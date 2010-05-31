Смешанные единоборства: как восточная Европа«рубилась» в Киеве (фото)

31 мая 2010, 13:05

Впервые в Украине состоялся турнир в рамках Гран-при Восточной Европы по смешанным единоборствам. Программу бойцовского вечера на ринге вел популярный актер Гоша Куценко.

Три десятка лучших бойцов Восточной Европы приехали в столицу Украины, чтобы определить сильнейшего на ринге, установленном на арене киевского цирка. Подчеркнем, что Гран-при по микс-файту (смешанным единоборствам) проводит одна из крупнейших международных организаций – «M-1 Global».

Победители киевского турнира выходят в финал Восточной Европы, который 22 июля состоится в Москве. Подобные состязания параллельно проходят на всех континентах планеты. По завершении их лучшие из лучших встретятся в США, чтобы определить сильнейших в мире. Напомним, что «чемпионом чемпионов» в этом виде единоборств на сегодня является россиянин Федор Емельяненко.

В Киев на полуфиналы съехались самые титулованные представители разных видов единоборств – чемпиона Европы, мира, международных турниров по боксу, кикбоксингу, боевому самбо, карате, панкратиону и др. А вести программу был приглашен популярнейших актер Гоша Куценко. Организаторы, видимо, не случайно остановились на его кандидатуре. Перед началом турнира артист рассказал корреспонденту «СПОРТглавреда», что о единоборствах он знает не понаслышке – сам занимался боксом и вольной борьбой. Что, кстати, очень ему помогает на съемках.
Киевский цирк в этот вечер был забит до отказа. Количество желающих получить удовольствие от зрелища значительно превосходило число мест. Вопрос «лишнего билетика» был, пожалуй, самым актуальным до начала соревнований. Забегая вперед, скажем, что счастливчики, оказавшиеся в этот вечер в цирке, разочарованы не были. Бойцы дрались, как говорится, «не на жизнь, а насмерть», демонстрируя мастерскую технику и волю к победе. Заметим, что поединки состояли из трех раундов по пять минут каждый.

Для «разогрева» публики первыми в бой вступили девушки. Представительнице донецкого клуба «Aris», призерке чемпионатов мира по сумо, вольной борьбе и курашу Дарье Ибрагимовой противостояла не менее титулованная белоруска Людмила Радько. Это был один из самых коротких поединков вечера. Бросившаяся в атаку Радько, казалось, была в шаге от победы. Проведя эффективное действие, она сумела «подмять» под себя Ибрагимову. Но Дарье удалось вывернуться и провести удушающий прием. Чистая победа.
Что касается мужских полуфиналов, то стоит выделить, в частности, бой Магомеда Султанахмедова с Дыбиром Загировым в весовой категории до 84 кг. Инициативу здесь сразу захватил Султанахмедов. Нащупав брешь в защите соперника, он сумел мощным прямым ударом нокаутировать его еще в первом раунде.                  

Также непродолжительным оказался поединок в весе до 93 кг между Алиханом Магомедовым и Вячеславом Василевским. Более активный Магомедов ринулся в атаку, но попался на удушающий прием, который и решил исход боя в пользу Васислевского.

К сожалению, проиграл свой бой единственный представитель Украины – чемпион мира по панкратиону супертяж Александр Ромащенко (СК «Сокол», Чернигов). Его соперником был москвич Александр Волков, имеющий многочисленные титулы по карате. Честно говоря, до начала боя казалось, что мощный, атлетически сложенный Ромащенко легко справится со своим оппонентом… Поскольку Волков меньше всего напоминал бойца. Скорее, баскетболиста. Очень высокий (за два метра), худой, с довольно узкими плечами. Но оказалось, что впечатление обманчиво. Москвич, продемонстрировавший изрядную ударную и – к удивлению всех – борцовскую технику, оседлал соперника и продолжительной серией ударов в голову, а затем удушающим приемом, довел поединок до победы.
Итак, в финал Гран-при Восточной Европы по микс-файту вышли:

Вес до 70 кг

1. Александр Сарнавский
2. Артем Дамковский

До 76 кг

1. Шамиль Зауров
2. Магомедрасул Хасбулаев

До 84 кг

1. Магомед Султанахмедов
2. Алексей Беляев

До 93 кг

1. Шамиль Тинагаджиев
2. Вячечслав Василевский

Свыше 93 кг

1. Максим Гришин
2. Александр Волков  

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