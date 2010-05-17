Плей-офф: Какой финал без «Азовмаша»?

В столичной паре «Будивельнык» – БК «Киев» особенных сюрпризов не ожидалось. «Будивельнык» – команда сильнее по составу, да и скамейка запасных у «строителей» куда длиннее, чем у «волков». Для таких важных игр, как полуфинальные, где выкладываться нужно по полной – фактор немаловажный. Первые две встречи закончились победами «Будивельныка», хоть БК «Киев» и выглядел достойным соперником главного претендента на золотые медали Суперлиги. То, что «волки» вряд ли выйдут победителями из серии до трех побед, было понятно изначально. Но на то, что молодость и целеустремленность подопечных Виталия Черния хотя бы в одной встрече превзойдет опыт подопечных Андрея Подковырова, большинство любителей украинского баскетбола все же рассчитывали. Но то ли «волки» не сильно-то и стремились к победе над своими столичными визави, а решили приберечь силы на борьбу за бронзовые медали. А может им действительно не хватило сил в третьей встрече... В общем, серию команда Виталия Черния проиграла всухую.



После двух номинально выездных встреч серия переехала в большой зал «Меридиана», где БК «Киев» необходимо было брать оба матча. Но уже со старта третьей (как затем оказалось – и последней) игры вперед ушли гости – сначала четким был Гуинн, за ним Анисимов. Таким образом, к середине первой четверти счет на табло был 1:5. Вторая половина четверти оказалась более результативной. Лидировал «Будивельнык», а «Киев» постоянно пытался его догнать, даже трижды сравнивал счет. Последнюю ничью развязал эль-Амин четким броском на последней секунде – первая четверть закончилась с небольшим преимуществом гостей 14:12.



За первую минуту второго периода все тот же эль-Амин дважды попадает по кольцу соперника. Еще точному броску от Зиммермана и Малыша – и «Будивельнык» уже в отрыве с «+8» (14:22). За оставшиеся семь минут первой половины игры «Киев» изо всех сил пытался исправить положение – активно работали Липовый, Брянцев. После «трехи» от Швеца разрыв сократился до вполне преодолимых «-4». На большее «Киев» не хватило. Снова атака гостей на последних секундах четверти – и «Будивельнык» заканчивает первую половину встречи с пятью очками преимущества.



После перерыва Киев стал активно атаковать, дабы сократить отставание, и в результате даже вышел вперед. После града точных попаданий с различных дистанций – 46:41 в пользу «волков». Оговоримся – это заслуга не только подопечных Виталлия Черния. Просто «строители» немного расслабились как в защите, так и в нападении – в такой ситуации они вполне могли себе это позволить. Но удержать это преимущество не удалось. Тут сказалась усталость, как следствие короткой скамейки, да и «строители» сдавать игру вовсе не собирались – ни к чему им был еще один или два выматывающих матча. Намного важнее были бы дополнительные два дня подготовки к финальному противостоянию. Третью четверть гости закончили еще с минимальным отставанием, а в четвертой полностью разгромили своих земляков-соперников. В итоге «Будивельнык» стает первым финалистом нынешнего сезона, пока не потерпев в плей-офф ни одного поражения.



БК «Киев» – «Будивельнык» – 57:68 (12:14, 14:17, 23:17, 8:20)

12 мая. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: В. Драбиковский, С. Защук, А. Озолс (все – Киев).

БК «Киев»: Лукашов (6 + 6 подборов + 5 передач), Забирченко (3 + 4 передачи + 4 подбора), Пустозвонов (10 + 7 подборов + 4 передачи), Салтовец (11 + 5 подборов), Кравцов (10 + 5 потерь) – старт; Швец (9), Липовый (5), Брянцев (3).

Главный тренер Виталий Черний.

«Будивельник»: эль-Амин (13 + 5 перехватов), М. Балашов (18), Дроздов (3 + 12 подборов), Гуинн (8), М. Анисимов (11 + 6 подборов) – старт; Малыш (8), Неруш (5), Зиммерман (2), Яковлев, Стефанишин.

Главный тренер Андрей Подковыров.

Счет в серии – 0:3. «Будивельник» выходит в финал.



Во второй паре «Ферро»-«Азовмаш» было все не так однозначно, как у киевлян – после двух матчей в Запорожье счет в серии был ничейный. Команды, в принципе, по потенциалу были равными, так что никто не исключал затягивания серии вплоть до пятого матча. Мотивации к победе, безусловно, больше было у действующих чемпионов Суперлиги. Тем более, что у «Ферро» задача-минимум на сезон уже была выполнена успешно – Кубок Суперлиги обеспечил запорожцам путевку в еврокубки. А вот «Азовмаш», который еще в середине сезона не попадал в первую половину турнирной таблицы, продемонстрировал свою заряженность на борьбу хотя бы тем, что, выйдя в плей-офф с шестого места, успешно дошел до полуфинала. Как же он мог позволить, чтобы впервые за большое количество лет финальные игры Суперлиги обошлись без мариупольского клуба? Плюс добавим тот фактор, что после ничьей в Запорожье две игры «львы» играли в родных стенах – вот вам и логичность выхода подопечных Сергея Завалина в финал.



Третья игра, как и предыдущие две, была быстрой и результативной. К тому же обе команды сделали ставку на дальние броски. «Ферро» в этот раз подвела защита – множество неточностей и ошибок, подаривших «Азовмашу» возможность заработать 24 очка с линии (против 14 бросков «Ферро»). Вот этих десяти очков в результате и не хватило подопечным Кирилла Большакова. Конечно, дело тут не только в штрафных – просто «Азовмаш» выглядел более сыгранным и четким.



Да, поначалу предпочтительнее выглядели гости – как результат «+5» под конец первой четверти (25:20). Причем, 8 из 25 очков запорожцев на счету у Стивена Берта, который за это время сделал еще парочку передач. Но несколько точных штрафных бросков «Азовмаша» плюс две «трехи» от Ярутиса вывели «Азовмаш» вперед на четвертой минуте второй четверти. А последующий рывок «львов» 9:0 усложнил и без того нелегкую задачу подопечных Кирилла Большакова. Справиться с ней им не удалось до самого конца поединка. И хоть в начале четвертой десятиминутки «Ферро» сократил разрыв до пяти очков (71:76), но на большее его не хватило. И вот «Азовмаш», имея в запасе еще одну домашнюю встречу, приблизился к финалу на расстояние вытянутой руки.



«Азовмаш» – «Ферро»-ЗНТУ – 107:97 (20:25, 27:14, 29:29, 31:29)

12 мая. Мариуполь. СК «Азовмаш».

Арбитры: Б. Рыжик (Киев), С. Чебышев (Харьков), В. Педьев (Одесса).

«Азовмаш»: Карри (23 + 5 подборов + 4 передачи), Байда (3), Хаус (14 + 7 перехватов + 6 подборов + 5 передач), Александер (20 + 4 передачи), Ризвич (10 + 5 подборов + 3 блок-шота) – старт; Ярутис (17), Скутельник (14), Ившин (4), Подорванный (2).

Главный тренер Сергей Завалин.

«Ферро»: Рыбалко (11 + 5 передач), Бертт (25), Тиггс (19 + 5 подборов), Томас (14 + 7 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Чемякин (5) – старт; Хантер (17 + 8 подборов), Кондрусевич (4), Чариков (2), Змитрович, Е. Большаков, Овдеенко.

Главный тренер Кирилл Большаков.

Счет в серии – 2:1.



Теперь дело оставалось за малым – выиграть еще одну игру и спокойно готовиться к финалу. Задача не из легких – надо было абстрагироваться еще и от внешних психологических факторов: накануне четвертой игры стало известно об исключении «Азовмаша» из Еврокубков и приближающейся рекомендации FIBA об исключении «львов» из чемпионата Украины из-за неуважения контрактных обязательств к экс-центровому Ремону ван де Харе. В такой ситуации главным было настроиться на победу, ведь с таким решением Международной федерации баскетбола для мариупольцев уже не было большой разницы какое место занимать в чемпионате Украины. Конечно, руководство клуба наверняка будет искать пути решения проблемы, но уже одно то, что оно позволило ситуации развиться до такой степени, вполне могло убить всякую мотивацию у игроков, подспудно боящихся повторения судьбы ван де Харе. Получилось наоборот – «львы» по-звериному рассерженные положением дел в клубе, завершили серию третьей победой. В первую очередь руками Хауса и Ризвича, которые отменно отыграли весь матч. Сначала хозяева заработали серьезное преимущество 25:13 еще в первой четверти. Последующие две четверти они уверенно удерживали свое преимущество и только в заключительной десятиминутке позволили себе расслабиться. «Львы» даже милостиво дали сопернику сократить разрыв под занавес встречи. Это суть дела не меняло – «Азовмаш» уже обеспечил себе попадание в решающую стадию плей-офф этого сезона. Осталось добавить, что первая финальная игра «Будивельнык» – «Азовмаш» состоится 21 мая в Киеве.



«Азовмаш» – «Ферро»-ЗНТУ – 90:83 (25:13, 21:20, 23:21, 21:29)

14 мая. Мариуполь. СК «Азовмаш».

Арбитры: В. Драбиковский, С. Защук, В. Исаченко (все – Киев).

«Азовмаш»: Карри (18), Байда (6), Хаус (26 + 7 перехватов + 7 подборов + 5 передач), Александер (16 + 7 передач + 6 подборов), Ризвич (10 + 9 подборов) – старт; Скутельник (10), Ившин (4), Подорванный, Ярутис.

Главный тренер Сергей Завалин.

«Ферро»: Рыбалко (6 + 5 подборов), Бертт (23 + 5 передач + 5 подборов), Тиггс (21 + 6 подборов), Томас (8 + 7 перехватов), Чемякин (5) – старт; Хантер (15 + 6 подборов), Кондрусевич (5), Чариков.

Главный тренер Кирилл Большаков.

Счет в серии – 3:1. «Азовмаш» выходит в финал.



Кратко об остальных командах. Бронзовые медали между собой разыграют «Ферро» и БК «Киев». К участнику утешительного финала, в котором команды будут бороться за 5-6 места, «Кривбассбаскету» после единственной в этом сезоне серии из пяти игр присоединилась ивано-франковская «Говерла». БК «Одесса» и «Днепр», соответственно, разыграют между собой 7-8 места.



Остальные команды Суперлиги сейчас играют в отдельном турнире, который является продолжением регулярного чемпионата, призванным определить претендента на вылет в Высшую лигу. Собственно, имя этого претендента было известно еще до старта турнира – им стал симферопольский клуб «Грифоны», который продолжает бить антирекорды по количеству проигранных матчей. 15 мая у крымской команды была, наверное, последняя реальная возможность одержать первую победу в Суперлиге в матче против «Днепр-Азота». «Грифоны» уверенно вели три четверти и только во второй половине заключительного периода они позволили сопернику вырваться вперед и проиграли с разницей в три очка 89:72.



