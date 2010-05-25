Регби. Украина против Румынии (фото)

В Киеве прошел первый матч квалификационного турнира Кубка мира по регби 2011 года, в котором сборной Украины противостояла одна из сильнейших команд Европы – Румыния. Преимущество гостей было неоспоримым. Украинцы уступили «по-крупному»…



Украина - Румыния - 3:33 (3:14)



После первого тайма игроки ушли на перерыв при счете 14:3 в пользу румын. Во втором тайме гости буквально подавили сопротивление хозяев. Возможно, сказалось и то, что получил травму один из ключевых игроков украинской сборной Сергей Церковный.





