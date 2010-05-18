Тамара Карапетян: «На чемпионат Европы самбисты Украины поехали за свой счет»

В Минске (Беларусь) завершился чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин. В нем приняли участие ведущие спортсмены из 20 стран мира. Мужская сборная Украины заняла 4-е место в командном зачете, а женская – вошла в тройку сильнейших. В составе нашей команды в личном зачете одной из медалисток стала 26-летняя винничанка Тамара Карапетян, выступавшая в весовой категории 48 кг. Одна из самых опытных наших самбисток поделилась с корреспондентом «СПОРТглавреда» своими впечатлениями от соревнований и рассказала своих планах…



Тамара, в командном зачете сборные Украины давно не занимали призовых мест на чемпионатах Европы...



Да, в последний годы и у мужской, и у женской сборных Украины по самбо был некоторый спад – мы не входили в призовую тройку. Это было связано с недофинансированием. На официальные международные соревнования мы обычно ездили в неполном составе. Кроме того, в последние годы члены сборной Украины не проходят сборов даже перед чемпионатами мира и Европы!



В Минске сборная Украины была представлена в полном составе?



Да, это было связано с относительно небольшим расходами на дорогу. Кроме того, нашим борцам разрешали после первого дня соревнования уезжать домой, не дожидаясь закрытия соревнования.



Члены других команд поступали также?



Большинство команд не только не уехали раньше положенного, но и приехали за несколько дней до начала чемпионата Европы, чтобы наилучшим образом подготовиться. К примеру, не самая богатая сборная Армении в Минске провела 10-дневный сбор вместе со сборной Беларуси.



Ездили хоть не за свой счет?



Профильное министерство не выделило нам для поездки в Минск ничего. Ведь финансирование самбо в этом году еще не было открыто. Мне расходы за участие в чемпионате Европы пообещали вернуть после приезда винницкие спортивные руководители. Все сборники Украины или ездили в Беларусь за свой счет, или же искали финансовую поддержку на местном уровне.



Может быть, у спортивных функционеров не очень большой интерес к самбо, как к неолимпийскому виду спорта...



В прошлые годы я ездила на чемпионаты мира и Европы за счет средств министерства. В этом году, насколько я знаю, расходы на все виды спорта уменьшили. Но у некоторых неолимпийских видов (к примеру, у сумо) финансирование осталось сравнительно высоким. Сумоисты ездят на все соревнования за счет государственных средств, а также получают премии примерно в два раза больше, чем мы.



Какие премии должны вручить призерам Европы?



В прошлом году я получила от профильного министерства за 2-е место на чемпионате Европы 5 тысяч гривен. А вот за медали на чемпионате мира, который прошел в ноябре прошлого года, премий пока никому не дали. Поэтому важно не только, как нас будут премировать за успехи в Минске, но и когда это будет – через полгода, через год...



Что запомнилось в Минске?



Чистота, красота улиц, дорог. Везде – порядок. Дворец спорта, где мы выступали, находится рядом с гостиницей. И нас предупредили, чтобы никто не смел переходить дорогу в неположенном месте, так как сразу остановят милиционеры и оштрафуют. Понравилась четкая организация чемпионата – все по расписанию, никаких задержек.



За все годы в большом спорте ты побывала в десятках стран мира. Где больше всего понравилось?



Многие города больше подходят для экскурсий, нежели для жизни. К примеру, в Венеции вода цветет, по каналам плавает мусор. В Милане центр красив, а вся остальная часть города ужасно загрязнена. Мне понравилось в курортном болгарском городке Албена, где я побывала на соревнованиях трижды – уютный, чистый курорт на Черном море. Неподражаемая атмосфера в Тбилиси – старинные узенькие улочки, красивая архитектура, на улицах продают свежие хачапури и изделия из глины, сделанные руками местных умельцев. А вообще лучше всего – дома!



Сколько схваток ты провела на чемпионате Европы?



Три. В предварительном поединке победила литовку. В схватке за выход в финал уступила опытной белоруске Татьяне Москвиной, десятикратной чемпионке мира. А в поединке за 3-е место по баллам победила испанку.



Кто из украинцев стал чемпионом в Минске?



«Золото» выиграли Дмитрий Бабийчук (Львов – Нетешин Хмельницкой области) и Мария Остапюк (Ивано-Франковск). Всего в активе украинцев – десять медалей в личном зачете.



Ты профессиональная спортсменка или средства на жизнь тебе дает другая сфера деятельности?



Призовые в самбо небольшие. В Виннице я не получаю никакой помощи – стипендии платят лишь спортсменам не старше 18 лет. Я получаю зарплату, как штатный член сборной Украины. Но ее хватает лишь на еду. Витамины и специальное спортивное питание приходится покупать за свои деньги. Не всегда на это хватает средств, поэтому я обычно покупаю спортивное питание лишь перед крупными международными соревнованиями. Также я работаю преподавателем на кафедре физвоспитания Винницкого национального технического университета.



Работу и участие в соревнованиях удается совмещать без особых проблем?



Я работаю преподавателем на четверть ставки, поэтому времени на спорт хватает.



26 лет – отличный возраст для борца. Долго ли собираешься выступать на высшем мировом уровне?



В ноябре я собираюсь выступить на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Неизвестно, попаду ли вообще туда из-за нехватки финансирования сборной. Только перелет в Ташкент и назад стоит 700 долларов. А вся поездка – не менее тысячи долларов, поэтому за свой счет туда мало кто поедет. После ЧМ я и буду принимать решение о своей дальнейшей карьере. Ведь за 16 лет в спорте у меня накопилось много травм.



Тренером по самбо стать не собираешься?



Я сейчас помогаю проводить тренировки своему многолетнему наставнику Юрию Осипяну - заслуженному тренеру Украины. Мне нравится передавать свой опыт юным спортсменам. Но с такой маленькой зарплатой и таким малым уровнем финансирования поездок я не вижу особой перспективы в тренерской деятельности.



Справка. Тамара Карапетян – мастер спорта международного класса по самбо. Член сборной Украины по самбо с 2004 года. Семикратная чемпионка Украины. Чемпионка Европы и мира 2004 года. Многократный призер чемпионатов Европы и мира. Мастер спорта по дзюдо - неоднократный призер чемпионатов Украины.



Технические результаты чемпионата Европы по самбо в Беларуси:



Первый день



Мужчины



52 кг

1. Кузанашвили Ушанги (Грузия)

2. Бекетов Толобек (Россия)

3. Курлыпа Андрей (Беларусь)

3. Киракосян Тигран (Армения)



62 кг

1. Хергиани Нестор (Грузия)

2. Наку Октавиан (Молдова)

3. Хлыбов Илья (Россия)

3. Борисов Борис (Болгария)



74 кг

1. Бабийчук Дмитрий (Украина)

2. Мамулашвили Каха (Грузия)

3. Папов Степан (Беларусь)

3. Лебедев Илья (Россия)



90 кг

1. Черноскулов Альсим (Россия)

2. Карбелашвили Давид (Грузия)

3. Казусенок Андрей (Беларусь)

3. Евтимов Сашо (Болгария)



+100 кг

1. Рыбак Юрий (Беларусь)

2. Волков Андрей (Россия)

3. Илиев Иван (Болгария)

3. Джабали Абдель Хаким (Франция)



Женщины



48 кг

1. Рубель Полина (Россия)

2. Москвина Татьяна (Беларусь)

3. Карапетян Тамара (Украина)

3. Саркисян Рузанны (Армения)



56 кг

1. Алиева Марианна (Россия)

2. Пайм Анжела (Беларусь)

3. Степанова Калина (Болгария)

3. Делтос Роза (Франция)



64 кг

1. Оноприенко Екатерина (Россия)

2. Лешкова Анастасия (Беларусь)

3. Герасименко Надежда (Украина)

3. Карауш Валентина (Молдова)



72 кг

1. Галянт Светлана (Россия)

2. Радевич Катерина (Беларусь)

3. Милишич Тамара (Сербия)

3. Савенко Татьяна (Украина)



+ 80 кг

1. Барисик Юлия (Беларусь)

2. Балашова Анна (Россия)

3. Санта Пакините (Литва)

3. Давидко Ольга (Украина)



Второй день



Мужчины



57 кг

1. Машкович Антон (Беларусь)

2. Аткунов Амерген (Россия)

3. Папинашвили Амир (Грузия)

3. Варданян Ваган (Армения)



68 кг

1. Давыдов Денис (Россия)

2. Hахуцришвили Леван (Грузия)

3. Гасанов Емиль (Азерабайджан)

3. Базылев Дмитрий (Беларусь)



82 кг

1. Степаньков Алексей (Беларусь)

2. Полянсков Михаил (Россия)

3. Оскар Фернандез (Испания)

3. Балабан Сергей (Украина)



100 кг

1. Исаев Евгений (Россия)

2. Семочкин Евгений (Беларусь)

3. Милчев Милен (Болгария)

3. Вдовик Кирилл (Украина)



Женщины



52 кг

1. Остапюк Мария (Украина)

2. Проскура Мария (Россия)

3. Смилкович Мака (Сербия)

3. Кирилова Габриела (Болгария)



60 кг

1. Прокопенко Катерина (Беларусь)

2. Сайко Елена (Украина)

3. Цирцени Линда (Латвия)

3. Жернякова Татьяна (Россия)



68 кг

1. Усольцева Ольга (Россия)

2. Давыдова Мариана (Молдова)

3. Панаит Михаела (Румыния)

3. Семенюк Мария (Украина)



80 кг

1. Оряшкова Мария (Болгария)

2. Субботина Анна (Россия)

3. Кирпиченка Катерина (Беларусь)

3. Попеску Мария (Румыния)



