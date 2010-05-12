Плей-офф: игры всемером

Победителю регулярного чемпионата Украины по баскетболу для выхода в финал осталось выиграть у БК «Киев» всего один матч.



Класс бьет порядок



Как известно, в случае успеха в 1/4 финала, обе столичные команды должны были оспаривать путевку в финал в противостоянии друг с другом. «Будивельнык» еще до старта плей-офф заявлял о необходимости соблюдения спортивного принципа для участия в самом престижном клубном турнире Старого Света – Евролиге. Приглашение в Киев президента турнира Жорди Бертомеу, конечно, здорово помогло руководству «строителей» в налаживании контактов с данной организацией. Но, во избежание кривотолков, «Будивельныку» было необходимо доказать право выступления в Евролиге еще и перед украинской баскетбольной общественностью. А, значит, клуб Богдана Гулямова настраивался в этом сезоне только на победу.



За первые три с половиной минуты встречи «строители» оформили рывок 7:0. «Волки» же в это время пытались защищаться, бросали по кольцу соперника – да все безрезультатно. За последующую минуту подопечные Виталия Черния успешно реабилитировались за провальное начало матча – три «трехи» (две из которых на счету Брянцева, одна у Забирченко) – и уже впереди «Киев» 9:7. Так что наставнику «строителей» Андрею Подковырову пришлось взять тайм-аут – нужно было как-то привести команду, умудрившуюся в течение одной минуты растерять все преимущество, в чувство. В дальнейшем игра пошла на равных – команды несколько раз сравнивали счет и закончили первую четверть вничью 18:18.



События второй четверти повторили стартовую десятиминутку – сначала в отрыв пошел «Будивельнык», затем соперника догнал «Киев». А вот второй рывок «строителей» 9:0, который привел к общему счету 31:23, «волкам» компенсировать так и не удалось. В итоге, гости за вторую четверть заработали всего лишь 9 очков и ушли на большой перерыв с отставанием в «-8» (27:35). С тем, что у Виталия Черния «скамейка» куда короче, чем у Андрея Подковырова, постоянно делать камбэки – задача не из легких. Да и единственный центровой команды Вячеслав Кравцов в этот день был явно не в форме. Ко всему прочему, у «Киева» явно было не все в порядке с дальней артиллерией – бросали часто, да все некстати и неточно.



Тем не менее, третью четверть «волки» выстояли. Во-первых, «проснулся» Кравцов, во вторых, снова пошел дальний бросок, ну а в-третьих – немного расслабились сами «строители». Как и в первой четверти, «волки» за минуту с небольшим опять сравняли счет – на этот раз двумя «трехами» существенно поправил положение своей команды Забирченко. После третьей четверти «Киев» даже вел 55:54. Но сил у самой украинской команды Суперлиги оставалось все меньше и меньше. Тренер постоянно тасовал состав, давая игрокам отдохнуть, но это помогало не сильно. А вот у «Будивельныка» осталось достаточно сил, чтобы прессинговать соперника. Что и привело к итоговому 79:68 в пользу хозяев площадки.



После игры Виталий Черний посетовал на 18 общекомандных потерь и пообещал работу над ошибками. Чувствуется, что больше всего досталось Вячеславу Кравцову, потому как во второй полуфинальной встрече он заиграл так, как он это умеет – активно, результативно, с фирменными блок-шотами. Подковыров же, в свою очередь, более серьезно поработал над защитой, особенно в трехсекундной зоне, оттеснив партнеров Кравцова на периметр и вынудив их снова работать издали. С дальними бросками у БК «Киев» снова не сложилось. К тому же, «волков» опять подвела усталость – ну не в силах семерых игроков рассчитывать силы на все четыре периода, если ей противостоит столь грозный соперник. Может, заработай они преимущество вначале игры, все могло быть иначе. Но «Будивельнык» не только не расслабился после предыдущей победы, а и подошел ко второй игре с большей ответственностью и ошибок не допускал. «Строители» одержали вторую победу 76:62 и максимально приблизились к выходу в финал. Конечно, у команды Виталия Черния теоретически есть еще шансы на выход из этой пары победителем, и БК «Киев» не будет самим собой, если не обыграет своих столичных визави. Но сделать это трижды в достаточно сжатые сроки им все же вряд ли удастся. Слишком мало времени у «волков» для восстановления своих сил.



Ничья в Запорожье



Действующий чемпион Украины, «Азовмаш» вернулся из Запорожья, имея в активе одну победу из двух возможных. Обладатель Кубка Суперлиги «Ферро» столкнулся с той же проблемой, с каковой уже сезон борется вышеупомянутый БК «Киев» – травма плеча выбила из строя Александра Шапошникова, и в активной ротации у Кирилла Большакова осталось только семь игроков основного состава.



Еще в первой четверти стартовой встречи «львы», благодаря мастерству Александера, Скутельника, Ризвича и Карри, обеспечили себе серьезное преимущество в 11 очков. Впрочем, «Азовмаш» тут же его и растерял – сначала Кондрусевич, Томас и Хантер сделали рывок 7:0, а чуть позже неугомонный Стивен Бертт дважды отметился быстрыми прорывами. Красивая «треха» от Тиггса, и «Ферро» вырывается вперед – 38:37. Стоило «Азовмашу» руками Ярутиса вернуть лидерство, как удачный бросок Рыбалко ровно в середине второй четверти вывел «Ферро» снова вперед. Как оказалось впоследствии, это был последний раз, когда запорожцы вели в счете...



Первая половина встречи закончилась трехочковым преимуществом команды Сергея Завалина. После большого перерыва картина игры практически не изменилась – динамично, напряженно, по баскетбольному красиво. Минимум защиты, максимум нападения у обеих команд. Мариупольцы все время были немного впереди. И, хоть на четвертой минуте заключительного периода Стивен Бертт точным броском сравнял счет, на большее хозяев уже не хватило.



Вторая игра этих соперников вышла столь же динамичной, как и первая. Но в этот раз обе команды, словно сговорившись, сделали ставку на дальнюю артиллерию (29 попыток против 23-х). Первая четверть закончилась боевой и довольно результативной ничьей 26:26. В начале второго периода Артем Чемякин, на защиту от которого Завалин даже не обратил внимания, сделал рывок 6:0 – 40:34. Этим он заслужил не только аплодисменты, но более пристальное внимание со стороны игроков соперника. Воспользовавшись временным замешательством хозяев, «Азовмаш» быстро компенсировал свое отставание и ушел на большой перерыв всего с «-1» в пассиве.



Третий период команды сыграли вничью, отложив интригу на концовку матча. Ну, а сама концовка стала, как принято говорить, «валидольной». «Ферро» постоянно вырывался вперед и тут же разбазаривал свое преимущество. За три минуты до конца матча Завалин дал установку на тактику фолов. Как оказалось, это решение больше сыграло на руку запорожцам. В итоге, вторая полуфинальная игра пары «Ферро»-ЗНТУ – «Азовмаш» закончилась в пользу хозяев площадки.



Теперь обеим командам придется сыграть две встречи в Мариуполе. Если и там они обменяются победами, то решать судьбу финальной путевки придется в запорожском ДС ЗАС. При том, как складывается эта борьба, предсказывать итог противостояния вряд ли возможно.



Тренерский мостик

Андрей Подковыров, главный тренер «Будивельника»:



– В первой встрече был момент, когда мы потеряли контроль в защите и позволили сопернику легко догонять нас открытыми дальними бросками. Я просто напомнил ребятам: все, о чем мы договариваемся на предматчевой установке, необходимо выполнять на протяжении всех сорока минут. Во второй игре ребята думали только о защите, и меня порадовало их желание победить за счет именно этого компонента. Все сорок минут мы провели без провалов. Особенно отмечу Дроздова и Зиммермана.



Виталий Черний, главный тренер БК «Киев»:



– 0:2 – это не 0:3. Еще не все потеряно, и мы будем бороться до последнего. Каждая встреча с «Будивельником» – это как отдельная история. Но если в первой встрече мы еще могли навязать сопернику свою игру, то во второй не удалось добиться даже этого. Тогда мы до какого-то момента контролировали ход игры, но допустили слишком много необязательных ошибок. Сейчас же нас оттеснили от кольца, и нам пришлось больше атаковать с периметра – хоть Кравцов и обладает преимуществом под кольцом, но соперник перекрыл доступ мяча к нашей передней линии.



Кирилл Большаков, главный тренер «Ферро»-ЗНТУ:



– После того как выбыл Шапошников, мы остались без ротации и вынуждены играть фактически вшестером. Тяжело сейчас говорить о состоянии тех же Рыбалко, Кондрусевича и Бертта, которые от усталости просто садились мимо стула. Перед плей-офф у нас были совсем другие шансы на победу. Сейчас уже есть потеря, и шансы на проход дальше уже совершенно другие. Эти две игры устроили перегрузки некоторым нашим игрокам. Шансы есть и за них нужно цепляться.



Сергей Завалин, главный тренер «Азовмаша»:



– Обе игры были очень зрелищными и эмоциональными. Счёт большой, что не редкость для игр с участием «Ферро». Главным фактором нашего поражения во второй встрече является игра в защите. Тяжело защищаться против команды, которая показывает 51% попадания трёхочковых. У нас есть определенные проблемы, над которыми будем работать, чтобы с каждым разом играть еще лучше.



1/2 финала (серии до трех побед)



«Будивельник» – БК «Киев» – 79:68 (18:18, 17:9, 19:27, 25:14)

6 мая. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: В. Драбиковский, В. Исаченко (оба – Киев), С. Чайковский (Николаев).

«Будивельник»: эль-Амин (16 + 5 передач), М. Балашов (3), Дроздов (16 + 6 подборов), Гуинн (5), М. Анисимов (19) – старт; Зиммерман (11), Малыш (6), Стефанишин (3), Яковлев.

Главный тренер Андрей Подковыров.

БК «Киев»: Лукашов (14 + 6 подборов + 4 передачи), Забирченко 10 + 6 передач + 6 подборов), Пустозвонов (7), Брянцев (13 + 5 подборов), Кравцов (12 + 7 подборов + 4 передачи) – старт; Салтовец (6 + 5 подборов), Липовый (6 + 5 потерь), Швец, Отверченко.

Главный тренер Виталий Черний.

Счет в серии – 1:0.



«Будивельник» – БК «Киев» – 76:62 (23:21, 20:16, 17:12, 16:13)

8 мая. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: Б. Рыжик, С. Защук, Р. Пономаренко (все – Киев).

«Будивельник»: эль-Амин (21 + 4 перехвата + 4 передачи), М. Балашов (11), Дроздов (8 + 9 подборов), Гуинн (3), М. Анисимов (14 + 6 подборов) – старт; Зиммерман (13), Малыш (4), Стефанишин (2).

Главный тренер Андрей Подковыров.

БК «Киев»: Лукашов (12 + 8 подборов + 4 передачи + 6 потерь), Забирченко (5), Пустозвонов (7), Брянцев (6), Кравцов (17 + 5 блок-шотов) – старт; Салтовец (9 + 8 подборов), Липовый (4), Швец (2).

Главный тренер Виталий Черний.

Счет в серии – 2:0.



«Ферро»-ЗНТУ – «Азовмаш» – 97:103 (20:31, 31:23, 27:28, 19:21)

7 мая. Запорожье. ДС ЗАС.

Арбитры: Б. Рыжик, С. Защук, Р. Пономаренко (все – Киев).

«ФЕРРО»: Рыбалко (8 + 4 передачи), Бертт (35 + 12 передач + 5 потерь), Тиггс (7), Томас (24), Чемякин – старт; Хантер (16 + 7 подборов), Кондрусевич (7), Овдеенко, Чариков.

Главный тренер Кирилл Большаков.

«АЗОВМАШ»: Карри (27 + 4 передачи + 4 подбора), Скутельник (16), Хаус (7 + 4 передачи + 4 подбора), Александер (25 + 6 подборов + 4 передачи), Ризвич (13 + 6 подборов) – старт; Ярутис (11), Подорванный (2), Ившин (2), Байда.

Главный тренер Сергей Завалин.

Счет в серии – 0:1.



«Ферро»-ЗНТУ – «Азовмаш» – 95:87 (26:26, 23:22, 16:16, 30:23)

9 мая. Запорожье. ДС ЗАС.

Арбитры: В. Драбиковский, В. Исаченко (оба – Киев), С. Чайковский (Николаев).

«Ферро»: Рыбалко (11 + 4 перехвата), Бертт (16 + 7 передач), Тиггс (13 + 6 перехватов), Томас (12 + 9 подборов + 6 передач), Чемякин (7) – старт; Хантер (18 + 6 подборов), Кондрусевич (18).

Главный тренер Кирилл Большаков.

«Азовмаш»: Карри (16), Байда (2), Хаус (7), Александер (24 + 10 подборов), Ризвич (21 + 8 подборов) – старт; Ярутис (11), Скутельник (6 + 6 передач), Подорванный.

Главный тренер Сергей Завалин.

Счет в серии – 1:1.

