Европейский баскетбол: время менять имена

2006/10 – 2010/14

Иван Бодрогвары (Венгрия) – Иван Бодрогвары (Венгрия)

Сирил Куманс (Бельгия) – Сирил Куманс (Бельгия)

Мануэль Фернандес (Португалия) – Мануэль Фернандес (Португалия)

Джон Гонсалвеш (Гибралтар) – Джон Гонсалвеш (Гибралтар)

Мэрион Грэтхен (Люксембург) – Мэрион Грэтхен (Люксембург)

Вальтер Кашелик (Австрия) – Вальтер Кашелик (Австрия)

Борис Лалич (Хорватия) – Борис Лалич (Хорватия)

Антонио Мицци (Мальта) – Антонио Мицци (Мальта)

Милош Пражак (Чехия) – Милош Пражак (Чехия)

Хосе Луис Саес Регаладо (Испания) – Хосе Луис Саес Регаладо (Испания)

Лена Валлин Канци (Швеция) – Лена Валлин Канци (Швеция)

Инго Вайсс (Германия) – Инго Вайсс (Германия)

Астериос Зоис (Греция) – Астериос Зоис (Греция)

Иван Майнини (Франция) – Жан-Пьер Сютат (Франция)

Фаусто Майфреди (Италия) – Дино Менегин (Италия)

Марек Палюс (Польша) – Роман Людвичук (Польша)

Сергей Чернов (Россия) – Миндаугас Балчюнас (Литва)

Предраг Данилович (Сербия) – Мирсад Донлагич (Босния)

Тургай Демирель (Турция) – Тор Кристиан Бакен (Норвегия)

Биргитт Мельбюе (Дания) – Наташа Хришенкова (Словакия)

Ирми Олмерт (Израиль) – Ицток Ремс (Словения)

Олафур Рафнссон (Исландия) – Терри Донован (Англия)

Александр Волков (Украина) – Кармен Токала (Румыния)



http://basketball.perm.ru

На Генеральной Ассамблее европейского отдела Международной федерации баскетбола, которая собиралась в конце прошлой недели, на повестке дня стояло два вопроса – выбор кандидатуры представителя FIBA-Европа, который будет участвовать в выборах нового президента FIBA, и назначение нового главы организации. Оба решения, принятые на этой Ассамблее, стали довольно неожиданными для украинского обывателя. Правда, насколько они были неожиданными для представителей европейского баскетбола, можно еще поспорить.Сначала на голосование был поставлен первый вопрос. Как известно, в этом году истекает срок правления австралийца, и, согласно правилам ротации FIBA, его преемником должен был стать человек, представляющий Старый Свет. Одним из двух кандидатов, предложившим свою кандидатуру, был уверенный в своих силах президент FIBA-Европа. Именно во время его правления FIBA-Европа наконец-то смогла договориться с раскольниками из ULEB о сотрудничестве и реорганизовать долгое время существовавшую систему еврокубков из двух параллельных в одно целое. Если помните, ранее Евролига и Кубок ULEB существовали абсолютно независимо от Еврокубка FIBA и Кубка Вызова, которые курировала FIBA-Европа. В результате, европейский баскетбол получил три еврокубка, между которыми появилась система ротации клубов. Худой мир лучше хорошей ссоры, а порядок – половина успеха. Среди всех сделанных дел, данное достижение является наиболее значимым за время работы Вассилакопулоса на посту президента FIBA-Европа. И грек полагал, что этот фактор будет на его стороне, когда участники Генеральной Ассамблеи будут голосованием определять имя того, кого данная организация будет рекомендовать FIBA в качестве нового главы Международной федерации баскетбола.На поверку произошло все совершенно по-другому. Получив 30 голосов из общих 51-го, это право получил 65-летний президент федерации баскетбола Франции. Теперь осталось только пройти обязательную процедуру утверждения его кандидатуры на пост главного функционера мирового баскетбола на конгрессе FIBA 6 сентября, который пройдет во время чемпионата мира в Стамбуле.«Это фантастика! Я горд таким доверием со стороны своих коллег, – прокомментировал такой результат голосования Майнини. – Я всю свою жизнь посвятил баскетболу. Я всегда стремился к тому, чтобы баскетбол становился все лучше и лучше. И надеюсь, что, в случае моей победы на выборах в FIBA, мы будем вместе с FIBA-Европа развивать этот вид спорта на нашем континенте. На следующей неделе я встречаюсь с Патриком Бауманом, с которым я давно знаком и с которым, я уверен, мы сможем вместе нести эту нелегкую ношу. Есть три-четыре пути, идя по которым, мы сможем развивать мировой и европейский баскетбол. В первую очередь, это плотное сотрудничество с FIBA-Европа. Мы обсудим также возможность проведения чемпионата совместно с НБА, объединительного турнира с Африкой и будем все больше налаживать взаимоотношения европейского баскетбола с азиатским».К сожалению, невозможно досконально узнать, что руководило большинством участников Генеральной Ассамблеи, что они предпочли кандидатуру Майнини Вассилакопулосу, результат деятельности которого на высшем посту FIBA-Европа был на виду последние четыре года. Неизвестно, как отнесся к этому, если, конечно, ему не было глубоко параллельно, пока еще действующий президент FIBA Элфинстон. Австралиец отозвался о решении европейских коллег со свойственной ему толерантностью: «Это была гонка между двумя блестящими, опытными и высокопрофессиональными кандидатами. Я был уверен, что FIBA-Европа предложит нам действительно достойного преемника».Но настоящий шок баскетбольная общественность Старого Света испытала после обнародования результатов второго голосования. С еще более солидным отрывом (32 из 51) на выборах нового президента FIBA-Европа, место которого освободилось после окончания срока полномочий и ухода в гонку более высокого уровня Вассилакопулоса, победил– представитель уж совсем не баскетбольной Исландии. Причем опередил он не просто кого-нибудь, аиз Турции, чей баскетбол довольно высоко котируется в Европе. Мало того, Демиреля впоследствии не оказалось и в списке 23-х членов бюро FIBA-Европа, где он пребывал до сего момента.Если кто-то считает, что «новая метла по-новому метет», то отметим, что в вышеприведенном списке свое представительство потеряли всего шесть стран. Если, конечно, не считать Исландии, интересы которой будет продолжать соблюдать новоизбранный президент федерации. Среди фамилий этой шестерки, помимо Демиреля, нет основателей Единой Лиги ВТБ президента Российской федерации баскетболаи президента нашей ФБУ. Отметили и гражданство генерального секретаря FIBA-Европа(оставшегося при должности и при новом президенте), исключив из членов бюро израильтянина. Вместо них в списке появились функционеры из Боснии, Норвегии, Румынии, Словении, Словакии, Литвы и будущей хозяйки Олимпийских Игр-2012 Англии. Кстати, отметим одну интересную деталь – во время правления Вассилакопулоса, в исполнительном комитете присутствовал еще один грек –. Окончание срока правления Вассилакопулоса лишило любителей позлословить почвы для кривотолков. Теперь Грецию никто не назовет протеже президента. Казначеем FIBA-Европа остался голландецПрежде, чем мы перейдем к обнародованию «списка 23-х», вкратце напомним обязанности входящих в него членов. Итак, именно эти люди избирают первого и второго вице-президентов FIBA-Европа (Рафнссон, как мы уже говорили, был избран голосованием всех 51 представителя Ассамблеи), имеют право снять с должности генерального секретаря (этот человек официально на заседаниях выполняет функцию консультанта – но это официально). На их плечи ложится принятие планов развития и путей выполнения задач федерации, контроль организации международных соревнований – еврокубков, чемпионатов континента, Финалов Четырех, семинаров и прочих мероприятий, а также принятие бюджета, финансовая политика – вплоть до изменения устава FIBA-Европа. Именно от этих функций и были отстранены Волков с Черновым, обладающие вроде бы недюжинным опытом в организации различного рода проектов – от дебютного Матча Всех Звезд Евролиги FIBA, когда основы этого мероприятия закладывались с нуля, и до появления ЕЛ ВТБ, которая хоть и со скрипом, но все же существует уже третий год.Вот теперь и приведем «список 23-х» образца 2006-2010 и 2010-2014. отметим, что, согласно нормам FIBA-Европа, в нем обязательно должны присутствовать как минимум две представительницы прекрасного пола.«Хочу сказать, что я получил такую поддержку, которой даже не ожидал, – сказал напоследок новоизбранный президент FIBA-Европа Олафур Рафнссон. – Быть главой такой организации – это большая ответственность, но я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие. Люди, которые на этом собрании представляют свои федерации, полны энергии и желания. Если нам удастся правильно реализовать эту энергию, мы будем застрахованы от любых ошибок. Я уверен, что мы имеем все возможности для этого. Сейчас же нужно суметь найти общую точку зрения, сформировать новое бюро FIBA-Европа и принять первое общее решение. Главное – не расслабляться. Впереди еще много работы».Что же произошло, почему судьбоносные решения были приняты не в пользу неплохо отработавшего на своем посту Вассилакопулоса, представителя довольно успешной в баскетбольном смысле Турции, почему избавились от вроде бы радеющего за баскетбол во всем мире Волкова? За что или против чего голосовали участники Ассамблеи в минувший уик-энд? К сожалению, если на то были объективные причины, то никто нам их разъяснять не будет, а самим высказывать свои суждения, не имея возможности всесторонне ознакомиться с ситуацией, не представляется возможным. Например, было известно, что, помимо Рафнссона и Демиреля на пост президента FIBA-Европа подавали и представители Греции и Латвии, но их заявки якобы дошли с опозданием – говорят, виновата почта. Опять же неизвестно, правда это или нет и кто виноват, если правда. Есть, конечно, люди, которые не скрывают эмоций в силу своего характера. Одним из таких является как раз президент РФБ Сергей Чернов, цитаты из интервью которого хочется привести напоследок как одну из довольно реакционных точек зрения, причем отметим, насколько уверенно Чернов говорил о планах на будущее до голосования (например, о близкой отставке Занолина) и как рвал и метал после него.За два месяца до Генеральной Ассамблеи: «В последние годы я очень сильно критиковал работу генерального секретаря FIBA-Европа Нара Занолина. Думаю, это повлияло на то, что Финал Четырех Кубка Европы отдали Валенсии. Уход Занолина, то, что он состоится, это сто процентов.В мае состоятся выборы, будет избран новый президент FIBA-Европа, новые члены бюро. Мы провели много переговоров и пришли к общему мнению. Среди членов бюро очень мало представителей действительно сильных баскетбольных стран. Есть представитель Андорры, где три улицы и два девятиэтажных дома, Гибралтара, Мальты, Исландии – стран, где ни одна команда не играет ни в каких европейских чемпионатах. Зато нет призера большинства чемпионатов Европы Литвы (здесь Чернов нагнетает обстановку, намеренно не упоминая о представителях Франции, Испании, Германии, Греции, Италии, –). Вот один из претендентов на пост президента FIBA-Европы тоже исландец, и он планирует вершить судьбы Франции, Италии, России, Турции. И его поддерживает сегодняшний секретарь. Ну, ребята, мы так до абсурда дойдем. Решено, что в бюро обязательно должны быть десять сильнейших стран – Россия, Греция, Франция и другие». (После обнародования результатов выборов: «Итог выборов сформулировать просто: генеральный секретарь FIBA-Европа Нар Занолин устроил заговор. Он провел работу с целью исключить попадание в бюро стран восточного блока: России, Украины, Сербии, Хорватии, Турции, Израиля. В то же время в бюро европейской федерации вошли представители государств, в которых для развития баскетбола не делается ничего. Выборы президента тоже проходили странно: изначально было три кандидата, но затем представителя Латвии неожиданно сняли – якобы на несколько часов опоздала официальная заявка. В результате вместо президента получилась кукла, которой будет управлять генеральный секретарь. При таком составе бюро по всем вопросам будут приниматься те решения, которые выгодны именно генсеку, а не 51 стране, входящей в континентальную федерацию». (Заговор от Занолина? Может быть. Если бы еще суметь понять, для чего такой заговор был организован. Кто именно «плохие дяди» – Нар Занолин или те от кого он «избавился»? А может все вместе в равной степени? Власть – лакомый кусочек, приносящий не только внутреннее удовлетворение, но и определенные блага. Как оценивать, например, работу Волкова в качестве члена бюро, когда он не только добился проведения первого в истории Матча Всех Звезд Евролиги FIBA в Киеве, но и как-то выбил из FIBA-Европа несколько wild-card в еврокубках для украинских клубов, в том числе и для из ниоткуда появившегося БК «Донецк»? Хорошо это или плохо? Наступил ли он этим на горло какой-либо иной европейской стране? Мало верится, но такая вероятность существует и, забыв об ура-патриотизме, согласимся, что в таком случае это было бы некрасиво. Действительно ли Сергей Чернов печется о всем европейском баскетболе или же посредством связей в FIBA-Европа решает свои локальные задачи – например, о поднятии уровня и прибыльности Единой Лиги ВТБ? Пока что одно мы знаем точно – со сменой власти осуществить похожие схемы будет сложнее. Надеемся лишь, что Чернов ошибается, и новое руководство FIBA-Европа все-таки является самостоятельно думающей единицей, и его работа будет на благо всему европейскому баскетболу. А, значит, в определенной, честной мере, и украинскому.