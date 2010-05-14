Евро-настроения Гданьска и Варшавы (фото)

Не так давно на гданськом стадионе – PGE Arena – открыли двери для посетителей. Дабы посмотреть будущую арену, строящуюся к чемпионату Европы по футболу 2012 года, пришли 25 тысяч человек. Начало мероприятия было запланировано на 11 утра, но поляки стали приезжать гораздо раньше. Они рассматривали стенды, интересовались работой строительной техники, пробовали еду, которой болельщиков собираются кормить через два года. Самые стойкие аж до 17.00 исследовали стройплощадку на квадроциклах или же взбирались на подъемные краны (на высоту 60 метров!), дабы посмотреть общие черты стадиона с высоты птичьего полета. Развлекали гостей по-европейски: футболисты, звезды польской эстрады, фокусники. Мэр Гданьска Павел Адамович даже признался: «Я действительно приятно удивлен тем, сколько человек приняли участие в нашем «дне открытых дверей». Поражен, что многим интересен этот проект...».

Уже в следующем году стадион, похожей на янтарь Балтийского моря, смогут оценить и 44 тысячи болельщиков.

Стоить заметить, что PGE Arena расположена далеко не в центре города (да и где ей там быть: старый Гданьск – это узкие улицы), а в несколько отдаленном районе Letnica. Кажется, что именно благодаря стадиону район скоро оживет. Хотя сегодня никто не ожидает, что этот арена будет принимать футбольные матчи наивысшего уровня, но работать она будет 365 дней в году – тут разместятся фитнес-центры, спа-салоны, концертная площадка.

На Национальном стадионе в Варшаве (Stadion Narodowy), который 8 июня 2012 будет принимать матч открытия Евро-2012, также кипит работа. Еще совсем недавно – на месте, где сейчас шумят краны, бульдозеры и экскаваторы был «Стадион Десятилетия». Спортивное строение на правобережье Вислы получило такое «оригинальное» название благодаря коммунистическому прошлому – стадион был построен к 10-й годовщине правления коммунистического режима в стране. Когда же режим пал, стадион не нашел место в современной жизни варшавцев – из спортивного объекта он превратился в самый большой рынок не только польской столицы, но и Европы. Когда же Польша и Украина получили право принимать европейский футбольный чемпионат, за стадион взялись строители. К началу мая этого года на стадионе уже установили часть фасада, которая состоит из непроницаемого стекла серо-черного цвета. Ныне продолжается сборка трибун, начался монтаж опорных столбов крыши.

Открытие главного стадиона Польши и домашний арены футбольного клуба «Легия» запланировано на сентябрь 2011 года. Это будет матч национальных сборных Польши и Германии. Тогда все желающие смогут оценить не только удачное расположение арены (12 км от аэропорта и 4 км от центра города), но и занимаемые стадионом 18 гектаров чудесного городского парка. А после трагической гибели президента Республики Польша Леха Качинского, стадион, возможно, назовут его именем.

