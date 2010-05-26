Константин Симчук: «В Украине 20 лет тупо убивали хоккей»

Сегодня состоялся телемост Москва-Киев, который организовало РИА «Новости». Тема - хоккей. Участником телемоста был и корреспондент «СПОРТглавреда». Первая часть общения была посвящена итогам выступления сборной России на чемпионате мира. В московской студии по этому поводу, а также о проблемах российского хоккея, делился своим мнением олимпийский чемпион Виталий Прохоров.



Вторая часть телемоста касалась выступления в чемпионате Континентальной хоккейной лиги украинского клуба «Будивельник», который пока еще находится на стадии формирования. Из киевской студии на многочисленные вопросы отвечал вратарь сборной Украины Константин Симчук…



Константин, что вы можете сказать по составу «Будивельника»?



Я, вообще-то, не спортивный функционер, а действующий игрок. И могу сказать только о том, что известно лично мне. Сейчас говорить о составе «Будивельника» еще рановато. Ведь устные договоренности есть со многими игроками, в том числе, и со мной. Но контракты еще не подписаны. Ждем, когда все поставят свои подписи. Это вопрос некоторого времени. Но все мы очень верим и в новый клуб, и в его удачное выступление в КХЛ. Много лет мы ждали каких-то сдвигов в украинском хоккее.



А что касается тренера?..



Опять-таки достигнута устная договоренность с чешским тренером.



Можете его назвать?



Да, конечно. Это Йозеф Яндач.



На каких игроков будет, в основном, делает ставку «Будивельник»? На украинских или легионеров?



На данном этапе, по всей видимости, на легионеров. Насколько мне известно, есть кандидатуры пятерых чехов, словаков, россиян. Ну, и украинцы, безусловно. Причем, очень известные… Например, Климентьев, Шахрайчук и другие. Ну, и себя поставлю в их число. Но опять же, повторюсь, что пока об этом можно говорить теоретически. Вот после подписания контрактов – другое дело.



А вы лично с кем-нибудь из коллег общались по поводу их выступления за украинский клуб? Если да, то какое у них к этому отношение?



Общался со многими, кто на сегодня является свободными агентами. Думаю, что большинство из них согласились бы, поступи им достойное предложение. Кстати, еще несколько лет назад Дима Юшкевич мне говорил, что если бы в Киеве была команда, то поехал бы. Вот еще вспомнил, что ведутся переговоры с Алексеем Житником.



Каковы, по-вашему, перспективы «Будивельника» в КХЛ?



Будет нелегко. И задача поставлена очень непростая – попасть в плей-офф. К слову, большой плюс, что подбором состава «Будивельника» занимается такой известный специалист как Куприянов.



Константин, можно ли ожидать ажиотажа на хоккейных матчах в Киеве? Не угас ли былой интерес украинских болельщиков к хоккею?



Сложно сказать, будет ли ажиотаж… Ведь 20 лет в Украине тупо убивали хоккей. Наверное, какое-то количество болельщиков и растеряли. Но, если снова у нас будет настоящий хоккей, если сюда будут приезжать такие команды, как, например, ЦСКА, то, думаю, трибуны будут заполнены до отказа – болельщики на такие игры пойдут.



Что вы можете сказать по поводу детского хоккея в Украине?



В этом плане, безусловно, в России и Беларуси дела обстоят получше. Тем не менее, отрадно, что, например, в Харькове, каким-то образом, удалось за эти годы сохранить детский хоккей. Там много перспективных ребят. Важно это не потерять. Думаю, что не потеряем. Сейчас с мальчишками готовы работать наши известные, в прошлом, хоккеисты. Рад, что наш знаменитый Шундров возвращается в Киев. К слову, он, по всей видимости, будет работать и с вратарями «Будивельника».



