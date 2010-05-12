Ялтинская Формула-1 под пение «мартовских» котов

1986 год. Провинциальный украинский городок Тернополь вдруг оказался в центре внимания всей советской империи. И это – по меньшей мере. На местном озере, которое с обретением Украиной независимости стало носить название Тернопольский став, прошел чемпионат мира по вводно-моторному спорту. Соревнования транслировались по Центральному телевидению СССР. «Москву привлекла уникальность нашего водоема, - говорит корреспонденту «СПОРТглавреда» один из организаторов того чемпионата мира, в прошлом тренер и гонщик. – Во-первых, наш став находится в центре города. Во-вторых, такой акватории нет больше нигде, ведь вид на озеро открывается с любой части».По словам господина Сингаевского, прибыли Тернополю тот чемпионат не дал. «Разве что кто-то лично нагрел руки на этом деле, но люди, причастные к данному виду спорта не получили ни копейки. В то время такого понятия как спонсор не существовало, потому и особых доходов быть не могло» - вспоминает Владимир Николаевич. Зато тренер уверен, что наверняка полакомились те, кто в последние годы существования СССР одним росчерком пера уничтожил вводно-моторный спорт в Тернополе.«Те, кто списывали все имущество секции, явно поживились, потому что там были «жигулевские», «волговские» и «москвичевские» двигатели – прекрасные подвесные двигатели, сделанные на совесть, - говорит Владимир Сингаевский. – В гонке ведь не обдуришь: один рывок – и все. Понимаете, в отличие от заграничных соперников, которые приобретали готовые скутера, мы изготовляли комплектующие к своим машинам сами. Более того, возили их за границу и на продаже неплохо зарабатывали».«В Союзе ведь техническими видами спорта занимались умственно развитые люди, - продолжает Владимир Николаевич. - У нас все имели одинаковые стартовые условия, одинаковые двигатели. Но побеждал тот, кто лучше остальных сумел развить двигатель. Для этого гонщик имел техническое образование, изучал сопромат, физику и химию. К примеру, в Ленинграде был Олег Пекоткин – 26-кратный чемпион СССР, 12-кратный чемпион Союза. 12 лет подряд он был чемпионом страны! Как, почему? Да потому, что он думал, все мелочи просчитывал. Тот же «Москвич» Олег доводил до того, что разгонял его до 12,5 тысяч оборотов. Это при условии, что неусовершенствованный двигатель той же марки, достигнув 4,5 тысяч оборотов, разваливался. А здесь… все думали, как обогнать «Москвич»!»…Прошли годы. Сегодня на месте дислокации баз вводно-моторного спорта в Тернополе находятся офисы бывших криминальных авторитетов, а ныне видных бизнесменов местного разлива, которые к тому же являются фундаторами тернопольского футбола и политиками-неудачниками в одном лице. Рядом – ночной клуб, где спивается тернопольская молодежь. На «уникальной акватории» нет ни скутеров, ни представителей более дешевой гребли. Остались лишь считанные представители виндсерфинга. Владимир Сингаевский после распада секции вынужден был искать разного рода подзаработки, в частности, занимался торговлей на рынке.В других украинских городах вводно-моторный спорт если и развивался, то, в лучшем случае, на местечковом уровне. Изменения к лучшему наметились лишь с приходом на пост президента Федерации вводно-моторного спорта Украины бывшего генерального прокурора республики Крым, народного депутата Виктора Шемчука. Самое интересное, что родом Виктор Викторович из… Тернополя. Именно там он постигал азы вводно-моторного спорта. А в 2009-м вместе с мальтийским пилотом Аароном Кьянтаром в качестве тротлмэна стал чемпионом мира в классе SuperSport.«Федерацию мне доверили возглавить в 2008 году, - говорит Виктор Шемчук. – С того времени проводится чемпионат страны в 14-ти классах судов. Украина была восстановлена как полноправный член Международного водно-моторного союза (UIM). Наша федерация получила статус национальной. А в этом году в ряде классов планируем организовать в Киеве несколько международных турниров».Собственно, именно прошлогодняя победа экипажа, который выступал на чемпионате мира под украинским флагом, заставила руководство Международной федерации по вводно-моторному спорту спустя многие годы обратить внимание на Украину. «Мы рассмотрели заявку, поданную Виктором Шемчуком и руководством Ялты и пришли к выводу, что город вполне может принять этап чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море в классах Evolution и SuperSport» - говорит президент UIMНадо сказать, что после этих слов почетного гостя сразил на повал присущим ему пессимизмом один из киевских журналистов. «Сильно ли вы рисковали, отдавая чемпионат мира стране, в которой такая нестабильная экономическая ситуация?»На этот вопрос ван Ланкер ответил с нескрываемым недоумением: «Не надо недооценивать свою страну. Здесь прекрасные условия для проведения соревнований. Ялта по своей компактности, развитой инфраструктуре напоминает мне французский Сан-Тропе. А такой организации соревнований, того приема, который мы почувствовали в Ялте, нет в большинстве европейских городов. Более того, представители мальтийского этапа чемпионата мира в разговоре со мной сказали, что в будущем им будет сложно выдержать конкуренцию Ялты. А ведь на Мальте этап проводится уже семь лет подряд. Потому уже сейчас могу сказать, что чемпионат мира по вводно-моторному спорту будет проводиться в Ялте в ближайшие два года. И это – по меньшей мере. Если ничего не изменится в худшую сторону, мы продлим этот строк».По словам, множество организационных вопросов ему помогла решить должность занимаемая ранее – прокурора республики Крым. «Не занимай я этого поста в прошлые годы именно здесь, в Крыму, организовать такой крупный турнир было бы сложно, - говорит Виктор Викторович. – Более того, если все будет в порядке и Ялта станет главной базой развития вводно-моторного спорта в Украине, в дальнейшем мы планируем открыть в городе детскую школу по данному виду».Но перейдем непосредственно к соревновательной части Yalta Grand Prix of the Sea 2010. По словам участников соревнований, гонкам немного не способствовала погода. «В день тренировочных заездов стояла отличная погода, волны почти не чувствовались, - говорит Виктор Шемчук. – Но потом соревновательные условия стали сложнее. Впрочем, никто из-за этого сильно не волновался, ведь порой приходится гоняться и в более сложной обстановке».Вообще, в эти чудесные майские дня Ялта жила тремя событиями – Днем Победы, собственно водными гонками и… песнопением мартовских котов. Последнее – отнюдь не шутка. Ведь те, кто живет или снимал квартиру недалеко от набережной, могут подтвердить, что таких «хоральных рапсодий», которые выдавали местные коты ночами 8-10 мая, не услышишь, видимо, больше нигде. В этом, видимо, тоже есть какой-то колорит.Что касается соревновательной части, то сильнейшими в обоих видах программы в Ялте оказались законодатели мод в данном виде спорта – итальянцы. В более престижном Evolution обе дисциплины – спринт и гонку на выживание – выиграли представители команды OSG Racing Лука Формилли и Джанкарло Каньяно. В SuperSport двойную победу праздновала Baia Attolini в составе Стефано Аканфоры и Ренато Гуиди.Украинцы в дебютных гонках финишировали за чертой очковой зоны. Действующие чемпионы мира в классе SuperSport пилот Аарон Кьянтар из Мальты и тротлмэн украинец Виктор Шемчук из команды «Украинский дух» с нового сезона выступают в Evolution. В обоих гонках мальтийско-украинский экипаж не добрался до финиша.«Сезон только начался, - прокомментировал итоги соревнований Виктор Шемчук. - Мы доказали свою конкурентоспособность и избавимся от проблем с техникой. Возможно, поменяем партнеров - компанию Ilmor, поставляющих двигатели для команды. Будем активно готовиться к следующему этапу на Мальте. Мы способны все изменить».А вот в SuperSport Украину представляли дебютанты соревнований подобного уровня – пилот Алексей Чендеков, тротлмэн Андрей Лысенко и навигатор Дмитрий Лебедь. Их выступление можно назвать вполне успешным: спринт команда закончила на четвертом, а гонку на выживание – на пятом месте. В общем зачете «Украинский дух» с 13-ю очками обосновался на четвертой позиции.Впрочем, во всеобщей праздничной атмосфере нашлось место трагичному происшествию. 8 мая в 16.45 потерпел крушение вертолет частной компании, с которого велась видеосъемка соревнований. Летчик потерял управление во время захода на вынужденную посадку в районе санатория «Черноморье» возле Ливадии. Пилот погиб, два человека получили травмы. К счастью, угрозы их жизни нет. Обидно иное – о трагедию пытались умолчать. Тем не менее,Виктор Шемчук, отвечая на прямой вопрос об инциденте, заметил: «К сожалению, это жизнь. Мы соболезнуем родным и близким погибшего. Вины организаторов в трагедии нет».Собственно, в том, что случившееся – досадная случайность, сомнений не возникает. Удивляет лишь то, что о трагедии не вспомнили ни коим образом на тех торжествах, которые заключали оба соревновательных дня. Да, человек выполнял свою работу за соответствующее вознаграждение. Но тот факт, что погиб он именно во время соревнований, кое к чему обязывает. Взять, к примеру, олимпийское движение. Вспоминаются события после трагической гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили на Играх-2010. Отдавая должное грузинскому атлету, организаторы Игр вспоминали и о трагических ситуациях, произошедших на прошлых Олимпиадах. В частности, о гибели врача сборной Австрии и специалиста по трамбовке снега из Швейцарии. И в этом нет ничего зазорного, ведь смерть – страшное событие вне зависимости от того, в каком ранге находился погибший…В целом же представителям Международной федерации вводно-моторного спорта понравилась организация ялтинских стартов. «Ялта оправдала наши ожидания, и мы думаем, что благодаря украинскому радушию, природным условиям и подходящей акватории это наиболее удачное место для открытия сезона, - сказал Жан-Мари ван Ланкер. – Порадовало, что на соревнованиях было очень много зрителей. Мы планируем, что UIM предоставит право Украине проводить этапы чемпионата мира регулярно».1.(пилот – Лука Формилли, тротлмэн – Джанкарло Каньяно) – 20 очков2.(пилот – Марко Пеннези, тротлмэн – Джанпаоло Монтавокки) – 282.(пилот – Пьер Кольпин, тротлмэн – Френк Хемелер) – 284.(пилот – Зигфрид Грев, тротлмэн – Джино Пасшир, Бельгия) – 75.(пилот – Аарон Кьянтар, Мальта, тротлмэн – Виктор Шемчук) – 05.(пилот – Майлз Дженнингс, тротлмэн – Дрю Лэнгдон) – 05.(пилот – Михаэль Сильфверберг, тротлмэн – Найджел Хук, США) – 05.(пилот – Нико Хьюбенс, тротлмэн – Дуглас Вербанк) – 01.(пилот – Стефано Аканфора, тротлмэн – Ренато Гуиди, навигатор – Рой Капассо) - 402.(пилот – Шелли Джори, Великобритания, тротлмэн – Патрик Губретс) – 283.(пилот – Альфредо Нуццо, тротлмэн – Альфредо Амато) – 214.(пилот – Алексей Чендеков, тротлмэн – Андрей Лысенко, навигатор – Дмитрий Лебедь) – 134.(пилот – Федерико Монтанари, тротлмэн – Альфредо Занардо, навигатор – Джамбаттиста Габриэле) – 136.(пилот – Джузеппе Скьяно Ди Кола, тротлмэн – Антонио Скьяно Ди Кола, навигатор – Франческо Кало) – 127.(пилот – Даниэл Крамфорн, тротлмэн – Ким Коллинз) – 0