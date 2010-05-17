Кубок Украины впервые летит в Крым, или Победа «от кутюр»

И теперь симферопольцы, завоевав путевку в Лигу Европы, попадают сразу в четвертый квалификационный раунд, а это – всего лишь в шаге от группового турнира.



Кубковые «расклады»



«Таврия» в далеком 94-м уже играла в финале, уступив «Динамо», а «Металлург» – впервые в своей истории пробился в финал Кубка Украины.



Обе команды включились в борьбу за Кубок Украины с 1/16 финала. Крымчане сначала разгромили днепродзержинскую «Сталь» – 4:0, затем со счетом 4:2 обыграли «Ильичевец» и не оставили никаких шансов «Оболони» – 4:0. В полуфинале «Таврия» выиграла у рвущейся в высшую лигу луцкой «Волыни» – 2:1.



Турнирная судьба «Металлурга» складывалась намного сложнее: вначале лишь в серии пенальти дончанам удалось обыграл ахтырский «Нефтяник, затем они с трудом одолели «Карпаты» – 2:1, а в четвертьфинале, в дополнительное время с таким же счетом победили на выезде «Днепр». В полуфинале земляков экзаменовал «Шахтер» и, тем не менее, менее именитые «металлурги» сумели получить «зачет» – 2:1. Многим тогда показалось, что победителю матча ничего не остается, как победить и в финале.



Создавалось впечатление, что обе команды все свои устремления сосредоточили именно на финале Кубка, так победитель получал возможность выступить в Лиге Европы. Однако кому может понравиться, когда твоя команда, выстраивая свои «перспективные» планы, не в состоянии обыграть команду ни на что уже, кроме «компенсации», не претендующую. Наверное, такая психологическая двусмысленность сродни весеннему авитаминозу… Вот и приходилось зрителям, наряду с отлично проведенными играми, довольствоваться откровенно провальными...



Специалисты, проанализировав весенние матчи, сделали выводы, что «Таврия» чувствует себя более уверенно и на финал настраивается исключительно серьёзно. А о том, что они играть умеют, говорит хотя бы разгром «Арсенала» и отличный матч «под занавес» чемпионата с «Шахтером» – 2:3.



«Металлург», отлично начав сезон, второй круг, по существу, провалил. Так что у команды Костова, имеющей в составе немало квалифицированных футболистов, не оставалось иного выхода, как попытаться выиграть Кубок. Не стоит также забывать, что в финал «Металлург» попал именно после победы над земляками –«горняками»



Предматчевая экспертиза



Сергей Морозов:



Заслуженный эксперт телеканала «Футбол» попытался спрогнозировать исход финала и, представьте себе, угадал: «И «Таврия», и «Металлург» хорошо укомплектованы. Но они – разные: по индивидуальному мастерству выше «Металлург», по коллективной игре, нацеленности, самоотдаче – «Таврия». Будет открытый футбол, его пропагандируют наставники обеих команд. Соперники хорошо знают друг друга. Все решит психология. Поэтому матч начнется без разведки – будет открытый футбол, который пропагандируют наставники обеих команд. Поединок должен получиться результативным. Для меня самое интересное – противостояние тренеров»...



Анатолий Заяев



Главный тренер «Таврии», сумевший в первом чемпионате Украины отобрать у киевского «Динамо» чемпионское звание, до сих пор «держит руку на пульсе отечественного футбола» и, конечно же, болеет за своих земляков и надеется на их победу…



«Таврия» изо всех сил сражалась за пятое место, но проиграла этот микротурнир «Карпатам»… Но к финалу подошла в хорошей форме – вспомните хотя бы матч в Донецке, когда крымчане едва не обыграли «Шахтер»…



И «Таврия», и «Металург» любят «играть» в футбол, стараются не засиживаться в обороне, и имеют достаточно быстрых, техничных, по-хорошему агрессивных игроков».



«Когда донецкий «Металлург» настроен на игру на высоких скоростях, он демонстрирует очень интересную игру. К сожалению, это происходит нечасто… Из-за этого команда и не смогла занять хотя бы «проходное» пятое место в чемпионате. Теперь им остается добывать путевку в Лигу Европы в финале Кубка Украины. Уверен, игра будет интересной!»



Финал Датагруп Кубка Украины

«Таврия» (Симферополь) - «Металлург» (Донецк) – 3:2

16 мая 2010 года. 17:00. Харьков. ОСК «Металлист» –



Голы: Фещук (2), Ковпак (40 - пен.), Идахор (97) - Мхитарян (50), Марио Сержио (75)



«Таврия»: Старцев, Маркович (Сербия и Черногория), Джуричич (Хорватия), Корнев, Монахов, Луценко, Галюза (Матяж, 84), Любенович (Сербия и Черногория) (Гигиадзе, 70 – Грузия), Голайдо, Ковпак, Фещук (Идахор, 62 – Нигерия).



«Металлург»: Дишленкович, Марио Сержио (Португалия), Чечер, Воловик, Боавентура (Бразилия) (Танаса, 106 – Румыния), Прийма (Янков, 67), Димитров (Болгария), Годин, Кингсли (Нигерия) (Суарес, 76 – Бразилия), Мхитарян (Армения), Мгуни (Зимбабве).



Главный арбитр: Олег Деревинский (Киев)

Ассистенты: Станислав Боклажко, Сергей Цымбал (оба – Киев)

Четвертый арбитр: Сергей Даньковский (Киев)

Делегат ФФУ: Анатолий Дьяченко (Полтава)

Инспектор ФФУ: Вадим Шевченко (Киев)



Предупреждения: Корнев (26), Луценко (29), Маркович (60), Идахор (66), Галюза (79), Джуричич (90+6, 94), Монахов (96), Маркович (120+1) – Боавентура (66), Мгуни (96), Янков (112), Марио Сержио (116)



Удаления: Джуричич 94, Маркович 120+1



Вряд ли, наверное, стоит подробно рассказывать о перипетиях матча: для тех, кто интересуется украинским футболом, два телеканала вели прямую трансляцию, а на «Футболе» еще и «разжевывали» все тонкости финала…



То, что обе команды проповедуют скоростной и техничный футбол все уже поняли. Иногда, правда, случаются просчеты в оборонительных порядках и тогда приходится очень стараться, чтобы вернуть завоеванное…



Может, поэтому и случаются удивительные срывы, не позволяющие обеим командам выступать в чемпионате страны стабильно. Впрочем, этим грешат не только «середнячки». Хотя и любители спорта, и специалисты давно уже ждут, чтобы и «Таврия», и «Металлург», не обделенные вроде бы заботой и лаской владельцев клубов, претендовали на места поближе к пьедесталу.



Уже на второй минту е после нехитрой комбинации Ковпак, оказавшийся на левом фланге, легко ушел от защитника и сделал выверенную передачу во вратарскую. Казалось бы Дишленковичу не составит труда перехватить мяч, но опытный вратарь, вместо того, чтобы выброситься в поле, «постелился» по линии ворот и, конечно же, до мяча не дотянулся… А у самой дальней штанги оказался летевший ее «замыкать» Фещук. И передача, и гол выглядели просто великолепно!.. А я поверил в пророчество Заяева, которому накануне ответственных матчей снятся вещие сны…



Трудно отдать должное кому-либо из соперников в первом тайме: «Таврия» «гнула свою линию», рассчитывая на быстрые фланговые атаки, а «металлурги» все никак не могли придти в себя от пропущенного гола. Их сверхтехничные игроки – по подбору исполнителей команда Костова, по-моему, ни в чем не уступает «Шахтеру» – «плели кружева» в районе штрафной и этим и ограничивались…



На 22-й минуте Фещук мог великолепным ударом со штрафного оформить дубль, однако Дишленкович сумел среагировать и парировал мяч на угловой.



Ведя в счете, «Таврия» действовала уверенно: лишь где-то на 30-й минуте «Металлургу» нанес свой первый удар в створ ворот. Боавентура навесил, а Кингсли с линии вратарской пробил, но удар получился не очень сильным и Старцев в броске мяч поймал. Вскоре Годину выскочил один на один и снова вратарь ликвидировал опасность. На 39-й минуте все тот же Годин сместившись в центр, метров с 25-и выстрелил по воротам, но мяч прошел выше.



И тут грянул гром! Ковпак откликнувшись на «вертикальную» передачу, что есть духу помчался к воротам Старцева, за ним вдогонку устремились два защитника и, стоило капитану «Таврии» войти в штрафную, произошло столкновение… Которое арбитр оценил как фол против нападающего. Хотя на повторе было четко видно, что Ковпака никто не сбивал, а он сам, то ли умышленно, то ли случайно, зацепился за ногу опередившего его Димитрова. Пенальти – 2:0!



Во втором тайме «Металлург» начал играть совсем в другой футбол и острые моменты стали возникать один за другим… «Пожар» в районе штрафной крымчан возникал каждые пять минут… Дело было за малым – нужен был точный удар! И уже на 50-й минуте дончане один гол отыграли: Боавентура вбросил мяч из аута прямехонько на Мгуни, тот головой скинул его Мхитаряну, которому пытался помешать Луценко, и армянский легионер с разворота метров с 12-и поразил дальний угол ворот. Интрига ожила!..



«Таврия» запаниковала! Игроки большими силами начали «садиться» на свою половину и возле их штрафной снова закипели страсти… Глядя на техничную игру «металлургов», не перестаю удивляться, как здорово работает служба селекции этого клуба – как им удается завозить в Украину таких неординарных высококвалифицированных игроков!..



И снова на острие атаки Годин, который, не доходя до штрафной, «проверил» Старцева, но вратарь в красивом прыжке отбил мяч на угловой…



Крымчане явно сбавили обороты, очевидно, надеясь удержать минимальное преимущество. Неужели повторяется полуфинальный поединок против «Волыни»?..



И все-таки «Таврии» удалось успокоить игру… И опасные моменты у ее ворот перестали возникать. Однако стоило на мгновение расслабиться – произошло ожидаемое: потеря мяч на правом фланге обернулась голом. Марио Сержио ворвался в штрафную, обыграв нескольких игроков, и по-биллиардному вколотил мяч в дальний угол ворот. 2:2 – равновесие восстановлено! Неужели – серия пенальти?



Получив психологическое преимущество, «Металлург» попытался сохранить взятый темп, но, чувствовалось, что, выполнив программу-минимум, команда Костова попыталась успокоиться… А Пучков, понимая, что игру надо «ломать», Любеновича и Фещука, выпустив вместо них Гигиадзе и Идахора. По-моему, это был слегка авантюрный ход, рассчитанный на послематчевые пенальти. Оба форварда умеют создавать голевые моменты, но так же надежно и «цепляются» за мяч на чужой половине игры…



И, если бы на 82-й минуте после навеса Боавентуры Мгуни головой метров с десяти не угодил в перекладину, а Годин на добивании не попал в пустые ворота – вряд ли «Таврия» праздновала победу…



Был еще один голевой момент, когда Соарес с 12-и метров пробил точно в Старцева… Тут же, после углового, Мхитарян с линии вратарской послал мяч над перекладиной.



А на 93-й минуте «Таврия» осталась в меньшинстве: Дужричич получил второе предупреждение!.. И надо же такому случиться, что, оставшись в меньшинстве «Таврия» сумела наказать соперника (иначе и не скажешь) за расслабленность!.. Гигиадзе сделал передачу на активного Корнева, тот навесил в штрафную, а Лаки Идахор без всякого сопротивления со стороны обороны головой вколотил мяч в ворота. Где были центральные защитники – ума не приложу!..



И теперь психологическое преимущество перешло в руки «Таврии», которой оставалось продержаться всего лишь 25 минут…



«Металлург», конечно же, хотел отыграться, однако в действиях команды уже не было того задора, с каким она блестяще провела второй тайм…



Правда, в начале второго «овертайма» Мгуни, получив мяч от Марио Сержио, пробил из-под защитника, однако мяч в считанных сантиметрах разминулся со штангой. Находившийся рядом Янков с досады только махнул рукой – отдай ему Мгуни мяч, может, и забил бы…



А за пару секунд до финального свистка крымчане и вовсе остались вдевятером: второе предупреждение получил Маркович!.. Однако это не помешало «Таврии» стать обладателем Кубка Украины, заработав при этом путевку в Лигу Европы.



Чтобы не пугать читателей своими рассуждениями о странностях футбольной психологии или о правильной тактике на кубковый финал, о том, угадал ли с заменой Пучков, или ему просто повезло – я передаю слово очевидцам происшедшего. Благо возможности телевидения неограниченны.

Флэш-зона



Григорий Суркис – президент ФФУ



– Григорий Михайлович вы впервые вручали кубок не киевскому «Динамо и не «Шахтер» – непривычно было?



– В прошлом году кубок завоевала полтавская «Ворскла», так что у Федерации уже есть в этом плане кое-какой опыт: не только наши гранды получают этот трофей. Сегодня – большой праздник, который пришел «на улицу» «Таврии». Что касается игры разочарованного «Металлурга», то надо признать, что игра дончан заслуживает высших комплиментов. Проигрывая со счетом 0:2, суметь «перевернуть» игру и сравнять счет, а потом и свести все к дополнительному времени – не каждый сумеет. Кроме того, «Металлург» создал во втором тайме несколько очень опасных моментов и вполне мог победить… На мой взгляд, «Таврия» «на жилах» вырвала этот матч!.. То-есть, первый чемпион Украины впервые завоевал Кубок страны!



– Когда был назначен пенальти, глядя на вас обратил внимание, что по выражению лица вы сомневались в правильности судейского решения… В последнее время очень много говорят об ошибках арбитров…



– Я никогда не комментирую назначение пенальти не только в матчах внутреннего чемпионата, но и в еврокубках и матчах национальной сборной Украины. Считаю, что истерию вокруг футбола необходимо прекратить! Что касается сегодняшнего пенальти, то есть человек, который вынесет вердикт по этому поводу: это – инспектор матча, который выставляет оценку действиям судейской бригады. Давайте заниматься своим делом: футболисты играть, тренеры – тренировать, специалисты – оценивать действия футболистов и арбитров, вы – комментировать, а болельщики – наблюдать за игрой…



– Финал удался?



– Футбольный спектакль действительно удался, однако вызывает сожаление малое количество зрителей на трибунах. Наверное, мы еще не научились делать праздник на матчах, где нет «Динамо» или «Шахтера». Клубы, выходящие в еврокубки должны научиться организовывать своих болельщиков, и тогда финалу можно будет поставить «пять с плюсом».



Телестудия канала «Футбол»



Вячеслав Грозный:



– Хочется поздравить с волевой победой «Таврию», хочется также отметить отличную игру во втором тайме донецкого «Металлурга», который полностью превосходил крымчан. Мне игра понравилась. Матч, как мы и предполагали, был напряженным, интересным, содержательным. Уверен,



Сергей Кандауров:



– Присоединяюсь к поздравлениям «Таврии» с победой в Кубке, «Металлургу» пожелать в будущем не опускать руки и продолжать работать в выбранном направлении – победы придут. Надеюсь, «Таврия» достойно будет представлять нашу страну в Лиге Европы.



– Вячеслав Викторович, что случилось с «Таврией» во втором тайме?..



– Очень здорово прибавил «Металлург». Появились совсем другие скорости, добавилось агрессии, начал опережать игроков «Таврии» практически во всех линиях и по всему полю… Не обижая «Таврию», вынужден признать, что во втором тайме на поле была одна команда – «Металлург». Костов мог, проигрывая 0:2, выиграть этот матч, не доводя дело до дополнительных таймов. Хорошо, что «Таврии» хватило характера…



– Сергей, характер у «Таврии» «появился» после того, как она осталась в меньшинстве и пошло дополнительное время – почему?



– Так часто бывает: когда команда остается в меньшинстве, она в состоянии воспрянуть духом… А «Металлург», очевидно, решил, что сейчас сумеет «добить» соперника – сами видели, что из этого вышло!.. Здорово в эти минуты сыграл вратарь «Таврии».



– Вячеслав Викторович, наверное, было ошибкой «Металлурга», что при счете – 2:2, они решили не рисковать, «идя ва-банк», чтобы еще во втором тайме забить третий гол?



– По-моему, «Металлург», действительно, мог выиграть, не доводя игру до «овер-тайма»: у них было преимущество, они были более быстры, создавали моменты. А Пучков, в противовес этому, делал замены, пытаясь каким-то образом изменить игру: выпустил быстрого нападающего Идахора и Гигиадзе, который, кроме того, что тоже быстр, но еще очень умело «цепляется» за мяч…



– Как вам гол Лаки Идахора?



– Корнев сделал отличную передачу и Лаки, опередив защитника, забил красивый гол. Вот только, где при этом были центральные защитники? Финал мне понравился: обе команды стоит поблагодарить за хороший футбол, непохожие таймы, насыщенные эмоциями высшего уровня. Побольше бы таких матчей.



Раздевалка «Таврии»



Мне удалось связаться с нашим фотографом Виктором Перегняком, которого провел в святая святых своей команды сам Сергей Куницын…



– Сергей Владимирович настойчиво предлагает мне шампанское, но я ведь не пью… Изо всех сил стараюсь сохранить от брызг шампанского объектив – не знаю, получатся ли кадры всеобщего веселья. Ребята танцуют с кубком и хором скандируют: «Мы приехали, чтобы победить!» Особенно старается Саша Джуричич, который в прошлом году вместе с полтавской «Ворсклой» завоевал Кубок Украины. Кстати, после игры, когда я его прикрывал от четвертого арбитра – после удаления Саша не хотел уходить в раздевалку – он мне подарил свою футболку… Думаю, из-за этого нарушения у «Таврии» не заберут кубок?

Анатолий Николаевич Заяев передавал вам большой привет…



Саша Джуричич



– Какие у меня могут быть ощущения – очень рад, что выиграли! Давай, ребята!..



Сергей Куницын:



– Сергей Владимирович, наверное, шампанское – очень сладкое для вас?



– Я вообще не пью спиртного, и сделал лишь символический глоток… Но не это главное, главное – победа, к которой мы шли шестнадцать лет. Мы были первыми чемпионами Украины, теперь у нас – Кубок! И у нас есть семья… «Таврия» – гордость Крыма и Украины.



– Насколько для вас тяжел этот кубок – сколько он весит?..



– Ребята знали, что я перенес тяжелую операцию и хожу на протезах… Они обещали сделать мне подарок.



– Ждете следующего подарка – впереди Лига Европы?



– Впереди Суперкубок с «Шахтером». Что касается Лиги Европы, то в игре с «Ренном» мы получили серьезный урок и сделали серьезные выводы… Хочется надеяться, что в Украине появилась еще одна самобытная команда. Я признателен всем, кто за нас болел.



– Не жалко испорченного костюма – после шампанского его можно выкинуть?..



– Мне сказали, что я оделся, как Ринат Ахметов, когда выигрывал Кубок УЕФА: у него был красный галстук, белый костюм и коричневые туфли… «Вы знали, что победите?» – спросили у меня после игры… Нет, я этого не знал, но если Ахметов был одет, так как я, то это может стать хорошей традицией



Флэш-зона



Николай Костов:



– Вижу, что вы расстроены: команда во втором тайме играла хорошо, но чего-то вам не хватило…



– Немного не хватило удачи: на последних минутах, когда «Таврия» была в нокауте и мы могли закончить игру – слишком успокоились… А соперник этим воспользовался и забил гол. Поздравляю тренеров, футболистов и руководителей «Таврии» и их болельщиков с победой, а наших игроков с хорошей игрой. К сожалению, футбол – это спорт, где нельзя упускать свой шанс.



– Ваша команда пропустила два «быстрых» мяча – это повлияло на ход встречи?



– Не хочу критиковать судейское решение, но мне показалось, что арбитр немного поспешил с назначением пенальти – я еще буду смотреть видеозапись…



– Как объяснить, что, проведя первый тайм не очень уверенно, ваша команда во втором тайме преобразилась? Или соперник расслабился?



– В двух словах объяснить это трудно. Очевидно, все дело в нашей физической подготовке: мы в последние двадцать дней хотели лучше подготовиться – в чем-то рисковали. Физическая подготовка – это серьезный вопрос и вряд ли сейчас стоит об этом подробно говорить… В первом тайме наши игроки очень медленно двигались, медленно работали с мячом и не успевали за быстрым соперником…



Телестудия канала «Футбол»



– Вячеслав Викторович, прокомментируйте увиденное, пожалуйста…



– С удовольствием бы поздравил всю раздевалку. Очень приятно наблюдать за победными эмоциями. Мы рады за обе команды, показавшие очень хороший футбол – эмоциональный и, по-настоящему, мужской…



– Слушая флэш-интервью Костова, понимаете его боль?



– Я его очень хорошо понимаю – сам дважды был в подобной ситуации. Мы проигрывали и «Шахтеру» и «Динамо»… Самое важное в такие минуты – поздравив соперника, подойти к каждому игроку и поблагодарить за игру. Сегодня выиграть могла любая команда. Надо помнить, что жизнь на этом не заканчивается!



– Сергей, насколько неожиданным для вас стал окончательный результат матча?



– Откровенно говоря, мы от обеих команд и их молодых тренеров ждали атакующей игры. И не ошиблись в своих ожиданиях, наблюдая отличный зрелищный, бойцовский, кубковый футбол!..



– Вячеслав Викторович, как на ваш взгляд, что выгоднее для украинского рейтинга УЕФА – «Таврия» или «Металлург»?



– Вне зависимости от результата, мы сегодня видели две хорошие команды. Сегодня крайне необходимо поддержать ту команду, которая… проиграла. Победители все будут носить на руках, а проигравшим очень трудно…



Флэш-зона



Ринат Ахметов:



– Ринат Леонидович за кого вы болели?



– Конечно же, за красивую игру и поэтому хочу поздравить болельщиков с победой украинского футбола: в сегодняшнем финале не было ни «Динамо», ни «Шахтера». Все мы получили огромное удовольствие от игры и до самой последней минуты не знали, кто победит. Раньше мы могли предугадать финал, в котором встретятся динамовцы с горняками… Теперь мы уже «стоим в очереди» и, похоже, по большому счету, к этому придется привыкать! Украинский футбол растет и конкуренция становится несколько иного качества, и от этого мы все в выигрыше.



«Таврия» смогла отомстить «Металлургу» за «Шахтер»...



– Мы привыкли мстить сами за себя.



– Вас как президента клуба не обижает отсутствие вашей команды в финале?



– Мне обидно, конечно. Но ведь и в финале Лиги Европы нас тоже не было!.. Когда я смотрел «Фулхэм» - «Атлетико», то переживал, что нас там нет – могли же быть!.. Это – футбол! Болельщикам «Шахтера» тоже обидно… Но, повторяю, сегодня конкуренция становится совсем другой: вспомните, что «Металлург» делал с нами, когда выбил в полуфинале!.. Даже «Барселона» в игре с нами не имела такого преимущества! Украинский футбол – на правильном пути!



– Игра какой команды вам более симпатична?



– Мне очень нравится работа обоих тренеров – оба придерживаются красивого атакующего футбола. Игра, которую продемонстрировал во втором тайме «Металлург», заслуживает самых больших похвал: жаль, что, создав четыре-пять голевых моментов, они сумели реализовать только два – вполне были достойны победы. «Таврия», оставшись в меньшинстве, сумела проявить характер и, проведя хорошую атаку, забить красивый гол. Кубок Украины они заслужили – поздравляю!..



Уже покидая микст-зону харьковского стадиона вместе с почетным президентом «Таври» Сергеем Куницыным, президент «Шахтера» признался, что они договорились провести матч за Суперкубок Украины в Харькове.



Телестудия канала «Футбол»



– Хотелось бы отметить такой момент: зрителей было явно недостаточно для финала. Однако на матче присутствовали три президента трех ведущих клубов Украины – Ринат Ахметов, Игорь Суркис и Александр Ярославский! Думаю, этим они повысили рейтинг финала – как вы думаете?



Грозный:



– Они – футбольные люди! Отложили свои дела и приехали на финал…



– Вячеслав Викторович, несколько слов о победителе…



– «Таврия» сбалансированная, достаточно быстрая команда, достаточно волевая и «характерная». Активно работают фланги, надежно работает «треугольник» центральной зоны, агрессивные нападающие, которые и «сделали»

два первых гола… Хорошая полузащита, тяготеющая к многоходовым комбинация... Но во втором тайме «Металлург» не дал «Таврии» использовать ее козыри – «разбежаться». Но, несмотря на это «Таврия» не сдалась и сумела «перевернуть» игру таким образом, что соперник прозевал разящую атаку. Будучи при этом в меньшинстве… Как говорится, «отряд не заметил потери бойца».



«Флэш-зона»



Александр Ковпак:



– Вы забили один из ключевых голов и сделали это с пенальти. Как по-вашему, там было нарушение правил?



– Я не люблю комментировать действия судей – пусть в этом разбираются соответствующие комитеты. Наша задача была – забить гол!



– Быстрый гол Фещука добавил вам уверенности?



– Такие голы – наша «коронка». «Быстрый» гол, конечно, нам психологически помог: мы почувствовали себя более раскованными и вскоре забили и второй гол…



– Первый гол был забит так легко – как на тренировке…



– Именно на тренировках мы такие ситуации и отрабатываем.



– Второй тайм «Таврия» провалила, пропустив два мяча – с чем это связано?



– Полностью с вами согласен, наверное, мы подспудно подумали об удержании счета, а этого делать ни в коем случае нельзя было. Но в дополнительное время нам удалось собраться и забить решающий мяч – рад за ребят!



– Сегодня забивали Фещук, Ковпак и Идахор – какой гол важнейший?



– Каждый важен. Но, думаю, самым важным является последний, который принес нам победу. Честно говоря, в душе я мало верил, что мы сумеем собраться – рисунок игры мы потеряли… Так что третий мяч нас выручил.



– А вы не думали о послематчевых пенальти?..



– Когда шли на дополнительное время, где в голове проскакивало, что придется снова бить одиннадцатиметровый… И хоть я волновался, остатки оптимизма меня не покидали – надеялся, что решим судьбу матча и без пенальти.



Пресс-конференция



Николай Костов, главный тренер «Металлурга»:



– Настроения на разговоры у меня, естественно, нет, потому что моя команда проиграла. Сейчас в центре внимания – «Таврия», её тренер, её болельщики. Так что не хочется долго говорить на пресс-конференции, хочу от имени команды «Металлург» поздравить «Таврию» с этим успехом и пожелать удачи в евротурнирах. Что касается игры, думаю, что наша команда очень достойно отыграла этот финал. В некоторых эпизодах нам не повезло, был момент, когда «Таврия» была вообще в нокауте, но именно в этот момент закончилось основное время. В первом добавленном тайме наши игроки, видимо, успокоились и расслабились, и в этой ситуации соперник забил гол. Не хочу ничего плохого сказать о судействе, потому что каждый человек, живущий на этой земле, может ошибиться. Как мне кажется, в случае, когда был назначен пенальти и забит второй гол, судья поторопился принять решение. Но на этом давайте остановимся…



– Несмотря на то, что результат неудовлетворительный, на сколько процентов Вы оцените действия своих футболистов?



– Я не очень хороший математик, я не знаю как Вы исчисляете в процентах. Достойно играли, боролись за победу, старались. При счёте 2:0 они нашли силы отыграть эти мячи и сравнять счёт. Были очень хорошие моменты, которые могли закончить этот финал в нашу пользу ещё в основное время. Думаю, наши игроки заслуживают хорошей оценки, но не могу определить сколько это в процентах, поскольку, повторюсь, математика – не моя сильная сторона.



– После того, как «Металлург» вышел в финал Кубка Украины, в чемпионате вы прилично сдали. В чём причины? Ведь у вас ещё тогда был шанс попасть в еврокубки через чемпионат...



– Давайте сейчас говорить о финале кубка, а не о чемпионате.



– Результат этого матча и Ваша дальнейшая работа в «Металлурге» как-то связаны?



– Это спорт. Здесь есть и поражения, есть и победы. Просто сегодня немножко не повезло. Если бы мы забили третий гол, сейчас, наверное, были бы другие вопросы, и о бы не спросил ни о чемпионате, ни о прочих негативных моментах вокруг нашей команды. Игроки борются, стараются – это самое важное. Мы достойно отыграли этот финал. Конечно, для нас лучше было бы взять этот трофей, но это спорт, в таких соревнованиях есть только один победитель.



Сергей Пучков, главный тренер «Таврии»:



– Во-первых, вы сами видели, что финал – есть финал, кубок – есть кубок. Думаю, две команды показали прекрасный футбол, с забитыми мячами, с накалом страстей, и всем-всем-всем, что только можно было увидеть... Это была чисто кубковая игра. Да, мы знали, что индивидуально игроки команды «Металлург» сильнее, чем наши футболисты, но ребята показали, что такое команда, и я их за это поблагодарил. Вы видели сами, что в меньшинстве забить мяч такой команде – это очень-очень дорогого стоит. Поздравляю всех крымских болельщиков, а также тех, кто приехал нас поддержать из других городов и областей Украины, большое им спасибо за поддержку. Благодарим и тех, кто не смог приехать и смотрел игру по телевизору. Думаю, у нас начинается движение вверх, теперь на команде лежит большая ответственность, ведь мы будем представлять Украину в еврокубках.



– На последней пресс-конференции после матча с «Шахтёром» Вы ушли от ответа о планах команды на межсезонье, видимо, намекая на разные возможные исходы финального матча. Как же теперь будет строиться тренировочный процесс?



– После того, как мы вместе с президентом попали в раздевалку и нас полностью с ног до головы облили шампанским, ребята первым делом заявили: «Собираемся 10-го!». Они раньше спрашивали, мол, если выиграем кубок, когда мы будем собираться? По идее, мы должны были собраться 1-го июня, а они говорят, мол, другие команды участвующие в еврокубках, те же «Шахтёр», «Динамо», «Металлист», собираются 9-10 июня. Я сдерживаю слово – 10 июня команда соберётся на медосмотр.



– Когда Вы выпускали на поле Идахора, было ли у Вас предчувствие, что он может решить исход игры?



– У нас Идахор – палочка-выручалочка в хорошем смысле слова. Вы прекрасно понимаете, что футбольный возраст в 30 лет уже сказывается, тем более в такой игре. Лаки очень нам помогает, когда мы выпускаем его за двадцать-тридцать минут до конца игры. Он своим желанием и стремлением приносит нам положительный результат, как и Васил Гигиадзе. Ведь ребята устают, некоторые из них провели весь чемпионат. Особенно в конце игры, после удаления, против такой команды играть очень тяжело.



– Вы сегодня как никогда часто выбегали к бровке, апеллировали к четвёртому арбитру, поэтому такой вопрос: довольны ли Вы сегодняшним арбитражом?



– Я постоянно просил четвёртого арбитра, чтобы он не мешал смотреть игру, он выходил к бровке и закрывал всё собой. Я его отгонял, мол, отойди, не видно ничего. А так, пока не посмотрю диск, мне трудно судить. Я всё время в игре, и очень тяжело комментировать какие-то моменты. Как и у наших соперников, в любом стыке у нас своё мнение, у них — своё. Но главное, что всё нормально закончилось, без всяких эксцессов.



– Костов сказал, что по его мнению пенальти не было...



– Хорошо, пусть посмотрит повтор.



– Как считаете, после этой победы будет ли какое-то финансовое вливание в трансферную политику, в усиление команды?



– Я думаю, что да.



– Что случается с командой во втором тайме? Почему так слабо команда проводит вторую половину?



– Не забывайте, что это финал кубка. Команда выигрывает 2:0, и где-то в подсознании у футболистов в любом случае сидит удержание победного счёта. Это не чемпионат, где если мы выиграли – то выиграли, если проиграли – то проиграли, и жизнь продолжается. Здесь стоял на кону кубок. Очень сложно в такой ситуации до них достучаться, им подсказываешь – они всё равно заигрываются. Они стараются сделать как лучше, а получается в некоторых моментах, что действуют они не на пользу команде.



– Замена Любеновича была связана с травмой или с тактическими перестроениями?



– Вы видели, Любенович немного подустал, нужна была свежая кровь, как раз за двадцать минут мы выпустили Васо, чтобы он немного придержал мяч, «связал» соперника, тем более он опытный игрок и всегда приносит пользу команде.



– Во сколько президент клуба оценил вашу победу?



– Без комментариев.



– Это Ваша первая крупная победа. Какие были ощущения после финального свистка?



– Даже не знаю, побежал к ребятам отблагодарить их. Потому что играя вдевятером (а последние тридцать секунд на поле было даже восемь полевых игроков), они показали бойцовских характер и командный дух. Дух команды, которая вне зависимости от того, играет ли она в меньшинстве или в равных составах, показывает, что такое ко-ман-да!



– После сегодняшнего душа клуб подарит Вам новый костюм в виде бонуса?



– Зачем? Все нормально!



– Как Вам кубковый матч в Харькове, болельщики, стадион, атмосфера матча?



– Прекрасная атмосфера. У каждого клуба была своя армия поклонников. Наши болельщики были двенадцатым игроком вместе с нами, в любую минуту вы видели, как они нас поддерживали. И после окончания игры мы сделали круг почёта и поблагодарили также болельщиков донецкого «Металлурга», за то, что они приехали и болели за свою команду. Плюс ещё мы слышали хорошие возгласы от харьковских фанатов, они сидели на своих местах. По-моему, с их стороны было несколько хороших слов в адрес «Таврии», хотя они держали нейтральную сторону.

P.S.



Едва дождавшись окончания награждения, я позвонил Анатолию Николаевичу Заяеву, который был на седьмом небе от счастья – его «Таврия» снова на вершине славы!



– Анатолий Николаевич, от всей души поздравляю вас с победой! Честно говоря, перед матчем не очень верил в успех «Таврии» – уж очень здорово выглядел «Металлург»!..



– Вы же знаете – я никогда не обманываю! И на этот раз я чувствовал, что мы победим. У нас подобрались отличные игроки – способные на многое… Да и Коля Пучков знает, как их держать в тонусе.



– Сергей Куницын оделся на этот матч в такой же костюм, как и Ринат Ахметов перед Кубком УЕФА и это, кажется, помогло… Как вы относитесь к таким вещам?



– Как и все футболисты: очень тщательно готовлюсь к матчам и слежу за тем, чтобы не повторять прошлых ошибок…



– Выходит, это была победа «от кутюр»?



– Сильному всегда везет!



– Я рад за Лаки Идахора, который когда-то играл в «Динамо» и тоже терзал оборону соперников. По-моему, он – настоящий патриот команды и готов ради победы выкладываться на все двести пятьдесят процентов… Удивляюсь, почему он не подошел «Динамо»…



– Мне он и в Киеве нравился. В «Таврии» Лаки часто забивает самые важные голы… В Киеве даже Шацких не подошел!..



– Вы не передумали возрождать «Полесье» – в Житомире вас заждались?



– Не все от меня зависит. Хоть говорят, что в футбол деньги не играют, но и без денег серьезную команду не создашь!..



