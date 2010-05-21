Анатолий Куцев: «В эти минуты я понял, что у нас есть команда!»

Перед началом матча по стадиону было объявлено, что капитан венгерской сборной Анита Падар проводит свой 75-й матч за национальную сборную… А я, взглянув в сторону скамейки нашей команды, где с самого краешку, «в глубоком запасе» сидела Светлана Фришко, начал прикидывать, а сколько же раз выступала в составе национальной команды эта легендарная футболистка… Определенно, больше ста!.. А сколько голов забила? Где же вы, футбольные статистики?



Три корнера – победа, или Ничья наших девчат не устраивала!



А героиней матча, несомненно, стала Людмила Пекур, выступающая за воронежскую «Энергию»: после трех ее выверенных передач подруги забивали голы. Кстати, в чемпионате России Пекур в списке «33-х лучших» занимает первую позицию в номинации «левый полузащитник»… А раз я уже заговорил о лучших футболистках России, то стоит отметить, что первые два гола во вчерашнем матче забила лучшая левая нападающая российского футбола – Даша Апанащенко.



Сначала это был «быстрый гол» на шестой минуте. В этот вечер все угловые, да, пожалуй, и штрафные, в нашей команде исполняла Пекур… И первый же ее угловой «нашел» голову Апанащенко: издали показалось, что Даше было очень неудобно пробивать по воротам… И все-таки мяч по несколько странной дуге влетел таки в сетку – как ни старалась этому воспрепятствовать Река Соч. Удивительно, но, несмотря на четыре пропущенные гола, вряд ли кто-нибудь стал упрекать в поражении венгерского вратаря – на последнем рубеже она изо всех сил пыталась исправлять ошибки своих подруг по обороне…



После забитого гола украинки почувствовали себя более уверенно и, хотя их игру с трудом можно было назвать комбинационной, попытались играть «первым номером». Благо, венгерки им в этом всячески помогали: оставив впереди настойчивую и мастеровитую Якабфи, они, при первом же неточном пасе, всей командой «откатывались» назад и старались за счет численного превосходства расстроить намечающие атакующие ходы соперниц... И при этом не гнушались играть «на отбой», раз за разом посылая мяч в аут… И этот «голый» прагматизм до поры до времени сбивал наступающий порыв наших девчат. Вот и выходило, что одни пытаются что-то там такое комбинировать, то и дело совершая невынужденные ошибки в передачах, а другие – без тени сомнения эти попытки разрушают.



Все шло к тому, что первый тайм так и завершится с минимальной разницей в счете: фактически игра шла «без ворот»… Закрывая всю бровку, несколькими индивидуальными проходами блестнула Пекур, пыталась проскочить по центру Апанащенко, пару раз напомнила о себе Вера Дятел… И очень бледно выглядела даже на таком фоне Оля Бойченко, которая свободно получала мяч на левом фланге, но так ни разу и не переиграла свою визави… Странно – с ее-то скоростью и неординарной техникой!



В середине у хозяек поля мало что получалось: то ли потому, что у соперниц тут было численное превосходство, то ли сказывалась несыгранность наших девчат… Собственно, откуда она могла взяться, если перед матчем с венгерками они провели лишь двухдневный сбор! А до этого была… семимесячная пауза!



Спасибо Пекур, которая не разучилась владеть своей чудесной «левенькой». Это ж надо так уметь попадать в голову партнерам!.. После очередного углового Даша Апанащенко снова оказалась в объятиях подруг – 2:0. И трибуны облегченно вздохнули… Надо отметить, что тысячи три зрителей вполне квалифицированно, без ненужного ажиотажа, наблюдали за игрой, профессионально анализируя игровые ситуации… Приятно было сознавать, что девочек здесь знают и особенно выделяют удачные ходы своих землячек из «Легенды»…



Однако не прошло и двух минут, как Ирина Василюк, прилетевшая в Чернигов из Польши, где она вместе с Натальей Сухоруковой выступает за КРК (Конин), завозилась на своем правом фланге и потеряла мяч. Подруги не успели ее подстраховать и Жанетт Якабфи, овладев мячом, оттеснила Валю Котик и, войдя в штрафную, как на тренировке, обошла Елену Ходыреву и мощно пробила по воротам. Ирина Зварич бросилась под удар, но мяч, угодил в штангу и влетел в дальний угол… «Гол в раздевалку» навеял нехорошие предчувствия.



Напрашивались замены и в перерыве я «провел небольшое совещание» с коллегами по ремеслу… «Нужны замены! – настаивал черниговчанин Михаил Ющенко, который в далеком 93-м вместе с Александром Чубаровым тренировал сборную Украины. – Но, вот увидишь, Куцев ничего перестраивать не будет!»… «Надо срочно, вместо Котик, ставить центральным защитником Апанащенко!..» – неожиданно предложил Владимир Гусар… «Маркович, так ведь она два гола забила! Может еще и третий забьет…» – попытался я возразить… «Ну, и хватит с нас – срочно надо укреплять оборону, и только Даша, с ее техникой, высоким ростом и неуступчивым характером сможет убережет нас от поражения. С такой игрой в обороне мы во втором тайме обязательно «привезем» себе гол!»



Как в воду глядел опытный Гусар: после нескольких массированных «навалов» венгерки вынесли мяч из своей штрафной и тот по высокой дуге, подгоняемый ветерком, полетел в сторону украинских ворот… Ничего вроде бы не предвещало конфуза – оборона сине-желтых в полном составе стерегла выдвинутую вперед Якабфи, а той никто и не собирался помогать… И тут случилось непредвиденное: Ольга Ходырева, неизвестно по какой причине, решила сыграть мяч, летевший едва ли не ниже пояса, головой и… промахнулась. Страховать капитана команды бросилась было Зварич, но, поняв, что не успевает, попятилась обратно в ворота… А Якабфи подхватила перелетевший через защитницу мяч и, уйдя вправо, мощно пробила в дальний угол – 2:2. И все начинается сначала!..



Ничья Украину ни в коем случае не устраивала, и при такой игре венгерки вполне могли закончить матч в свою пользу. Вернее – сыграть вничью, так как их этот результат удовлетворял – впереди был очный поединок с Польшей, которую они, в случае победы, обходили. С самого начала матча чувствовалось, что большего Аттиле Ваго и не нужно…



И снова – Пекур! Это ж надо: третий угловой и – третий гол!.. На это раз отличилась Ходырева – та самая, которая две минуты назад так опростоволосилась, промахнувшись по мячу в своей штрафной. А сейчас она с такой решительностью бросилась на поданный подругой мяч, что не оставила защитницам ни единого шанса – красавец гол! Казалось, Лене уже никогда не выбраться живой из-под кучи-малы, которую ей устроила счастливая команда.



На венгерок было больно смотреть – из них «выпустили воздух»!.. Оно и понятно: продержись они еще минут пять и вряд ли тогда украинки сумели бы «завести» себя на «последний и решительный»…



Вот тут-то и начался настоящий – совсем не «женский» – футбол!.. После игры Куцев признается, что именно в эти минуты он понял, что в Украине есть команда, с которой можно решать любые задачи!..



Ну, а когда Оля Бойченко, от которой уже никто не ждал подвига, в стремительном слаломном проходе промчалась левым флангом и поразила дальний угол ворот – стадион в едином порыве приветствовал победу своих землячек. Не знаю, как тут болеют за «Десну», но что-то похожее я наблюдал недавно на «Донбасс-Арене», где футбол любят, по-настоящему и не жалеют денег на приведение в порядок хотя бы осветительных мачт... А в ФФУ пишут строгие бумаги о необходимости серьезного подхода к лицензированию стадионов!.. Слышал, как местные болельщики благодарили шумиху вокруг Евро-2012, благодаря которой на стадионе появился, пусть и не рассчитанный на нормальную посещаемость, туалет…



Квалификационный турнир ЧМ-2011. Группа 4



Украина − Венгрия − 4:2



20 мая 2010 г. Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина +17, пасмурно, 3000 зрителей.



Голи: Апанащенко (6, 36), Ходырева (81), Бойченко (85) – Якобфи (38,71).



Украина: Ирина Зварич, Ирина Василюк, Елена Ходырева, Валентина Котик, Людмила Пекур, Вера Дятел, Алла Лишафай (Марина Масальская, 90+3), Наталия Сухорукова (Светлана Фришко, 89), Ольга Бойченко, Дарья Апанащенко, Татьяна Романенко (Оксана Яковишин, 78).

Запасные: Екатерина Самсон, Ольга Маслянко, Людмила Лемешко, Юлия Корниевец.



Венгрия: Река Соч, Сильвия Сейтл, Сабина Талоши, Река Деметер, Лила Кренач, Александра Тот, Ангела Шмуцер, Жанетт Якабфи, Фани Ваго, Жофия Рац, Анита Падар.

Запасные: Клаудиа Ковач, Тимеа Галл, Река Якаб, Габриэлла Тот, Рита Мери, Эрика Сух, Каталин Фогл.



Арбитр: Сандра Брас Баштош ,

Ассистенты: Альфредо Аугусто Фернандеш Брага, Сандра Алвеш Мендеш (все - Португалия)

Четвертый арбитр: Наталья Рачинская (Украина)

Делегат УЕФА: Кнарик Абелян (Армения)

Судейский наблюдатель: Алексей Спирин (Россия)



Послематчевая пресс-конференция



К журналистам венгерский тренер вышел вместе с капитаном сборной Анитой Падар, которая в этой игре отметила свой юбилей – 75-й матч за сборную.



Аттила Ваго, главный тренер национальной сборной Венгрии:



– Я думаю, что матч понравился зрителям не только потому, что победила украинская команда… А и потому, что, проигрывая 0:2, мы сумели сравнять счет, и потом у нас даже были неплохие моменты, чтобы изменить ход поединка в свою пользу.



Венгерская команда – самая молодая в группе и, несмотря на это у нас сейчас одиннадцать очков и хорошие шансы на победу. И все-таки я считаю Украину фаворитом группы…



Мы очень расстроены, что все три гола нам были забиты после подачи угловых. Если бы у нас было больше опыта, уверен, мы бы не допустили, чтобы в последние минуты игры ваши девушки забили два гола.



Было бы интересно посмотреть видеозапись матча: мне показалось, что было несколько пропущенных желтых карточек, а в одном случае – можно было бы поставить и пенальти.



Хочу поздравить украинскую команду с победой, но напоминаю, что у нас впереди еще два матча, в случае победы в которых мы станем победителями группы.



Еще раз выражаю благодарность украинской сборной за хорошую игру, но все же придерживаюсь мнения, что ничья была справедливым результатом матча.



Анита Падар:



– Большое спасибо за поздравление. Мне жаль, что в такой радостный для меня день мы не смогли добиться положительного результата. Я изо всех сил старалась помочь своим подругам, но украинские девушки были сильнее… Будем стараться в оставшихся играх победить и я как капитан команды сделаю для этого все возможное.





Анатолий Куцев, главный тренер национальной сборной Украины:



– Чудес в футболе не бывает! Команда собралась после семимесячного перерыва и у нас не было возможности провести спарринги, не было возможности увидеть игроков в деле. Пришлось действовать «вслепую»… И в России, и в Украине чемпионаты только начались, а «Легенда», которая дала сборной большинство игроков, провела всего лишь одну игру… Налицо – отсутствие игровой практики.



Честно признаюсь, сегодняшняя победа доставила больше радости, чем разгром Боснии и Герцеговины.



Признаюсь, я был разочарован игрой многих игроков, но особого внимания заслуживают действия задней линии, которые хоть и пытались своим старанием ликвидировать пробелы в качестве игры, доставили немало неприятностей… И все-таки, в отсутствие Зинченко, Черной, Мазуренко, которая рановато закончила играть, при счете 2:2, я наконец-то увидел, что у нас есть команда. Девочки сумели сыграть «через не могу», «включились» – откуда-то появились силы, злость и в последние пятнадцать минут выполнили такую работу, которой от них никто не ожидал. Это была отрада! Я увидел перспективу в работе с этой командой…



– Когда мы пропустил второй гол, вы верили, что можно выиграть?



– Как и всякий сидящий на трибуне, я так же переживал за исход матча. Страшно переживал, глядя на промахи в обороне, которая сама себе «привезла» два гола!.. Не венгры ведь забили, а мы сами помогли им это сделать… И мне тоже временами казалось, что при такой игре мы не забьем… При счете 2:0 я их просил об одном: успокойтесь и поиграйте в футбол… И, как бы то ни было, хорошо, что пропустили и первый, и второй голы – сами загнали себя в угол, но сумели оттуда с успехом выбраться. Меня радует, что у команды есть характер!



Все, что мы видели на поле – следствие того, что после семи месяцев «разлуки» мы только 18-го собрались в Чернигове!.. При всем желании определить состояние игроков я не сумел. Сегодняшние девяносто минут игры стоят двухмесячной подготовки в клубах!..



– В то время, как оборона нанизывала ошибку на ошибку, на скамейке запасных находились Масальская и Лемешко – не думали вы о срочной замене?



– Когда я увидел, как ошибаются Котик и опытнейшая Ходырева, я понял, что лучше ничего не менять: при такой «запаре», те, кто вышел бы на замену, ошибались бы не меньше…



– А нельзя ли было «опустить» Лишафай, у которой есть европейский опыт игры в центре обороны?..



– Зная состояние Лишафай, я потому и не стал «опускать» ее в оборону: тогда в середине мы вообще бы все проиграли… Так получилось, что именно игроки «Легенды» подошли к матчу не в самой лучшей форме.



– Вы все-таки выпустили Яковишин и Фришко, которые сумели навязать обороне венгерок борьбу и, тем самым, не позволили свободно развивать контратаки… Оборона ведь начинается от чужой штрафной… Может быть, их надо было выпустить пораньше – Одной Апанащенко было слишком неуютно на чужой половине поля?.. Да и Бойченко, хоть и забила гол, сыграла не очень выразительно…



– Я не хотел бы детально разбирать игру каждого игрока…



– Может быть и правильно… А что с Зинченко?



– Странная история: в клубе ей поставили страшный диагноз – ишемическая болезнь сердца – хотя последние обследования в Украине показали, что она совершенно здорова. А в Перми настаивают на своем и не разрешают ей даже тренироваться и уже дважды отправлял ее в Москву…



– Шансы у вас какие-то сохраняются?



– После сегодняшней игры – бесспорно! Но мы не имеем права терять очки: у нас осталось четыре игры – Босния, потом Румыния и дома – Румыния и Польша.



– Почему все «стандарты» выполняла только Пекур, в то время, когда у Ходыревой – отличный удар?



– Перед игрой решили, что штрафные выполняют Лишафай, Ходырева и Пекур. Все остальное зависело от дистанции и расположения. И от самочувствия…



– Какое впечатление осталось от чемпионата Европы?..



– Если бы не чемпионат, после которого девочки не успели отойти, не было бы поражения от полячек – играли-то через десять дней!.. Приехали в Польшу совершенно «пустые». Не были готовы к новым играм… И все сложилось, как в дурном сне: четыре удара – четыре гола!.. И вот зиму мы пережили и теперь необходимо срочно «просыпаться»: спортсмены не могут просто так тренироваться – надо ставить перед собой высокие задачи.





І В Н П М О

1.Польша 5 4 0 1 16 − 6 12

2.Венгрия 6 3 2 1 12 − 8 11

3.Украина 4 2 1 1 13 − 7 7

4. Румыния 5 2 1 2 11 − 7 7

5.Босния-Герцегов. 6 0 0 6 0 − 24 0



Частное мнение



Уже в Киеве мы обменялись мнением с Владимиром Марковичем Гусаром, который после двадцати лет самоотверженной работы в «женском» футболе перешел на работу с мальчишками-новичками… Кстати, Владимиру Марковичу в прошлом году было наконец-то присвоено звание заслуженного тренера Украины – вроде бы за то, что привел в Большой футбол Дашу Апанащенко. А ведь у него начинали сегодняшние «сборницы» Фришко, Василюк и Мазуренко, играли в сборной СССР динамовки Поликарпова, Середенко, Корниенко, Швецова… И четвертый арбитр вчерашнего матча Наталья Рачинская.



– Ты знаешь, что сказал бывший президент ФИФА Жоао Авеланж о «женском» футболе?



– Во всяком случае, не то, что мы как-то услышали от наших функционеров, что украинские женщины должны сначала научиться борщи варить?..



– Он настаивал на том, что будущее мирового футбола – за женщинами. Обрати внимание, что мужики уже «дошли до ручки» и, вместо того, чтобы ИГРАТЬ в футбол, «отрывают» друг другу все, что можно оторвать, превращая лучшую из игр в гладиаторские бои… Скоро расправятся с такими технарями, как Месси, и впору будет на них напяливать регбийную форму!..



Но чтобы женщины играли в футбол, клубы-миллионеры должны в обязательном порядке, как это происходит в остальном мире, заводить себе, кроме детско-юношеских академий, и женские команды.



Что касается сборной, которая прямо «на ходу» теряет игроков, то для общего блага надо вернуть «женский» футбол в Киев и сделать один из клубов базовым для сборной. Пусть это и выглядит несколько искусственно – другого пути я пока что не вижу. И так было потеряно очень много времени!..



– Ты там что-то говорил о переводе Апанащенко в оборону?..



– Эта позиция у нас всегда была проблемной. Жаль, что тренеры рано списали со счетов Жданову – сегодня в Украине нет подходящей кандидатуры, кроме Даши. Она – решительная, техничная, хорошо играет головой, читает ситуацию… Ведь, по большому счету, Лена Мазуренко, наш бессменный капитан, по существу, не очень подходила на роль центральной защитницы, но у нее был настоящий игроцкий характер… А селекционеров в «женском» футболе как не было, так и нет.



– Почему так слабо сыграла твоя воспитанница Василюк?



– Это ее первая игра за сборную – волновалась… Да и не ее эта позиция. Кстати, Ира очень здорово играет головой, но тренеры этого почему-то не видят и не наигрывают ее при «стандартах».



Тебе не понравилась игра Бойченко?.. У нее – настоящая спринтерская скорость и нестандартная техника – видел, какой гол она забила. Но ее место – на острие атаки – там где больше простора… Вот, если Апанащенко отошла назад, а Фришко и Яковишин выдвинулись вперед – венгерок мы бы «порвали» значительно быстрее!..



– Может быть, к тебе и прислушаются. Со временем…



– Украина обладает огромнейшим потенциалом, только у нас не умеют вкладывать средства в нужные «отрасли»… Уверен, хорошие женские команды могут собирать полные трибуны, а неприкаянные девчонки из проблемных семей будут стремиться не на Окружную, а в спорт. Федерация футбола получает звезды за массовый футбол, только почему тогда «женский» футбол остается в стороне?



