Уходят Великие! На одну легенду спорта стало меньшее…

В понедельник 24 мая не стало легендарного советского и украинского баскетболиста Александра Белостенного.
Выдающийся центровой скончался в Германии, где провел последние годы жизни. Любители баскетбола и киевского «Будивельника» скорбят над этой утратой.
Александр Белостенный – 24.02.59 – 24.05.2010)
Карьера:
1977-79, 1981-89 – «Будивельник»
1980 – ЦСКА (Москва)
1990 – КАИ Сарагоса (Испания)
1991-94 – «Трир» (Германия)
Олимпийский чемпион – 1988
Бронзовый призер ОИ – 1980
Чемпион мира – 1982
Серебряный призер ЧМ-86, ЧМ-90
Чемпион Европы – 1979, 1981, 1985
Серебряный призер – ЧЕ-77
Чемпион СССР – 1980, 1989
Серебряный призер чемпионатов СССР – 1977, 1979, 1981
Обладатель Кубка Испании – 1990
«СПОРТглавред» выражает свои соболезнования родственникам и друзьям великого игрока.