Лига Европы. В финале Форлан дважды «подставил ножку» «Фулхэму»

Впрочем, зрители стали свидетелями добротного, атлетичного футбола, который держал в напряжении болельщиков обеих команд все… четыре тайма.



«Фулхэм» еще разу не забирался так высоко, а вот «Атлетико» пробился в финал евротурнира в четвертый раз и однажды (сезон 1961-62 гг.) даже побеждал.



Самый важный матч



На пути в финал «Фулхэм» преодолел сопротивление «Ювентуса», «Шахтера» и «Гамбурга», испанцам противостояли не менее опытные бойцы – «Ливерпуль» и «Галатасарай»... Правда, находятся «обозреватели» – преимущественно из «обиженных» команд – которые утверждают, что Лига Европы – турнир для слабаков!.. Как говорится: с Лигой чемпионов не получилось – ну и ладно: подождем до следующего сезона!..



Пусть никого не смущает, что «Атлетико» в чемпионате Испании занимает непрестижное девятое место, а «Фулхэм» в премьер-лиге оказался лишь двенадцатым… Кубковый характер евротурниров таков, что зачастую «выносит на поверхность» команды, руководимые тренерами-психологами, умеющими пробиться к сердцам своих подопечных. Так что не удивительно, что и Кике Санчес Флорес, и Рой Ходжсон перед Гамбургом заявляли, что финал – едва ли не важнейший матч не только в их тренерской судьбе, но и серьезная веха в истории обоих клубов.



Путь к финалу



В третьем отборочном раунде «Фулхэм» разгромил литовскую «Ветру», забив в двух матчах шесть «сухих» голов, а вот уже в плей-офф с трудом одолел пермский «Амкар», взяв верх по сумме двух матчей со счетом – 3:2.



Свои выступления на групповом этапе лондонцы начали выездной ничьей с софийским ЦСКА – 1:1. Потом дома, забив единственный гол, с трудом одолели швейцарский «Базель»… Ничья (1:1) с «Ромой» вернула какую-то надежду на успех и даже гостевое поражение от римлян (1:2) не поколебало ее. И, когда удалось дома с минимальным результатом победить ЦСКА – перед последним туром отставание от «Базеля» на очко, то стало понятно, что лишь победа в Швейцарии выведет в следующий этап… «Фулхэм» вел 2:0, потом – 3:1, а за три минуты до финального свистка пропустил еще один гол – можно только представить себе, как волновался Рой Ходжсон. На его счастье счет не изменился и этого было достаточно, чтобы занять «проходное» второе место в группе.



В 1/16 финала пересеклись украинско-английские интересы: «Фулхэм» принимал «Шахтер». Честно говоря, у нас мало кто верил, что «горняки» не пройдут дальше: создавалось впечатление, что в это поверили и донецкие футболисты. Уж слишком «академичными» (а попросту – расслабленными вышли они на поле) выглядели их действия. За что, естественно, и поплатились: уже на третьей минуте венгр Золтан Геро забил гол. Кстати, это был его третий гол в трех матчах!.. Надо отметить, что пропущенный мяч не очень расстроил гостей, которые быстро пришли в себя… Луис Адриано восстановил равновесие и даже досадная ошибка в обороне, когда свое традиционное «слово» сказал Бобби Замора, не вселяла особых опасений. «Команда – по зубам!» – обычно говорят у нас, когда действия соперника не вызывают особой тревоги…



Однако в Донецке англичане снова вышли вперед, упустив во вратарской высоченного Бреда Хангеланна. После этого оборона «дачников», как унизительно-снисходительно склоняли лондонских «провинциалов» наши комментаторы, стояла насмерть и лишь однажды не устояла перед Жадсоном!.. Не помогло хозяевам поля и удаление с поля капитана «коттеджников» (и такое определение слетало с уст разобиженных донецких комментаторов) Дэнни Мерфи.



В 1/8 финала «Фулхэм» поджидал опытнейший «Ювентус»!.. И вот тут-то англичане проявили себя во всей красе: кто мог предположить, что, проигрыш в Турине со счетом – 1:3 не перечеркнет их европейские планы!.. А вот «старая синьора», похоже, после гола Давида Трезеге, забитого уже на второй минуте ответного матча в Лондоне, посчитала свою задачу выполненной. Забыв об английском характере! Очевидно в Италии плохо показывают матчи Премьер-лиги, где даже пропащий аутсайдер может «вставить фитиль» даже МЮ или «Челси»… Правда, во многом «Фулхэму» «помог» Фабио Каннаваро, который был удален в середине первого тайма: еще до перерыва Замора и Геро провели два мяча. В начале второго тайма венгр сравнял общий счет, реализовав пенальти, а за восемь минут до финального свистка Демпси «поставил жирную точку» в этом интересном матче. И вот тут-то все в один голос заговорили о сенсации, на которую оказался способен «Фулхэм»!.. Хотя впереди еще были вполне достойные соперники. Главное, чтобы у английских «дачников» раньше времени не закружилась голова! Впрочем среди специалистов находились и такие, которые считали, что и достигнутого вполне хватает, чтобы быть довольными сезоном…



В четвертьфинале «Фулхэму» достался совсем даже «неплохой» «Вольфсбург», победивший в прошлом сезоне в бундеслиге!..



В домашнем матче снова отличился Замора, а потом и Дамьен Дафф. Правда, в конце матча Мадлунг сократил разницу в счете, сохранив немцам надежду. А, когда в ответной встрече Замора уже на первой минуте забил гол – все вопросы относительно победителя были сняты. Потому, что в этом сезоне оборона «Фулхэма» играла практически без ошибок.



И надо ж было такому случиться, что в полуфинале команде Роя Ходжсона снова предстояло встречаться с немцами! А, тем более, с «Гамбургом», на домашней арене которого должен был состояться финал Лиги Европы!.. Естественно, немецкий клуб был, что называется, «заряжен» на победу. Однако домашний матч им выиграть не удалось – 0:0. Шла борьба нервов, в которой шансы соперников были примерно равны…



А в Лондоне немцы сделали весомую заявку на победу: Младен Петрич в середине первого тайма отлично выполнил штрафной удар... Но не буду в который раз петь дифирамбы стойкому британскому характеру: «Фулхэму» во втором тайме понадобилось лишь семь минут, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. И снова отличился неугомонный Золтан Геро: правда, счет сравнял Саймон Дэвис… Рой Ходжсон тут же был объявлен лучшим тренером Англии! Наверное, его успеху способствовал не только выход в финал Лиги Европы, но и поражение в полуфинале «Ливерпуля». Но об этом – чуть позже…



У «Атлетико» путь к финалу Лиги Европы УЕФА получился более извилистым. И весомый вклад в это достижение сделал Диего Форлан, забивавший голы в самый нужный момент.



«Панатинаикос» был пройден в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, но затем «Атлетико» в 14 матчах на европейской арене отпраздновал всего две победы.

Были поражения от «Порту» и «Челси» и… последнее место в турнирной таблице!.. Сменили тренера: вместо Абеля Ресино пригласили Кике Санчеса Флореса. И, что называется, – «угадали с заменой»!.. Под руководством нового «коуча» испанцы сыграли вничью с «Челси» – 2:2 и АПОЕЛем – 1:1, и в итоге заняли третье место.



Оказавшись в Лиге Европы, мадридцы и тут не изменили своей установившейся традиции: из четырех двухраундовых поединков они трижды праздновали победы по голам на выезде, а еще в одном случае добились успеха благодаря голу Форлана на последней минуте.



1/16 финала. «Атлетико» – «Галатасарай» – 1:1 и 2:1. Героем стал Форлан, точный удар которого на 90-й минуте принес испанцам победу в гостях.



1/8 финала. «Атлетико» – «Спортинг» – 0:0 и 2:2. После первого матча многие специалисты посчитали, что «Спортинг», играя вдесятером и сохранивший свои ворота «сухими», дома определенно победит. Тем более, что, имея численное преимущество, испанцы сумели создать всего лишь пару моментов... Однако неудержимый Серхио Агуэро уже на третьей минуте ответного матча открыл счет. А, когда перед перерывом аргентинец забил и второй гол, «чаша весов» заколебалась в испанскую сторону… И хоть Лиедсон и Андерсон Полга отквитали два гола, особой радости португальцам это не принесло.



Четвертьфинал. «Валенсия» – «Атлетико» – 2:2 и 0:0. Форлан и Антонио Лопес вывели мадридцев вперед, но Давид Вилья уравнял шансы. А в Мадриде болельщикам голов увидеть не довелось.



Полуфинал. «Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0 и 1:2. И снова – Форлан!.. Забив гол в первом матче, он и во втором решил судьбу матча: гол в дополнительное время вывел мадридцев в финал. Но об этом я уже рассказывал…



В последний раз «Атлетико» принимал участие в решающем еврокубковом поединке в далеком 1986, когда в Кубке кубков пропустил от киевского «Динамо» три «сухих» гола!..



Финал



Специалисты рассчитывали, что «Атлетико» может изменить свою игру – сколько можно искушать судьбу, побеждая лишь по правилу «гостевого» гола. Не вполне убедительной выглядела и суммарная победа над «Ливерпулем»… «В финале не может быть никакого преимущества, поэтому мы должны прибавить, – рассуждал Санчес Кике Флорес. – Мы дошли до решающего поединка, в котором хотим добиться успеха». Удивительно, что тренер ни слова не сказал ни о о Диего Форлане, ни о неудержимом «крайке» – Серхио Агуэро…



Надо отдать должное испанскому тренеру, он прекрасно понимал, что и у «Фулхэма» будет достаточно амбиций для победы. «Это хорошо организованная команда с грамотным специалистом у руля. Я узнал, что у соперника есть хороший английский футболист Бобби Замора и три хавбека, которые могут представлять для нас опасность – Демпси, Дэвис и Геро. Однако и у нас есть исполнители, способные доставить сопернику проблемы. Посмотрим, чем все закончится».



12 мая 2010, 21.45, Германия, Гамбург, «Арена Гамбург»



«Атлетико» – «Фулхэм» – 2:1



Голы: 1:0 Форлан (32), Форлан (116) – С. Дэвис (37).



«Атлетико»: Де Хеа, Уйфалуши, Переа, Альваро Домингес, Антонио Лопес, Пауло Ассунсао, Рауль Гарсия, Симау (Хурадо, 68), Рейес (Сальвио, 78), Агуэро (Валера, 119), Форлан.



«Фулхэм»: Шварцер, Бэйрд, А. Хьюз, Хангеланд, Кончески, Этуху, Мерф (Грининг, 118), Дафф (Невланд, 84), С. Дэвис, Гера, Замора (Демпси, 55).



Предупреждения: Сальвио (107), Переа (114), Форлан (117) – Хангеланд (63).



Арбитр: Никола Рицолли

Ассистенты арбитра: Кристиано Копелли, Лука Маджани

Четвертый арбитр: Енрико Рокки

Дополнительные помощники: Паоло Тальявенто, Андреа Де Марко (все – Италия)



Как и ожидалось, игра получилась не самой зрелищной: на карту было поставлено многое, так как обе команды очень хотели победить. Пожалуй, единственное в чем их нельзя упрекнуть, так именно в этом: борьбы было предостаточно, фолов – тоже… И, что удивительно: не слишком уж большой процент невынужденных ошибок, которыми так насыщены матчи нашего чемпионата... Быстрые атаки были, присутствовал намек на комбинационный футбол и какие-то «домашние заготовки», но, повторюсь: превалировал неприкрытый практицизм и его Величество Результат… Хотя в первом тайме присутствовал кое-какой элемент риска. Однако, почувствовав, что оборону сегодня проходить труднее, чем в предыдущих матчах, оба соперника склонились к желанию – не пропустить!..



А в начале, после ошибки Мерфи, «Атлетико» неожиданно получил возможность создать контратаку и Агуэро выдал пас под удар Форлану, но уругваец угодил в стойку ворот... В остальное время (до гола) игра проходила с переменным успехом и, в основном – «без ворот». А на 32-й минуте Агуэро, преодолевая сопротивление защитников, пробил в сторону ворот и Форлан, на мгновение оказался расторопнее всех. Англичане могли бы, наверное, с линейкой в руках доказывать, что уругваец находился в офсайде, однако как истинные джентльмены, они этого делать не стали. За что и были вознаграждены: уже через пять минут «Фулхэм» отыгрался. В центре внимания оказался Замора, который посеял панику в рядах соперников, но пробить не сумел. Мяч оказался у Геро, тот навесил его на ворота и после того, как защитники не сумели подстраховать друг друга, Саймон Дэвис великолепным ударом с лета забил гол в ближний угол!..



Ну, а потом, как и ожидалось, игра интереснее не стала: финал – есть финал! Со всеми вытекающими… Во втором тайме травмированный Замора ушел с поля и острота у испанских ворот совсем пропала… Правда, Дэвис мог воспользоваться оплошностью Антонио Лопеса, однако де Хеа спас «Атлетико».



В овертайме команды откровенно не спешили, рассчитывая исключительно на удачную игру своих киперов. Правда, и здесь ни с того ни с сего возникали опасные моменты: так на 105-й минуте Форлан прострелил во вратарскую, мяч попал к Сальвио, но тому не хватило ни сил, ни умения закатить мяч в ворота!..

На помощь бросился Агуэро, однако его хватило лишь на то, чтобы мимо Шварцера пробил в сетку с внешней стороны...



Однако Агуэро все-таки удалось стать героем матча: промчавшись по левому флангу, он переиграл защитника и отдал выверенный пас на угол вратарской, куда уже летел Форлан. Уругваец так технично подставил под мяч ногу, что рассчитать траекторию его полета в сетку ворот Шварцеру не удалось! Есть первый победный дубль в финале Лиги Европы!



Пресс-конференция



Главный тренер «Атлетико» Кике Санчес Флорес:



– Мы очень рады, что выиграли тяжелейший финал у сильного соперника и испытываем от этого огромное удовлетворение. «Атлетико» – большой клуб, за который болеют сотни тысяч людей. И футболисты доставили им радость. Это – важный момент в истории клуба!.. Когда выигрываешь такой турнир, то испытываешь удивительное чувство.



Что касается соперника, то «Фулхэм» – очень дисциплинированная и хорошо организованная команда. Англичане почти не дали нам шансов забить победный гол. У нас был очень достойный оппонент, и я считаю, что мы заслужили победу. Я очень горжусь своими парнями: они заслуживают похвалы, поскольку здорово действовали в очень сложных условиях. Хочу поблагодарить их за упорнейший труд, благодаря которому мы сумели переломить неудачно складывающийся сезон. И это делает нашу победу еще более примечательной. Трудно совладать с эмоциями. Я бы хотел посвятить этот триумф четырем своим детям и поклонникам «Атлетико» по всему миру.



Главный тренер «Фулхэма» Рой Ходжсон:



– Конечно, мы очень разочарованы, так как в очередной раз выдали хороший матч. Мы заслужили как минимум серию 11-метровых, но не получилось. Конечно, пенальти были бы лотереей, но «Атлетико» сумел использовать свой шанс.



Несмотря на усталость, футболисты выглядели просто здорово: они действовали организованно и дисциплинированно. К сожалению, не удалось удержать Диего Форлан, а времени на то, чтобы исправить ситуацию, уже не оставалось.



Сейчас настроение у моих подопечных очень подавленное. Очень обидно пропускать гол в самом конце, и нам потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. Команда так здорово справлялась со своими обязанностями, что хотелось думать – мы можем сделать еще один шаг. Очень, очень грустно и обидно, что мы не были вознаграждены за очередной отличный матч.



В любом случае, мы добились отличного результата: каждый хочет быть первым, но мы вправе гордиться и вторым местом!..



В Лиге Европы мы играли против очень сильных соперников, да и в финале достойно бились с одной из ведущих команд континента, так что вправе гордиться и вторым местом!..



Новый турнир стал заметно интереснее – похож на Лигу чемпионов УЕФА. За это европейский футбольный союз заслуживает самых добрых слов.





P.S. И хоть Праздника Футбола, по большому счету, не получилось, думаю, никто бы из наших земляков не возразил, если бы на месте «Фулхэма» оказался донецкий «Шахтер». Уверен, что «горняки», которые к концу сезона набрали отличную форму, против «Атлетико» выглядели бы нисколько не хуже, чем в «золотом матче» против киевского «Динамо». Что ж, будем ждать нового сезона и обещанных побед!..

