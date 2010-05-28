В федерации футбола Украины тренеров посадили за парты…

И они, засучив рукава, последовали ленинским заветам, что необходимо «учиться, учиться и учиться». А делать это никогда не поздно!..

Будем надеяться, что в декабре известные футболисты защитят Pro-дипломы…



Украина для настоящего грузина занимает место между… Голландией и Турцией



Первым в классе появился Шота Арвеладзе, некогда лучший бомбардир грузинского футбола – естественно, я с ним побеседовал.

– Я мог бы защищать диплом в Голландии (дипломы «Б» и «А»» «брал» в Грузии), но там слишком много бюрократии – надо много писать, а я, хоть и очень хорошо говорю и на голландском, и на английском – пишу пока еще плохо… Мне всегда нравился Киев, и я с удовольствием сюда прилетел. Тем более, что буду учиться с отличными парнями...



Неделю тому назад я подписал контракт на два года с турецкой командой «Кайсериспор» из города Кайсери как главный тренер. Эта команда за последние шесть лет ни разу «не выпадала» из пятерки, правда, в этом году они на финише растеряли много очков и в итоге заняли восьмое место… 28 июня мы начинаем сборы.



– Как же вы будете ездить на сессии?



– Когда договаривался об учебе в Киеве, я еще работал ассистентом в Голландии… Учебный график составлен так, что мне удастся приезжать в Киев – в эти дни в календаре УЕФА предусмотрена пауза для выступления сборных команд… Я сделаю все возможное, чтобы пройти весь курс обучения без пропусков.



«Заметаем следы», или Поворчим немного…



Стоило в Учебном Центре лицензирования появиться новому директору, как тут же это учебное заведение сменило дислокацию, и теперь полтора десятка умудренных футбольным опытом мастеров станут «грызть гранит науки» на территории «кузницы кадров» украинского футбола – в спортинтернате (РУФК), что на Лесном массиве. Благо, здесь все под рукой: и гостиница, в которой когда-то квартировал «ЦСКА-Борисфен», и нормальное питание, и учебные классы, и футбольные поля… И, что тоже немаловажно – удобное сообщение с железнодорожным вокзалом, аэропортом и... центром города. Пока еще рано ставить все это в заслугу Геннадию Анатольевичу Лисенчуку – присмотримся к учебному процессу…



Тема подготовки кадров в последнее время стала в Украине не только актуальной, но и с подачи средств массовой информации – приобретает налет скандальности. Вспомните, как бурно обсуждался в прессе и «большой педагогике» переход на Булонскую систему обучения – так называемый «булонский процесс»… А сколько копий сломано вокруг Единого экзамена!.. И насколько актуально стоит вопрос о повышении качества подготовки молодых футболистов в детско-юношеских футбольных школах при профессиональных клубах. Идя по пути общеобразовательных учебных заведений, которые решили «повысить» свой рейтинг, переименовывая ПТУ в колледжи, институты – в университеты, а «универы» – в Академии, футболисты тоже захотели стать «академиками»… Однако, как показывает практика, полученные здесь «аттестаты зрелости» особенного футбольного мастерства выпускникам не прибавляют. Есть, конечно, приятные исключения, как, например, завоевание чемпионских званий на чемпионате Европы среди юношей, однако на то они и исключения, чтобы подтверждать правила!.. И, конечно же, во многом это зависит от того, какими специалистами заполнены штаты в футбольных «академиях», кто разрабатывает для них учебные программы и насколько далеко оторвался этот процесс от происходящих в окружающей футбольной жизни преобразований. Не может ведь школа жить в отрыве от общества!..



Каждый год Учебный центр ФФУ присваивает звания профессиональных тренеров слушателям, защитившим различного рода дипломы. В этой истории нас интересует не только, в какой степени предлагаемые учебные программы соответствуют европейскому уровню, а и – помогут ли полученные знания нашим уважаемым специалистам закрепиться в «обойме». Кстати, тема тренерской незащищенности в условиях бурно капитализирующегося общества сегодня, как никогда, актуальна и хотелось бы, чтобы Федерация футбола, совместно с Центром лицензирования, взяли на себя гуманитарную обязанность «вести» по карьере своих выпускников. Если при наборе слушателей отсутствует «госзаказ» и не существует позабытого «распределения», то необходимо хотя бы отслеживать, как складывается судьба обладателей дипломов высшей квалификации. Кстати, такое исследование вполне «тянет» на диссертацию…



Сборная PROфессионалов «стран футбольного содружества»



Когда мы ознакомились с табличками, расставленными на столах, на которых аккуратной стопкой высились учебно-методические материалы, подготовленные в Центре лицензирования, бросилось в глаза, что нынешняя «сборная» по составу – ничуть не слабее той, которая в декабре прошлого года успешно защитила дипломы. А тогда защитились, став тренерами команд Премьер-лиги, Сергей Ковалец, Юрий Максимов, Илья Близнюк, а также уехавший в Россию Андрей Гусин. И даже директор Академии донецкого «Шахтера» – голландец Патрик Йоханнес фон Лиувен – получил украинский диплом европейского образца!..



А вот новая «сборная»:



1. Эльхан Абдуллаев – ФК «Интер» (Баку, Азербайджан),

2. Шота Арвеладзе – ФК «АЗ-Алкмар» (Голландия, Грузия),

3. Юрий Михайлович Бакалов – ФК «Арсенал (Киев),

4. Валентин Николаевич Белькевич – Киев,

5. Юрий Васильевич Вергейчик – «Шахтер» (Солигорск, Беларусь),

6. Александр Борисович Головко – ФФУ,

7. Виктор Михайлович Гончаренко – ФК «БАТЭ» (Борисов, Беларусь),

8. Вадим Николаевич Лазоренко – Киев,

9. Юрий Леонтьевич Мороз – ФФУ,

10. Игорь Владимирович Рахаев – ФК «Металлист» (Харьков),

11. Александр Сергеевич Седнёв – ФК «Белшина» (Бобруйск, Беларусь),

12.Александр Николаевич Хацкевич – ФФУ,

13. Владимир Алексеевич Ходус – ФК «Металлист» (Запорожье).

По-моему, этому составу вполне по силам выступить в первенстве среди ветеранов в любом из представленных городов. Главное, что укомплектованы практически все линии и это, кроме всего прочего, будет способствовать учебному процессу – особенно в том случае, когда понадобится анализировать прелагаемые для просмотра матчи.



В первый день установочной сессии слушателей знакомили с программой обучения Директор Центра лицензирования Геннадий Лисенчук и технический директор ФФУ Константин Вихров. А ко второй учебной «паре» подоспел первый вице-президент федерации футбола Александр Бандурко, который специально прилетел из Харькова. «На всякий случай», он познакомил будущих украинских футбольных «мэтров» со структурой, целями и задачами ФФУ и УЕФА…

Интересно было наблюдать, как футболисты, всю свою сознательную жизнь посвятившие «народной игре», с неподдельным интересом разбирались в хитросплетениях футбольной иерархии.



Константин Львович Вихров:



– Прежде всего, надо сказать, что мы получили от ФИФА право проводить такую учебу соискателей ПРО-диплома, которые впоследствии смогут работать по всей Европе. Этот диплом не подвергается каким-либо дискриминационным воздействиям. Нигде переучиваться не требуется, никаких дополнительных курсов проходить нет необходимости – обладатель этого диплома сразу же приступает к работе…



Мы обучаем три категории специалистов, которые получают соответствующие дипломы: «Б» – дает право работать с футболистами в возрасте от 10 до 15 лет, «А» – 15-19 лет и PRO-диплом – с профессиональными командами. Следует обратить внимание, что тренеры, работающие с юными футболистами, должны готовить их в профессиональном русле – не просто использовать футбол для развития двигательных качеств мальчиков и девочек, а с точки зрения отбора и обучения будущих профессионалов. Поэтому обладатели дипломов должны досконально знать всевозможные методы подготовки, методику и различные дисциплины футбольной науки…



Сегодня мы присутствуем на занятиях первой сессии PRO-диплом УЕФА. Здесь собраны в основном бывшие профессиональные футболисты и специалисты, которые уже имеют дипломы «А» и «Б» и проработали определенное время в командах…



У нас в стране, да и во всей Европе, с недавнего времени главные тренеры команд различных профессиональных лиг обязаны иметь PRO-диплом. Ассистентами могут быть тренеры, защитившие «А»-диплом, в детских футбольных школах при командах высокой квалификации могут работать тренеры с «Б»-дипломом. Иначе команды не заявляют на соревнования.



– Как происходит набор?



– Мы объявили, что начинаем обучение тренеров на соискание PRO-диплом. Из поступивших в наш адрес заявлений комиссия по утверждению кандидатов на зачисление в состав слушателей (в нее входят представители Премьер-лиги, ПФЛ, директор Учебного центра, руководитель научно-методического отдела, руководитель комитета национальных сборных и я как технический директор ФФУ – председатель комиссии) отбирает наиболее квалифицированных. Обращаем внимание на наличие всех документов и на то, чтобы был практический опыт работы с командами.



Украинские кандидаты поступают к нам по рекомендации клубов, зарубежных специалистов рекомендуют национальные ассоциации. Иностранцы могут у нас учиться лишь в том случае, если они без проблем общаются на языке преподавания – мы специально преподаем на русском языке, который является языком общения на постсоветском пространстве.



– Но в прошлом году у вас учился студент, приехавший со своим переводчиком…



– Это был голландец, который работал в Академии донецкого «Шахтера», и в отношении него было специальное разрешение. Кстати, это был очень квалифицированный тренер, для которого не составляло труда отвечать на вопросы преподавателей и своевременно сдавать зачеты…



– Обучение как и прежде – платное и сумма та же – восемь тысяч у.е.?



– За тех, кто приезжает по направлению клуба, расплачивается клуб, а те, кто приезжает самостоятельно, оплачивают в индивидуальном порядке…



– Заметил, что Белькевич – без клуба. Думаю, «Динамо», которое с ним так «неласково» и недружелюбно рассталось, вполне могло бы оплатить учебу своего некогда лучшего игрока.



– Мне трудно это комментировать… Кстати, в Европе все слушатели свое обучение оплачивают самостоятельно: считается, если человек потратил деньги, то он будет относиться к учебе более ответственно.



– В советской Высшей школе тренеров ведь не было никакой оплаты за обучение…



– Что вы! Слушатели получали стипендию порядка 250-300 рублей…



– Почти столько тогда получал доцент, зав.кафедры!..



– Я как раз столько и получал на кафедре футбола…



– До вас не доходили пессимистические отзывы о качестве обучения в Центре, не обвиняли в некотором формализме?



– Мнения могут быть самые различные: для того, чтобы убедиться в том, что учебный процесс у нас предельно насыщен и задействованы лучшие преподавательские кадры из различных вузов Украины – необходимо хотя бы присутствовать на лекциях, участвовать в практических занятиях, наблюдать, как день ото дня расширяется кругозор слушателей, как все более квалифицированно они участвуют в аналитических обзорах, как все увереннее звучат их ответы на вопросы преподавателей…



Наша задача – научить их… учиться. И с каждой сессией, штудируя литературу, работая над собой, общаясь с коллегами – наши слушатели на защиту PRO-диплом приезжают уже вполне подготовленными специалистами…



– В связи с этим: как бы добросовестно ни занимались ваши слушатели на всех шести сессиях, однако заочное обучение и стационар – это «две большие разницы», как говорят в Одессе…



– Естественно. Однако у наших слушателей, большинство из которых учатся без отрыва от основного места работы, нет иного пути, как «сжимать» свой рабочий график, отказываться от редких отпусков…



– Вы никогда не планировали создать в Украине, совместно с «инфизом», учебное заведение, подобное ВШТ?



– Вполне возможно, что мы к этому когда-нибудь придем…



– Учитывая, что в последнее время все футбольные разговоры «крутятся» вокруг судейской темы, не стоит ли этому вопросу уделить особое внимание?



– Мы читаем лекции на тему: «Использование правил игры в учебно-тренировочном процессе». Ведь все отборы мяча регламентируются не только приемом, но еще и правилами игры: ты отбираешь мяч толчком, но этот толчок должен быть правильным.



– Но в самих Правилах так подробно футбольные элементы не расписаны…



– Однако имеются дополнения и разъяснения… Вспомните выпущенную нами книгу «Компаньон футбольного арбитра»: в ней – порядка 350 страниц, а футбольных правил – всего семнадцать!..



В Англии, являющейся основоположником футбольных правил имеется несколько томов Регламента федерации футбола, в которых записано все до последней мелочи… И, тем не менее, приходится каждый год что-то дополнять. Так же и с правилами игры: каждая национальная федерация вносит что-то свое, не выходя за рамки правил.



Геннадий Анатольевич Лисенчук:



– Вам не в диковинку руководить учебным процессом, но для многих ваше новое назначение стало своего рода неожиданностью…



– Почти полтора десятка лет я заведовал кафедрой футбола нашего главного спортивного вуза… Так что, когда руководители украинского футбола посчитали, что надо укрепить руководящий состав Центра лицензирования, я не имел права отказываться. Тем более, что такое назначение призвано было повысить рейтинг нашего учебного центра: я – доктор наук, профессор…



– В институте вам приходилось работать с молодыми людьми, то здесь нашими слушателями являются опытные, авторитетные футболисты, не один год проигравшие на высоком уровне, даже в сборных различных стран…



– Работа – интересная и мне досконально знакомая. Наша задача – создать для слушателей такие условия, чтобы им было интересно учиться, увлечь их футбольной наукой, сделать своими сторонниками. Это во времена моей молодости футболисты, которым порой не хватало не только футбольной культуры, но и элементарного образования, казалось, что игра в мяч и наука – два понятия, которые просто «не пересекаются»…



Мы стараемся подбирать преподавателей – докторов наук, заслуженных тренеров, менеджеров, имеющих и руководящий опыт, и опыт в организации тренировочного процесса… Плюс хорошо составленная программа, разработанная для каждого вида дипломов – все это способствует тому, что слушатели с каждой сессией проникаются ответственностью, им нравится ощущать себя студентами, осваивать азы науки, нравится общение с коллегами…



Сейчас мы разрабатываем собственный сайт, чтобы все, кто собирается повышать свой уровень, интересовались не только тем, кто и как занимается, а и знакомились с нашими наработками…



– А не собираетесь ли вы использовать этот сайт для помощи слушателям между сессиями: можно обмениваться текстовой информацией, пересылать контрольные…



– Такая обратная связь просто необходима. Постараемся вовлекать слушателей в орбиту нашего обучения…



– Учебные программы составляются вами или присылаются УЕФА?



– УЕФА дает рекомендации по количеству часов, направленности лекций, практических занятий… Разработанные в Центре программы утверждаются исполкомом ФФУ и отправляются для одобрения в УЕФА. Пока что все наши разработки получают самые высокие оценки.



– Знаю, что заочная форма обучения сейчас доминирует в футболе и в Европе больше внимания уделяется общению с коллегами, которое подчас посильнее любой лекции…



– В Германии, например, по месяцу общаются…



– А у меня все из головы не идет обучение ведущих футболистов страны в московской ВШТ – учились-то на стационаре. Почему бы и в Украине не завести что-нибудь похожее?..



– Если посчитаем, что Высшая школа тренеров необходима – создадим.



– Все-таки вызывает опасение, что заочная форма обучения подталкивает к определенного рода формализму. Как ни крути, а люди, получившие заочное образование и «выстоявшие очередь за дипломом», практически никогда не становились великими учеными…



– А мы и не собираемся делать из наших футболистов больших ученых – мы стараемся прививать им желание «расти над собой», уважать чужое мнение, стремиться к самосовершенствованию. А по вечерам, в свободное от лекций время, пусть они обмениваются опытом – кто-то заинтересуется голландским, кому-то захочется присмотреться к белорусам, и всем, наверное, будет интересно послушать бывших динамовцев, которые прошли школу Лобановского…



От «макси» – к «мини»…



– Не могу не задать вам вопрос о совмещении с работой в Ассоциации мини-футбола…



– График и до этого у меня был напряженным – привык. Что касается мини-футбола, то сейчас подведем итоги, выявим допущенные ошибки и постараемся в срочном порядке их изжить. Чемпионат будет полнокровным, интересным, уделим должное внимание сборным – студенческой, молодежной, национальной… Дело, которому мы посвятили более полутора десятка лет, будет продолжаться, улучшаться, совершенствоваться…



– Недавно прочитал статью Рафаилова – насколько актуальны его вопросы?



– Он непосредственный участник нашего процесса и все видит с близкого расстояния… Ошибки действительно были допущены, произошли некоторые нестыковки – мной был упущен контроль за действиями подчиненных… Мы все внимательно проанализируем, сделаем выводы – надеюсь, такого больше не повторится.



– Из статьи можно сделать вывод, что мини-футбол сдал свои былые позиции, что намечается какая-то деградация…



– Уровень мини-футбола определяется по выступлениям национальной сборной. Если в 1996 году мы выиграли «бронзу», в 2001 и 2003 стали финалистами чемпионата Европы, то после этого на пьедестал нам подниматься не доводилось… И, тем не менее, мы постоянно играем в финальных турнирах: в 2005 – в Тайване, в 2009 – в Бразилии… То в четверке, то – в восьмерке… То же и в чемпионатах Европы. Можно ли это считать провалом?.. Не каждая страна может похвастаться такой стабильностью!.. Есть страны, которые из-за смены поколений вообще вылетают из финальной части, а мы «ремонтируемся» на ходу, вводим молодых игроков… Где-то бывает, что и не везет… В Венгрии должны были быть медалистами, но совершенно непонятное, обидно и незаслуженное поражение от Азербайджана разрушило все планы. А не случись этого, могли бы вернуться домой героями!.. Можно, наверное, говорить о том, что мы сделали шаг назад – я так не считаю… Два года назад наша «молодежка» завоевала «бронзу» на Первом чемпионате Европы. Студенческая сборная постоянно выигрывает медали всех достоинств… Можно ли добиваться большего? Наверное, но, среди всего прочего, нам не хватает финансирования, не хватает средств на проведение серьезных спаррингов за рубежом – нас туда регулярно приглашают, мы не можем принять сильных соперников и у себя, а к нам хотят приехать и бразильцы, и итальянцы, и испанцы…



Но не стоит паниковать: все идет в нормальном темпе, и недалек тот час, когда мы вернемся на пьедестал почета. Плохо и то, что телевидение уделяет мало внимание этому зрелищному виду спорта, но все снова упирается… в финансирование!.. Был бы мини-футбол олимпийским видом спорта, наверное, состоятельные спонсоры «клюнули» на него!..



– Да и как можно популяризировать мини-футбол, если игры чемпионата проводятся в не приспособленных для телевидения залах!.. И это при том, что в стране – бум мини-футбола!



– Мы обязательно должны собраться на мини-футбольный форум, обговорить наболевшие вопросы, расставить приоритеты – многое зависит от президентов клубов… Будем верить в успех.



Александр Иванович Бандурко:



– Мы не первый раз встречаемся. Для начала я хочу вас всех поздравить с большим праздником, который отмечает весь православный мир – завтра Святая Троица!.. Когда взрослеешь, приобретаешь жизненный опыт, набираешься ума, в том числе, и из прочитанных книг – все больше задумываешься о душе… На Апостолов снизошел Дух и они стали сильнее, стали понимать язык мира для того, чтобы проповедовать православие!..



Сила духа для нас, исповедующих Футбол, – не просто высокие слова. Сильная психика, сильная воля, умение «держать удар», работать «через не могу» – без этих компонентов не бывает Большого футбола. И вы с этим уже не раз сталкивались… Да и в жизни успеха добиваются, прежде всего те, кто духовно силен. Но это не дается нам при рождении, а воспитывается любящими и требовательными родителями, мудрыми книгами, квалифицированными наставниками…



Вы уже не первый год идете по пути совершенствования и сегодня начинаете штурм вершины под названием PRO-диплом. Надеюсь, что ничего экстраординарного не произойдет и вы в полном составе защитите диплом и получите звание тренера высшей европейской квалификации.



Вижу среди вас и посланцев братской Белоруссии, федерация футбола которой находится с нами в тесном контакте. Рад приветствовать и представителей Грузии и Азербайджана, стран, в которых футбол на протяжении многих десятилетий развивался параллельно с украинским. И это способствует взаимному проникновению в футбольную среду – о такой экспансии можно только мечтать!..



Баланс – всему голова!



Сложно назвать мое выступление лекцией: я хотел бы рассказать вам о том, что же собой представляет национальная футбольная ассоциация, ее штаб, коллектив единомышленников, группа специалистов, которой УЕФА доверено организовать в Украине футбол.



Зачастую среди специалистов, а в последнее время – особенно в прессе, возникают дискуссии на тему организации футбольного процесса. Кто-то, получая информацию из Дома футбола, принимает все «за чистую монету», доверяя нам и во всем соглашаясь… Другие, не разобравшись в деталях, а то и наслушавшись различных «голосов», категорически возражают, принимая сторону оппонентов: «Снова в федерации что-то напридумывали: эти люди далеки от жизни и не вписываются в ситуацию!» Так же подчас общественность реагирует и на решения ПФЛ или Премьер-лиги и, введенная в заблуждение торопливыми комментаторами, пытается столкнуть лбами футбольные институции. Можно услышать даже и такие обвинения: «Там работают люди, которые вообще не понимают футбол, нее знают футбольной жизни…».



Ничего не поделаешь: сколько людей – столько и мнений. Особенно сейчас, когда «свобода слова» кое-кем превращается в словесную анархию, когда, вместо того, чтобы заняться глубоким изучением проблемы – проще навесить ярлык «врага народа». Наверное, поэтому иногда можно услышать и от ваших коллег-тренеров, что все было бы замечательно, если бы футболом управляли исключительно те люди, которые сами в него играли… По этому поводу приведу слова одного французского философа, классика олимпийского движения: «Большой спорт это – слишком серьезная вещь, чтобы доверить его только спортсменам!» Подчеркну: «только спортсменам»… Потому, что, при том, каждый должен заниматься своим делом, однако во всем и везде необходим баланс, координация усилий тех людей, которые занимаются развитием футбола.



УЕФА объединяет 53 страны, национальные ассоциации в которых, по своей сути, являются общественными организациями. Они – не коммерческие структуры, хоть и могут заключать договора, работать с разного рода партнерами, однако по своему Уставу это – объединения футбольных организаций и футбольных клубов, объединения различных ассоциаций и направлений, которые занимаются развитием футбола.



Если мы говорим о профессиональном футболе, рассматривая структуру УЕФА, то, когда сталкиваешься с европейскими специалистами, функционерами, бросается в глаза, особенно на первых порах, что мы с трудом понимаем ход их рассуждений – европейские подходы несколько отличаются от наших… Особый разговор о футбольном менеджменте, куда пришли специалисты не только из футбола, знакомые с программами развития того или иного вида спорта, имеющие опыт работы с финансовыми или коммерческими программами.



В арбитраже – иная история. Здесь всеми вопросами занимаются люди, непосредственно связанные с судейством, имеющие большой опыт арбитража. Они, собственно, и занимаются обеспечением программ судейства, подготовкой арбитров, их обучением, оценкой работы сулей…



Если мы говорим о профессиональном футболе, в плане организации еврокубковых соревнований, то и там трудятся настоящие профессионалы, прошедшие в своих национальных ассоциациях хорошую школу организации своих первенств, чемпионатов, турниров… Для них организация соревнований, составление календаря соревнований, турнирные таблицы и прочие атрибуты, оценка соревнований – не составляет особого труда. Здесь рука об руку работают и люди, непосредственно практически занимавшиеся футболом, и менеджеры… Баланс соблюдается.



Нашей федерации на восемь лет (договор заканчивается в 2012 году) Министерством спорта делегированы права на проведение различных футбольных соревнований. Начинали мы с четырех лет, а затем, за успешное развитие детско-юношеского футбола этот срок автоматически был увеличен до восьми лет. Такие договора Минмолодьспорт заключает со всеми национальными ассоциациями.



Итак, ФФУ единолично отвечает за развитие украинского футбола. При этом мы можем «поделиться» своим правом управлять футболом с другими организациями, которые берут на себя ответственность проводить те или иные соревнования. Так сначала появилась Профессиональная футбольная лига, которая занималась организацией проведения первенств и чемпионата Украины, затем футбольные клубы высшей лиги пожелали выделиться из ПФЛ и образовали свое объединение. Вновь созданная Премьер-лига включает в себя шестнадцать профессиональных клубов и проводит чемпионат страны. На этот счет существуют регламентные документы, которые совместно разрабатываются, обсуждаются и утверждаются в ФФУ и являются руководством к действию для всех участников футбольного «процесса». Перед началом каждого соревнования Регламент может пересматриваться, изменяться и дополняться… Как пример: с этого сезона предлагается «ужесточить» подход к проблеме легионеров – не более шести футболистов с заграничными паспортами могут одновременно находиться на футбольном поле. Однако, как вы слышали, у этого нововведения есть немало противников, утверждающих, что никакой пользы для сборной такая мера не принесет. А ведь именно по состоянию дел в национальной сборной, в первую очередь, судят о качестве работы нашей ассоциации. Хотя, согласитесь, немалую роль в деятельности ассоциации играет и клубный рейтинг ФИФА/УЕФА… А это снова подтверждает мысль, что в жизни все должно быть сбалансировано.



Итак, мы с вами приближаемся к той структуре, которая утверждает все Регламенты, футбольные законы в Украине. Высшим органом для всех нас является Конгресс ФФУ, который собирается раз в четыре года. Каждый футбольный клуб является коллективным членом региональной федерации футбола – их у нас 27. Эти областные федерации и делегируют своих полномочных представителей для участия в Конгрессе. В последнее время ведется широкая дискуссия о том, много или мало представителей футбольных клубов участвуют в выборном органе Конгресса. Поступает немало предложений, и даже требований, о пересмотре представительской квоты. Созданы рабочие группы, которые готовят к следующему Конгрессу, а только он правомочен принимать какие-либо решения по количеству людей, представляющих клубы, спортсменов, тренеров, специалистов, администраторов – соответствующие изменения. В качестве примера: у нас из 247 делегатов лишь шестнадцать представляли клубы. Для сравнения: в Англии восемь делегатов представляют футбольные клубы Премьер-лиги, и даже «Челси» не имеет своего человека в высшем органе… Первый и второй дивизионы имеют пять решающих голосов, и два голоса отдано аматорской лиге... Во Франции клубы имеют двадцать пять процентов голосов, в России – клубы вообще «бесправны»: их права отстаивают лишь три человека. И везде Конгресс как высший орган футбольной власти принимает решение о представительстве – главное, чтобы существовал некий баланс…



В Украине – 2700 профессиональных футболистов, около 700 аматорских клубов, и необходимо в демократической обстановке стараться никого не обидеть. Все подобные вопросы прорабатываются и, естественно, Конгресс примет соответствующее решение. Надеюсь, теперь вы имеете какое-то представление о компетенции высшего органа футбольного правопорядка, который раз в четыре года принимает кардинальные решения по всем животрепещущим вопросам: касается ли это изменений в Уставе, в дисциплинарных правилах. Даже состав Дисциплинарного комитета, в котором работает семь юристов, не являющихся сотрудниками Федерации, утверждается на Конгрессе!.. Как вы знаете, возглавляет этот комитет заслуженный мастер спорта СССР, полковник Стефан Решко – сотрудник Академии МВД.



Я упоминал о Премьер-лиге: там тоже имеется Дисциплинарный комитет, состоящий из юристов, представляющих все шестнадцать клубов. Согласно подписанного между ФФУ и ПЛУ договора, этот комитет принимают первичные решения.



Создается баланс распределения полномочий, чтобы не допустить монополии, чтобы ни у одной из сторон не было преимущества, а соблюдался баланс, который, прежде всего, определяется интересами участников соревнований – организаторов футбола и уставными нормами УЕФА, объединяющего 53 страны, и ФИФА, в который входит 205 национальных ассоциаций…



Таким образом, существует Устав ФИФА, есть Устав УЕФА, а мы руководствуемся Уставом ФФУ – и все они дополняют и соответствуют друг другу. Невозможно такое положение, когда в украинском Уставе может появиться статья, отличающаяся от аналогичной статьи, принятой Европейским футбольным союзом!.. Ежегодно мы направляем свой Устав в ФИФА, там его тщательно изучают, присылают нам перечень своих замечаний по поводу каких-либо нормативных несоответствий. На своем Конгрессе мы их обсуждаем и принимаем как дополнения, затем утверждаем в Министерстве юстиции и Министерстве спорта и принимаем как руководство к действию.



Таким образом, дисциплинарный комитет Премьер-лиги принимает решения не по полному спектру: по наказанию футболистов, по порядку на стадионах, по поведению официальных лиц, входящих в заявочный лист того или иного футбольного клуба… То есть, они принимают оперативные дисциплинарные санкции по проведению чемпионата. Все эти решения могут быть обжалованы любым футболистом, должностным лицом или клубом, если они не согласны с решением ДК. В течение десяти суток в КДК ФФУ подается апелляция, где ее рассматривают и, в случае несогласия, жалоба передается в Апелляционный комитет ФФУ – последнюю правовую инстанцию в нашем футбольном сообществе. По поданной апелляции АК принимает решение, которое является окончательным и бесповоротным и клуб, на который была подана жалоба, обязан выполнить это решение. В случае невыполнения, к нему применяются различного рода дисциплинарные санкции – вплоть до отстранения от участия в соревнованиях… На этих примерах я показал вам, как работают дисциплинарные органы.



Кроме этого, в Федерация работают семнадцать комитетов и все они с ноября 2006 года «прописаны» в Доме футбола, который, по существу, является техническим центром – со своим стадионом и малыми полями с синтетическим покрытием, с четырьмя раздевалками… Сегодня мы завершаем подготовку помещения и, я думаю, Центр обучения тренеров будет находится в непосредственной близости от руководства украинским футболом. До 2006 года комитеты ФФУ были разбросаны по Киеву, что, естественно, создавало определенные неудобства. Вам, наверное, будет интересно знать, что Дом футбола строился на паритетных началах: ФИФА и УЕФА выделили денежные транши, ФИФА также помог компьютерным оборудованием, мебелью и иными техническими материалами. Плюс – поработали коммерческие структуры Федерации футбола… Сконцентрировав финансовые средства, мы сумели построить это Здание, которое будет служить не одному поколению украинских футболистов.



Работа Комитетов контролируется исполнительной дирекцией и администрацией. У нас имеется четыре вице-президента, из них – два первых вице-президента… На меня, кроме этого, возлагается еще и функция исполнительного директора. Взаимодействие в работе комитетов – важный механизм для проведения той или иной работы по организации футбола. Постараюсь привести несколько примеров, характеризующих эту работу.



Должность исполнительного директора – занимает специалист, назначенный президентом ФФУ, который отчитывается перед Исполкомом. Вице-президенты –избираются Конгрессом на четыре года и подотчетны исключительно ему. Между Конгрессами по той или иной причине они могут отстраняться, однако продолжают выполнять свои функции, так как только Конгресс может их освободить от работы.



После Конгресса, вторым по значимости и по принятию оперативных решений органом является Исполнительный комитет ФФУ. Сюда входят двадцать девять представителей областных федераций, ПФЛ и Премьер-лиги, клубов и ассоциаций и комитетов ФФУ. Каждый член исполкома несет определенную функцию, контролирует тот или иной комитет в плане организации и проведения футбольных мероприятий. В частности, на Комитете национальных сборных, который сегодня возглавляет Семен Иосифович Альтман, сконцентрированы все вопросы по сборным командам, начиная от 14-летних юношей и заканчивая U-21. В порядке эксперимента образована сборная U-20, которой будет руководить тренер молодежной сборной Павел Яковенко. Во вновь созданный штаб пришел Олег Кузнецов, который помогал Олегу Блохину в национальной сборной…



Аналогичная работа ведется и в Комитете женского футбола, где созданы три сборные: U-17, U-19 и национальная сборная.



Учебно-тренировочным процессом занимается Методический совет, на котором тренер каждой сборной защищает свою программу – проводится своеобразный тендер. Затем на календарный год составляется программа выступления сборных с учетом учебно-тренировочных сборов и матчей, параллельно решаются вопросы обеспечения финансированием. На этом этапе подключается бюджетный комитет, который рассматривает необходимость затрат по каждому сбору и соревнованию. И уже на Исполкоме утверждается план-календарь мероприятий на год.



До Исполкома идет отработка всех вопросов, подготовленных различными комитетами, ассоциациями, концентрируется, проводится через бюджетный комитет, определяется ориентировочное направление по затратам.



Специфична работа Комитета профессионального футбола: было немало противников создания этого комитета – вроде бы имеется Профессиональная футбольная лига, а сейчас и Премьер-лига, которым ФФУ делегировала часть своих полномочий для проведения чемпионата и первенства страны… Жизнь подтвердила нашу правоту: нельзя передавать свои права, не контролируя качество их выполнения. Кроме того, Комитет профессионального футбола занимается подготовкой различных документов – регламентных норм и положений…



О Дисциплинарном комитете я уже говорил – правда, по другому поводу. Во всем мире сегодня уделяется особое внимание борьбе с негативными явлениями в футболе. Имеется в виду не только поведение болельщиков, но и коррупционные деяния участников футбольного процесса, которые зачастую и приводят к эксцессам на трибунах. Имеются в виду, так называемые, «договорные» матчи и многое другое…



И вот здесь мы подходим к освещению работы еще одного Комитета – «по этике и честной игре» ФФУ, который является независимым постоянно действующим органом Федерации футбола Украины и подчиняется Исполкому ФФУ. Его деятельность определена Положением о Комитете по этике и честной игре Федерации футбола Украины, уставными и регламентными документами ФИФА, УЕФА, ФФУ и решениями органов управления ФФУ. Целью комитета является содействие проведению Всеукраинских соревнований по футболу в бескомпромиссной спортивной борьбе с соблюдением принципов Кодекса этики и честной игры «Честная игра − дисциплина и уважение» ФФУ.



Александр Иванович подробно рассказал о работе и этого Комитета, и нескольких других – думаю, будущим профессиональным тренерам высшей квалификации такая информация для дальнейшей работы необходима. В общем, и докладчик, и слушатели остались настолько довольными друг другом, что даже не стали обсуждать последние факты из жизни украинского футбола, которые усиленно муссируются прессой: и те же «договорняки», и судейские «ошибки» и даже состояние дел с подготовкой к Евро-2012… А первый вице-президент снова отправился в аэропорт: его ждал Мадрид, затем – Южная Африка… Живут же люди!



А учебный процесс продолжался. Как говорится: «Цели ясны, задачи – определены»!.. Впереди у слушателей еще пять сессий, одна из которых будет проведена в зарубежном футбольном клубе – ведутся переговоры с мюнхенской «Баварией». И, продолжая цитату из классика, хочется без всякой доли патетики воскликнуть: «За работу, товарищи!» Что греха таить, давно мы ждем «взросления» наших доморощенных тренеров: за плечами у них – такая мощная тренерская школа!.. Жаль, что так до конца и не расшифрованы наработки Лобановского, Базилевича, Кучеревского, Прокопенко, Лемешко, Колотова – будем надеяться, что со временем из стен Учебного Центра ФФУ выйдут продолжатели дела великих первопроходцев.



