Гала-концерт Галака зачехлил клюшки «Пингвинов»

В первом раунде плей-офф канадцы подарили миру сенсацию номер один,отправив на отдых победителей регулярного чемпионата из «Вашингтон кэпиталс», и позволив их капитану Алексу Овечкину усилить российскую сборную на чемпионате мира в Германии. Теперь пострадали от восьмой команды Восточной конференции Сидни Кросби, Евгений Малкин, а также украинские легионеры «Пингвинов» Алексей Поникаровский и Руслан Федотенко.



Начали же чемпионы серию обнадеживающе, и в дебюте первой встречи Алексей Поникаровский заработал свое третье очко в плей-офф, снабдив точным пасом Джордана Стаала. В этом поединке хозяева уже не упускали инициативы, и преподали монреальцам урок хоккейного ликбеза - 4:2.



Но оказалось, что ученик-то попался фаворитам дерзкий и непослушный, и во второй встрече, уступая в счете после броска Мэтта Кука, «Канадиенс» завелись, и Брайан Джионта уравнял положение, а потом последовал двойной удар Майка Каммальери - 3:1. Кто знал тогда, что именно эти два форварда станут главными обидчиками вратаря «Пингвинс» Марка-Андре Флери.



Но основным виновником поражения хозяев во втором матче оказался...Руслан Федотенко ( по мнению тренеров), и почти все следующие игры двухкратный обладатель Кубка провел на скамейке. В третьем матче усилия Малкина и Паскаля Дюпуи увенчались успехом пенсильванцев в гостях - 2:0. Но повторное рандеву соперников на канадском льду стало счастливым для Джионты, забросившим победную шайбу в третьем периоде - 3:2.



Питтсбургцам, правда, в пятой игре удалось выйти вперед благодаря выстрелам Криса Летанга и Сергея Гончара, и спастись в конце матча, когда отчаянный натиск гостей увенчался лишь одной шайбой Каммальери. Но это был последний подарок судьбы для чемпионов: в шестом поединке свою волю диктовали монреальцы. Майк Каммальери открыл счет на 2 минуте встречи, и хоть Сидни Кросби фехтовальным движением клюшки забросил свою первую шайбу в семи матчах, последнее слово было за «Канадиенс» - 4:3. Счет в серии сравнялся, и все решалось в седьмой игре в Питтсбурге.



Гости открыли счет, когда многие зрители только усаживались на свои места - на 32 секунде матча Джионта использовал численное большинство. А затем Трэвис Моэн, Доминик Мур и Майк Каммальери довели преимущество гостей до непостижимой цифры - 4:0. Подавленный Флери был заменен, и в то же время его визави словак Ярослав Галак творил чудеса. Правда, и он несколько подустал в середине поединка, позволив Крису Кунитцу размочить счет. А затем Джордан Стаал, подправив шайбу после броска Алексея Поникаровского, отправил своих партнеров в последний штурм. Но Галак быстро пресек все вольности хозяев, а Брайан Джионта окончательно успокоил теперь уже экс-чемпионов - 5:2.



Соперник «Монреаля» в финале Конференции определится сегодня, также в седьмой игре между «Бостоном» и «Филадельфией». Начал этой серии было полностью в ритме вальса «Бостон» - 5:4, 3:2 и 4:1 в пользу «Брюинз». Но «Летчикам» удалось сделать невероятное. В четвертой встрече вернувшийся в строй после травмы Симон Ганье подарил клубу победу в овертайме - 5:4. Он же забросил 2 шайбы в следующем матче, и «Флайерс» добыли «сухую» победу» - 4:0. А третий подряд удар «Летчиков» - 2:1 сделал реальностью седьмой, решающий поединок на бостонском льду.



В Западной конференции финальную пару закономерно составили две сильнейшие команды по итогам регулярного первенства – «Сан-Хосе» и «Чикаго». Калифорнийцам удалось в пяти матчах замордовать именитых «Детройт ред уингс». После двух домашних побед с одинаковым счетом 4:3, «Акулы» вырвали победу и в Детройте с таким же счетом, но для этого им пришлось потрудиться в овертайме, и все решило сотрудничество Патрика Марло и Джо Торнтона Детройтцы смогли опомниться в четвертом матче, где четыре шайбы и два точных паса Юхана Францена даровали им крупный успех - 7:1, но в следующей игре Торнтон и Марло снова сделали все возможное для выхода их клуба в следующую стадию -2:1.



Чикагцы уступили в первой игре «Ванкуверу» - 1:5, но смогли крупно выиграть в двух последующих встречах - 5:2 и 4:1. Хотя канадцы смогли уравнять шансы в серии, последнее слово здесь было за «Черными ястребами», которые дважды заклевали соперников -4:1 и 5:1.

