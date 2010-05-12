Олег Неклюдов: «Мой кумир в боксе – Василий Ломаченко»

Напомним, что золотой трофей виннитчанин Олег Неклюдов добыл в весовой категории до 64 кг. Кроме него, никто из виннитчан никогда ранее не был чемпионом мира по боксу.



Своего первого соперника в квалификационном бою – узбека Акрамджана Мамаджонова, действующего чемпиона Азии, Олег уверенно победил с убедительным соотношением по очкам - 12:1. В 1/8 финала Неклюдов досрочно, до окончания 3 раунда одолел боксёра из Монголии Отгона-Эрдене Тсенд-Аюша, хотя первые два раунда прошли примерно в равной борьбе. И лишь в середине 3 раунда Олег переломил ход поединка - судья остановил бой ввиду явного преимущества нашего боксера. В четвертьфинальном поединке Неклюдов победил мощного кубинца Арлена Лопеса Кардону и вышел в полуфинал. В этом бою украинец доминировал на ринге, и в результате все раунды выиграны – 2:0, 3:1, 1:0. В полуфинальном бою Олег победил Самуэля Запату из Венесуэлы и вовсе с разгромным счетом 16:0! В финальном бою против аргентинца Фабиана Андреаса Майданы Неклюдов также безоговорочно победил со счётом 6:2. По сумме всех 5 боёв Олег нанес соперникам 42 точных удара, пропустив лишь 6, что свидетельствует и о мастерской атаке, и о правильной защите.



Олег Неклюдов второй год подряд становится сильнейшим на планете. В 2009 году в столице Армении Ереване наш боксер впервые стал чемпионом мира среди юношей. По итогам 2009 года Олега Неклюдова включили в десятку лучших спортсменов Винницы. А после успеха на молодежном чемпионате мира его досрочно признали лучшим спортсменом мая на Виннитчине. На чествовании Олег Неклюдов ответил на многочисленные вопросы.

Олег, соперник по финалу ЧМ оказался сложным?



Да, ведь этот аргентинец победил литовца, с которым в прошлом году я боксировал в финале чемпионата мира. Он был очень крепкого телосложения, упорный. Первый раунд финала я уступил со счетом 0:1. После этого мой тренер Леонид Лоивский посоветовал поменять тактику – начать ловить аргентинца на контратаках. Это принесло мне свои плоды во втором раунде, а в заключительном раунде я закрепил успех.



Кого еще из твоих оппонентов в Баку можно выделить?



Кубинца, ведь в поединке с ним решалась судьба выхода в полуфинал и медали. Ранее я с кубинцами никогда не боксировал. Но страха перед ним не было, ведь я хорошо подготовился к чемпионату мира, находился в хорошей физической форме.



Давно занимаешься боксом?



С третьего класса. Сейчас заканчиваю школу, учусь в 11-м классе. Бокс в ближайшие годы бросать не собираюсь – хочу выступить на Олимпиаде 2012 года.



На кого равняешься из известных боксеров?



На украинского чемпиона Пекина Василия Ломаченко. Он мой кумир.



В каком соревновании собираешься выступать в ближайшее время?



На международном турнире братьев Кличко в Бердичеве. Поеду на сборы в Алушту, а потом – на молодежные Олимпийские игры в Сингапуре.

На вопросы ответил один из первых тренеров Олега Неклюдова - Сергей Краевский…

Сергей Станиславович, как вы оцениваете очередную мировую вершину Неклюдова?



Это большое достижение винницкой школы бокса. Олег проявил на чемпионате мира немалые волевые качества, вырывая победу даже в сложных поединках.



На каком уровне находится винницкий бокс?



Некоторые говорят: а где вообще у нас бокс?! Но судить об уровне развития вида спорта можно лишь по результатам. В этом году мы имеем чемпиона мира среди молодежи, в прошлом – чемпиона мира среди юношей.



Вы были одним из тренеров Неклюдова. Расскажите о его юношеских годах, спортивном характере.



Я много лет возил Олега на турниры почти по всей Украине. Он – целеустремленный, спокойный, всегда с хорошим настроением, приятной улыбкой. Очень подвижный, как и подобает быть в его возрасте. У Неклюдова – крепкая нервная система, что помогает ему в спорте.



Какие перспективы у Олега?



В августе состоятся первые Олимпийские игры среди молодежи. Олег завоевал на них именную лицензию. Мы надеемся, что на этом соревновании он также станет призером.

Почему чемпионат мира среди молодежи проходил именно в Азербайджане?



Это связано с солидной государственной поддержкой спорта в Азербайджане. Баку в последние годы всегда подает заявку на чемпионат мира и Европы.



Неклюдова не переманят в другой регион, как уже бывало с ведущими винницкими спортсменами?



Не так много винницких спортсменов уехали в другие регионы, патриотов Виннитчины среди чемпионов немало. К примеру, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская не поменяла место прописки на другой город. Хотя, если спортсмену в другом регионе предлагают квартиру или более высокую зарплату, его тоже можно понять. Мы обеспечим Олегу Неклюдову все условия, чтобы ему было комфортно тренироваться в родном городе.



Настал черед «держать ответ» тренера Олега Неклюдова - Леонида Лоивского…

Давно вы тренируете Олега?



Я начал заниматься с Олегом в позапрошлом году. За эти 2 года мы достигли серьезных результатов. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди 16-летних, в этом году – среди 18-летних. А ему пока лишь 17 лет.



Много украинских боксеров, которые, как Олег, дважды выигрывали чемпионаты мира?



За всю историю – лишь двое. Кроме Неклюдова, это еще Василий Ломаченко, который выиграл чемпионаты мира среди молодежи и взрослых.



Олег рассказывал, как много ему дали ваши подсказки во время поединков в Баку…



Соперники у Неклюдова были очень серьезными: узбек – чемпион Азии, кубинец – чемпион мира прошлого года. Поэтому важно было разнообразить тактику ведения боев, менять атаку с контратакой.



Самым сложным поединком был финальный?



Аргентина вообще не считается лидером в мировом боксе. Однако сильные боксеры могут быть практически в любой стране. Аргентинец оказался схожим на Неклюдова по ведению боя: хитрый, вспыльчивый, постоянно ищущий лазейку для нанесения удара. Поэтому для достижения победы над ним пришлось приложить все силы.



Важно, чтобы Неклюдов со временем продолжал побеждать и на взрослом уровне…



Не будем далеко загадывать, ведь неожиданно могут появиться новые проблемы. К примеру, другой мой ведущий воспитанник – Максим Третьяк (участник Олимпиады¬¬ и чемпион Европы– Авт.) сейчас мне хочет заниматься боксом, хотя ему всего лишь 25 лет.



