Было бы интересно с ним сыграть и посмотреть, как я выгляжу на его фоне. Это был бы лучший способ проверить, на что я способен!



Представитель бренда Castrol и бывший игрок сборной Англии Алан Ширер прокомментировал:



- Идеальный игрок Castrol Edge - это новый и увлекательный способ показать болельщикам качества, которыми должны обладать элитные футболисты. Эта модель действительно помогает болельщикам понять, насколько хороши эти игроки, при этом была выбрана очень оригинальная форма подачи.



Несмотря на то что игроки для создания модели отбирались на основе объективной игровой статистики, Castrol предлагает любителям футбола, которые не согласны с этим выбором, зарегистрироваться на сайте castrolfootball.com/upp и представить свою версию идеального игрока.



Старший вице-президент Castrol Майк Джонсон сказал:



- Мы создали идеального игрока Castrol EDGE, чтобы раскрыть болельщикам секреты футбольных побед и показать им, что нужно для того, чтобы стать лучшим в мире футболистом. Несомненно, наш подбор игроков вызовет споры среди футбольных болельщиков, и нам очень интересно увидеть их версии идеального футболиста.



Теперь идеальный игрок Castrol EDGE отправится в мировое турне, чтобы встретиться с футбольными болельщиками в Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Индии и в ЮАР на Чемпионате мира FIFA 2010.



Для справки: какие игроки были выбраны для создания модели и почему



Прическа: Карлес Пуйоль (Испания/Барселона)

Капитан и вдохновитель «Барселоны» Карлес Пуйоль приводил свою команду к победе в более чем 80% матчей в сезоне 2008-2009. Это рекорд среди капитанов пяти ведущих европейских лиг. Он является ярким примером лидерства, поэтому его голова была использована при создании модели идеального игрока.



Рост: Питер Крауч (Англия/Тоттенхэм)

Благодаря своей превосходной игре головой этот почти двухметровый нападающий за последние два сезона выиграл 241 противостояние «в воздухе», опередив своего ближайшего конкурента более чем на 100 дуэлей. Суммарная высота прыжков Крауча в сезоне 2008-2009 позволила бы ему перепрыгнуть барьер из 27 двухэтажных автобусов, взгроможденных друг на друга.



Глаза: Хави (Испания/Барселона)

Хави славится своей способностью находить партнеров по команде, которые не перекрыты игроками соперника. Неудивительно, что периферийное зрение у этого испанца не хуже, чем у пилота истребителя. Его непревзойденное зрение помогло создать 209 острых моментов в прошлом сезоне. Именно поэтому идеальный игрок Castrol EDGE получил глаза Хави.



Подбородок: Паоло Мальдини (Италия/Милан)

Всю свою 24-летнюю карьеру Паоло Мальдини провел в «Милане». Он дебютировал в этом клубе в 16 лет. Он закончил свою карьеру в сезоне 2008-2009, сыграв в общей сложности аж 647 матчей за «Милан». Он 7 раз становился чемпионом Италии и 5 раз получал медали Лиги чемпионов. Чтобы отметить неизменную преданность Паоло Мальдини своему клубу мы украсили его подбородком идеального игрока Castrol EDGE.



Грудная клетка: Михаэль Баллак (Германия/Челси)

Энергичный полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак представлен в модели своей грудной клеткой. Играя за немецкую сборную на Евро-2008, Баллак в общей сложности пробежал расстояние равное 80 кругам по внешнему радиусу «Альянс Арены» (родной стадион мюнхенской «Баварии»). Каждый круг составляет 854 метра, то есть за весь турнир он пробежал более 68 км.



Руки: Рори Делап (Республика Ирландия/Стоук Сити)

Рори Делап мало известен за пределами Британии, однако, его вбрасывания мяча - одни из самых мощных в Европе. Когда он выполняет вбрасывание, начальная скорость мяча равноценна начальной скорости копья, которое метает олимпийский атлет. За последние два сезона длинные вбрасывания Делапа были для «Стоук Сити» не менее полезны, чем угловые. Благодаря вбрасываниям он создал 21 острый момент, в четыре раза опередив по этому показателю своего ближайшего соперника.



Кисти: Жулио Сезар (Бразилия/Интер Милан)

Зрительно-моторная реакция Сезара быстрее электрического тока, что позволило ему отразить 82% ударов, которые пришлись в створ ворот в сезоне 2008-2009. Это лучший показатель среди вратарей пяти ведущих европейских лиг. Кисти Сезара представлены в модели идеального игрока.



Ноги: Криштиану Роналду (Португалия/Реал Мадрид)

Точность ударов во время выполнения стандартов сделала Роналду самым дорогим игроком в мире. В последних двух сезонах он забил восемь штрафных в составе «Манчестер Юнайтед» и помог своей бывшей команде дважды подряд стать чемпионом Англии. Мяч после штрафного удара португальца в среднем разгоняется как болид Формулы 1!



Левая ступня: Лионель Месси (Аргентина/Барселона)

В среднем за игру аргентинский нападающий Месси выполняет от 1000 до 1500 поворотов и разворотов. Его умение находить пространство и забивать зрелищные голы просто непревзойденное. В последних двух сезонах он забил 28 голов левой, опередив по результативности всех левоногих футболистов Ла Лиги.



Правая ступня: Тьерри Анри (Франция/Барселона)

Анри обладает не только невероятной скоростью, но и самой точной правой ступней в европейском футболе. В сезоне 2008-2009 64,04% его ударов приходились в створ ворот соперника.

