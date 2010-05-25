Уходят Великие! На одну легенду спорта стало меньшее…

Выдающийся центровой скончался в Германии, где провел последние годы жизни. Любители баскетбола и киевского «Будивельника» скорбят над этой утратой.



Александр Белостенный – 24.02.59 – 24.05.2010)



Карьера:

1977-79, 1981-89 – «Будивельник»

1980 – ЦСКА (Москва)

1990 – КАИ Сарагоса (Испания)

1991-94 – «Трир» (Германия)



Олимпийский чемпион – 1988

Бронзовый призер ОИ – 1980

Чемпион мира – 1982

Серебряный призер ЧМ-86, ЧМ-90

Чемпион Европы – 1979, 1981, 1985

Серебряный призер – ЧЕ-77

Чемпион СССР – 1980, 1989

Серебряный призер чемпионатов СССР – 1977, 1979, 1981

Обладатель Кубка Испании – 1990



«СПОРТглавред» выражает свои соболезнования родственникам и друзьям великого игрока.



