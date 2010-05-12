Газоль устроил корриду для Фесенко

12 мая 2010, 11:24

В очередной раз баскетболисты «Лос-Анджелес лейкерс» стали камнем преткновения на кубковом пути «Юты джаз». Команда Кирилла Фесенко сдалась на милость чемпиона, так и не выиграв ни в одном из матчей этой серии.

«Джазмены» были близки к успеху в первой игре на площадке соперника, но победа буквально ускользнула из их рук после цепи досадных ошибок в конце поединка, и фавориты были несказанно рады минимальному перевесу - 104:99 .Спасло чемпионов не только везение, а и снайперский гений Коби Брайанта вместе с мастерскими действиями под щитом Поу Газоля: вдвоем они «привезли» гостям 51 очко - почти половину всей золотой руды, \"намытой\" калифорнийцами в этой игре.

И во второй встрече снова эта «сладкая парочка» громила защитные порядки «Музыкантов», обеспечив нужный счет - 111:103. Брайант расписался 35 очками, а испанец Газоль показал Кириллу Фесенко, что такое настоящая коррида, добыв 22 очка и 15 подборов. Украинский центровой смог ответить только двумя очками,  а среди его партнеров лучшим оказался не попадающий пока в стартовую пятерку Пол Миллсап (26 очков и 11 подборов).

Первое рандеву этих клубов в Солт-Лейк-Сити могло подарить хоть какой-то проблеск надежды в сердца баскетболистов «Юты». Они вели в счете всего за минуту до финальной сирены, но опять-таки нервы оказались крепче у чемпионов: два трехочковых броска в исполнении ветеранов Брайанта и Дерека Фишера восстановили статус-кво, а атака отчаяния в исполнении хозяев завершилось промахом Уэсли Мэтьюза. «Лейкерс» буквально выцарапали победу - 111:110, и опять должны быть благодарны Брайанту, записавшему на свой счет 35 очков. А «Джазу» не помогло ни возвращение в строй Андрея Кириленко, ни неожиданная скорострельность обычно державщегося в тени Кайла Корвера (23 очка). Кирилл Фесенко пробыл на площадке 12 минут и опять заработал только 2 очка.

А лучшим для украинца стал следующий матч, где он принес команде 4 очка и и выдрал у Газоля и его партнеров 12 подборов. Но именно испанец стал королем этого вечера, наградив себя за усердие 33 очками и 14 подборами. Лос-анджелесцы, вырвавшись уже в дебюте на 22 очка вперед, хоть и сбавили несколько обороты в третьей четверти, концовку провели, как всегда, собранно - 111:96, и «Юта» отправляется зализывать раны.

А «Лейкерс» в финале Западной конференции сойдется с «Финикс санс», которые также в 4 играх уложили на лопатки недавних грандов из «Сан-Антонио сперс». Любопытно, что в составах обоих клубов погоду делают легионеры, и в первой игре блистал неутомимый канадец Стив Нэш. Его 33 очка и 10 передач позволили аризонцам сделать неплохой почин в серии - 112:102. Повторный матч в Финиксе также не принес головной боли хозяевам - 116:102.  А первая встреча  на техасской земле стала бенефисом дебютанта «Санс» - словенца Горана Драгича, который ошарашил хозяев 26 очками. Неумолимо стареющие лидеры «Шпор» ничего не могли предложить соперникам, и выкинули белый флаг - 96:110. А в следующем поединке  Нэш и Амаре Стаудмайер подписали приговор техасцам - 107:101.

И в еще одной серии счет оказался «сухим», на этот раз в полуфинале Восточной конференции между «Орландо» и «Атлантой». Прошлогодние финалисты-орландцы пробились в следующий круг «одной левой» - 114:71, 112:98, 105:75, 98:84. А вот лучшей команде по итогам регулярного чемпионата «Кливленд кавалиерс» предстоит еще немало поработать с «Бостон селтикс», чтобы добыть желанную путевку в финал Конференции. Разгромив соперников в третьей встрече в Бостоне со счетом 124:95, команда Леброна Джеймса рассчитывала на гостеприимность «Кельтов» и в следующей игре. Но здесь веское слово сказал молодой разыгрывающий «Бостона» Рэджон Рондо. Его «трипл-дабл» (29 очков, 18 подборов, 13 передач) подкосил кливлендцев -97:87. В этой, самой упорной и интересной  серии, пока равновесие - 2: 2.  

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