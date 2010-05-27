Строим Евро-2012 для зрителей, в футбол играем для… себя!

– обратился я к председателю оргкомитета Виталию Тарасенко…– Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций, посвященный Евро-2012... Как только появилась информация о возможном проведении чемпионата в Украине, тут же была сформирована сборная журналистов, которая начала по собственной инициативе «пиарить» будущий чемпионат Европы. В ФФУ нам выдали футбольную форму с логотипом: «Польша и Украина – кандидаты на проведение Евро-2012» – и мы отправились агитировать «за футбол»… Наигрались, наотдыхались, перезнакомились с «нужными людьми» и, главное, посчитали себя причастными к великому делу.В Кардиффе Украина с Польшей победили, и мы, посчитав свою миссию законченной, начали «искать на свою голову новые приключения»: старались «не выпасть из обоймы», находясь хотя бы рядом с Евро… На первые позиции, естественно, вышли строители, и тут мне в голову пришла шальная мысль: а не предложить ли строителям, на чьи плечи ложилась прямая ответственность за подготовку к чемпионату, поиграть в футбол. Казалось бы, сама собой разумеющая вещь: коль вы возводите футбольные объекты – сами же их и опробуйте!..– Популяризация здорового образа жизни и, в частности, футбола среди работников строительных компаний; создание положительного имиджа компаний-участниц; оказание помощи строительным компаниям в получении новых заказов на объекты по Евро-2012; формирование контактов между работниками строительных компаний.В 2008 году мы провели первый чемпионат среди строителей, которые готовят инфраструктуру для Евро-2012. Начали мы с того, что обратились в «Киевгорстрой» и предложили сыграть в футбол на пустовавшем «Олимпийском». Вскоре оказалось, что именно «Киевгорстрой» стал генеральным подрядчиком реконструкции главного стадиона Украины… Одновременно на наше предложение откликнулась и компания «Солстрой», в офисе которой мы и провели первое организационное совещание: участвовало четыре или пять строительных компаний… Было принято решение провести неофициальный чемпионат по футболу среди европейских строительных компаний. Тогда же мы договорились посвятить наш турнир памяти замечательного футболиста киевского «Динамо» Анатолия Пузача – неоднократного чемпиона СССР, участника чемпионата мира 1970 года. Недавно в одной организации мне пришлось объяснять, почему мы связали строительный чемпионат с Анатолием Кирилловичем. В Регламенте нашего турнира и календаре Федерации футбола Украины записано: «Международный турнир – Третий неофициальный чемпионат Европы среди строительных компаний, посвященный Евро-2012 памяти мастера спорта международного класса Анатолия Кирилловича Пузача»… Длинноватое название, согласен, однако теперь, когда мы уже в третий раз проводим Турнир, никому уже объяснять ничего не надо – все и так понятно, так как мы охватываем этим все направления, все аспекты нашей идеи.– И в Первом и во Втором турнирах принимало участие по десять команд, четыре из которых – иностранные (две турецкие, белорусы и поляки)… Кстати, в 2009 году Польшу представляла как раз Ассоциация, объединяющая строительные компании, задействованные на объектах Евро-2012.– Естественно, сами бы мы никогда не провели такие соревнования: в этом нам помогает Федерация футбола Украины, в частности, бывший главный арбитр страны, а ныне заместитель руководителя Комитета профессионального футбола – Виктор Григорьевич Дердо. Также мы работаем в тесном сотрудничестве с Комитетом Верховной Рады по градостроительству, коммунальному хозяйству и региональной политики, где председателем подкомитета – бывший мэр Ивано-Франковска Зиновий Шкутяк. Вот с этими людьми мы и проводим на стадионе имени Виктора Банникова, базовой площадке Федерации, наш чемпионат.В 2008 году в финале встречались команды «Солстрой» и «Киевметрострой». В этом на удивление напряженном матче до последней минуты не мог определиться победитель: в самом конце игры «солстроевцы» забили гол, однако буквально на последней минуте «метростроевцы» счет сравняли и в послематчевых пенальти сумели вырвать победу.Что касается финального матча в прошлогоднем чемпионате, то, по большому счету, победитель здесь определился еще до начала игры, так как одним из финалистов стала команда из Гореничи («ГУРОСТ-БУД»), где на 40 гектарах территории силами этой компании будет строиться большая спортивная база для сборных команд по игровым олимпийским видам спорта.В прошлом году, во Втором чемпионате участвовало десять команд.В группу «А» вошли: «Киевгорстрой», «Вигвам-престиж» (Белоруссия), «ЭКОДАР» (архитектурное бюро, Киев), «TRADE MASH» (Турция), «ТзОВ «ДОФ АРБО» (Камень-Каширский, Волынская обл.),В полуфинал вышли: «Киевгорстрой» и «Вигвам-престиж».В группу «Б» вошли: «ГУРОСТ-БУД», «Киевметрострой», «ГДИП-ИНПРЕДБУД-СТАТУС+», MS PPU и «Борсан-Алтема».Победитель Первого чемпионата «Киевметрострой» в этом году испытывал серьезные финансовые сложности и поэтому не смог выставить конкурентоспособный состав. Во Втором турнире метростроевцы смогли лишь пробиться в полуфинал. И, тем не менее, их руководитель Олег Токарев был признан лучшим организатором футбольной команды.Большие трудности испытывала и сильная команда ГДИП, принадлежащая Киевской горадминистрации и не сумевшая собрать всех своих «сборников», и тогда мы предложили днепропетровской компанией СТАТУС+ объединиться с ИНПРЕДБУД. Эта сборная заняла в своей группе третье место.MS PPU – польская команда, состоящая из «настоящих» строителей, которым пришлось соревноваться с «любителями» серьезного уровня. Пропустив в свои ворота тридцать мячей, поляки, конечно же, не могли занять более престижного места, чем четвертое. Правда, они обещали в это году «прикупить» более сильных футболистов.«Борсан-Алтема» (Турция) – представляла ассоциацию содружества Турция-Украина, объединяющая около сорока коммерческих компаний из Турции, ежегодно на стадионе «Новый друк» проводит свой чемпионат.В полуфинал пробились: «ГУРОСТ-БУД» и «Киевметрострой».По итогам полуфиналов финалистами стали команды «ГУРОСТ-БУД» и «Киевгорстрой». Со счетом 5:2 победили ветераны-динамовцы, которые, приобретя статус любителей, выступают за «Гореничи» в первенстве Киевской области. Регламент нашего турнира позволяет участвовать в соревнованиях даже бывшим профессионалам, достигшим возраста 35-и лет и имеющих отношение к строительству. Главный арбитр турнира Виктор Дердо допустил эту команду к соревнованиям, так что зрители смогли убедиться, что молодые ветераны еще не успели разучиться владеть мячом. Строители из «Киевгорстроя» смогли им противопоставить лишь жажду борьбы и неплохую физическую подготовку, а этого в современном футболе маловато…Да и как можно соперничать с Андреем Ковтуном, Юрием Дмитрулиным, Николаем Волосянко, Василием Кардашем, Сергеем Коноваловым, Виталием Косовским, Эдуардом Цихмейструком, Сергеем Нагорняком, Артемом Яшкиным. Кто-то подсчитал, что сумма матчей, проведенных этими футболистами за национальную сборную Украины – около 130!..Мы хотим, чтобы в нашем чемпионате участвовали футболисты, что называется, «с именами», поэтому в Регламенте есть на этот счет разъяснение: возможно участие трех игроков старше 35 лет, не имеющих никакого отношения к строительному бизнесу.В Камень-Каширский, кроме кубка, грамоты поехал специальный приз – большой баран, которого приобрели сотрудники ООО «Проектно-строительный комплекс» (Запорожье), они же являются и спонсорами уникального Переходящего Кубка.Когда привезли барана, то, посмотрев в его усталые глаза, решили отпустить его побродить в окрестностях стадиона. Когда же наступил кульминационный момент, то люди, ответственные за выпас животного, пришли в ужас – «живой приз» исчез!.. Когда я, раздав более 90 призов, загадочно произнес: «Приз – в студию», то не обнаружил ни барана, ни «пастухов»!.. Людмила Борисова, которая и привезла барана в Киев, возглавила «группу захвата», в которую вошли волыняне, которым предназначался приз. И через минут двадцать беглеца наконец-то нашли. Правда, на поле его мы не увидели, так как счастливые обладатели приза, во избежание недоразумений, крепко-накрепко его скрутили и загрузили в свой фургон.– Нам это каждый год обещают. Мы пока что дистанцируемся от массового футбола, так как эти соревнования нас просто-напросто могут поглотить… Пока что нас ежегодно по нашей просьбе вносят в календарь.– Возможно, к 2012 году мы к этому будем готовы, однако для этого нужно провести три-четыре турнира, чтобы «раскрутить» его. Уже сейчас, к Третьему чемпионату, у нас «в обойме» имеется порядка пятидесяти организаций, с которыми мы ведем переговоры…– Но это ведь не просто чемпионат Европы, а международный турнир, название которого возникло, благодаря тому, что в Украине проводится Евро-2012…– В связи с этим я объехал всю Украину, на территории которой у нас имеется порядка трехсот предприятий. Из этого необъятного количества мы «вычленили» порядка пятидесяти, с которыми и провели переговоры. На конец апреля осталось двадцать потенциальных участников… Для проведения Турнира нам необходимо иметь подтверждение от десяти-двенадцати строительных компаний…– Ни у кого денег мы не просим – все за счет вступительных взносов…– На бумаге это выглядит как большие деньги – 55 тысяч гривен, на самом деле, мы с каждой компанией ведем индивидуальные переговоры… До организаторов эти деньги не доходят, так как команды, приезжающие из-за рубежа выступают бесплатно. А ведь часовая аренда зеленого поля нам обходится в десять тысяч гривен…– В ФФУ мы обращаемся лишь за методической помощью. Хотя нам советовали попросить помощи и у федерации, и у «Динамо» – так как турнир носит имя Анатолия Кирилловича Пузача, в Минспорта, и в Министерство строительства… Все дело упиралось в непринятый Верховной Радой бюджет… А у нас нет времени.Начиная подготовку к нынешнему турниру, я объехал всю Западную Украину, затем Восточную. Сначала это был Луцк, в котором у нас имеется несколько партнеров, затем заехал в Камень-Каширский, чтобы воочию убедиться, чем же занимаются люди, получившие в прошлом году барана. В этом маленьком городке, расположенном на стыке трех стран: Украины, Белоруссии и Польши наши партнеры занимаются валкой леса, из которого после целого ряда операций производятся пиломатериалы, которые поставляют в Германию, Францию и Италию… Из этого же дерева они делают сборные коттеджные домики. Как вы поняли, у нас играют команды, представляющие не только непосредственных строителей, возводящих различного рода объекты – все, имеющие отношение к строительной отрасли. В этом году, например, намерен участвовать «Эпицентр», продающий строительные материалы…После Камня-Каширского я посетил Тернополь, затем Ивано-Франковск, где провел переговоры с вице-губернатором в отношении компании «Ярковыця», которая, прежде, чем прилететь в Киев, едет на ежегодный турнир… в Испанию.В Житомире я встречался с председателем областной федерации футбола Александром Чернявским и мы обговорили тему участия в Турнире команды из Бердичева. И в этом мне поспособствовал мэр города Мазур – СВП-«Майстер» поддержит честь города, в котором родился Анатолий Пузач.В Симферополе есть компания «ЮИСС», которая содержит футбольную компания, участвующую в первенстве города и области… Мне удалось объездить окрестности города и убедиться, насколько здесь любят футбол.В Полтаве мы провели переговоры с председателем спорткомитета Игорем Кисловым – контакты установлены и, возможно, в следующем турнире полтавчане нас поддержат.Переехав в Харьков, убедился, что мэрия готова с нами сотрудничать и сейчас проводит переговоры со строительными компаниями, определяя желающих участвовать в Турнире…– Мы занимаемся этим вопросом еще с 2008 года и во все города-кандидаты были направлены письма, после чего я постарался встретиться с руководителями уровня мэров, губернаторов и их помощников – все обещали поддержку… Однако, к сожалению, бюрократическая машина зачастую пробуксовывала! На примере киевской мэрии продемонстрирую как в прошлом году «гуляло» по кабинетам наше письмо. От Черновецкого оно было переадресовано Журавскому, от которого его переправили в неизвестном направлении и после того, как мы поинтересовались судьбой письма, оно снова оказалось у Журавского!.. Когда мне удалось обнаружить это письмо – на нем было восемь переадресовок и, слава Богу, кто-то вспомнил, что есть такая организация «Киевгорстрой»… Ну, с этой организацией мы напрямую и так давно работаем, однако хотелось, чтобы столицу представляла сборная строителей… Для этого мэру надо было пригласить к себе начальника управления по строительству и начальника управления спортом и сообща решить вопрос создания сборной.Из Харькова я отправился в Донецк, где немало строительных организаций участвуют в различного рода турнирах. Переговоры прошли успешно и нам обещали всяческую поддержку. В Днепропетровске массовый футбол, поддерживаемый областной федерацией, находится на высоком уровне. Здесь Турнир представляет наш коллега Олег Чередниченко, и, благодаря его усилиям, в прошлом году на участие в Турнире была даже выделена определенная сумма. Однако, в силу непонятных причин, эти деньги где-то растворились и Днепропетровск был представлен… киевлянами!.. Наверное, поэтому городу на Днепре так и не удалось «победить» Харьков в соревнованиях за право принимать Евро-2012…Поэтому я и прекратил визиты к первым лицам городов, а начал обращаться непосредственно к руководителям строительных компаний, которые не колеблясь, или отказывают, или с удовольствием участвуют в соревнованиях.С помощью Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств мы отправили письма с предложением поспособствовать в контактах со строительными организациями, работающими на территории Украины, в различные посольства. В этот список вошли: российское, белорусское, молдавское, шведское, итальянское, польское, болгарское, сербское, венгерское, немецкое, турецкое…Кстати, «Вигвам-Престиж» после того, как стал в прошлом году «бронзовым» призером нашего турнира, вернувшись в Беларусь, получил такую прессу, что команду немедленно включили во вторую группу первенства республики среди… профессионалов!.. Жаль – мы потеряли своего верного партнера.Швецию будет представлять «Альцест» (компания JONSERED), Германию – REHAU, Венгрию – MARKET-PLEYS, Турцию – TUID…Нельзя не сказать о партнерах Турнира: это и транспортная фирма «Алло-такси», которая на все время турнира обещает помогать участникам турнира с разъездами по городу, и «Квіткова садиба», обеспечивающая все наши мероприятия цветами, и «Хортица», которая вот уже третий год помогает нам с проведением фуршетов на открытии и закрытии турнира. Огромную благодарность следует высказать фирме «Борис», которая без всяких условностей на протяжении всего турнира присылает свои бригады. Медики целыми днями «стоят на страже» нашего здоровья и пока что, слава Богу, серьезных травм не было…ФТ ХК «Київміськбуд», ТОВ «ГУРОСТ-БУД» (с.Гореничи, Киевской обл.), «Тірос-2500» (г.Белгород-Днестровский), ТОВ «СВП-Майстер» (Бердичев), «JONSERED» («Альцест», Швеция), ТОВ «Эпицентр К», «REHAU» (Германия), «MARKET-PLEYS» (Венгрия), ТОВ «ЮИСС» (Симферополь), ПП «Ярковица» (Ив.-Франковск), ОЛШЕ (Ковель).РЕЗЕРВ: ГДИП-Инпредбуд, ДОФ «АРБО» (Камень-Каширский), АМ «Экодар», «TUID» (Турция), ТОВ «Ковальская», Укрбуд.Дата проведения турнира: 9-13 июня 2010 г.Место проведения: Научно-тренировочный комплекс им. В.Банникова, Киев, Лабораторный пер., 7-аВремя проведения: 09.00 – 17.00.Открытие и закрытие турнира будет проводиться на центральном ядре с естественным покрытием. Там же будут проведены матч за 3-4 места и финал.Все остальные игры пройдут на площадках с искусственным покрытием. Предварительные игры в группах проводятся по круговой системе.