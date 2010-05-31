Украина-Румыния: Традиция нарушена – вопросы остаются!..

Впрочем, этого «контрольного выстрела в голову» могло и не случиться, и матч, проходивший, по существу, без голевых моментов и, соответственно, – «без ворот», так бы и закончился вничью, не прозевай ассистент арбитра явный трехметровый офсайд у Андрея Шевченко… Правда, передача Гусева, выполненная через все поле, заслуживает высочайшей похвалы!.. И пока румынская оборона разбиралась, что к чему, капитан нашей сборной выскочил один на один с Лобонцем. Вратарь броском в ноги помешал Андрею перебросить мяч в ворота, однако кинувшиеся в пожарном порядке ему на помощь защитники переусердствовали в своем желании… И опасность не ликвидировали, и друг друга «подставили»: мяч от «подкатившегося» Киви отскочил к Тамашу и тот, не ожидая такого «подарка», срезал его в сетку…



Кстати, о судейских ошибках: их было очень мало – арбитр в поле был безупречен и толерантен, к тому же футболисты ни разу не дали ему повода применить более суровые «санкции», чем профилактические беседы… Единственная желтая карточка была предъявлена Федецкому лишь на 92-й минуте, но и ее могло бы не быть, если бы наш земляк, не разобравшись, в какую сторону будет пробит штрафной, не взял мяч в руки… Немного, правда, подпортил благостную картину ассистент арбитра – тот самый, что прозевал офсайдный рывок Шевченко: он начал ошибаться еще в первом тайме, когда трижды поднимал флажок во время румынской атаки, фиксируя сомнительные «миллиметровые» офсайды у Танасе… Из-за этого Луческу, планировавший вести игру левым флангом, где у Маркевича не было номинального защитника, вскоре вынужден был от этого замысла отказаться…





Украина - Румыния – 3:2



29 мая 2010 г. Львов, стадион «Украина». Около 23-х тысяч зрителей. + 18о С.



Голы: Алиев, 15, Коноплянка, 75, Киву-Тамаш, 79 (авт.) – Тамаш, 54, Даниэль, 63.



Украина: Пятов, Чигринский, Кобин (Олейник, 58), Ощипко (Полевой, 62), Тимощук, Михалик, Гусев (Федецкий, 86), Коноплянка, Алиев (Селезнев, 90), Милевский (Ротань, 83), Шевченко (Худобяк, 90+2)



Запасные: 1.Дикань, 2.Русол.



Главный тренер: Мирон Маркевич



Румыния: Лобонц, Мафтей, Рац, Тамаш, Киву, Радою, Гиоане (Кочиш, 46), Роман (Дяк, 77), Билашко (Мазилу, 84), Танасе, Кристя (Даниэль, 46)



Запасные: 12.Пантилимон, 14.Флореску, 18.Радуц, 19.Дененае, 20.Дикэ, 24.Галамая.



Главный тренер: Разван Луческу



Арбитр: Павел Краловец (Чехия)

Ассистенты: Патрик Филипек, Кристоф Менкль (оба – Чехия)

Четвертый арбитр: Андрей Шандор (Украина)



Предупреждение: Федецкий (90+1)



Вряд ли стоит подробно останавливаться на перипетиях матча и «под микроскопом» выискивать какие-то новшества в тактическом рисунке нашей сборной – думаю, румыны сами разберутся, что у них происходит не так… По всей вероятности, пока что идет привыкание игроков друг к другу – своеобразная притирка «шестеренок»… Сколько для этого придется провести «контрольных» матчей пока что неизвестно. Многое будет зависеть от того, какую манеру игры «коуч» собирается прививать сборной: если – харьковского «Металлиста», то это у него пока что не получается. И вряд ли получится, так как для этого в атаке должны одновременно играть нападающие типа Коэльо, Девича и Олейника, «под которыми» – плеймейкер Эдмар… Играя против румын, сборная больше напоминала киевское «Динамо», футбольная идеология которого строится то ли на попытках проникать к чужим воротам с помощью фланговых атаках в исполнении Гусева, Ярмоленко и Маграо, то ли на реализации штрафных ударов, «заработанных» Милевским… В итоге все сводится к тому, что «Шева», расходуя свою последнюю «физику», вынужден подчищать огрехи молодых. Слава Богу, что мастерство «не ржавеет»!..



Хочется сказать отдельно о Милевском: Артем и в молодые годы, будучи немного взрослее своих партнеров, с удовольствием разбирался с «малолетками»… Но, стоило оказаться среди взрослых – наступил спад. И тут пришло озарение: имея под рукой такого «стандартиста» как Алиев, он «изобрел» гениальный трюк: подобравшись к чужой штрафной площадке, прикрывая мяч корпусом, начал провоцировать своих опекунов на нарушение, после чего с удовольствием падал… Кстати, даже великий Лобановский, доигрывая в киевском «Динамо», прибегал к такой же тактике и очень натурально и «живописно» растягивался на газоне во весь свой немаленький рост… А потом или сам исполнял «стандарт», или Серебряников закручивал свою смертельную «дугу».

Так вот в отчетном матче лучший бомбардир украинской Премьер-лиги, как назло, напрочь выпал из игры и своей команде практически не помог. Не уверен, что после Львова московский «Локомотив» будет продолжать настаивать на переговорах по его покупке… Хотя пример Алиева, который, перебравшись в Москву, не только стал игроком «основы», но и возглавил список лучших бомбардиров, лишний раз доказывает, что хорошему игроку как раз необходим хороший тренер… Глядишь, Милевский у Семина засверкает доселе нам не знакомыми гранями своего таланта. Думаю, надо пойти парню навстречу и продавать, пока есть спрос!..

По большому счету, всерьез писать об этой игре – дело неблагодарное: матч оказался далеко не «контрольным» и даже не столько товарищеским, сколько – «приятельским»… Вот и комментировавший встречу по телевизору Виктор Леоненко несколько раз даже вынужден был возмутиться беззубой игрой обеих команд: «Неужели все 90 минут так и будут играть в «квадрат»?»…



Неизвестно, сколько времени продолжалось бы это «квадратное» безобразие, если бы не сдали нервы у Развана Раца, который в достаточно безобидной ситуации свалил на газон своего одноклубника Кобина. И, кстати, сделал это, проведя борцовский захват… Арбитр однако ограничился лишь штрафным ударом. Естественно, к мячу подошел Алиев... Удивляет другое: неужели румыны ничего не слышали о его ударе – как утверждают уже не только в Украине – «самом сильном в Европе»?.. Зачем же тогда Рац фолил?.. Или понадеялся, что с такого расстояния забить невозможно?.. И почему Лобонц поставил в «стенку» всего лишь двух игроков – неужели думал, что Алиев не добьет до ворот?.. А Саша таки добил и сделал это мастерски!



Приободрившись после забитого гола, Алиев еще пару разу пробивал со «стандартов»… Это несколько встряхнуло румын: они стали дольше держать мяч, более тщательно разыгрывая свои комбинации. Однако до угроз воротам Пятова дело так и не доходило… И, очевидно, такое положение дел нашего вратаря настолько успокоило, что вернувшись после перерыва на поле, он так и не сумел настроиться на игру. И вскоре пропустил гол, который, наверное, ему будет еще долго сниться в самых кошмарных снах. Правда, с сорока метров забивали не только ему: как-то Шовковский умудрился пропустить от немцаТарната, а в доисторические времена – киевский динамовец Андрей Биба своим «дальнобойным» ударом удивил даже прославленного Льва Яшина!.. В нашем случае мяч по пути, правда, задел Чигринского и слегка изменил направление полета… И, тем не менее, удар у Тамаша получился замечательный!



Видимо, украинцы находились в состоянии «грогги», так как всего лишь через десять минут гости вышли вперед: это Михалик, которому никто не мешал, неожиданно сделал передачу в центр поля на… Никулаэ из французского «Осера». Даниэль, заменивший во втором тайме на удивление невыразительного Андрея Кристю, которого прочат в киевское «Динамо», легко разобрался в ситуации и, войдя в штрафную, легко переиграл Пятова. Кстати, при полном попустительстве украинской обороны!..



Трибуны притихли: похоже, традиция украино-румынского так и не будет нарушена и мы в очередном, четвертом по счету, «товарняке» проиграем!.. И так бы, наверное, и произошло, если бы не сработала новая связка – Алиев-Шевченко: «плеймейкер» выполнил великолепный «парашют» на Андрея и тот, выскочив один на один с вратарем, должен был забивать гол... Комбинация получилась на заглядение!.. Однако Лобонцу удалось, выбросив ногу, дотянуться до мяча и тот отлетел в сторону. Было бы удивительно, если бы первым на добивании оказался не Коноплянка!.. Самый активный игрок матча, подхватив мяч, приблизился к воротам и неожиданно для всех, с довольно таки острого угла сильно пробил прямо в едва успевшего подняться с газона голкипера. Опешивший Лобонц попытался отбить мяч ногой, но, как говорят футболисты, «киксанул»: последовала срезка и… счет сравнялся!..



А через четыре минуты и произошел тот спорный момент – с участием Шевченко и ассистента арбитра, о котором я вспоминал в самом начале… Примечательно, но в это время румынские ворота охраняло человек шесть защитников и… не было ни одного украинца… Появились они позже, когда бросились обнимать Шевченко…



До конца матча ничего интересного больше не случилось, хоть тренеры и делали замены… Правда, если Луческу каким-то образом еще пытался влиять на игру, то Маркевич, не желая отказываться от победы, выпускал молодежь исключительно «на премиальные»… Трибуны требовали появления на поле, вместо «бледного» Милевского, львовянина Худобяка, который, определенно, укрепил бы украинские позиции в середине поля. Однако Игорь вышел лишь за несколько секунд до свистка!.. Нужны ли ему такие премиальные?..



В Норвегии мы, по всей вероятности, сможем увидеть несколько обновленный вариант сборной – будем надеяться, что молодежь, ценя доверие тренера, сумеет «прыгнуть выше головы». Хотя на серьезный эксперимент Мирон Богданович вряд ли пойдет – похоже, ему понравилось побеждать. В отсутствие улетевшего в Англию Шевченко придется перекраивать атаку и заставлять сыграть «через не могу» Милевского. Надеюсь, у тренерского штаба найдутся соответствующие «рычаги»… Правда, прошел слушок, что и «Миля» отправится в отпуск…



Флэш-интервью после матча



Мирон Маркевич, главный тренер сборной Украины:



– В первом тайме команда создавала мало моментов и практически не била по воротам. Чем это можно объяснить?



– Первый тайм был неплохим. Действительно мы не доходили до ударов по воротам. Но надо отдать должное и сопернику, они достаточно грамотно играли в обороне, особенно Киву. Все-таки это футболист «Интера» и, чувствовалось, что он сдерживал наши атаки. Но в целом я был доволен нашей игрой в первом тайме.



Потом мы пропустили два нелогичных гола, практически из ничего. Хорошо, что наши футболисты дожали соперника, это было важно для нас.



– Какие наставления вы давали в перерыве? Например, Шевченко стал больше двигаться, смещаться на фланги.



– Мы попросили полузащитников больше давать передач вперед на Шевченко. И это, в конце концов, дало свой результат. А так мы просили ничего практически не менять, играть так же. Хорошо, что мы «дожали» соперника, и моментами показывали хорошую игру…



– Какая победа для вас ценнее: сегодняшняя или над Литвой?



– Для меня любая победа ценная. Конечно, мы будем анализировать эту игру. Мы допускаем ошибки в обороне. Я имею в виду не только защитников, а в целом командную игру в обороне. Этот компонент нам нужно усилить.





Разван Луческу, главный тренер сборной Румынии:



– Я никогда не комментирую судейство, но то, что произошло сегодня – просто возмутительно! Четыре дня тому назад отец предупредил меня, что украинцы очень хотят победить и что судьи будут настроены враждебно… Это издевательство над нашей работой!



Послематчевая пресс-конференция



Мирон Маркевич:



– Думаю, что для болельщиков сегодняшний матч – как раз то, что надо. Наверняка, украинские поклонники футбола получили много эмоций. Сюжет игры был достаточно напряженным: сначала выигрывали, потом проигрывали, но в конце концов дожали соперника.



Моментами наша команда играла довольно неплохо. Но, конечно, нам необходимо более организованно действовать в обороне. Я не имею в виду только защитников, а говорю о командной игре в обороне в целом. Ведь сегодня мы практически из ничего пропустили оба мяча. Но в то же время мы играли против хорошей команды, которая знает, что нужно делать на поле. Естественно, мы рады, что нам удалось обыграть такого соперника. При этом, конечно, есть, над чем работать.



Впереди у нас заключительный матч в рамках текущего сбора – против Норвегии. Думаю, что в Осло мы возьмем пять игроков молодежной сборной, опробуем их в предстоящем поединке. Ну и будем двигаться дальше.



– Как вам игра Гусева в обороне, и Коноплянки в атаке?



– Важно учитывать, сколько пропустил Гусев, и что он только восстановился после операции. В двух прошедших матчах он действовал на позиции правого защитника, и нас не подвел. Что касается Коноплянки, то я не хочу ему выдавать авансов, но думаю, что из него получится очень интересный футболист.



– Замена Худобяка просилась гораздо раньше, стадион хотел, чтобы любимец публики появился на поле. Почему вы ему дали только две минуты?



– Когда сядете на мое место, то будете менять кого захотите.



– Не кажется ли вам, что сегодня сборная Украины играла без десятого номера?..



– Нет, я так не считаю. Да, можно говорить о том, что сегодня Милевский показал не лучшую свою игру, но в ответственных моментах, когда мы проигрывали, Артем сыграл очень неплохо. У каждого футболиста бывают не лучшие матчи. Но я уверен, что Милевский поможет сборной. Однозначно.



– В первом тайме Ощипко очень редко подключался к атаке. Это было ваше указание?



– Он только восстановился после микротравмы, которая сегодня сказалась. Собственно, по этой причине мы его и поменяли.



– Все ли игроки, которые сейчас находятся в вашем распоряжении, отправятся на матч со сборной Норвегии?



– Нет.



– А кто именно покинет команду?



– Пока ответить не готов. Определимся с этим вопросом завтра в Киеве. Потому что и Шевченко просит отдых, и другие игроки. Не забывайте, что сейчас у ребят отпуск. В том числе у тех, кто сыграл за свои клубы максимально возможное количество матчей. Таким образом, в матче с Норвегией у нас будет возможность посмотреть в деле молодежь. У норвежцев хорошая сборная, и мы увидим, что нас ждет в скором будущем.



– Захотите ли в дальнейшем приезжать со сборной во Львов?



– Безусловно. Если не ошибаюсь, то товарищеский матч со сборной Канады состоится как раз во Львове. Но при этом я надеюсь, что львовяне построят новый стадион, на котором и хотелось бы сыграть.





Главный тренер сборной Румынии Разван Луческу в конференц-зале стадиона «Украина» так и не появился...



Красноречиво – не правда ли? Весь – в папу: тот тоже судей не жалует!.. Как по мне – имеет полное право.



P.S.



Впереди – два года, товарищеских матчей – вполне предостаточно… Но вот сколько из них будет «контрольных», пока что трудно сказать. При всем уважении к Мирону Маркевичу вряд ли можно рассчитывать, что тренерскому штабу удастся поддерживать в своих футболистах высокий уровень мотивации. Во всяком случае, выводя команду против таких удобных соперников, как Литва или сегодняшняя Румыния… Так что нам еще предстоит смотреть-не насмотреться на «контрольные» игры сборной Украины и ломать голову, в какой же футбол все-таки будут играть наши на Евро-2012: добывая победу в атаке, как с Литвой, или рассчитывая на удачу, как с румынами… Можно, конечно, играть и «по сопернику», однако для этого футболистам надо быть намного мастеровитее, а тренерскому штабу – изобретательнее в выборе тактик.



Трудно удержаться, чтобы не вбросить свои «пять копеек»... Понятно, что нам всем приятно, что национальная сборная Украины сумела «дожать» румын. Хотя, положа руку на сердце, стоит признаться, что «эти» румыны значительно слабее тех, кто раньше обыгрывал Украину!.. И еще. Трудно согласиться с главным тренером, что такая игра может нравиться! Думаю, могут нравиться удивительный удар Алиева со штрафного и его «парашют» на Шевченко в конце игры… Но вызывает сомнения «спарка» Кобин-Гусев, напоминающая беспомощные попытки Газзаева связать воедино Ярмоленко и Маграо… Понимаю наших полузащитников, которые опасаются большими силами идти вперед – Михалику с Чигринскому предстоит еще долго сыгрываться… Может, стоит попробовать игру в три защитника – Чигринский-Михалик-Русол?.. Бросается в глаза, что Худобяку и Федецкому давно уже не сидится на скамейке запасных – переросли одни ее – как бы не перегорели парни!.. И очень хочется надеяться, что «отдыхающий» в «Баварии» Тимощук сумеет сохранить в себе не только мотивацию, но и физические кондиции…



Кое-какие выводы можно будет сделать после визита в Осло… А потом посмотрим, как нынешние кандидаты в сборную проведут очередной сезон, так как за два года, при условии, что тренерский штаб всерьез займется селекцией, основной состав вполне может кардинально измениться. Кое-кто, правда, уповает на то, что созданный по инициативе Президента «фонд помощи национальной сборной» сумеет повлиять на самоотдачу «сборников», повысит их класс… Трудно по этому поводу сказать что-либо определенное – больно уж щекотливая тема. Тем более, что в зубах застряла банальная поговорка: «Деньги в футбол не играют!»…

