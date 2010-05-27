Дон Кинг: «Бой Кличко-Валуев состоится! И о нем будут говорить даже в джунглях Африки!»

Еще не так давно новость о визите в Украину самого знаменитого и одиозного боксерского промоутера Дона Кинга расценили бы не более как «утку». Действительно, трудно было представить, чтобы такая легенда, под чью дудку плясали Майк Тайсон, Леннокс Льюис и другие, снизошла до посещения нашей страны. Тем не менее, теперь это уже «исторический факт». Который наводит на мысль, что ой как не все ладно в «королевстве Кинга», коль он пустился в дальние путешествия…



Напомним, что свой визит в Украину Дон Кинг начал со Львова, где подписал контракт с нашим известным бойцом Андреем Котельником. А затем «великий и ужасный» - по приглашению столичного мэра Леонида Черновецкого – отправился в Киев. Где городской голова устроил встречу легендарного промоутера с представителями СМИ. На «презентации» также присутствовали сын мэра Степан Черновецкий и украинский боксерский промоутер Вадим Бухкалов, чей «развод» с компаньоном Виталием Кличко до сих пор является темой для разговоров в спортивных кругах.



Публика встретила Дона Кинга аплодисментами и овациями. Разодетый на зависть ярмарочному скомороху, боксерский «шоумен» громко откашлялся, отсопел, откряхтел и, дико жестикулируя, принялся еще пуще заводить собравшихся «провокационными» репликами. По завершении приветствия, рявкнув «Слава Украине!», развернул наш национальный флаг.

Леонид Черновецкий, напомнив о промоутерских достижениях американского гостя, заверил, что его опыт поможет развивать бокс в нашей стране. И помогать молодым талантливым бойцам. Приезд Кинга, по мнению Черновецкого, еще больше откроет Украину для мира.



Мэр также подчеркнул, что в работе его администрации развитие спорта занимает одно из главенствующих мест: «Спорт и, в частности, бокс несут в себе социальную функцию. Так, благодаря увлечению боксом, пацаны не пойдут по пути уличных драк и наркотиков. И научатся не выплескивать свою агрессию вне ринга. Боксерский клуб, который представляют сегодня мой сын и Вадим Бухкалов будет находить таких мальчишек, живущих в неблагоприятной среде, и приобщать их к боксу.»



По завершении спича мэра, в «бой» вступает Дон Кинг. Нельзя сказать, что для его речи характерна логическая стройность и последовательность. Она, скорее, представляет собой сумбур, склеенный «местными идиоматическими оборотами». Что, безусловно, представляет определенную сложность для переводчика. Зато все это Кинг с лихвой компенсирует эмоциональностью и неожиданной сменой интонации – от хриплого полушепота до крика. Плюс безумная жестикуляция. Еще плюс – постоянный акцент на свой магический дар. Не покидало ощущение, что он тщательно поработал над изучением манеры выступлений известного лидера Германии, почившего в 1945 году.



- Я счастлив быть в Киеве! И счастлив видеть здесь моего лучшего друга г-на Черновецкого!



И теперь о боксе. Жизнь во всем ее многообразии, присутствует именно на ринге. Нет другого такого вида спорта, насыщенного жизнью, как бокс. Вот боксер оказывается в нокауте… И он собирает всю волю, встает и доказывает, что может победить. Как бы не складывалась ситуация, у бойца одно стремление – бороться дальше.



Знаете, что больше всего подкупило меня в киевском мэре? Стремление помогать обездоленным детям. А это дает луч надежды. А для меня же большая честь промоутировать молодых украинцев. И буду пропагандировать их имена и их страну во всем мире. Вот пример – Андрей Котельник, с которым мы подписали контракт во Львове. Вот этот флаг Украины (демонстрирует) дал мне именно Андрей. Он познакомил меня во Львове со многими хорошими людьми. С такими, как и сам. Он – с Христом в сердце. И сейчас я хочу сказать – слава Украине!



Вчера я видел дома во Львове. А сегодня Киев. Я могу сравнить его с Парижем и Нью-Йорком. Я люблю Киев! Слава Украине!



Как теперь известно, 7 августа состоится бой Андрея Кательника с другим вашим подопечным – Александером… За кого вы будете болеть?



Я хочу, чтобы выиграли люди! Болельщики. Я промоутер людей!



Миллионы любителей бокса ждали боя Виталия Кличко с Николаем Валуевым. Но, к сожалению, так и не дождались. Как вы считаете, есть ли перспективы у этого поединка? Или на нем можно уже поставить крест?



Я думаю, что это произойдет. Поединка Кличко-Валуев все ждали давно. Он очень значим для спорта, для мирового бокса. Противостояние Кличко, представляющего Украину, и Валуева, представляющего Россию – это больше чем спортивное противостояние. Этот бой был бы невероятно популярен во всем мире. Пока поединок не состоялся – тут есть разные подоплеки, в том числе, и социальные. Но это бой состоится! Как только будут отрегулированы вопросы – финансовые, социальные и политические.



Это будет такое яркое событие, о котором будут говорить даже в джунглях Африки!



Этот поединок зажжет сердца людей во всем мире! Слава Украине! Klicko brothers! И (обращается к присутствующим) адресуйте свои вопросы к Кличко. Голосуйте за него! Болейте за него!



Напоследок «шоумен» выдал еще какую-то весьма длинную умопомрачительную тираду, смысл которой так и остался неизвестен. Переводчица то ли не смогла, то ли постеснялась ее перевести.



Покидал зал Дон Кинг со словами восторга в адрес девушек, попавших в его поле зрения.





