Всегда ли мы ощущаем, что наша жизнь и есть история?

35 лет назад, 14 мая 1975 года, киевское «Динамо» прорвало плотное «кольцо окружения». Почему же потомки тех первопроходцев не торопятся развить этот успех?



Этот год стал для киевлян триумфальным.



Команда впервые стала победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран. На пути к финалу были повержены софийский ЦСКА, турецкий «Бурсаспор», франкфуртский «Айнтрахт» и ПСВ из Эйндховена. В финальном матче в Базеле динамовцы победили венгерский «Ференцварош» – 3:0. Игра киевского «Динамо» произвела большое впечатление на всю Европу.

Обладателями Кубка Кубков стали: Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Виктор Колотов, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Владимир Онищенко, Олег Блохин, главные тренеры – Валерий Лобановский и Олег Базилевич.

До самого последнего дня перед финалом не знали, сможет ли выйти на поле «Санкт Якоба» боевой состав. «Повезло» Веремееву, который, «благодаря» красной карточке в полуфинале, выступал в Швейцарии в качестве... фотокорра.

Дело в том, что в матче чемпионата СССР против возглавляемого Виктором Масловым ереванского «Арарата» сразу трое определявших игру команды футболиста оказались травмированными. Блохина прямо из Борисполя отвезли в больницу и наложили несколько швов: «К тренировкам может приступить не раньше 16-го мая», – обрадовали врачи! У Мунтяна и Онищенко повреждения были менее опасными…

Слава Богу, и Блохин, Онищенко, и Мунтян появились в составе и провели на поле все девяносто минут!..



Со стороны могло показаться, что подавляющее преимущество динамовцев достигается как бы без включения максимальных оборотов. На самом деле, это было не так: финал – есть финал. Независимо от того, кто против тебя играет, ответственность за результат висит свинцовым грузом!.. До вершины – всего лишь шаг, и попробуй хоть в чем-то ошибиться!..



«Динамо» отработало практически без ошибок и венгры с первых же минут игры оказались под прессом атак. По воротам Геци били Буряк, Трошкин, Мунтян... И на 17-й минуте ветеран не выдержал: Блохин вывел на завершающий удар Онищенко и партнер, не дожидаясь, когда на него вылетят защитники, пробил низом в дальний угол.



Онищенко забил и второй гол, по сути, решивший судьбу финала. И сделал это вопреки указаниям тренеров, кричавших, чтобы он вернул мяч находящемуся в удобной позиции Мунтяну. Удар вышел на загляденье – посланный метров с 25-ти, мяч в буквальном смысле слова вонзился в «девятку».



А на 66-й минуте Олег Блохин стремительным рывком ушел от защитника и, получив передачу от Мунтяна, обыграл вратаря и подвел черту под итогами финала.



Вручая капитану команды Виктору Колотову серебряный кубок, президент УЕФА Артемио Франки признался, что давно не видел финалов, где бы одна из команд настолько убедительно доказывала свое превосходство над соперником. «Ваше «Динамо» – клуб высшего международного класса!».



Всем стало ясно, что в Европе появился еще один суперклуб!



«Динамо» – вперед!



Вспоминая те давние события, не перестаю удивляться с какой легкостью удавалось «Динамо» завоевывать любовь отечественной публики: сначала это были жители довоенного Киева и его окрестностей, потом постепенно к ним присоединялись обделенные вниманием Большого футбола «аборигены» из близлежащих областных центров, и наконец, «наступив на горло собственной песне», встали под белоголубые знамена динамовских почитателей несговорчивые горняки, неуступчивые харьковчане, свободолюбивые одесситы и «національно свідомі» галичане и закарпатцы... Ну, а чемпионский триумф, которого украинская команда добилась в эпоху Маслова, вообще безоговорочно кинул в объятия киевлян многомиллионную армию болельщиков из всех союзных республик: утереть нос заносчивой Москве хотя бы на футбольном поле давным-давно мечтали «и древний внук славян, и финн... и друг степей калмык...»!



Молодым динамовским фанам, наверное, трудно даже представить, какая развернулась «динамомания» после триумфальных исторических побед сначала в Кубке кубков, а затем и в Суперкубке!..



Вряд ли стоит подробно пересказывать события славного 1975-го: эту тему активно и с успехом эксплуатировали сотни, если не тысячи, спортивных журналистов – сохранилось немало поистине летописных исследований, свидетельств очевидцев... И, тем не менее, приходится соглашаться со многими непосредственными участниками тех событий, что многие детали, а то и целые эпизоды уже стерлись в памяти и начинают обрастать легендами. Что ж, в этом ничего плохого нет – история футбола всегда писалась людьми неравнодушными, без памяти влюбленными в эту серьезную, и в то же время веселую игру, и, если наши любимцы обретут былинный статус, а их приключения станут еще живописнее – мы все от этого только выиграем...



Жаль только, что в последнее время наше любимое «Динамо» все никак не соберется с силами, чтобы вернуть себе славу ниспровергателя авторитетов: и хоть были убедительные, иногда даже потрясающие воображение, победы над отдельными европейскими грандами, однако больше ни разу восхищенная футбольная Фортуна не встречала нашу команду на победном финише, засыпая лаврами и ценными подарками!..



Во всем виновата… пресса!



Олег Петрович Базилевич в те радостные дни был рядом с Лобановским и, естественно, полностью «несет ответственность» за происходившее…



– Мне не хотелось бы проводить паралеллей между футболом сегодняшним, современным и футболом «юбилейным»... Давайте просто перенесемся на «машине времени» туда, где зарождался праздник...



– Абстрагироваться будет нелегко: прошедшие годы, несомненно, след оставили, но за это время многое в нашем представлении о футболе претерпело определенные изменения, к тому же человеческой памяти свойственно кое-что забывать...



– Но, думаю, события последних лет не сумели окончательно «очистить» память?..



– Несомненно. Но сегодня приходится решать другие вопросы, заниматься другой тематикой... И если все же попытаться от них абстрагироваться, то можно сказать, что тогда было самое счастливое время и в нашей тренерской жизни, и в жизни наших подопечных... Воспоминания о пережитых мгновениях той победы, эмоциях, которые нас обуяли – и не только чисто профессиональные, но и житейские, связаны с нормальным восприятием действительности...



– Да и ваш тогдашний возраст этому способствовал...



– Конечно. Сколько нам с Лобановским тогда было – чуть больше тридцати пяти... В это время мы наконец-то получили возможность делать то, о чем так долго думали, к чему шли, набираясь опыта в работе с командами, которые никогда и не помышляли о победах такого уровня... И очень хорошо, что этот прорыв в европейскую элиту произошел в киевском «Динамо», которому были отданы лучшие годы жизни. Такое впечатление, что мы возвращали должок родному городу, нашим наставникам, верным киевским болельщикам...



– Болельщики вряд ли до конца бывают верными: в их среде самоотверженных патриотов не так уж и много – мы все по природе своей критичны...



– И тем не менее, общество правильно восприняло победу «Динамо» и критики на время вроде бы угомонились... А нас, конечно же, в первую очередь, интересовала реакция близких и друзей, которая, аккумулируясь, вызывала неповторимое состояние счастья.



– С чем это можно было сравнить?



– На тот момент – ни с чем! Мы прекрасно понимали, что это значит для всей страны, для Киева, для тех людей, с которыми мы вместе работали, для тех, кто нас поддерживал, стоял за нашей спиной. Ведь это был успех не только Лобановского и Базилевича и их команды – огромного штаба, обеспечивавшего эту победу. И хоть о роли компартии сейчас говорят лишь в негативном плане, должен заметить, что без помощи Центрального Комитета, снявшего массу проблем, которые мы самостоятельно вряд ли преодолели... В нашем же непосредственном распоряжении было не так уж и много «штабистов»: Лобановский, Базилевич, Пузач, Петрашевский – тренеры, Ошемков – информационное обеспечение, Сучков – селекция, замечательная научно-медицинская бригада – Зеленцов, Малюта, Берковский, талантливое администрирование Спектора...



– Стандартный набор...



– Что вы! Сегодняшний подход к профессиональному обеспечению полноценной работы команды настолько изменился, что тот количественный состав явно не «потянул бы»...



– Складывалось впечатление, что Европа прямо-таки задохнулась от восторга...



– Профессиональная оценка была очень высокая. И главное, что уже осенью, после завоевания Суперкубка, ваши коллеги из АИПС назвали «Динамо» сильнейшей командой в мире среди игровых видов спорта, а Лобановского – лучшим тренером. Правда, мы об этом узнали намного позже подведения итогов сезона, так как по непонятным (или, вернее, вполне объяснимым) причинам этот диплом завалялся в Москве, и о его существовании нам сообщила зарубежная пресса...



– Вам льстит оценка Международной Ассоциации спортивной прессы?



– Конечно. Это ведь оценка профессиональных журналистов, которые выразили общественное мнение наиболее авторитетных спортивных изданий.



– А оценка сегодняшних СМИ вас устраивает?



– Каждый зарабатывает себе на жизнь как может…



– Извините, что ухожу в сторону от юбилея. Но почему же в последнее время руководители футбола так болезненно реагируют на критику отечественных масс-медиа? Футбол, по-моему, вполне можно отнести к шоу-бизнесу – а вы знаете, как зачастую бывает нелицеприятна критика журналистов, работающих в этой области... Недаром их называют «акулами пера»...



– Наверное, «акулами пера» они назвали себя сами… А чтобы не завязнуть в дискуссии, замечу, что, если журналисты дают оценку футболистам, то и футболисты вполне могут в ответ оценить этих же журналистов...



– По принципу – «сам дурак»?



– Нет, что вы! По профессиональному признаку: если оценку моей работы дают ведущие издания мира – это одно, а если авторы журналов «Мурзилка» или «Плейбой» (я ничего не имею против этих авторитетных изданий), основной аудиторией которых являются люди, далекие от профессионального футбола – комментарии, думаю, излишни... К сожалению, уровень нашей спортивной журналистики не всегда дотягивает даже до скромных футбольных успехов отечественных мастеров... Давайте лучше вернемся в праздник...



– С удовольствием!..



– Это был настоящий праздник всеобщего единения: тренеров с игроками и зрителей – с командой... До этого была проделана большая работа: игроки нам доверились и в результате этой очень напряженной, в буквальном смысле слова, самоотверженной работы мы добились поставленной цели. Сплав мастерства игроков и наших теоретических наработок дал свои плоды...



– Вы пришли в команду, которая до этого играла в совершенно иную игру... Ваши нынешние оппоненты по прошествии лет говорят о завышенных требованиях к функциональной подготовке, о чрезмерных физических нагрузках...



– Прежде всего должен сказать, что сам по себе термин «физическая нагрузка» – любительский термин. Необходимо ведь выделять ведущие компоненты нагрузки: не просто нагрузка, а предложенная нами принципиально новая методика тренировок, в которых очень высокая интесивность выполнения упражнений максимально приближалась к игровым ситуациям и позволяла быстрее адаптироваться к более высоким требованиям переноса тренировочного процесса в игру... И в плане выносливости, индивидуальной скорости, коллективной скорости... Разумеется, это, мягко говоря, по-разному воспринималось игроками... И хоть мы пришли тогда в неплохую по советским меркам команду, с которой даже без преобразований вполне по силам было выиграть союзный чемпионат, однако останавливаться мы не имели права – работали на опережение!.. И очень скоро все увидели совершенно новое «Динамо»: буквально на глазах рождалась новая мощная, сильная, скоростная команда, где на всех позициях, начиная от Рудакова, быстрого, энергичного, активно действующего по всей штрафной площадке, и заканчивая классными нападающими Онищенко и Блохиным – играли совершенно новые игроки...

Югославские специалисты как-то подсчитали скоростной метраж Блохина и были поражены: более двух с половиной километров чистой скорости – высочайший показатель!.. А разве такое было бы возможно без соответствующей подготовки, без адаптации к таким требованиям разве он сумел бы этого добиться?.. До этого, правда тоже был скоростной Блохин, но тогда он не так тренировался и такими скоростными объемами похвастаться не мог – недаром ведь в 1975 Олег сразу же «выстрелил», став одним из главных соискателей на звание лучшего футболиста Европы. Я уверен, если бы советские футбольные чиновники подсуетились, привлекли внимание ФИФА к игре молодого форварда, – быть бы ему лучшим в мире!..



Я готов перечислить практически всех игроков основного состава, которые, бесспорно, были лучшими на своих позициях: Колотов, Онищенко, Мунтян, Веремеев, Буряк, Коньков, Решко, Фоменко, Трошкин, Матвиенко – они делали на футбольном поле значительно большее количество тактико-технических действий, чем спартаковцы, московское «Динамо», ЦСКА...



– И все же даже от достаточно опытных специалистов я слышал немало критики в адрес научной «бухгалтерии»: приводят в пример то одного, то другого великого «стоячего» футболиста, умудряющегося при низком ТТД забивать голы...



– Это настолько явное любительское восприятие футбола, что даже и не хочется вступать в дискуссию! Наверное, только на пляже, если соперники позволят, можно еще, стоя, принять мяч, обработать его всеми частями тела и пробить в «девятку»... На недавнем чемпионате Европы разве кто-нибудь демонстрировал что-либо подобное? Вот увидите, какой футбол будет на чемпионате мира в Южной Африке – еще более активный, еще более скоростной, более жесткий, когда игроку соперник не дает ни секунды на расслабление! Это ведь не было прихотью Лобановского и его сподвижников – веление времени...



А к цифрам мы систематически возвращаемся: например, быстрая атака от своей штрафной площадки с логичным завершением у ворот противника осуществляется сейчас за шесть секунд – фантастическая скорость!.. А в те «звездные» годы, если до ворот соперника добегали с мячом за 12 секунд, считали это очень хорошим показателем...



– Выходит, сравнение – явно не в пользу романтического прошлого?



– Положим, и тогда футбол был достаточно рациональным, разумным и в индивидуальной, и в коллективной тактике... И с годами, в зависимости от смены поколений, он совершенствовался, но не отступал от «столбовой дороги»...



– Не стал ли он менее зрелищным?



– Для меня, прежде всего, существуют другие оценки: эффективность, надежность... Мы всегда получали удовольствие от результата, потому что он достигался практически стопроцентный. И сидя на тренерской скамейке, я никогда не выключал свой «компьютер»: все время просчитывал, сравнивал...



– Но болельщику на все эти нюансы, образно говоря, наплевать: ему подавай четкие комбинации, техничное обращение с мячом и, конечно же, голы...



– Болельщик всегда субъективен. Вот посмотрите, если мяч доставляется к чужим воротам не двадцатью передачами, а тремя, это ведь тоже кому-то может не понравиться: «Фи, как просто и рационально!..» Я же считаю, что, чем быстрее мяч доставляется к воротам соперника, тем эффективнее: меньше возможностей у оппонента помешать атаке...



– Почему же тогда многим так нравится «Барселона», которая, прежде, чем ударить по воротам, «возит» мяч по всему полю, делая при этом астрономическое количество касаний?..



– Нравиться может любая игровая манера: люди ведь смотрят на футбол с точки зрения своего собственного представления об эстетике... Кому-то нравится абстракционизм, кому-то нет – я его не понимаю, и поэтому даже не высказываюсь на эту тему. Наверное, так же стоит поступать и вашим знакомым «специалистам»... Что же касается футбола, то я его понимаю именно, так как я его понимаю...



– Удачи прошлого и неудачи нынешнего сейчас на устах у всех...



– Наверное, прикосновение к славному прошлому всколыхнет и у болельщиков, и у футболистов какие-то сокровенные чувства – нам всем нужны положительные эмоции. А тему «зрелищности» давайте закроем таким образом: самая высокая оценка успехам «Динамо-75» была сделана АИПС – тогда был достигнут абсолютный результат. За результатом, очевидно, кроется и зрелищность: если забивается в матче пять мячей за счет колоссального преимущества одной команды над другой – это и есть прекрасное зрелище! Для меня, например, самое большое удовлетворение наступает тогда, когда в ворота влетают голы.



Ансамбль единомышленников



– У нас был ансамбль единомышленников, которые понимали, что надо делать, и с удовольствием это делали. А мы были авторами этого единения, и очень приятно, что это сотрудничество дало такой феноменальный результат.



– Могли ли вы предполагать, что это единение уже в следующем году может разрушиться?



– Скорее, разрушилась благоприятная обстановка вокруг команды: появилось очень много завистников динамовского успеха – и не только в Москве (что само собой разумеется!), но и в Киеве! На фоне этого абсолютного успеха нас начали вдруг критиковать – вместо того чтобы успех развивать!.. Происшедшее напомнило Древний Рим, в котором специально «подкармливали» разумников, выступавших в роли оппонентов, чтобы в атмосфере праздника сохранялся баланс равновесия...



– Во избежание головокружения от успехов?..



– К сожалению, испытание славой не все выдерживают: и тренеры, и игроки все-таки – живые люди... Наверное, если единение было нарушено, значит мы чем-то спровоцировали отрицательную реакцию или чего-то не доглядели... В 76-ом продолжалась большая серьезная работа, а результат, к сожалению, не был достигнут: совершенно неожиданно мы, выиграв дома, на выезде уступили «Сент-Этьену» и выбыли из Кубка чемпионов – и все это на фоне нагрузок, так как готовились к Монреалю... Затем в двухраундовом поединке первенства Европы уступили чехам, и как кульминация неудач – осечка в олимпийском турнире... Олимпиаду невозможно было выиграть на фоне серии провалов...



– Через десятилетия сохранилось ощущение праздника?



– Праздник был бы еще большим, если бы Москва восприняла тогда наш успех как успех всего советского футбола, а не как локальный украинский.... Ведь когда мы возвращались из Мюнхена, нас в Шереметьево никто даже и не встретил! А сообщение о том, что АИПС признал нас лучшей командой мира со значительным опозданием было опубликовано лишь в «Советском спорте», к тому же размещено на последней полосе и очень мелким шрифтом... А диплом и приз до Киева вообще не добрался!..



– Но что может быть прекраснее такой победы! О чем еще можно было тогда мечтать?..



Бывших динамовцев не бывает!



Об этом я и попросил порассуждать легендарного футболиста Андрея Андреевича Бибу.



– Твое предложение – чрезвычайно приятное. Динамовский коллектив всегда будет моим. И говорить об этой команде – радость для меня. Начнем, как принято, с вратаря.

Евгений Рудаков – мой старый добрый друг. Он начинал и рос на моих глазах. Пережил много трудных дней, но неуклонно совершенствовался и в конце концов стал вратарем cборной. Сейчас он уже в летах, однако, если нас приглашают на «выставочные матчи», просят взять с собой Женю. Бывали у него промахи? Конечно. Важно отметить другое: несколько лет он играл фактически без замены. Не тебе мне рассказывать, какое это напряжение, какие нервные затраты!.. Надо было видеть, как на тренировках трудится Рудаков – тогда и становится понятным, на чем держалось его классное вратарское долголетие.

О Владимире Трошкине писали немало. Привлек он к себе внимание тем, что обязанности правого защитника отлично совмещал с ролью правого форварда. Сейчас такого игрока называют «вингером», а, по-нашему – «бровочником»…



Казалось бы, стиль игры определен. Но в том сезоне в игре Трошкина появились новые нюансы. Именно нюансы. Организация игры при тотальном футболе уже не тайна и общие ее нормы были известны. И тут, по крайней мере, в ближайшее время вряд ли удасться «изобрести» что-либо существенно новое… Трошкин стал смещаться в зону центрального нападающего и это было для многих его соперников неожиданностью. Конечно же, это пошло на пользу команде.

Михаил Фоменко, как мне кажется, был главным в динамовской обороне. Ему команда была обязана четкостью в подстраховке. Но никто не удивлялся, когда Миша оказывался в центре поля, а иногда и возле ворот соперника. Важнейшим его качеством, бесспорно, являлись самоотверженность и самопожертвование. Знаю немало случаев, когда он играл, заставляя себя забыть, что сильно болит спина, что травмированы ноги. Только врачи знали, чего ему стоил каждый такой матч, а вот для зрителей Фоменко всегда оставался отчаянно смелым, быстрым, вездесущим.

Стефан Решко тоже был быстр, техничен и отважен. Долгое время он играл в центре обороны позиционно. Казалось бы, не было необходимости изменять манеру его поведения на поле. Однако футбол не стоит на месте, и тренеры нашли возможность усовершенствовать организацию игры команды в обороне. Так что Решко все чаще начал покидать свою зону и тогда мы обнаруживали его в атакующей группе. Однако главным для него все же оставалась оборона, где Стефан блестяще единоборствовал с самыми знаменитыми форвардами.



Анатолий Коньков, едва перешел в «Динамо», мгновенно оказался своим в наигранном ансамбле. Не только потому, что Коньков был техничен, напорист, смел. Дело было в другом: тренеры получили футболиста, чей игровой почерк напоминал прославленного Франца Беккенбауэра. То Koньков – типичный стоппер, в другом случае – полузащитник. Но всегда он – непременный участник атаки. Коньков и в «Шахтёре» выделялся организаторскими способностями. И это было необычайно важно для современной команды, коллективно защищающейся и атакующей.

Виктор Матвиенко с самого начала сезона сделал заявку на принципиально новую игру: он прочувствовал, что просто подключаться к атаке или отдавать пас под удар – уже мало. Футбол, исповедуемый динамовскими тренерами, требовал большей остроты и дополнительной эффективности. И Матвиенко стал врываться даже во вратарскую площадку соперников!..



О капитане команды, Викторе Колотове, нельзя говорить без восторга. Koлотов от природы награжден многими спортивными достоинствами, но, оставаясь в казанском «Рубине» или окажись в заурядном тогда ЦСКА, вполне возможно, не стал бы таким выдающимся мастером, каким мы узнали в «Динамо». Ведь «звезды» набирают мощь только в сильной команде!.. Благодаря этому и сама команда становится сильнее.



В 1975 году Виктор начал действовать в несколько ином ключе. Он, конечно же, продолжал рваться вперед и забивал голы, нo теперь он частенько задерживался в тылу, будто бы переключаясь на оборону. Но это был хитрый стратегический ход: соперника заставляли поверить в новую роль атакующего полузащитника. И стоило о Колотове забыть, мгновенно он «взрывался» и оказывался там, где его никто не ждал – за спинами защитников соперника!.. Все его ходы были неожиданны, а голы – прекрасны!..



Вспомните, как прекрасен был Виктор с Кубком в руках – на трапе самолета из Базеля!

О Владимире Мунтяне вряд ли стоит много рассказывать: Мунтян – это Мунтян!.. Этот большой мастер передачи, виртуозно владеющий мячом, все время продолжал упорно трудиться над всеми компонентами игры. И его пасы стали еще мягче, еще точнее, еще удобнее для партнеров. А когда в команде заиграл молодой Веремеев, Мунтян стал больше играть издали, предоставляя более молодому партнеру выдвигаться вперед… Это дало команде двух диспетчеров, действующих на разных позициях. Естественно, при любой возможности Мунтян становился форвардом и здорово в этом преуспел.



Владимир Веремеев – виртуоз в работе с мячом: не вызывaло cомнeний его лидерство в исполнении угловых и штрафных, которые зачастую приводили в смятение соперников. Но главной ценностью Веремеева было его прекрасное видение поля, его диспетчерское мастерство, неутомимая созидательная деятельность.



Леонид Буряк – специалисты считают его полузащитником нового типа. Он не боится никакой черновой работы, смело идет на силовые столкновения, много трудится, разрушая чужие атаки, и, в то же время, чувствует себя «как рыба, в воде», врываясь в линию нападения. И все это в полной мере проявилось в 1975 году.



Владимир Онищенко – форвард-мечта, в паре с которым хотел бы сыграть даже Пеле!.. Володя очень остро чувствует время и позицию, и, словно компьютер, молниеносно обрабатывает полученную информацию и выбирает единственно правильное решение. Мы часто наблюдали его умышленный уход в тень и внезапный взрыв, заряженность на удар и неожиданную атаку… Он умело держатся на острие динамовского клинка и при этом способен к широкому маневру по всему фронту наступления. Потрясающий форвард!



Олег Блохин – пожалуй, лучший бомбардир советского футбола всех времен! Его игра – у всех на виду... Многие зарубежные клубы потрясли бы своей мошной, чтобы приобрести Олега!..



Сложившийся форвард, он в том сезоне заиграл новыми красками: стал играть и сзади, и в середине поля. Его обязанности расширились: теперь он отнимает мяч, начинает комбинацию, продолжает ее, а уж потом – убегает и… забивает!..

Теперь он в точности выполняет тренерские установки, став намного опаснее.

В №3 еженедельника «Футбол-Хоккей» (он сохранился у меня с 75-го) несколько абзацев посвящено тренерам команды. В частности, напечатан очерк «Двое – как один». Если же иметь в виду минувший сезон, то я бы отметил, что Валерий Лобановский и Олег Базилевич приобрели к тому времени солидный международный опыт. Но рядом с ними трудились Алик Петрашевский и Толя Пузач, и все они дали пример того, как надо создавать классную команду. Надеюсь, даже сегодня это пригодится еще не одному нашему клубу.





