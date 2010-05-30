Пятница установил национальный рекорд Украины в метании копья

Главным событием соревнований в Ялте стал национальный рекорд в метании копья, поэтому мы и начнем наш рассказ с МЕТАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. Еще в прошлом году скромный, но целеустремленный и оправдано амбициозный спортсмен из Днепропетровска Александр Пятница на этапе «Золотой Лиги» во Франции показал результат 81,96 м. В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) его зафиксировали как рекорд Украины, но в нашей стране Саша в рекордсмены тогда не вышел. «Не совсем понятно, почему так, - говорил он в одном из интервью. - Одни говорят что национальный рекорд (81,74) у Сергея Гаврася, а другие что у Сергея Мазниченко (82,78). Результат Мазниченко был показан еще в 90-м году. В Международной федерации его не регистрировали: у них был указан рекорд Гаврася. Когда я его перекрыл, в ИААФ зарегистрировали мои 81,96 м, меня поздравили, но здесь все осталось по-старому. Я не стал подымать этот вопрос для того, чтобы у меня остался запал перекрыть результат. Мне нравится, что все дается не так уж легко. Я привык стремится и в этом году докажу это, метнув намного дальше». Ждать доказательств долго не пришлось. Уже в конце мая Пятница метнул копье на 84,11 м. Лидерство он захватил еще в первой попытке и не отдавал до конца соревнований, уверенной точкой в которых и стал национальный рекорд. Теперь впереди командный чемпионат Европы в Бергене и континентальное первенство в Барселоне. Не исключает Саша и возможности участия в «Бриллиантовой лиге», но пересыщаться коммерческими стартами не будет — нужно беречь силы для главных соревнований. Роман Авраменко, успевший поездить в мае по международным стартам, на Кубке Украины был третьим (78,55 м). А вторую позицию занял Дмитрий Косинский (78,64 м). Все три спортсмена метнули по результатам мастера спорта международного класса. В соревнованиях у женщин вне конкуренции была Вера Ребрик — 61,87 м. Без личных рекордов не обошлось и в других дисциплинах. В секторе для метания молота Наталия Золотухина стала единственной спортсменкой, которой удалось показать результат за 70 метров (70,30), который и стал лучшим в карьере молодой украинки. У мужчин довольно уверенно, хоть и без сверхвысокого результата выиграл Алексей Сокирский (74,55 м). Не отступает от намеченных целей и дискобол Иван Гришин. Спустя два месяца после выигранного зимнего Кубка Европы по метаниям (63,09 м) он победил и на национальном Кубке, да еще и установил личный рекорд — 63,27 м. К слову, диск вновь метали с нового сектора, сделанного в 2007 году. Спортсмены не раз говорили, насколько он неудобен, но соревноваться в старом им вновь не разрешили. Обычно в этом секторе результаты не превышают 61 метр, так что Гришин помимо личного еще и установил рекорд сектора. Серебряным призером соревнований стал Павел Карсак. У одессита не ладятся выступления на международном уровне, зато в Украине его показатели всегда выше. Впрочем, в этот раз претендовать на победу ему было бы сложно. Ивану он проиграл почти три метра (60,55 м). Алексей Семенов завершил соревнования на третьей позиции (58,82 м). У женщин выиграла сестра Павла Карсака Екатерина (59,60 м). Традиционно на протяжении последних нескольких лет женское толкание ядра огорчает. Победительница Кубка Украины Виктория Дегтяр толкнула по результату кандидата в мастера спорта (16,39 м). В свете приближающегося командного чемпионата Европы подобные показатели не внушают оптимизма, разве что и соперницы вдруг «заблещут» столь же низкими результатами. У мужчин в этом секторе ситуация радужнее. Выигрыш Андрея Семенова, по крайней мере, не стыдно назвать победой — 20,20 м. Далее перенесемся на БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ, отметив лишь наиболее интересные результаты. На дистанции 800 метров не выступали ни Татьяна Петлюк, ни Юлия Кревсун, но даже без столь сильной поддержки Наталия Лупу сумела выиграть с личным рекордом — 1.59,59. Она впервые выбежала из двух минут. В ТОП-листе мирового сезона этот результат второй. Быстрее бежала только Кениа Синклер из Ямайки (1.58,26). Игорь Бодров который год не знает равных в Украине. На 200-метровке он вновь финишировал первым, повторив личный рекорд. В Ялте, как и на молодежном чемпионате Европы-2009 в Каунасе, Игорь пробежал за 20,61 секунды. У женщин единственной, кто выбежал из 23 секунд, была Елизавета Брызгина, на одну сотую улучшившая свой личный рекорд, — 22,98 с. Сергей Демидюк был на голову сильнее соперников (13,79 с). Серебряный призер на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Копанайко проиграл ему 28 сотых. 100 метров с барьерами выиграла Евгения Снигур (13,02 с). Уверенна победа на 400-метровке осталась за Антониной Ефремовой (51,36 с), а у мужчин первым финишировал Владимир Бураков (46,69 с). На этой же дистанции, но с барьерами, прогнозировано выиграли Станислав Мельников (50,08 с) и Анастасия Рабченюк (55,46 с). На дистанции 3000 метров с препятствиями неплохо пробежала Мария Шаталова (9.47,21 мин), улучшив свой личный рекорд почти на 27 секунд. В ПРЫЖКОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ вновь блистала Ольга Саладуха. В секторе для тройного прыжка она улетела на отметку 14,78 м — второй результат сезона в мире. Второй была Наталия Ястребова (14,00 м). С личным рекордом завершил соревнования Виктор Кузнецов — 17,23 м. В прыжках в длину победу отпраздновали Виктория Рыбалко (6,77 м) и Максим Москаленко (7,91 м). Алексей Лукашевич (7,82 м) и Андрей Макарчев (7,80 м) заняли третье и четвертое места соответственно. Вторым был Александр Солдаткин (7,87 м). Максим Мазурик (5,50 м) и Алевтина Руева (4,10 м) выиграли в секторе для прыжков с шестом, а Вита Степина (1,92 м) и Андрей Проценко (2,20 м) были лучшими в прыжках в высоту. На 2,20 взлетел и Юрий Кримаренко, но в отличие от Проценко он взял эту высоту со второй попытки. В МНОГОБОРЬЕ высоких результатов ждать не приходилось, ведь все наши сильнейшие представители в этом виде уехали на международный турнир под эгидой ИААФ в Австрии. В их отсутствие чемпионами страны стали Евгений Никитин (7806 очков) и Инна Ахкозова (5849).