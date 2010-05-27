Леонид Голяк: «Наши сильнейшие акробаты продолжают карьеру в цирках»

Сборная Украины по спортивной акробатике продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет во Вроцлаве (Польша) 5¬-19 июля. Там будут соревноваться и взрослые, и юноши. Новые элементы и композиции спортсмены активно шлифуют на турнирах, в том числе и за границей. Об этом «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер штатной сборной Украины по спортивной акробатике, заслуженный тренер Украины, директор Винницкой областной ДЮСШ по сложно-координационным видам спорта Леонид Голяк.



Леонид Давыдович, недавно ведущие акробаты Украины вернулись из Польши…



Мы были в Свиднице на 14-м международном турнире «Весна» памяти бывшего президента Федерации акробатики Польши Генриха Хмелевского. На это соревнование мы ездим каждый год. Турнир собрал более 350 спортсменов из 10 стран. Причем некоторые страны выставили по несколько команд: Голландия, Бельгия и Германия привезли по 3 клуба; а Польшу представляли сразу 8 клубов. Правда, по силе и качеству проведения соревнование в Свиднице был послабее, чем международный турнир в Виннице «Звезды над Бугом». Но он очень много дал нашим сборникам в плане совершенствования техники, исправления ошибок. В командном зачете сборная Украины заняла 1-е место.



Кто из украинцев завоевал медали в личном зачете в Свиднице?



Первое место завоевала женская тройка из Киева (Наталья Винник – Юлия Одинцова ¬– Екатерина Калита, бронзовые призеры Всемирных игр, заслуженные мастера спорта), четверка из Винницы (Андрей Козынко – Александр Нелеп- Алексей Лесик - Виктор Яремчук). Впервые на взрослом уровне выступила перспективная пара из Винницы (Андрей Черныш– Виктор Гамов), которая будет соревноваться на чемпионате мира среди юниоров, и сразу заняла 2-е место.



Среди юниоров в Свиднице 1-е место заняла еще одна перспективная винницкая пара (Андрей Кобчик – Владислав Бобрышев). Лишь разница в росте (верхний акробат должен быть по яремную ямку на шее нижнего; иначе сразу снимается полбалла) не позволяет им участвовать в первенстве мира. Группа девушек из Луцка победила с большим отрывом. Смешанная юношеская пара (Денис Ясинский – Инна Батуева, чемпионы Европы) заняла второе место, допустив ряд ошибок, которые исправила уже на чемпионате Украины. Мы надеемся, что она будет лидером на ЧМ. Еще одна способная пара (Анастасия Косюченко – Денис Пика) заняла 3-е место в Свиднице и 1-е место на последующем чемпионате Украины.



Подведите итоги чемпионата Украины, который состоялся на днях в Виннице.



В нем приняли участие все лидеры. Соревновались около 180 спортсменов (от 12 лет) из почти всех областей, которые культивируют спортивную акробатику. Не приехал только Херсон, откуда ведущие спортсмены перебрались в Киев. Командного зачета не было. Массовость выросла. В личном зачете в большинство видов зачета участвовали 16-17 составов. «Четверок» выступало 12 – так много давно не было.



Очень хорошо, как никогда, выступила женская пара из Одессы (Анастасия Мельниченко – Екатерина Ситникова, серебряные призеры чемпионата Европы), «тройка» из Киева (Наталья Винник – Юлия Одинцова ¬– Екатерина Калита), мужская пара из Киева (Ярослав Пулин – Дмитрий Тарасенко). Все они находятся в хорошей форме, причем есть еще около полутора месяцев на подготовку к ЧМ. Среди юниоров отличились юношеская пара из Винницы, луцкая «тройка», львовские «четверка» и юношеская пара.



Акробатика нынче популярна в мире?



Популярность акробатики растет и в Украине, и в мире. Так, на грядущий чемпионат мира заявились 33 страны. Среди них 5 сборных будут выступать двумя составами. 27 команд будут соревноваться среди взрослых. На чемпионат мира впервые заявляется даже экзотическое Пуэрто-Рико, две команды привезет Китай. Борьба на чемпионате будет упорной, ведь в каждом виде программы будет соревноваться по 3 десятка составов.



Готовиться к ЧМ сборная Украины будет в Виннице, в центре олимпийской подготовки?



С 3 по 12 июля она будет на сборе в Виннице.



Сборная на чемпионат мира поедет полным составом?



Да. От Винницы среди взрослых будет выступать винницкая четверка, среди юниоров – мужская пара. Во взрослую команду будут также входить спортсмены из Киева, Одессы и Николаева, в юношескую – со Львова, Киева, Николаева и Луцка.



На какое командное место нацеливаетесь?



В предыдущем чемпионате мира, который прошел 2 года назад в Глазго (Шотландия), мы заняли 4-е место. Сейчас будем бороться за 3-е место в командном зачете. В любом случае Украина должна войти в пятерку сильнейших. Команда у нас сильная, ей по плечу поставленные задачи. Если бы в зачет шли не три лучших результата, а хотя бы четыре (как было три года назад), мы могли бы замахнуться и на самые высокие места в командном зачете. Плохо для нас то, что за два дня до начала соревнования нужно указать виды, которые войдут в командный зачет. Ведь в этом случае на итог могут повлиять травмы или болезни. К примеру, у бельгийцев есть три сильных состава, а у нас – две сборные по пять составов, но это не дает нам особых дивидендов.



Много ли ведущих акробатов Украины в последнее время закончили свою спортивную карьеру?



Только из Винницы в знаменитый канадский цирк «Дюсселей» недавно уехали 10 ведущих спортсменов. Он базируется в Монреале, но дает гастроли в Европе, Америке, Японии. Кстати, наши акробаты, которые сейчас в Бердичеве вместе с россиянами готовят номер по заданию «Дюсселей», представили его на торжественном закрытии чемпионата Украины в Виннице. Кстати, в цирковых шоу по всему миру (в Германии, Китае, Канаде, на круизных кораблях) ныне работают более 20 виннитчан.



Как вы относитесь к тому, что спортсмены становятся циркачами?



Положительно. Акробатика – хоть и неолимпийский вид спорта, но завершившие карьеру акробаты могут применять полученные умения и навыки в другой сфере. В подавляющем большинстве других видов спорта такой перспективы нет. Акробаты в иностранных цирках зарабатывают минимум по 3 тысячи долларов в месяц (одно выступление – около 120 долларов) и могут работать до 30 лет и даже больше. Уезжают в заграничные цирки не юные спортсмены, а закончившие в Украине университеты – им нужно зарабатывать на хлеб.



С финансированием сборной все в порядке?



Да. Сборной в этом году выделено полмиллиона гривен. Этих средств нам уже хватило на 2 международных турнира.. Деньги пойдут еще на 3 сбора ( в том числе – перед чемпионатом мира и командным чемпионатом Европы, который пройдет в октябре, также в Польше), один международный турнир, чемпионаты и кубки Украины. Мы не разбалованы, привыкли к среднему финансированию, поэтому денег нам должно хватить.



Прыжки на акробатической дорожке также культивируются в вашей ДЮСШ…



18-21 мая в Днепродзержинске прошел чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке среди ДЮСШ. 10 винничан, воспитанников заслуженного тренера Украины Людмилы Банниковой, нашей ДЮСШ стали призерами в личном зачете. Но в командном зачете наша команда заняла лишь 9-е место из 18 команд. Причина этого в том, что на чемпионат не ездили наши девушки. В командном зачете на пьедестал почета взошли Кривой Рог, Луганск и Шостка.



На чемпионат мира наши прыгуны на дорожке также едут?



Недавно в Варне (Болгария) проходил чемпионат Европы по прыжкам на дорожке. Винницкий спортсмен Виктор Кифоренко стал абсолютным чемпионом Европы среди мужчин (третий за всю историю винницкого спорта) в личном зачете. В командном зачете и Кифоренко, и еще один наш воспитанник Дмитрий Зализняк заняли 2- место. В командном зачете среди юношей бронзовым призером стал винничанин Антон Мазуркевич.



Прыжки на дорожке – отдельный вид спорта?



Соревнования прыгунов проходят вместе с чемпионатами батутистов. 10 февраля 2010 года, согласно решению профильного Министерства, прыжки на акробатической дорожке были признаны отдельным видом спорта (неолимпийским).

