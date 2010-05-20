Владимир Сорока: «Президент федерации поныне не выплатил обещанную за победу на чемпионате Европы-2009 премию»

20 мая 2010, 15:32

Чемпион Европы-2009 по дзюдо рассказал «СПОРТглавреду» о причинах неудач в последние полгода и о том, как прервал их блестящей победой на этапе Кубка мира в Тунисе.

Чемпионским титулом на первенстве Европы-2009 в Тбилиси (Грузия) киевлянин Владимир Сорока всерьез замахнулся на статус мирового лидера весовой категории до 73 кг. Однако в дальнейшем одна неудача сменяла другую. Как оказалось, поражение в 1/8 финала чемпионата мира дало начало черной полосе в карьере талантливого дзюдоиста. В последующих турнирах Сорока опять не смог преодолеть первых раундов, а венцом неудачной серии стало поражение в стартовом поединке чемпионата Европы-2010 от мало известного болгарина Костадина Топалова.

Но не зря говорят, что класс спортсмена определяется его умением держать удар. В начале июня Владимир Сорока опять заявил о себе – блестящей победой в Тунисе на первой стадии олимпийской квалификации. В соревнованиях, что носили статус этапа Кубка мира, Владимир в частности одолел действующего чемпиона Европы Дирка Ван Тихельта, а также первого номера японской сборной Хироюки Акимото. Примечательно, что обоих грозных оппонентов Сорока победил чисто – на «иппон».

- В дзюдо сложно что-то предполагать наперед, - говорит Владимир корреспонденту «СПОРТглавреда» вскоре после возвращения из Африки. – Да, я был готов хорошо. Но у нас ведь такой вид спорта, где малейшая оплошность может обернуться поражением. Судите сами. В стартовой схватке против неизвестного мне ранее португальца Хорхе Фернандеса я вел два «юко». Но за десять секунд до окончания основных пяти минут Фернандес провел действие, которое судьи несправедливо оценили оценкой «ваза-ари». К счастью, наш протест был удовлетворен главным судьей. Решение трех судей на татами отменили и я пошел дальше. Но ведь чаще всего решение рефери остается в силе. Так что вполне могло произойти, что и в Тунисе, пусть и не по своей вине, я мог проиграть в стартовой схватке.

Выходит, что на всех соревнованиях в этом году (на World Masters в корейском Сувоне, на «Большом Шлеме» в Париже и на чемпионате Европы в Вене) вы провели всего по одному поединку и после этого прекращали выступления. Серия неудач наложила негативный психологический отпечаток?

Поверьте, что нет. Дело в том, что начиная с чемпионата мира, я сталкивался с не совсем объективным судейством. К примеру, на мировом первенстве в Роттердаме в схватке с Чол-Су Кимом из КНДР судьи не наказывали противника, стимулировали его к тому, чтобы быстрее закончить борьбу. Вместе с тем, в Роттердаме я травмировал руку, которая не позволила полноценно подготовиться к Гран-при в Дубаи. Но там я все равно выиграл две схватки. И мог победить в третьей, но судьи не засчитали стопроцентную оценку в конце поединка с поляком Кшиштофом Вилкомирским. А ведь до того они несколько раз могли наказать соперника за пассивность.  

Аналогичной была ситуация на «Большом Шлеме» в Токио. Там проиграл японцу Ясухиро Авано. Но как проиграл? Сначала провожу чистый бросок на «иппон», но судьи оценивают его «ваза-ари». А в конце схватки наоборот прием на «ваза-ари» проводит Авано, но его оценивают на «иппон». Что-то подобное произошло и в Сувоне, где японский рефери явно симпатизировал местному борцу – корейцу Бан Гюй-Ману. В Париже французу Уго Леграну проиграл из-за травмы – перелома носа. Это повреждение, к слову, вывело меня из строя и не позволило провести с командой сбор в Заросляке.

Если упомянутые вами соперники входят в число сильнейших представителей категории до 73 кг, то о болгарине Топалове, победившем вас в стартовой схватке чемпионата Европы, этого не скажешь…

Совершенно верно. Видимо, где-то недооценил соперника, плохо настроился, выбрал неправильную тактику. Кроме того, накануне этого чемпионата Европы мне было сложнее, чем перед прошлогодним Евро. У меня не было титула чемпиона континента. Соответственно, на меня не так серьезно, как сейчас, настраивались. К тому же Топалова я совсем не знал. На прошлогоднем чемпионате Европы боролся с его опытным соотечественником Георгием Георгиевым. Это куда более мастеровитый дзюдоист. Но его возможности я знал хорошо и уверенно с ним справился.

Перед чемпионатом Европы старший тренер мужской сборной Украины Виталий Дуброва в интервью «СПОРТглавреду» заметил, что команда сознательно не выходит на пик к континентальному первенству, поскольку впереди – олимпийская квалификация…

Меня это утверждение не касается. Возможно, остальные ребята действительно не готовились к чемпионату Европы целенаправленно. Но я по известным причинам на заключительном этапе подготовки тренировался отдельно. Признаюсь, настраивал себя на повторение достижения 2009 года. Но не получилось. К слову, командные соревнования, которые проходили уже после личного первенства, показали, что готов я был и в самом деле неплохо. В них я победил бронзового призера чемпионата Европы-2010 Уго Леграна, боролся на равных с серебряным призером тех соревнований Бартрадзом Кайтмазовым из России.

А возможно дело немного в другом? Практика ваших последних соревнований показывает, что с сильными соперниками вы боретесь заметно увереннее, чем с мало известными. Возможно, стоит лучше изучать тех дзюдоистов, на которых никто всерьез не рассчитывает?

Да мы и пытаемся изучать всех соперников подряд, без скидки на титулы! Просто за всеми не уследишь. Тех же Топалова и Фернандеса я увидел впервые. Но ничего, в дальнейшем я их уже не выпущу из виду. Впрочем, это дзюдо, здесь нет случайных людей. А потому решающим может оказаться любое движение.

Согласны, что на победном для вас этапе Кубка мира в Тунисе обороты вы набрали лишь на заключительной стадии соревнований?

Да. И мое счастье, что в стартовых схватках жребий избрал мне не слишком сильных оппонентов. После Фернандеса я ведь с трудом победил тоже не слишком выдающегося чеха Яромира Йежика. И лишь после этого посредством болевого приема в четвертьфинале одолел француза Рональда Алжера, а в полуфинале и в финале быстро выиграл на «иппон» у действующего чемпиона Европы Дирка ван Тихельта из Бельгии и лидера сборной Японии Хироюки Акимото. Последний, к слову, намного сильнее Ясухиро Авано, победить которого мне не дали в Токио.

Если не ошибаюсь, то следующим вашим турниром должен стать «Большой Шлем» в Москве, который состоится 3-4 июля?

Да. Там, к слову, тоже будут разыгрываться очки в зачет олимпийской квалификации. Так что буду нацеливаться на победу. Правда, перед этим мы с Георгием Зантараей планируем выступить за клуб «Абенсберг» в чемпионате Германии. Это будут однодневные соревнования. Для нас они – тренировка с повышенной ответственностью. И, конечно, возможность заработать деньги. Надо же как-то выживать. Вот мне, к примеру, президент Федерации дзюдо Украины Владимир Сивкович поныне не выплатил обещанную за победу на чемпионате Европы-2009 премию…      

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