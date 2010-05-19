В «гнезде» «Арсенала» нас знакомили с новым руководством

19 мая 2010, 10:13

Правда, игроки пока еще отдыхают… А вот новый тренерский штаб уже укомплектован и готовит планы реализации задуманного руководством клуба.

Вчера президент ФК «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович в своем офисе представил журналистам нового главного тренера команды и нового старого начальника команды…
– Я рад видеть вас всех в «гнезде» «Арсенала» – всех, кто нас любит и даже тех, кто нас пока еще не полюбил. Вы собрались сюда, чтобы познакомиться с главным тренером «Арсенала» – господином Бакаловым и начальником команды – господином Томахом.

– Какие задачи поставите перед тренерским штабом в этом сезоне?

– Задачи уже поставлены: и уже под них тренеры просят, что им надо… В следующем сезоне команда должна бороться за «еврозону» – подбор игроков позволяет. Все остальное нас не удовлетворит.

– Каковы условия контракта?

– Если вас интересует контракт с тренером: уверяю вас – не хуже, чем у журналистов на вашем канале…

– А подробнее?

– А вы о своем можете рассказать?

– Коммерческая тайна…

– Зачем же вы тогда спрашиваете нас?..

– А можно узнать, на сколько лет заключен контракт?

– На два года, с правом продления, если мы понравимся друг другу…

– Ходили слухи, что к вам собирается Бессонов… Назывались и другие фамилии…

– Те уважаемые фамилии, о которых вы говорите, я лично вообще никогда не рассматривал, а тот, что пресса их рассматривает – не мой вопрос. Если честно, то в прессе мелькали разные фамилии: и на «М», и на «Г», и на другие буквы – вполне уважаемые люди, но я с ними никогда не разговаривал.

Второе, вы прекрасно знаете историю клуба, так что ни для кого не секрет, что после Заварова мы работали с Грозным, перед которым я испытываю огромный пиетет и уважение. Я считаю его выдающимся тренером, но после того, как в прессе появились обвинения Грозного в каких-то нелицеприятных вещах, я как президент не имею права до окончания судебных разбирательств рассматривать его кандидатуру. Было решено, что идеальными для нас являются люди, с которыми мы прошли эту школу жизни.

Мне было важно для себя понять, чего же мы хотим… Других кандидатур мы вообще-то не искали, а после того, как поговорили с тренерами и узнали, что они готовы взять на себя такую нагрузку, кроме того, оказалось, что на многие вещи мы смотрим одинаково. Вот тогда и было принято окончательное решение.

Что касается главного тренера, то этот человек рос вместе с «Арсеналом», вместе с нами «выходил из коротких штанишек», возглавлял команду в последних победных матчах. Так что, по моему мнению, его видение футбола позволяет ему возглавлять тренерский штаб «Арсенала». Правда у Юрия Михайловича имеется существенный недостаток – возраст!.. Но, как вы знаете, с годами этот недостаток легко исправляется. Поэтому мы и пригласили на должность начальника команды опытнейшего специалиста.

Что касается господина Томаха, которого вы все прекрасно знаете, то это – авторитетный и известный человек в футболе. Открою маленький секрет: Сан Саныч когда-то тренировал господина Бакалова… Нам нужен именно такой начальник команды.

– Кто будет работать в тренерском щтабе?

Бакалов:

– Моими помощниками будут, как вы уже слышали – Сан Саныч Томах, а также Сергей Булавин, который помогал мне в молодежном составе, и Павел Блажаев – тренер вратарей.

– Кандидатура Евсеева рассматривалась?

Рабинович:

– Если вы имеете в виду тренера Евсеева, то у него закончился контракт и он не пожелал его продлевать…

– Какие будут функциональные обязанности Томаха и, второе – что слышно с арендой «Старта»?

– Что касается тренерского штаба, то они сами распределят свои функции – не мне им подсказывать, как строить отношения. Второе, что касается стадиона «Старт», то я никогда и никому не говорил о «Старте». И вообще мне очень трудно комментировать каждую появляющуюся новость: очевидно, потому, что мы – народ популярный, о нас многое пишут… Действительно, с группой строителей я ездил на «Старт» и, кроме этого, еще на четыре площадки. Со всеми разговаривали, в том числе и с вице-премьером Колесниковым – он тоже нашей ситуацией тоже, слава Богу, озаботился… Вчера разговаривал и с Черновецким. Все понимают, что что-то надо делать, но сказать, что в каком-то месте мы достигли какого-то более-менее положительного результата, не могу – ноль!.. Единственное, в чем могу признаться: дал официальную бумагу, что любой участок, на котором нам разрешат строить, мы готовы выкупить – не надо нам ничего дарить. Дайте нам за наши деньги землю, дайте возможность построить на ней стадион и мы будем его бесплатно предоставлять городу под всевозможные спортивные мероприятия. Попросили дать еще одну бумагу, в которой мы обязались на предоставленной территории ничего, кроме стадиона, не строить. Надеюсь, что все это сдвинется…

– Хотелось бы услышать хотя бы краткую информацию о главном тренере…

– Я – коренной киевлянин – здесь родился и вырос. Профессиональную карьеру футболиста начинал тоже здесь. Долгие годы играл в Запорожье – в «Торпедо» и «Металлурге», где тогда работал Сан Саныч... Потом были Ровно, Черкассы… Тренерскую деятельность начал с малышей, потом постепенно поднимался по ступенькам и дошел до молодежного состава…

– Задача попасть в еврокубки – непростая. Наверное, вы обращались к руководству с какими-то просьбами и по усилению состава, в том числе…

Рабинович:

– Позвольте мне ответить на этот вопрос. Мы договорились с Юрием Михайловичем особого ажиотажа вокруг кадровых изменений не поднимать. Кто-то уйдет из команды, целому ряду игроков мы продлили аренду, кого-то мы еще посмотрим на сборах… Тренеры меня пока что попросили о покупке лишь одного футболиста, который нам вполне доступен – с ним мы ведем переговоры и, думаю, что в ближайшее время мы вам об этом объявим. Если будут у тренеров другие пожелания, то под ту задачу, которая поставлена перед командой, мы эти вопросы будем рассматривать.

– Вы ожидали, что будете тренировать команду Премьер-лиги?

Бакалов:

– Каждый человек о чем-то мечтает и старается ставить перед собой какие-то задачи… Конечно, о чем-то подобном я мечтал – будем считать, что моя мечта реализовалась.

– Можно узнать, с кем продлили контракты? В частности, Воробей остается?..

– Фамилии игроков, с которыми мы продлили контракты, «вывешены» на сайте. С остальными – не продлили… Мы начинаем сборы раньше всех – 1-го июня, и поиграем недельку, после чего тренеры вынесут окончательный вердикт… А 3-го мы продолжим хорошую традицию – встречаемся с журналистами на нашей базе и после непродолжительной беседы сыграем в футбол…

– А вы будете играть? Или только – пробивать пенальти?..

– Хорошо, что вы мне об этом напомнили. Где я прочитал, что в «Арсенале» специально устраивают товарищеский матч, чтобы Рабинович забил гол… Неправда, пока я еще не забил ни одного гола.

– Евгений Карельский, газета «Новая»:

– Александр Александрович, здесь среди пишущей братии сидит несколько древних людей, которые помнят, как вы держали оплот обороны запорожского «Металлурга»… Наверное, вы уже обсуждали с Юрием Бакаловым, в какой футбол будет играть «Арсенал». Поделитесь с нами этим секретом: в защитный или атакующий?.. Будете ли вы «сидеть в окопах» или станете вынуждать к этому своих соперников?

– Вы и меня причислили к «древним»?.. Скажу вам откровенно: все зависит от того, с каким составом мы начнем сезон. Во всяком случае, мы собираемся играть в зрелищный атакующий футбол. Но это не значит, что мы будем пренебрегать надежной обороной, с которой все и начинается. Надеюсь, что нам удастся достичь гармонии в игре – правильного сочетания атакующих и оборонительных действий…Думаю, мы способны решить те задачи, которые поставил перед нами президент.

– А теперь вопрос к вам, Вадим Зиновьевич. Предположим, что в первых пяти-шести играх «Арсенал» две встречи выиграет, а в остальных сыграет вничью и не займет подобающее столичному клубу лидирующее место. Может ли быть уверенным штаб Юрия Бакалова, что вы на это будете терпеливо реагировать и не станете принимать каких-то спонтанных решений, а дадите карт-бланш в том, что, как минимум, до зимы не следует ожидать каких-то сложностей?..

– Был такой знаменитый генерал Чинчибадзе (в рассказе Андронникова), который подойдя к солдату, предложил ему смоделировать ситуацию: «Наступает немецкий танк и ты от него убегаешь – какими будут твои действия?» «Я не могу себе представить такую позорную ситуацию, чтобы я убегал от танка!» – гордо ответил солдат. Так же и вы предлагаете мне смоделировать ситуацию, которую я не могу себе представить… Пусть это будет у другой команды – не нашей. Что касается нас, то у нас такого не будет, так как тренерский штаб имеет полную свободу действий. А в случае неприятностей (в футболе случается всякое), не надо готовиться к подобного рода вещам, а ко всему надо относиться философски и с оптимизмом. Лучше вы смоделируйте другую ситуацию: прошло шесть туров, а вы на первом месте и все отстают на восемь очков – не продлите ли вы сразу контракт еще на четыре года? Это был бы разумный вопрос…

– Можно еще один вопрос? Мелькнули непроверенные данные, что Жлхемар и Бито не будут далее играть?

– Почему же непроверенные? Эссола, Жоземар и Бито уведомили о том, что контракт с ними продлеваться не будет.

– Два коротких вопроса: кто в клубе занимается селекцией и будете ли вы ставить перед командой задачу опередить «Оболонь» в «чемпионате Киева»?

– Главный тренер будет решать, кто чем в его штабе будет заниматься. Что касается «Оболони» – такую задачу мы перед собой не ставим. Наша задача занять максимально высокое место в таблице, соответствующее уровню нашей команды. Если мы займем третье место, а «Оболонь» – второе, я буду только счастлив.

Если вопросов больше нет, разрешите вручить тренерам наши фирменные шарфы и вас покинуть.

Евгений Карельский:

– Можно ли считать началом вашего тренерского опыта то, что вы были играющим тренером «Кремня» и Семен Осиновский, будучи главным тренером, считался с вашим мнением и вы вместе принимали решение по тактике?.. Мне помнится, что вы где-то говорили о том, что, когда вы играли в этой далеко не элитной команде, вас радовало, что на всех играх 80-90% мест было занято… Собираетесь ли вы добиваться того, чтобы на всех аренах, где будет играть «Арсенале», наблюдалась такая же картина?

– По первому вопросу. Какие-то нюансы мы с Семеном Михайловичем обсуждали. Прислушивался ли он ко мне? Я к тому времени был уже опытным футболистом и был ближе к игрокам – кое-что, конечно же, мог подсказать… Но решение всегда было за главным тренером… Но отправной точкой в моей тренерской деятельности было начало работы с молодежным составом «Арсенала». По поводу зрителей могу согласиться, что все будет зависеть от нас, тренеров и футболистов, – если будет игра и будут победы, то зрители, конечно, будут ходить. Если команда будет показывать унылый футбол и не будет результата, то никакими коврижками зрителей на трибуны не заманишь.

– Каким вы видите «Арсенал»? Какой должна быть команда, чтобы решить поставленные задачи?

– Команда уже есть! Вы видели последние игры – не скажу, что мы выглядели идеально, но отдельные, понравившиеся нам фрагменты игры, мы будем прививать команде и в новом сезоне. Думаю, по составу и квалификации футболистов мы вполне способны выполнить поставленные перед нами задачи.

– Будете ли вы разделять приоритеты в чемпионате и Кубке Украины?

– Нет. Как я и сказал, мы должны показывать достойную игру, которая будет нравиться зрителям. А разделать чемпионат и Кубок Украины мы не станем. В обоих турнирах мы будем играть в полную силу, стараться добиваться максимального результата.

– Какая ситуация с Ярославом Захаревичем?

– С ним ведутся переговоры: пока вопрос открыт...

– Вы уже определились со сборами?

– Вадим Зиновьевич уже об этом говорил… Мы начинаем, наверное, раньше других – выходим из отпуска 1-го июня. Надо более качественно познакомиться с ребятами, с предложенными нами требованиями. Не могу сказать, что это будут какие-то кардинально новые требования – слегка изменены… Сборы пройдут в три этапа. Первый этап – глобальное медообследование. Потом будет втягивающая работа – люди вернуться после отдыха. Затем будет ударный цикл. И последний сбор – игровой. Где будем проводить сборы, пока не определились – варианты прорабатываются.

– Насколько плотной будет работа с прессой: имею в виду, в частности, посещение тренировок?

– В наших планах это имеется: только что мы с Сан Санычем обсуждали эту тему. Постараемся ничего ни от кого не скрывать: подготовка команды – небольшая тайна… Будем проводить открытые тренировки, привлечем к совместным тренировкам детскую школу…

– Тяжело ли работать с командой, костяк которой составляют арендованные игроки?

– Есть ряд арендованных игроков, в отношении которых руководство идет нам на встречу и с теми, кто действительно нужен «Арсеналу», постепенно подписываются полноценные контракты.

– Как бы вы оценили сегодняшнее состояние Виталия Ревы?

– Честно говоря, я бы не хотел делать какие-то публичные выводы. Было уже много вопросов о его ошибках и пропущенных голах. Я не считаю возможным обсуждать это в прессе, так как это – наши внутренние дела. Нельзя на человеке ставить крест и делать далеко идущие выводы из-за того, что он пропустил гол или неудачно сыграл. Вратарь – позиция особенная. Потому, что он стоит на последнем рубеже и его ошибки более очевидны, чем у других. Но ошибаются все. И не только на футбольном поле!.. Так остро вопрос стоять не должен.

– Евгений Карельский:

– Александр Александрович, в последние два года вы взвалили на себя неподъемную ношу: тренировали команду мастеров и региональную юношескую академию… В двух словах расскажите, в каком состоянии находится наш детский футбол и есть ли на примете ребята, из тех, что вы тренировали в Моршине, которые могут попасть в молодежный состав, а потом и в «основу»?

Томах:

– Скажу откровенно: задача команды мастеров состоит не только в том, чтобы задействовать опытных игроков, но и подыскивать ребят, которые в дальнейшем себя зарекомендовали. Я благодарен судьбе, что мне удалось поработать во Львовской области, понравилось, как относятся к футболу в Моршине, где открыта академия, есть и хорошие поля, и база. Думаю, в какой-то степени я им помог… Надо сказать, что школа «Арсенала» работает неплохо, так что мы на нее рассчитываем. Те же Лысенко, Богданов и Захаревич прошли школу дубля… Какие-то росточки пробиваются – будем работать в этом направлении. В Моршине я на некоторых ребят обратил внимание – будем за ними следить…

– Подавая заявку на участие в новом сезоне, вы должны указать основное и резервное поля, на которых будете принимать соперников в домашних матчах…

– Тренироваться мы будем на своей базе в Счастливом. А вот в отношении заявки следует, наверное, обратиться к Вадиму Зиновьевичу. Во всяком случае, я уверен, что руководство сделает все возможное, чтобы команда ни в чем не нуждалась.

Справка. Ранее 44-летний Юрий Бакалов работал в детской школе «Арсенала», затем возглавлял молодежную команду клуба, а в конце минувшего чемпионата, после ухода Вячеслава Грозного, исполнял обязанности тренера главной команды. Под его руководством «Арсенал» одержал четыре победы подряд и лишь в последнем туре в равной борьбе уступил «Металлисту». В итоге киевский клуб занял в чемпионате Украины 7-е место.

С именем Александра Александровича Томаха – известного украинского футболиста и тренера, в первую очередь, связаны успехи запорожского футбола. В конце 70-х «Металлург» под руководством Томаха вырос из середняка второй лиги СССР в одного из лидеров первой. Плодотворно работал «Сан Саныч» и в Виннице, где в то время играли такие известные футболисты, как Иван Шарий, Виталий Косовский, Сергей Попов, Александр Горшков, Иван Гецко… Кстати, тогда ему помогал Вячеслав Грозный… А вместе с Ефимом Школьниковым Томах выводил в первую лигу черниговскую «Десну»…

Это уже второй приход в «Арсенал» Александра Томаха – два года назад он уже работал здесь спортивным директором. Вот как тогда охарактеризовал тогда своего спортивного директора президент клуба Вадим Рабинович:

«Томах – это человек, который фактически олицетворяет собой украинский футбол – с самого начала добивался он в нем определенных успехов. Такой человек нам как раз и был нужен – необходимо наставлять молодых, учить их уму-разуму, заниматься, так сказать, воспитанием. Воспитательной работой и подбором кадров. Это и будет его основная обязанность. А то, знаете ли, умение составлять контракты у нашей молодежи уже есть, а вот футбол любить они не умеют. Для того, чтобы привить им эту любовь, мы и взяли Томаха».

Сегодня, правда, киевский «Арсенал» нельзя назвать молодой командой – опытных игроков здесь не меньше, чем в «Динамо» или «Шахтере»… Пожалуй, лишь «Днепр» в плане стабильности состава превосходит киевлян. Думаю, можно рассчитывать, что молодому тренерскому штабу удастся использовать этот опыт для выполнения поставленных задач.

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