Баскетбол. Вера в светлое будущее.

Суперлига отменила переходной турнир за право участия в элитном дивизионе, поставив перед командами такие условия, что в проведении этого турнира уже не было бы смысла.



Работа втихаря



Неделю назад учредители Ассоциации баскетбольных клубов Украины «Суперлига» на очередном заседании приняли основные положения будущего сезона. Похвально, что уже сейчас наши баскетбольные функционеры начинают задумываться о грядущем, благодаря чему клубы-участники уже будут знать, к чему готовиться, как комплектоваться, как приспосабливать финансы под поставленные задачи. В этом смысле данный сезон стоило отметить как самый предусмотрительный. Все бы хорошо, да только некоторые решения учредителей вызвали определенные опасения за будущее нашего баскетбола и требовали разъяснений.



Сначала предоставим вашему вниманию пункты будущего регламента, принятые на данном заседании, а затем обратимся к тем из них, которые нас удивили. Итак:



– Будущий сезон начнется 25 сентября 2010 года и закончится не позже 1 июня 2011 года;

– По завершению регулярного чемпионата борьбу продолжат только клубы, попавшие в зону плей-офф. Остальные команды, равно как и клубы, выбывшие в четвертьфиналах, сезон завершают. Таким образом, в Суперлиге отменены турниры за 9-14 и 5-8 места;

– Клуб, принимающий участие в международных турнирах, не будет иметь льгот в национальном чемпионате и Кубке Суперлиги;

– Лимит на легионеров будет действовать по формуле «4+1» на площадке и «6+6» в заявке команды на матч;

– Суммарная заработная плата игроков основного состава клуба не должна превышать $2,5 млн.;

– Новые клубы, желающие вступить в АБКУ «Суперлига», должны иметь зал минимум на 3500 зрительских мест, а также отвечать другим условиям, которые еще дорабатываются;

– АБКУ «Суперлига» должна разработать план по реконструкции и усовершенствованию существующих залов нынешних членов Ассоциации.



Если с первыми пунктами все прозрачно и ясно – и со сроками, и с лимитом, то последние три момента были несколько интригующими и нуждающимися в пояснениях. К сожалению, учредители АБКУ даже не сообщили масс-медиа о готовящемся совещании, а просто поставили всех перед фактом кратким сообщением на официальном сайте – мол, все уже решено, получите результат. Забыли ли или просто хотели избежать лишних разъяснений после оживленных дискуссий – не дай Бог, кто-то из участников дебатов скажет на публику что-то не то – неизвестно. Главное, что никаких официальных комментариев не последовало даже спустя неделю, что дало обильную пищу для обсуждений, догадок и слухов в околобаскетбольной среде.



«СПОРТГлавред» мужественно ждал, пока прорвет эту блокаду, но, по-видимому, все твердо решили соблюдать обет молчания. В результате, мы обратились ко вроде бы независимому наблюдателю этих дебатов – директору АБКУ «Суперлига» Альгимантасу Павилонису. Как оказалось, он действительно был независимым – в принятии решений от него не зависело ничего. Вроде бы и разъяснил – но де-факто понятнее не стало. Впрочем, некоторые моменты Павилонис осветил – ровно настолько, насколько было позволено. Дипломатия-с!



«Правило 3500» и потолок зарплат



Первым вопросом, которого мы коснулись в разговоре с директором Суперлиги, стал пункт о зале на 3500 мест как обязательном условии для вступления в Ассоциацию. Таких залов и у нынешних членов АБКУ раз-два и обчелся – разве что у Киева, Днепропетровска и Донецка. Да и то первые два используют свои Дворцы Спорта только в случае крайней нужды – дорого. Разве что «Будивельник», всерьез рассчитывающий пополнить ряды участников Евролиги, планирует будущий сезон выступать в наибольшей спортивной арене столицы, что не по средствам, например, тому же БК «Киев». Что касается БК «Донецк», перманентно исчезающего и появляющегося на баскетбольной карте Украины, то как только «тигры» в лице Сергея Дядечко объявили о своем желании возобновить выступления на высшем уровне, как им тут же в обход спортивных принципов дали wild-card на участие в переходном турнире за это право. Оно и понятно – БК «Донецк» является одним из основателей АБКУ. До этого планировалось, что будут соблюдаться правила ротации – последнюю команду Суперлиги «Грифоны» заменит чемпион Высшей лиги (ими стали «Черкасские Мавпы», всухую выигравшие чемпионат). И вот сначала нарисовался переходной турнир, а теперь стало ясно, что «правило 3500» априори отбрасывает «Мавпы» с их ДС «Будивельник» на 1250 персон от элитного дивизиона.



«Переходного турнира не будет, – сообщил Павилонис новость, которую официально до сих пор никто не озвучивал. – Посовещавшись, мы поняли, что нецелесообразно организовывать такой турнир перед стартом сезона – это в свое время показали и примеры похожих соревнований на уровне FIBA. Каждый клуб в межсезонье строит команду для выполнения определенных задач грядущего сезона. Смысл готовить команду, приобретать сильных игроков, если есть вероятность выступления в чемпионате более низкого уровня? Что в случае неудачи говорить спонсорам, дававшим деньги под определенные цели?»

Дальше – больше. Оказалось, что и в начале лета провести такой турнир было бы нецелесообразно: «Да, это также невозможно, поскольку мы даже не знаем, сколько клубов будет выступать в Суперлиге в будущем сезоне. Их количество реально может уменьшиться. Дело не только в разрабатываемом регламенте будущего сезона. Есть несколько шагов, которые клубы должны выполнить в ближайшем будущем – по прошлому сезону в том числе. Так что вакансий в Суперлиге может быть не одна, а больше». Пресекая возможные обвинения о подготовке почвы для участия донетчан, Павилонис добавил, что под вопросом пока и возможность появления в Суперлиге БК «Донецк». Дело в том, что «тигры» для этого также должны выполнить некоторые условия по прошлому сезону. В общем, список участников сезона 2010/11 будет сформирован лишь к концу июля.



Что касается кандидатур новичков, то уже давно было известно, что потянуть уровень Суперлиги могли только две команды – «Мавпы» и «Донецк», причем первые к этому шли максимально честным образом. Введение «правила 3500» (всего на 250 мест меньше донецкого ДС «Дружба») вкупе с отношением учредителей АБКУ к основателю черкасского клуба Михаилу Бродскому, успевшему за последние пару лет испортить отношения и с экс-участниками канувшей в Лету УБЛ, и с руководством ФБУ, наводили на мысль о целенаправленной политике против клуба. Даром, что последнее время Бродский к «Мавпам» отношения практически не имеет. Влиял ли фактор этих взаимоотношений на принятие столь высокой планки вместимости зала – неизвестно, Павилонис этой темы предпочел не затрагивать вовсе, и вопрос повис в воздухе. Зато по поводу залов в других городах, он вспомнил о Харькове. Зал там, может, и есть, только с кандидатом не сложилось. Если бы местный «Политехник» горел желанием вернуться в элитный дивизион, откуда бесславно вылетел несколько лет назад, вряд ли бы он позволил себе занимать четвертую строчку в Высшей лиге с 50%-ным соотношением побед и поражений.



По поводу плана по реконструкции, ответственность за который взяла на себя Суперлига, директор АБКУ ответил довольно туманно: «Мы приняли решение о разработке календаря по строительству и модернизации залов. Если данный график утвердят, и клуб будет способен его придерживаться – милости просим в Суперлигу». После этого отпал вопрос и о «дорабатываемых условиях», упомянутый в пункте о «правиле 3500».

Если кто считает, что Альгимантас Павилонис не достоин своей должности директора самого престижного баскетбольного чемпионата Украины, то просим поумерить пыл. Свою работу он выполняет, например, разрабатывает оптимальную схему контроля некоторых моментов, позволяющих выводить на первый план украинских игроков. Речь о необходимости развития отечественного баскетбола посредством уменьшении лимита на легионеров в заявке на игру с «7+5» на «6+6» и снижения суммарной заработной платы команды до $2,5 млн. Он сам признает, что эти нововведения были приняты «благодаря желанию уравнять клубы для создания еще более интересного чемпионата». Как для иностранца, работающего у нас, такие мысли уже многого стоят. «Пусть лучше клуб пригласит двух хороших легионеров, чем четырех посредственных, зато даст возможность нашему болельщику болеть за отечественных баскетболистов. А если какой-либо клуб будет иметь возможность и желание превысить эту планку – что ж, пускай тогда помогает более бедным командам, помогает отчислениями самой лиге», – вот вводная решения о потолке зарплат. Правда, прошлогодние отчисления никак не помогли удержать на плаву вдруг развалившийся БК «Донецк», но не в том суть. Сейчас мы говорим о контроле соблюдения данного решения без закулисных интриг. Здесь Павилонис разохотился на ответы, поскольку обеспечение внедрения решений совета учредителей лежит именно на его плечах: «В этом вопросе есть много тонкостей, которые необходимо прописать в регламенте. Необходимо установить жесткое определение, чтобы избежать двусмысленностей. Вы сами понимаете, что есть много путей официально соблюсти лимит, по факту содержа более затратную команду. Я общался с людьми из НБА, которые специализируются в этой области. Но у них механизм контроля создавался годами, нам же идет всего второй год. К тому же, в наших реалиях все намного сложнее – и бюджеты не те, и нормативы. Поэтому все еще будет меняться, дорабатываться – время у нас есть».



Nota bene: Идеализм или...?



Но все же Альгимантас Павилонис, по сути, не ответил ни на один щекотливый вопрос. Он не объяснил причин, по которым были приняты похожие решения, отказался называть инициаторов предложений (причем точно известно, что был как минимум один человек, предлагавший спустить планку вместимости залов с 3500 до 1000 мест), хотя хотелось бы, чтобы он начинал именно с этого. Литовец ограничился только фразой о том, что дебаты были жаркими. Так и осталось непонятным, для чего новичкам Суперлиги залы на 3500 мест, если ни один баскетбольный матч не собирает столько зрителей – разве что киевский Дворец Спорта во время некоторых матчей национальной сборной. Осталось за кадром, каковыми будут основные положения плана по модернизации уже имеющихся залов, и откуда клубы будут брать деньги на строительство новых мегакомплексов, не имея для этого даже необходимых земельных участков, особенно, если им это не нужно. Причем следующим шагом должно быть принятие жестких условий не только для новичков, но и для уже существующих клубов. Представьте себе телекартинку (которую в идеале Суперлига видит на каждом матче) – суперлиговый город Днепродзержинск, Макс Конате делает «мельницу», а на заднем фоне больше трех тысяч пустых сидений, которые то тут, то там разбавлены несколькими болельщиками. Несколькими – поскольку на фоне пустых трибун такого размера даже 300 человек будут выглядеть парочкой случайных прохожих. Это даже грустнее, чем фотография обладателей Кубка Украины «Ферро» на фоне фотосессий их ликующих коллег из других стран на соответствующей страничке Евролиги. Впрочем, это все утопия, поскольку «Днепр-Азот», как и «Пульсар», и некоторые другие клубы размышляет не о том, как бы не перешагнуть зарплатный лимит в $2,5 млн, а несколько о других, более приземленных вещах. И если эти клубы уже сейчас всерьез размышляют о целесообразности выступления в элите, то вскоре об этом задумаются и другие. Что же получим? Суперлигу в восемь команд и обыкновенный придаток Единой Лиги ВТБ, которая уже который год заявляет о своих претензиях на то, чтобы стать единственным чемпионатом на постсоветском славянском пространстве? Вот вам и развили баскетбол в регионах, расширили географию. Все эти лозунги стали похожи на пустой звук, призванный просто за гордо выпяченной грудью решать свои вопросы, иногда в качестве конфликта устраивая расколы – да и те любой стороной направляя себе в плюс.



В общем, вот вопрос – зачем принимать условия, которые никому не нужны (ну, почти никому)? Неужели вы можете себе представить, что все учредители Суперлиги живут в розовых очках и знают поименно 3500 жителей своего города, способных по первому зову достать из кармана 20 гривен и рвануть на баскетбол? Так давайте по примеру УБЛ начнем еще и штрафовать клубы за явку зрителей меньше, скажем, 70% от минимально принятого зала. Поверьте, люди тут же появятся – воинские части еще никто не отменял – помните матчи сборной Украины во Дворце Спорта и половину зала в камуфляжных штанах и желтых футболках? Так вот, вы верите в эти «розовые очки»? Мы – нет. Мы верим в то, что принимаемые решения и провозглашаемые лозунги о популяризации баскетбола, соблюдение внутренних финансовых договоров и уважение к партнеру и даже к простому любителю баскетбола homo sincerus, ради которого «мы и существуем», между собой не имеют ничего общего. Конечно, пирог не столь велик, чтобы его еще и делить. Как говорил президент «Ферро» Валерий Элькинсон, объясняя почему, несмотря на резкий взлет популярности баскетбола в Запорожье, его клуб не сможет найти средств на достойное выступление в Кубке Европы и подает на Кубок Вызова: «Таковы реалии в нашей стране». Это ему еще повезло, что Кубок Вызова не столь щепетилен к залу и другим «реалиям» «Ферро», как родная украинская Суперлига.



Дай Бог, чтобы эти мысли были несправедливыми по отношению к сильным украинского баскетбольного мира сего. Чтобы автор этих строк ошибался в силу ограниченности своей фантазии, не способной оценить перспективы далекоидущих планов. Просто пока что слишком редко у него появлялись поводы для оптимизма. Ведь «таковы реалии в нашей стране»...

