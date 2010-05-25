Вячеслав Завальнюк: «Обратного пути нет!.. Мне не страшно и даже интересно.»

25 мая 2010, 16:51

В Украину возвращается Большой Хоккей! А еще вчера казалось, что киевский Дворец спорта ни на что, кроме ярмарок не сгодится…Правда, «расписывать» лед здесь будет не «Сокол», а… «Будивельник»…


…который будет там еще и в баскетбол играть!.. Конечно же, не на льду, а на паркете. Что-то похожее уже было в нашей спортивной истории, когда под одними знаменами выступали футболисты и баскетболистки киевского «Динамо»…

И, если баскетболисты «Будивельника» в эти дни, «не щадя живота своего», сражаются с шестикратным обладателем главного приза украинской Суперлиги мариупольским «Азовмашем», то достижения хоккеистов – пока что впереди… О перспективах вновь созданной команды, которую, наверное, включили в высший дивизион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) исключительно из уважения к первопроходцам украинского хоккея, всерьез можно будет судить минимум через полгода. Теперь многое зависит от работы хоккейного менеджмента, от широты взглядов и финансовых возможностей руководства, от разумной кадровой политики… И многого другого – о чем нам, простым болельщикам, ни за что не догадаться.

Нам удалось встретиться с вице-президентом хоккейного«Будивельника», известным в прошлом украинским игроком – Вячеславом Завальнюком. Для тех, кто в последнее время предпочитал хоккею другие виды спорта, напоминаем, что
Завальнюк практически всю свою хоккейную жизнь верой и правдой служил сборной Украины, был ее ведущим игроком, избирался капитаном. В составе главной команды страны участвовал в девяти чемпионатах мира и на Олимпиаде-2002.

Двенадцать сезонов Вячеслав выступал за различные российские клубы, дважды становился чемпионом России. Завершив карьеру хоккеиста, занялся менеджерской работой в «Соколе» и сборной страны. Открыл детскую хоккейную школу.

К сожалению, наше общение было мимолетным, в буквальном смысле слова – на ходу…

– Вячеслав Дмитриевич, можно ли получить от вас хотя бы первоначальную информацию по поводу этого знаменательного события в истории украинского хоккея?

– Можно. Обратного пути нет! После общения с руководством клуба понял, что у них намерения – самые серьезные. Так что этот проект не состояться не может!..
Команда будет и будет участвовать в чемпионате КХЛ. Что касается кандидатуры тренера и основного состава команды – по этому поводу ведутся переговоры…

– Когда можно будет получить более конкретную информацию?

– Надеюсь, в течение двух недель.

– За чем задержка?

– Сроки очень уж короткие. Все понимают, что первый год будет очень тяжелым – хочется свести риски к минимуму.

– Можно, хотя бы вкратце узнать о владельцах клуба?

– Президент объединенного баскетбольно-хоккейного клуба – Богдан Гулямов.

– А фамилия владельца известна?

– Думаю, об этом следует спросить у президента. Насколько я осведомлен, финансовая составляющая клубной деятельности – тоже в руках президента.

– Какие гарантии, что этот проект состоится?

– Я никаких гарантий дать не могу: это – прерогатива президента. Сегодня, кстати, я с ним разговаривал, и он еще раз подтвердил, что обратной дороги не видит!

– Не страшно начинать «с чистого листа»?

– Руководящий состав «Будивельника» и административно-тренерский состав пока что – на бумаге… Мне не страшно и даже очень интересно, и я готов работать…

– Даже бесплатно?..

– Пожалуй, бесплатно не стал бы… У нас у всех есть семьи… А, кроме того, я открыл детскую школу, в которой учатся хоккею 350 детей. Я не олигарх – даже средней руки, так что, кроме того, что мной заработано, играя в хоккей, в содержание этой школы вложить нечего – спонсоров пока что нет…

– Значит, в новом клубе вам необходимо зарабатывать и на себя, и на школу – ведь вы же не станете ее бросать?..

– Ни в коем случае!.. Тем более, хотелось бы, чтобы школа в будущем стала подспорьем для клуба…

– Вы на этих условиях шли в клуб?

– Никаких условий я не ставил и договоров между школой и клубом не подписывал… Но ситуация складывается таким образом, что уже сейчас российские агенты обхаживают родителей мальчишек 1997 года рождения: одного сватают в Казань, другого – в ЦСКА… А я хочу, чтобы воспитанники нашей школы оставались в Украине и нам в будущем не пришлось бы их выкупать за значительно большие деньги….

– Проблем у вас как у вице-президента и директора детской школы – более, чем достаточно… Положа руку на сердце – надеетесь на благополучный исход?

– Если бы не надеялся – сюда не пришел бы.

– Какие-то наметки по составу имеются? В прессе мелькают различные фамилии, в том числе, и трех чемпионов мира из сборной Чехословакии…

– Надеемся вернуть наших земляков, играющих в КХЛ, присматриваемся к тем, кто приближается к этому уровню… Имеется расширенный список из пятидесяти кандидатов, который придется «ужимать» до двадцати пяти фамилий. Но конкретно об этом можно будет говорить лишь после подписания контрактов.

– Переговоры проведены со всеми?.. Все ли согласны вернуться в Киев?

– Кто-то согласился, кто-то – нет… Подождем, когда в Киев приедет тренер, который будет участвовать в определении состава.

– С НХЛовцами разговаривали?..

– Пока еще нет. Но я переговорю и с Федотенко, и с Паникаровским – у них, кстати, закончились контракты… Думаю, и болельщики с удовольствием встретили ребят на киевском льду… Думаю, какая-то вероятность их возвращения имеется: было бы неплохо, если бы их желание совпало с возможностями клуба.

– Хотелось бы чтобы все совпало: давно не было в Киеве настоящего хоккея!

– Я бы добавил: очень давно!

– Большое спасибо, надеемся, что у вас все получится. Успехов вам и «Будивельнику»!
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