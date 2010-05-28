Михаил Беленький: «В новой версии унибоя будет применяться боевое оружие»

В городе Медынь (Россия) завершилось первенство мира по универсальному бою (это прохождение полосы препятствий плюс поединок на ринге по универсальным правилам, в котором можно использовать приемы разных единоборств) среди юношей и девушек 10-11 лет и 12-13 лет. Украинцы на нем завоевали 14 медалей в личном зачете и заняли 2-е место в командном первенстве среди юношей 10-11 лет (вслед за хозяевами).



Об итогах чемпионата и перспективах развития универсального боя «СПОРтглавреду» рассказывает главный тренер сборной Украины по универсальному бою Михаил Беленький…



Михаил Аронович, конкуренция в первенстве мира была приличной?



Участвовало 25 команд. Были сборные не только из стран СНГ, но и из Западной Европы и других континентов: Франции, Германии, Италии, Израиля, Китая и др.



Кого из украинских призеров мира можно выделить?



Кроме двух призеров из Харькова, остальные – воспитанники Винницкой ГДЮСШ №5. В частности, сборников Украины готовили наши тренера Александр Пастух, Иван Нагорняк, Валерий Бондарь - призер чемпионатов мира среди мужчин. Выделю уверенное выступление Владислава Закриничного, победившего в весе 35 кг. А в весовой категории 31 кг бронзовым призером стал Илья Продивус, племянник знаменитого в прошлом боксера, а ныне бизнесмена и спортивного мецената Владимира Продивуса.



Почему сборная Украины почти полностью состояла из виннитчан?



Винница, в отличии от других городов, имеет возможность массово командировать унибойцев на международные соревнования. Кроме того, наши спортсмены завоевывают медали на всех чемпионатах Европы и мира.



Унибой в последнее время становится более популярным в нашей стране?



В универсальный бой в ближайшее время может перейти ряд кикбоксеров, о чем они уже сообщали. Дело в том, что на Украине недавно произошло объединение федераций кикбоксинга, что значительно усиливает конкуренцию и провоцирует переход спортсменов в другие виды единоборств.



Финансирование украинского универсального боя в 2010 году улучшилось?



Пока неизвестно. Разумеется, основные средства выделяются на олимпийские и игровые виды спорта.



Какие международные соревнования в ближайшее время состоятся в Украине?



11-14 июня в Коблево пройдет чемпионат Европы по унибою среди юношей 10-11 и 12-13 лет. Он состоится на базе отдыха винницкого бизнесмена Василия Откидача, который взял на себя расходы по приобретению призов, грамот, медалей. Кстати, в прошлом году на аналогичном чемпионате Европы, который также проходил в Коблево, сборная Украины заняла 1-е место.



К чему сейчас готовится взрослая сборная Украины?



В этом году пройдут чемпионаты Европы и мира среди мужчин и женщин. Если будет финансирование – мы проведем и чемпионат Украины.



Каков будет размер призовых на чемпионате мира среди мужчин?



Пока неизвестно, но думаю, что они будут не меньшими, чем на чемпионате мира 2009 года. Тогда за 1-е место в легком унибое (без ударной техники – эта разновидность позиционируется как будущая олимпийская – Авт.) ¬давали 2 тысячи долларов, в классическом – 3 тысячи долларов. Разумеется, были денежные призы и для других медалистов.



В каких странах сегодня самые сильные унибойцы?



Это Азербайджан, Финляндия, Румыния (в этой стране в августе пройдет чемпионат Европы среди юношей 14-15 и 16-17 лет). А всего на последнем чемпионате мира среди мужчин соревновались представители 52 стран мира.



С материальной базой все в порядке?



В Виннице сейчас есть только детская полоса препятствий. Ей мы пользуемся только во время соревнований, так не имеем помещения для ее стационарного размещения. Полоса препятствий, на которой могут тренироваться взрослые, в Украине есть лишь на базе внутренних войск в Киеве.



Военные и милиция проявляют интерес к универсальному бою?



Немалый. Сейчас наши правоохранители хотят официально зарегистрировать в Украине и в мире новую версию универсального боя – с применением боевого оружия. А пока в нашем виде спорта участники (и дети, и взрослые) стреляют из пневматического оружия.



Унибой – прекрасная тренировка для силовиков?



Конечно. Ведь наш вид спорта напоминает их работу. В унибое приходится бежать, стрелять, применять болевые и удушающие приемы, выполнять удары руками и ногами.



Много спортсменов в Украине, которые занимаются только универсальным боем?



Около 100 человек. Другие участники наших чемпионатов занимаются параллельно другими разнообразными видами единоборств.



Украинские призеры первенства мира по универсальному бою среди юношей и девушек 10-11 лет и 12-13 лет



ІІІ м. – Примак Виталий, весовая категория 28 кг;

ІІІ м. – Продивус Илья, весовая категория 31 кг;

I м. – Закриничний Владислав, весовая категория 35 кг;

ІІІ м. – Бердоус Сергей, весовая категория 40 кг;

ІІІ м. – Бондарь Игорь, весовая категория 45 кг;

ІІІ м. – Максимишина Ирина, весовая категория 25 кг;

ІІ м. – Петренко Светлана, весовая категория 28 кг;

ІІ м. – Коваленко Татьяна, весовая категория 32 кг;

ІІІ м. – Диденко Екатерина, весовая категория 37 кг;

I м.– Добровольская Анастасия, весовая категория 42 кг;

I м. – Симанчук Надежда, весовая категория +42 кг;

III м. – Олександр Якишин, весовая категория +45 кг;

ІІІ м. – Доменюк Денис, весовая категория +55 кг;

II м. – Максим Павлов, весовая категория +55 кг.



