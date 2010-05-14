Украинский спорт: топ-10 за апрель

Апрель в европейском спорте прошел под знаком единоборств. Два континентальных первенства – в трех видах борьбы и по дзюдо – к сожалению, не принесли Украине ожидаемых успехов. По разным причинам, не сумели проявить себя признанные лидеры. Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая (весовая категория – до 60 кг) проиграл из-за травмы, чемпион Европы-2009 в том же виде спорта Владимир Сорока (до 73 кг) уступил в стартовой схватке из-за недооценки соперника. Та же участь постигла и чемпиона мира-2006, борца-вольника Ибрагима Алдатова. Действующие чемпионы Европы по вольной борьбе Андрей Стадник (до 66 кг) и Наталия Синишина (до 55 кг) подошли к континентальному первенству-2010 в нелучшей форме.



В итоге в апреле Украина не получила ни одного чемпиона Европы. А потому выбирать лучших «СПОРТглавреду» пришлось из вторых и третьих мест.



{1-}1. Константин Балицкий (греко-римская борьба)



21-летний винничанин стал настоящим открытием европейского первенства в Баку (Азербайджан). С трудом победив в стартовой схватке весовой категории до 60 кг скромного финна Матти-Тапио Кеттунена, в двух последующих поединках украинец благодаря своим коронным накатам сотворил две сенсации. Сначала под напором Балицкого пал двукратный чемпион Европы и чемпион мира-2006 среди юниоров, второй призер «взрослого» Евро-2007 Заур Курамагомедов из России. В полуфинале Константин победил румына Эйсебиу Дьякону, который по три раза выигрывал медали чемпионатов Европы и мира, в частности, был чемпионом континента в 2007-м.



И лишь в финальной схватке против действующего чемпиона мира и Европы среди юниоров Хасана Алиева из Азербайджана шансов у Балицкого не было. По всей видимости, украинец не совсем совладал с нервами. Кроме того, Алиев действовал грамотнее тактически. Хасан, понимая, что коронки соперника – накаты, просто не дал довести дело до обязательных партеров, досрочно завершив оба периода благодаря агрессивной борьбе в стойке.



{2-}2. Ольга Харлан (фехтование)



Лучшая спортсменка страны (по версии «СПОРТглавреда») в феврале и марте заслуживала быть на вершине и на сей раз. В Баку (Азербайджан) украинская саблистка в четвертый раз подряд стала чемпионкой мира среди юниоров в личном зачете. На пути к вершине Харлан одолела соотечественницу Елену Воронину (15:4) и россиянку Дину Галиакбарову (15:12). В финальном поединке Ольга не оставила малейших шансов Анне Варгели из Венгрии – 15:2. Таким образом, Харлан повторила достижение французского шпажиста Жака Бродена, который выигрывал «личные» юниорские чемпионаты мира тоже четырежды – в 1962, 1964, 1965 и 1966 годах.



Впрочем, из Баку Ольга вернулась с двумя золотыми медалями. Вместе с Еленой Ворониной, Алиной Комащук и Еленой Кравацкой Харлан выиграла первое место и в командном первенстве. В четвертьфинале украинки со счетом 45:35 одолели испанок. В полуфинале еще более уверенно победили итальянок – 45:29. В решающем поединке Украина взяла верх над Польшей – 45:31.



{3-}3. Дмитрий Пышков (греко-римская борьба)



Получив долгожданный шанс выступить на турнире высокого уровня, луганчанин Дмитрий Пышков с блеском воспользовался моментом. На втором в своей карьере чемпионате Европы Дмитрий выиграл бронзу, которая вполне могла получить более благородный оттенок. Единственное поражение – от бронзового призера последних чемпионатов мира и Европы Александра Кикинева из Беларуси – Пышков потерпел в четвертьфинале.



Причем проиграл украинец во многом из-за судейских ошибок. Сравняв счет во втором периоде коронным броском с обратного пояса, Дмитрий должен был выигрывать и решающую двухминутку. Но судьи почему-то не заметили очевидного захвата ниже пояса в исполнении Кикинева во время обязательного партера. Это нарушение позволило белорусскому борцу провести на последних секундах накат и выиграть встречу. Не засчитай судьи этого приема, Пышков победил бы благодаря тому, что не дал сопернику ничего сделать в партере.



Впрочем, в остальных поединках Дмитрий выглядел просто блестяще. Шутка ли, если в каждой схватке (включая проигранную от Кикинева) Пышков выполнял свои коронные броски с прогибом. В частности, итальянца Саверио Скарамуцци в стартовом поединке украинец запустил на пять баллов. Не устояли в партере против Пышкова также грузин Геннадий Гогишвили и бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Руслан Белхороев из России. Последнего Пышков победил в схватке за третье место и добыл заслуженную медаль.



Хочется верить, что эта награда будет началом большого восхождения Пышкова. И что в дальнейшем тренерский штаб сборной предоставит ему объективные условия для отбора. Подобное замечание делаем неспроста, ведь в своем комментарии после чемпионата Европы президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисель назвал лидерами сборной конкурентов Дмитрия по категории до 74 кг – Владимира Шацких и Армена Варданяна. Дескать, они свой шанс получат на ближайшем чемпионате мира. Потому хотелось бы надеяться, что в сентябре на мундиаль в Москву поедет действительно сильнейший.



{4-}4. Катерина Бурмистрова (вольная борьба)



Трехкратная чемпионка Европы Бурмистрова непросто входила в этот сезон. Из-за отравления она не смогла пробиться в число призеров Киевского международного турнира в феврале. В марте было поражение от азербайджанки Семенцовой на соревнованиях имени Медведя в Минске. И вот – чемпионат Европы. Борьбу в категории до 67 кг Катерина начала с уверенной победы над полячкой Паулиной Грабовской. Потом был непростой выигрыш в полуфинале над россиянкой Аленой Карташовой, чемпионкой мира-2002, трехкратной чемпионки Европы и серебряной призершей Олимпиады-2008.



В финальной схватке категории до 67 кг встречалось две украинки: Бурмистровой противостояла воспитанница донецкой борьбы Надежда Семенцова, в 2002-м под флагом Украины выигрывавшая серебро чемпионата Европы среди кадетов. Уступив в первом периоде из-за жребия, второй украинка начала агрессивно и заработала первый балл, сбив соперницу в партер. Впрочем, пребывая в выигрышном положении, украинка потеряла бдительность и пропустила контратаку соперницы. Как следствие – накат и 1:2. В конце периода у Катерины был шанс спасти встречу, но, сделав захват за бедро, Бурмистровой не хватило времени, чтобы провести «мельницу».



{5-}5. Ольга Коробка (тяжелая атлетика)



Соревнования женщин в категории свыше 75 кг, видимо, были самыми ожидаемыми в женской части программы чемпионата Европы в Минске. Впервые после Олимпиады-2008 на помост вышла серебряная медалистка Пекина Ольга Коробка, ранее трижды становившаяся чемпионкой Европы. Вернулась в спорт после трехгодичного перерыва полька Агата Вробель, три раза выигрывавшая континентальное первенство. Коробке ранее принадлежали рекорды Европы в рывке (113 кг) и толчке (164 кг), а Вробель была континентальной рекордсменкой в сумме (295 кг). В их отсутствие лидерство в категории захватила 19-летняя россиянка Татьяна Каширина, установившая в прошлом году новый рекорд Европы – 303 кг.



Возвращение Вробель и Коробке далось нелегко. Полька подняла только 216 кг и финишировала восьмой. Украинка в рывке с трудом удержала штангу весом 123 кг при третьем подходе. Зафиксировав в толчке 273 кг, она оставила последнюю попытку неиспользованной, так как была не готова бороться с Кашириной, поднявшей на 24 кг больше. Но и этого хватило Ольге для завоевания серебра.



{6-}6. Марина Прищепа (дзюдо)



Представительница весовой категории до 78 кг киевлянка Марина Прищепа принесла Украине единственную медаль на чемпионате Европы в Вене (Австрия). До сих пор Марина трижды подымалась на пьедесталы чемпионатов Европы – один раз выигрывала серебро и дважды бронзу. Кроме того, в прошлом году Прищепа выиграла второе место мирового первенства. Но есть один нюанс. Всех этих успехов Марина достигла еще когда действовали старые правила дзюдо, когда можно было брать захваты за ноги. С началом 2010 года так называемую «нижнюю борьбу» Международная федерация дзюдо запретила.



«Конечно, еду за медалью, - говорила Прищепа накануне чемпионата Европы. - Впрочем, главными соперницами в Вене для меня будут не дзюдоистки, а борьба по новым правилам. Если удастся реализовать то, что мы наработали в течение трех последних месяцев, то все будет хорошо. Коронные броски, благодаря которым я выигрывала медали предыдущих чемпионатов мира и Европы, сейчас запрещены. Поэтому у меня сейчас, в первую очередь, идет борьба с собой и со своими новыми навыками».



Турнир дался Прищепе действительности непросто. В стартовой схватке она всего за 35 секунд бросила на «иппон» бронзового призера двух молодежных первенств Европы Раймонду Гедутите из Литвы. Однако затем была встреча с чемпионкой Европы среди юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 г.) Абдель Жу из Венгрии. 19-летняя мадярка, конечно, уступает Марине в силе, но, обладая отличной устойчивостью, способна дать бой любой соперницы. К тому же Прищепа в тяжелых условиях борьбы хочешь - не хочешь, а постоянно возвращалась к своим излюбленным захватам за ноги. Здесь же, конечно, прекращала действие, но тем не менее. Однажды Марина даже сумела выполнить захват за плечо и ногу и была близка к выполнению броска. Но Жу буквально в последний момент, удачно сгруппировавшись, упала на живот. А уступила Марина, как раз не приноровившись к специфическим особенностям правил. Получив четыре «шидо», Прищепа проиграла встречу досрочно.



Таким образом, украинка перешла в утешительный турнир за бронзу. Там она сначала за две минуты победила на «иппон» чемпионку Европы-2006 среди кадетов (до 17 лет) немку Луизе Мальцан, а затем в схватке за бронзу встретилась с серебряной призершей молодежного чемпионата Европы-2008 Ассунтой Джалеоне из Италии. Решающим в этом поединке оказался эпизод в начале второй минуты: Прищепа подхватила соперницу за руку и ногу и повалила итальянку на татами. Джалеоне упала на бок – «ваза-apи». За оставшиеся три минуты Марина удачно с тактической точки зрения удерживала свое преимущество и получила бронзу.



{7-}7. Юлия Остапчук (вольная борьба)



20-летняя львовянка Юлия Остапчук является практически непобедимой на юниорском уровне. На своем континенте – так точно. Остапчук – победительница трех последних юниорских первенств Европы. Кроме того, Юлия первенствовала на юниорском чемпионате мира-2007. В Баку Остапчук выиграла первую в карьере медаль «взрослого» первенстве Европы.



В первой схватке Евро-2010 украинка уложила на лопатки еще одну преуспевающую юниорку – чемпионку Европы среди кадетов и юниоров 22-летнюю Лауру Скужину из Латвии. В четвертьфинале Остапчук встретилась с чемпионкой Европы-2006 Любовью Волосовой из России. Поединок получился равным и почти бесприемным. Его в трех периодах выиграла россиянка. Впрочем, Волосова в последствии вышла в финал, предоставив Остапчук шанс побороться за бронзу. Перед медальной схваткой Юлия одержала спокойную победу над мало известной чешкой Мартиной Зыкловой.



В схватке за третье место Остапчук встретилась с бывшей латвийкой, а ныне – гражданкой Азербайджана Олесей Замулой. Оба периода Юлия выиграла со счетом 1:0. Хотя будь судьи немного объективнее, преимущество украинки было бы значительнее. К примеру, представители Фемиды еще при счете 0:0 в первом периоде не засчитали ни балла, когда Остапчук вытолкала соперницу за пределы ковра. Вскоре, правда, Замула сорвала бросок через бедро, благодаря чему украинка смогла сделать результативный перевод. Во втором периоде решающим оказался эпизод, когда украинка, охватив соперницу за бедро в партере, сделала переворот. Иное дело, что это действие было достойно более, чем одного балла. Но какая разница, если Остапчук все равно впервые в карьере выиграла медаль взрослого чемпионата Европы?



{8-}8. Николай Мильчев (стендовая стрельба)



Этот год для олимпийского чемпиона-2000 начался весьма успешно. Опытный одессит, которого многие уже списали в число ветеранов, в марте занял третье место на этапе Кубка мира в Акапулько (Мексика), уступив с 147 очками лишь два попадания норвежцу Тору Бровольду и американцу Рэндаллу Маклелану. Через месяц на втором этапе Кубка мира в Пекине (Китай) Мильчев опять проиграл Бровольду, который снова разбил 149 мишеней. Но на сей раз украинец со 146-ю попаданиями занял второе место, победив в перестрелке (два против одного) итальянца Луиджи Лодде.



{9-}9. Василий Федоришин (вольная борьба)



На чемпионате Европы по борьбе в Баку украинские вольники выступили непривычно неубедительно. В активе подопечных Руслана Савлохова всего одна бронза, добытая представителем весовой категории до 60 кг Василием Федоришиным. Вместе с тем, для самого Василия это восьмая медаль континентальных первенств после трех золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград. По сути, вне пьедестала почета европейских первенств Федоришин не был никогда. В числе призеров Евро в промежутке с 2001 по 2010 годы воспитанника Игоря Барны нет только в 2003 и 2006 годах. Но исключительно потому, что на тех чемпионатах наш борец не выступал.



«От своего выступления в Баку я лично не в восторге, - сказал Василий корреспонденту «СПОРТглавреда». – Ехал за золотом, а взял лишь бронзу. Немного не то. Пытаюсь анализировать, что привело к этой относительной неудаче. Наверное, сказалась большая соревновательная загруженность в первых три месяца 2010 года. Вспомните ведь, что в январе я победил на турнире в российском Красноярске, в феврале провел четыре непростые схватки на Кубке мира в Москве. И вот сейчас – чемпионат Европы. Видно, накопилась какая-то усталость».



Единственную схватку в Баку Федоришин проиграл в четвертьфинале, уступив грузину Малхазу Заркуа. «Раньше я ведь уже побеждал Заркуа, знал, на что он способен, - комментирует Василий. - И, могу сказать, ничем меня грузинский борец не удивил. Но я сам виноват в том поражении. Дело в том, что в стартовой схватке я победил своего основного соперника – болгарина Анатолия Гуйдю. Победил уверенно и где-то, видимо, расслабился. На встречу с Заркуа не настроился как следует. А Малхаз ведь ведет закрытую борьбу. Он выжидал моих ошибок и я в первом периоде однажды ошибся. Уступив 0:1, во второй двухминутке вынужден был отыгрываться. И раскрылся еще больше. Пытался захватить Заркуа на верхнем поясе, но он, видимо, был готов к такому повороту событий. В итоге я пропустил еще несколько контратак и уступил».



В схватке за бронзу наш борец выиграл у белоруса Александра Контоева.



{10-}10. Артем Иванов (тяжелая атлетика)



Единственную медаль на чемпионате Европы в Минске (Беларусь) украинской сборной принес представитель категории до 94 кг Артем Иванов. Ни один из участников чемпионата Европы не находился в мировом рейтинге выше украинца, поднявшего в прошлом году 380 кг. Такой же результат был у Ровшана Фатуллаева из Азербайджана. Однако потенциальным фаворитом считался другой атлет – Арсен Касабиев с показателем 399 кг, занявший в 2008 году на Олимпиаде четвертое место, после чего сменил грузинское гражданство на польское.



В Минске Артем Иванов не сумел показать все, на что способен. В рывке он поднял 180 кг, не использовав последнюю попытку на 185 кг. В толчке украинец ограничился одним успешным подходом к штанге – на 203 кг, после чего дважды не зафиксировал вес 208 кг. В сумме Иванов набрал 383 кг и занял третье место. Золото же между собой разыграли Касабиев и Фатуллаев. Представителю Польши удалось поднять 392 кг – на 2 кг больше, чем азербайджанцу.



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