Виталий Кличко обещает настоящую битву (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко готовит серьезное испытание своему оппоненту Альберту Сосновски в поединке 29 мая. Украинец закачивает тренировочный процесс, он готов к любым сюрпризам, о которых заявляет молодой и амбициозный претендент.



Виталий Кличко:

- Это будет великолепный поединок! У Сосновски не такое громкое имя, как у Мохаммеда Али, но он очень сложный соперник, он жаждет победы и меня ожидает нелегкое сражение. Это будет настоящий чемпионский бой среди супертяжей. Вот почему я так серьезно готовлюсь к поединку, который доставит удовольствие каждому зрителю.



Уверен в своей победе и претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Альберт «Дракон» Сосновски (45-2-1, 27 KO). Несмотря на то, что эксперты скептически относятся к его предстоящему «свиданию» с украинцем, он говорит, что «шокирует мир».



Альберт Сосновски:



- Пришло мое время. Кличко достаточно «порулил» в супертяжёлом дивизионе. Я выиграю этот бой для всех моих польских фанов во всем мире! Поклонники Кличко вздрогнут и огорчатся 29 мая. Мне нечего терять, поэтому мои шансы растут. Я буду вести бой агрессивно, рисковать – иначе победы не добиться. Многие соперники Кличко выходили не драться с ним, а заработать денег или «выжить». Потому и проигрывали. Я же буду выкладываться на все 100%. Агрессивность, мобильность и скорость – вот залог моего успеха и моего чемпионства.



Билеты на Veltins Arena в Гельзенкирхене, как и в июне прошлого года, почти раскуплены.



