Вирастюк устанавливает еще один рекорд (фото)

В киевском ресторане «Бельведер» представители «Лаборатории Касперского» презентовали свой новый продукт премиум-класса – «Kaspersky CRYSTAL». Это новейший антивирусный продукт, сочетающий в себе возможности популярных решений Антивирус Касперского 2010 и Kaspersky Internet Security 2010.



В рамках презентации один из сильнейших людей планеты украинский стронгмен Василий Вирастюк установил новый «кристальный» рекорд страны…

Четыре ледяных куба, каждый весом в 150 кг, богатырю надо было поднять забросить на тумбы высотой 1,2 метра. Василий Вирастюк, как и ожидалось, успешно справился с задачей. Хотя – было видно – это далось ему нелегко. Тем не менее, 600 кг стронгмену покорились, что и было зафиксировано представителями «Книги рекордов Украины».

К всеобщей радости собравшихся, достижение Вирастюка «в отношении» одного куба повторили два известных украинских спортсмена – пловец Олег Лисогор и гонщик Алексей Мочанов. Правда, делали они это вдвоем – «в четыре руки». Не без труда, но вес взяли.

Василий Вирастюк:



- Традиционные соревнования атлетов предусматривают дисциплину «подъем груза на высоту за определенное время». Однако глубоко замороженный лед – совсем непростой материал, поэтому аналогию провести сложно. Такого еще никто не делал. Созвучно, что «Лаборатория Касперского» сегодня впервые выпустила свой «Crystal», которому, как утверждают, тоже нет аналогов. Так что, можно считать, что сегодня родилось два рекорда.







