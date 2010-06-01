Итоги сезона 2009/2010. Лучший футболист мира - Месси

Согласно итоговым данным рейтинга Castrol Rankings, звезда «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком мира в сезоне 2009-2010, опередив Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и Дидье Дрогба из «Челси».

В своем анализе Castrol Rankings использует объективную информацию и высокие технологии, чтобы оценить каждый пас, каждую попытку отобрать мяч и каждое движение более чем 2000 футболистов. Учитываются действия игроков в клубных матчах пяти ведущих европейских лиг – испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А, французской Лиги-1 за последние 12 месяцев, а также их игру в плей-офф и групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Этот звездный игрок аргентинской сборной в июне начнет выступление на Чемпионате мира FIFA 2010 после великолепного сезона, в котором он помог «Барселоне» второй раз подряд завоевать чемпионский титул в Ла Лиге. Месси проявил свою разрушительную мощь у ворот соперника, забив с начала года 34 гола в национальном первенстве. При этом 25 из них он записал в свой актив, сыграв в стартовом составе в 20 матчах. Таким образом, он стал самым результативным игроком ведущих европейских лиг.

Месси показал самую высокую точность ударов в Ла Лиге - 66%. Кроме того, этот нападающий 28 раз пробивал в створ ворот соперника в матчах Лиги чемпионов, что является самым высоким показателем соревнований. Месси также был не менее эффективным в создании моментов для других игроков. Он сделал 10 результативных передач в Ла Лиге, уступив по этому показателю только своему партнеру по команде Хави, у которого 14 результативных передач. На счету Месии также 145 успешных дриблингов в Ла Лиге и 61 в матчах Лиги чемпионов. Больше никто не может похвастаться таким впечатляющим результатом.

ЛУЧШАЯ ДЕСЯТКА CASTROL RANKINGS

1 Лионель Месси Нападающий Барселона Аргентина Испания

2 Криштиану Роналду Нападающий Реал Мадрид Португалия Испания

3 Дидье Дрогба Нападающий Челси Кот-д'Ивуар Англия

4 Уэйн Руни Нападающий Манчестер Юнайтед Англия Англия

5 Арьен Роббен Нападающий Бавария Мюнхен Нидерланды Германия

6 Гонсало Игуаин Нападающий Реал Мадрид Аргентина Испания

7 Фернандо Торрес Нападающий Ливерпуль Испания Англия

8 Луиш Фабиану Нападающий Севилья Бразилия Испания

9 Давид Вилья Нападающий Валенсия Испания Испания

10 Фрэнк Лэмпард Полузащитник Челси Англия Англия

10 Ивица Олич Нападающий Бавария Мюнхен Хорватия Германия

Представитель бренда Castrol и чемпион мира 1998 года Марсель Десайи сказал:

- Самой сильной стороной Месси на протяжении последних двенадцати месяцев была его стабильность. Он представлял угрозу для ворот соперника в каждом матче, а его мастерское владение мячом, позволяет ему создавать моменты на ровном месте. Его умение вести мяч поражает каждый раз. когда вы наблюдаете за его игрой. Кроме того, он очень рассудительный и знает, когда нужно отдать мяч. Дриблинговать могут многие, но должен быть конечный результат, а Месси часто создает моменты для себя или своих партнеров по команде.

Англичане

Уэйн Руни из «Манчестер Юнайтед» стал самым рейтинговым английским игроком, заняв 4-ое место в Castrol Rankings. За ним следуют Фрэнк Лэмпард (10), который играет в «Челси» вместе с Дрогба. и Джермейн Дефо (30) из «Тоттенхэма». Бывший капитан сборной Англии Джон Терри пробился в группу лидеров после того как поднялся на 18 позиций и занял 34-ое место.

У Терри был сложный сезон, но он смог вернуться в хорошую форму. Во многом благодаря ему его команда пропустила всего три гола в последних шести матчах..

Поднявшись со 133-го на 49-ое место, Эшли Колу подчеркнул лидерство «Челси». Левый защитник сборной Англии вернулся после продолжительного перерыва из-за травмы и завершил сезон, забив свой четвертый гол в матче против «Уигана». Он также занял второе место среди защитников Премьер-Лиги по точности пасов - 88%

Испанцы

Фернандо Торрес, который занимает 7-ое место в общем рейтинге, стал лучшим испанским игроком. Нападающего «Ливерпуля» в этом сезоне преследовали травмы, однако ему удалось забить 18 голов в Премьер-Лиге. В среднем он забивал гол каждые 95 минут игры, что является лучшим показателем в английском чемпионате.

Новое приобретение «Барселоны» Давид Вилья занимает второе место среди лучших испанских футболистов и 9-ое в общем рейтинге, хотя и не играл в этом сезоне в Лиге чемпионов. Он забил 21 гол и сделал три результативные передачи в испанском чемпионате в составе «Валенсии», что помогло ему добиться желанного переезда на «Камп Ноу».

Херард Пике великолепно играл на позиции центрального защитника в «Барселоне» и помог своему клубу выстроить самую сильную оборону в Ла Лиге. Он также отметился четырьмя голами и впечатляющей точностью пасов - 87%.

Немцы

Тони Кроос из «Байер Леверкузен» поднялся на 17 место, преодолев 29 позиций, и стал лучшим немецким футболистом. На этот сезон мюнхенская «Бавария» сдала Крооса в аренду, и он забил девять голов и сделал девять результативных передач..

Отлично сыграв на позиции атакующего полузащитника, Кроос поедет на свой первый Чемпионат мира FIFA. В среднем он создавал 2,4 острых момента за игру и успешно отбирал мяч у соперника в 89% случаев.

Плеймейкер бременского «Вердера» Месут Озил тоже будет пытаться отличиться на турнире в ЮАР. Он поднялся на 23 позиции и занял 64-ое место в общем рейтинге. Озил оказался самым созидательным игроком Бундеслиги. Он сделал 13 результативных передач, создал 60 моментов с игры и забил девять голов..

Кевин Кураньи (67-ое место) стал самым лучшим немецким нападающим, однако тренер сборной принял сомнительное решение и не взял его в сборную для участия в Чемпионате мира в ЮАР, несмотря на то, что этот футболист забил 18 голов в национальном первенстве за «Шальке 04» и сделал семь результативных передач. Матс Хуммельс (52-ое место) замыкает тройку лучших немецких игроков, однако этим летом он тоже останется дома, хотя и провел впечатляющий сезон в дортмундской «Боруссии». Этот центральный защитник выиграл 66% дуэлей и в среднем делал 4,5 выноса мяча за матч. Кроме того, Хуммельс забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Бразильцы

Луиш Фабиану закончил сезон на пике, поднявшись на 56 позиций и заняв 8-ое место в рейтинге. Он забил шесть голов и сделал три результативные передачи в последних семи матчах Ла Лиги в составе «Севильи». Этот нападающий поедет на Чемпионат мира FIFA 2010, став самым рейтинговым бразильским футболистом. Он забил 15 голов в сезоне, и 55% его ударов приходились в створ ворот. Сразу за Фабиану следует Даниэл Алвеш из «Барселоны», который занимает 14-ое место в общем рейтинге. Он сделал десять результативных передач и стал лучшим атакующим защитником среди игроков ведущих европейских лиг.

За игрой Кака в составе мадридского «Реала» следили очень придирчиво, но этот полузащитник поднялся на 3 позиции и занял 37-ое место в общем рейтинге и четвертое место среди лучших бразильских футболистов. Этот плеймейкер сыграл всего в 25 матчах, но забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. только Криштиану Роналду и Хави из «Барселоны» опередили его по количеству созданных моментов.

Тренер национальной сборной Дунга не удостоил вниманием Налдо, хотя он великолепно провел сезон за бременский «Вердер» и занял третье место среди лучших бразильских игроков. Этот центральный защитник перехватил наибольшее количество пасов соперника в Бундеслиге (114), забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Тем временем Роналдиньо (318-ое место в общем рейтинге) занимает 33-ю позицию среди лучших бразильских футболистов, несмотря на то, что он в этом сезоне наряду с Фрэнком Лэмпардом из «Челси» и Хави сделал наибольшее количество результативных передач (14) среди футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах.

Австралийцы

Тим Кахилл - единственный австралиец, который в этом месяце улучшил свою позицию в Castrol Rankings. Он поднялся на 42 позиции и занял 79-ое место. Полузащитник «Эвертона» забил три мяча и сделал одну результативную передачу в последних пяти матчах этого сезона.

Марку Шварцеру удалось вместе с «Фулхэмом» добраться до финала Лиги Европы, однако он опустился на 33 позиции и занял 165-ое место. Этот вратарь пропустил всего один гол в первых трех матчах в апреле, но затем не смог предотвратить девять мячей в последующих четырех играх.

Американцы

Маркус Ганеманн провел отличный сезон с «Вулверхэмптон Уондерерс» в Премьер-Лиге и занял 18-ое место в общем рейтинге. Он стал самым рейтинговым вратарем и лучшим игроком сборной США.

Этот вратарь в среднем спасал свою команду 4,4 раза за матч, что было самым высоким показателем в этом сезоне Премьер-Лиги. Он отразил 78,4% ударов в створ своих ворот, что является самым лучшим показателем среди вратарей пяти ведущих европейских лиг, которые предотвратили 100 и больше голов.

Ганеманн сейчас борется за право стать первым номером сборной США с Тимом Ховардом (277), который замыкает четверку лучших североамериканских футболистов после еще одного великолепного сезона в составе «Эвертона». Он парировал более 70% ударов в створ своих ворот и отразил два пенальти.

Клинт Демпси занимает второе место среди американских звезд футбола и 86-ое место в общем рейтинге. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи, выступая за «Фулхэм» в Премьер-Лиге.