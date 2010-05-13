Украинские марафонцы добежали до «золота»

В столице Чехии в рамках традиционного международного Пражского марафона проходил чемпионат Европы по марафону среди полицейских. На старт забега, который состоялся на Староместской площади Праги согласно плана-календаря Европейского спортивного союза полицейских (USРЕ), вышло 8 тысяч участников. Среди бегунов были и представители команды МВД Украины. Наши земляки вернулись в Киев из пражской весны с просто ошеломляющей победой.



Знатоки марафонских забегов эту трассу не зря считают одной из красивейших. Ведь состязательный маршрут, которым среди всех участников должны были пробежать и более 150 спортсменов-полицейских из почти 30 стран, проложили по улицам старого города и живописной набережной Влтавы. Наверное, украинцы в эти праздничные майские дни зарядились победным духом, который помог им удачно выступить. В личном первенстве среди мужчин «золото» досталось украинцу Андрею Наумову, серебряная медаль стала заслугой также нашего земляка - Тараса Сало, а на третью ступеньку выбежал представитель словацкого спорта. Среди женщин лучшее время показала также представительница Украины - Юлия Рубан, второй прибежала россиянка, а «бронза» досталась нашей Валентине Полтавской.

Судьи отметили жесткость командной борьбы, где все решила воля к победе и чувство ответственности, присущее истинным спортсменам. В полной мере бойцовские качества пришлось демонстрировать украинке Анне Пешковой, на 26 километре забега подвернувшей ногу. Впрочем, девушке хватило сил перетерпеть боль и добежать до финиша. Похожая ситуация возникла и у Сергея Зачепы, который 10 последних километров «наматывал» с сильной болью в печени.



Итак, в командном зачете спортсмены из Украины (мужчины и женщины) заняли первое место.

Генеральный секретарь Центрального спортивного клуба милиции Украины Вадим Тищенко отметил, что его поразил масштаб мероприятия, ведь поддержать спортсменов и понаблюдать за действом марафона пришло около 150 тысяч жителей чешской столицы и гостей города. А чтобы только начать старт, всем участникам понадобилось почти полчаса! В эти дни Прага практически жила марафоном, а центр города был перекрыт. По правилам USРЕ, чемпионат по марафону среди полицейских должен проходить исключительно в рамках Большого марафона - такого, как Пражский, Стамбульский или Нью-Йоркский.



Вадим Тищенко:



- Очень много украинцев, работающих в Праге, туристов, весьма активно поддерживали соотечественников. А когда во время награждений несколько раз подряд звучал гимн нашего государства, слышалось многоголосное «Слава Украине!», что глубоко трогало. Такого внимания земляков и обратной связи с родиной наши спортсмены за границей удостаиваются нечасто. А еще тысячи людей увидели насколько полицейский спорт развился в нашей стране и каких вершин он уже достиг. Это очень важный момент.



Стыдно, но Украину в последнее время в мире воспринимали через призму политических баталий и разных интриг. Не успели мы приехать в Прагу, как нам иностранные коллеги со смаком пересказывали подробности известной потасовки в парламенте. Другие удивлялись памятнику Сталину в Запорожье. Посему нужно менять околоукраинский климат - и только победами, когда на Западе и Востоке будет звучать родной сердцу гимн.

