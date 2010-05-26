«Ястребы» приказали «Акулам» лечь на дно

Филадельфийцы потеряли из-за травмы в полуфинальных баталиях своего основного голкипера Брайана Буше. Но его дублер Майкл Лейтон не только не растерялся, но и «обломал» все планы «возмутителей спокойствия» нынешнего кубкового турнира - хоккеистов «Монреаль канадиенс». Уже в первом поединке финала Восточной конференции Лейтон отразил все атаки соперников, а полевые игроки «Флайерс», воодушевленные своим стражем ворот, «привезли» его монреальскому визави Ярославу Галаку шесть безответных шайб.



И в повторном матче в Филадельфии шайба ни разу не залетела в сети хозяев. «Летчики» же нанесли тройной удар силами Дэнни Бриера, Симона Ганье и Вилли Лейно. Лишь в третьей встрече Майк Каммальери смог подобрать ключ к амбарному замку, на который Лейтон запер свои ворота. Монреальцы показали наконец-то подобие игры,принесшей им сенсационные победы над «Вашингтоном» и «Питтсбургом», а шайба Симона Ганье, вернувшегося в строй после травмы и показываюшего феноменальный хоккей, не помогла «Флайерс» - 1:5.



Но второе подряд свидание на монреальском льду опять завершилось «сухим» счетом в пользу «Флайерс» - 3:0, и уже в третий раз именинником был Лейтон. А в атаке «Летчиков» самым заметным оказался человек с абсолютно франко-канадским именем Клод Жиру. Он забросил две шайбы, еще одну «подарил» Галаку Вилли Лейно. Эта домашняя незадача, похоже, надломила «Канадиенс», и они не стали возражать, чтобы пятая игра серии стала и последней. Брайану Джионте и Скотти Гомесу, правда, удалось, хлопнуть дверью перед носом у Лейтона, но Джефф Картер (дважды), Аарон Эшем и неутомимый Ганье расписались на путевке в финал - 4:2.



Теперь пенсильванской команде предстоит решающий бой с молодыми и зубастыми чикагцами. В финале Западной конференции «Черным ястребам» хватило четырех попыток, чтобы отправить на дно «Акул» из Сан-Хосе. Счет в первой игре серии открыл Джейсон Демерс из «Сан-Хосе», но Патрик Шарп и Дастин Баффлин огорчили не на шутку лучшую команду Запада - 2:1.



«Шаркс» продолжали огорчаться и в следующей встрече, когда к середине второго периода счет был уже 3:0 в пользу «Блекхоукс». Хотя Патрику Марло удался дубль, последнее слово было за чикагцем Баффлином - 4:2. Судьба третьего поединка решилась в овертайме, и снова героем встречи стал чернокожий уроженец Миннесоты Дастин Баффлин. В трех играх этой серии именно он забивал победные шайбы.



Калифорнийцы отнюдь не собирались сдаваться в четвертом матче серии; они даже вели в счете после бросков Логана Кутюра и Патрика Марло, но «Ястребы» ответили тремя шайбами подряд, а когда в конце встречи вратарь «Акул» Евгений Набоков был заменен шестым полевым игроком, чикагец Крис Верстиг поставил точку - 4:2, и клуб из Иллинойса после 18-летнего перерыва - снова в финале Кубка Стэнли.



